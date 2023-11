Im Zeitalter des Smartphones ist betreutes Lesen Elternpflicht

Zunächst aber zu den trau­ri­gen Fakten:

25,8 Mil­lio­nen Men­schen, die in Deutsch­land leben (aktu­ell: 84,5 Mil­lio­nen), kau­fen und lesen Bücher. Kraß ist der Ver­gleich mit der nahen Ver­gan­gen­heit: 2012 (in Deutsch­land Leben­de damals: 80,4 Mil­lio­nen) gab es noch 37 Mil­lio­nen Buch­le­ser- und ‑käu­fer.

Man kann die­sen Auf- und Abschwung kul­tu­rel­ler Blü­te sehr gut mit den Theo­rien eines Oswald Speng­ler (Unter­gang des Abend­lan­des) oder eines Juli­us Evo­la (Men­schen inmit­ten von Rui­nen) abglei­chen.

Nur: Sowohl Speng­ler als auch Evo­la gin­gen von viel wei­ter­ge­spann­ten Zeit­läuf­ten aus. In deren recht dras­ti­schen Theo­re­men über Geschichts­zy­klen machen elf Jah­re als Betrach­tungs­raum wenig Unter­schied. De fac­to: lei­der doch!

Laut aktu­el­ler Jim-Stu­die (die das Medi­en­ver­hal­ten von Kin­dern und Jugend­li­chen unter­sucht) lasen 2011 noch 44% der 12–19jährigen „täg­lich“ oder „mehr­fach wöchent­lich“ Bücher. Der­zeit sind es dem­ge­mäß nur noch 30%. Das ist kein sanf­ter Abstieg. Das ist vielsagend.

Wer öffent­li­che Ver­kehrs­mit­tel nutzt, weiß es: Der Blick klebt am Han­dy und nie am Buch. Fast ist es schon soweit, daß wir den ein­zi­gen Buch­le­ser unter 80 Mit­in­sas­sen spon­tan umar­men woll­ten – und wenn er nur Jür­gen Haber­mas, Stef­fen Mau, die Hele­ne-Fischer-Bio­gra­phie oder Lucy – mein Weg, mei­ne Gefüh­le liest .

„Das Inter­net“ gibt es nun schon so lan­ge. Die ganz­tä­gi­ge Smart­phone-Sucht ist erst ein paar Jah­re alt. Erwach­se­ne „User“ mit ihrem Sucht­ver­hal­ten soll­ten einem egal sein – aber die Kinder?

Mei­ne eige­ne (jüngs­te) Toch­ter war in ihrer vier­ten Grund­schul­klas­se die ein­zi­ge ohne Smart­phone. Sie besucht nun als Zwölf­jäh­ri­ge die 8. Klas­se, und bis­lang ist es bei der Smart­phonelo­sig­keit geblie­ben. Sie wird beim Über­tritt in die Neun­te so ein Ding bekom­men. All mei­ne Kin­der beka­men erst zu die­sem Zeit­punkt die­ses Zeug. (Eine ver­wei­ger­te sich: bis heu­te. So wie ich mich ver­wei­ge­re. Ein Leben ohne Smart­phone ist äußerst luxuriös.)

Hin­ge­gen sind all mei­ne Kin­der Viel­le­ser. Ich glau­be kaum, mir beson­de­re erzie­he­ri­sche Ver­diens­te zuschrei­ben zu kön­nen. Aber eines ist mir (bes­ser: uns) dann doch gelun­gen: Die Lie­be der Kin­der zum Buch zu wecken.

Mei­ne Kin­der lesen, wäh­rend sie sich die Schu­he schnü­ren. Sie lesen, wenn sie am Herd irgend­was rüh­ren müs­sen. Sie lesen im Bus, vor dem Ein­schla­fen, sie lesen immer und über­all. Und stets gibt es Redebedarf.

