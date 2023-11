Die kleinen Racker und das Buch – Lesealter bis 4

In die­sem Bereich dürf­te ein vom Kom­men­ta­ri­at oft auf­ge­brach­tes Argu­ment ausfallen:

Es wird womög­lich gar nicht weni­ger gele­sen. Nur eben nicht auf Papier. Die Leu­te, auch die jun­gen, lesen online oder e‑books.

Gut, glau­be ich zwar nicht, aber viel­leicht hat das tat­säch­lich zuge­nom­men. Uns errei­chen jeden­falls kaum Anfra­gen. Und vor allem: Im Vor­schul­al­ter soll­te das Lesen auf elek­tro­ni­schen Medi­en kei­ne Rol­le spielen.

Das ist übri­gens ein ganz heik­ler Bereich! Ich habe Bekann­te, die es extrem nied­lich fin­den, wie geschickt ihr knapp zwei­jäh­ri­ges Kind schon mit dem Smart­phone umgeht! Wie es „wischen“ kann und weiß, wo der Zei­chen­trick­ka­nal zu fin­den ist. Ich fin­de sol­che Fähig­kei­ten wenig erstaun­lich, ich find es ätzend und äuße­re das auch.

Ein Kind, das noch nicht eine Amsel von einem Adler unter­schei­den kann und nicht weiß, woher die Milch kommt, dafür aber die Knöp­fe einer Black­box bedie­nen kann wie ein Paw­low­scher Hund, ver­dient mein Mitleid.

Ande­rer­seits ken­ne ich Leu­te, die das Kon­zept „Vor­le­sen“ strikt ableh­nen. Es ist grosso modo das „völ­ki­sche Milieu“, dem wir nicht ange­hö­ren, mit dem es aber Berüh­rungs­punk­te gibt. Es sind Leu­te, die Haus­un­ter­richt ver­an­stal­ten, die haupt­säch­lich hand­wer­ken und anbau­en, tra­di­tio­nel­le Rol­len­mus­ter leben und sich weit­ge­hend abge­schot­tet haben vom Mainstream.

Deren Argu­ment gegen Bücher im früh­kind­li­chen Alter: schon das Buch sei eine vir­tu­el­le Welt, mit­hin nicht kind­ge­recht. Frü­hes Lesen (bezie­hungs­wei­se Anschau­en von „bloß abge­bil­de­tem“) füh­re zur Früh­in­tel­lek­tua­li­sie­rung, sprich zur schäd­li­chen „Ver­kop­fung“.

Unser Leser und Kom­men­ta­tor Franz Bet­tin­ger, wie­wohl selbst bewußt kin­der­los, hat­te dazu fol­gen­den beden­kens­wer­ten Bei­trag abgegeben:

Tut was, denkt weni­ger! Na ja, so unge­fähr. Es kommt wohl auf die Balan­ce an.

Ja! Es soll­te wohl völ­lig klar sein, daß der Fokus unse­rer Kleins­ten ganz und gar auf dem ech­ten Leben lie­gen soll­te. Logisch ist bereits das Buch ein Medi­um und somit etwas der unmit­tel­ba­ren Lebens­welt Entlegenes.

Nur sind wir eben kei­ne Tie­re und haben die­ses intel­lek­tu­el­le Poten­ti­al. Es gibt kei­nen Grund, es nicht zu nut­zen. Als jun­ge Groß­mutter habe ich vier Enkel und eine Enkelin.

Als Mut­ter von sechs Mäd­chen muß­te ich hier viel dazu­ler­nen. Es herrscht eine ande­re Form von Wild­heit und Rabau­ken­tum, als ich sie kann­te. Mei­ne Güte, wie es da hand­fest zur Sache geht! Mir muß kei­ne etwas von „Geschlecht als sozia­lem Kon­strukt“ erzählen.

Was mei­ne Töch­ter ver­bal aus­tru­gen, tra­gen mei­ne Enkel nun mit Hän­den und Füßen aus. So ist es halt. Und nie­mand hat hier erzie­he­risch „Vor­schub geleis­tet“: „Boys will be Boys“, anschei­nend ist das die gan­ze Zauberformel.

Wor­über ich stau­ne: Die­se wil­den „Boys“ sind total buchaf­fin. Im frei­en Spiel sind sie ech­te Bru­ta­los und ken­nen kei­ne Gren­zen. Aber wenn die Oma, sprich ich, vor­liest, wer­den sie ganz still und anhänglich.

Ich bevor­zu­ge alte Pixi-Bücher, wovon ich ein knap­pes Hun­dert besit­ze. Die Enkel lie­ben dar­un­ter die „Conni“-Geschichten aus den Neun­zi­ger-Jah­ren, die ich für bei­na­he spie­ßig hal­te: Eine Nor­ma­lo-Fami­lie fährt in Urlaub, zieht um, Con­ni bricht sich ein Bein, Con­ni lernt rei­ten, Con­ni geht zum Arzt. Die Jungs krie­gen nicht genug davon. Ich muß es noch­mal vor­le­sen. Und nochmal.

Als Kon­kur­renz gibt es die­se Jah­res­zei­ten-Bil­der­bü­cher von Eva Ott-Heid­mann. Die sind viel unmo­der­ner. Es gibt hier nur Bil­der, kei­nen Text. Die Klei­nen sind gleich­wohl fas­zi­niert. Ich, als Vor­le­sen­de, muß nur auf­pas­sen, daß ich vor­le­send nicht abwei­che. Im „Herbst“-Buch ist ein traum­schö­ner Mar­tins­zug abge­bil­det. Wehe, wenn ich dazu ein ande­res Mar­tins­lied sin­ge als das gewohnte.

Beim Hir­ten­büb­lein wol­len sie die Stel­le noch­mal und noch­mal vor­ge­le­sen bekom­men, wo der Hir­ten­bub end­lich sein Lämm­chen wie­der­fin­det. Es ist so eine klei­ne Geschich­te. Aber sie wer­den völ­lig davon gepackt – in die­sem Fall sor­gen sicher auch die Illus­tra­tio­nen für die Faszination.

Oder neh­men wir den Klas­si­ker Fre­de­rick von Leo Lionni. Es geht um die fau­le Maus, die in Wahr­heit nicht faul, son­dern als Künst­ler gebo­ren ist. Ich habe es in die­sem Jahr sicher zwan­zig­mal vor­ge­le­sen, und auf mei­ne Lebens­zeit berech­net gewiß über hundertmal.

Es wäre ein gro­ber Ver­lust, die­se wil­den Jungs ohne jene Bild­wel­ten auf­wach­sen zu las­sen. Ohne die­ses „könn­te doch auch pas­sie­ren“. Lesen heißt auch immer, mit Alter­na­ti­ven zu spie­len, ist ein Sich-aus­den­ken, und das von Anfang an.

Laßt die Klei­nen vom Esel Ben­ja­min, von den Pira­ten im Gar­ten lesen! Wir müs­sen die­ses Als-ob mit ihnen fei­ern! Sie sol­len groß­wer­den mit dem Gedan­ken dar­an, daß “etwas pas­sie­ren” kann!