Mei­ner Zwölf­jäh­ri­gen lese ich noch all­abend­lich vor. Zum Glück liebt sie es! Die Lek­tü­re­aus­wahl neh­me ich so locker wie streng. Streng: Schlech­te Lite­ra­tur ver­dient es nicht, gele­sen zu wer­den. Locker: Manch­mal fin­de ich her­vor­ra­gend erzähl­te Bücher. Dar­in gibt es oft ein­zel­ne Stel­len, die mir zuwi­der sind: Bei­spiels­wei­se wird gegen­dert. Oder es wird „poli­tisch kor­rekt“ illus­triert. Ich fin­de, man muß sou­ve­rän genug sein, so etwas hin­zu­neh­men. Aber auch: die Kin­der dar­auf hin­zu­wei­sen. Ja, das ist „betreu­tes Lesen“, aber so sind halt heu­te die Bedingungen.

Gera­de lasen wir Iwein Löwen­rit­ter von Feli­ci­tas Hop­pe. Ich las es erst­mals und war so begeis­tert, daß ich es gleich in unse­ren Antai­os-Bücher­schrank „Kin­der- und Jugend­bü­cher“ ein­stell­te, damit es noch mehr Leser fin­det. (Lei­der ist unse­re Pracht­aus­ga­be, die 2016 ein Weih­nachts­ge­schenk für eine älte­res Schwes­ter war, nicht mehr erhält­lich, son­dern nur ein Taschenbuch.)

Dabei fiel mir auf, daß die­sem Bücher­schrank eine Aktua­li­sie­rung sehr gut­tä­te. Das ist gesche­hen: Bit­te schau­en Sie sich gründ­lich um!

In den kom­men­den Wochen wer­de ich die­se Kin­der- und Jugend­buch­be­trach­tun­gen gele­gent­lich fort­set­zen. Ob Lesen nicht über­be­wer­tet wird; was gut ist am aktu­el­len Buch­markt, was bedenk­lich oder schlecht; wel­che The­men „boo­men“ und wel­che unter­be­lich­tet sind; was, wenn Kin­der von Kitsch oder Schrott ange­zo­gen werden?

Um aber an die­ser Stel­le mit dem Iwein abzu­schlie­ßen: Hop­pes Nach­er­zäh­lung des „Iwein“- Stof­fes, dem mit­tel­al­ter­li­chen Dich­ter Hart­mann von Aue (um 1200) nach­emp­fun­den, ist gro­ße Klas­se. Unter der Hand ver­bin­det sie näm­lich Mit­tel­al­ter, Roman­tik und Neu­zeit. Ich nen­ne es eine mus­ter­gül­ti­ge Arbeit am Mythos.

Wor­um geht´s? Gawein und Iwein sind Rit­ter der Tafel­run­de rund um König Artus. Wor­auf sind die­se vor­treff­li­chen Rit­ter aus? Natür­li­che um aven­ti­ure und ere, Aben­teu­er und Ehre. Sie sind die „bes­ten der Bes­ten“. Nur… gibt es neben der Hard power auch die Soft power, und die nennt sich auf all­deutsch Liebe.

Iwein, der Held, ist Lau­di­ne in Lie­be ver­fal­len, in hef­ti­ger, erns­ter, abso­lu­ter Lie­be. Ande­rer­seits ist er auch ein Kämp­fer, ein Krie­ger und Held. Er will sich mes­sen. Das eine kol­li­diert mit dem anderen.

In sei­ner Brust schlägt seit der Ver­mäh­lung Lau­di­nes Herz, und in Lau­di­nes Brust das von Iwein. Das ist unhin­ter­geh­bar. Und den­noch darf Iwein nicht weich werden…

Ich den­ke, es gibt kei­nen bes­se­ren, roman­ti­sche­ren “Coming-of-age“-Roman als die­se mit­tel­al­ter­li­che Auf­po­lie­rung durch Feli­ci­tas Hoppe!

