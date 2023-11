Schenkt Bücher! Unsere Weihnachtsempfehlungen 2023

Dies­mal sind wir von unse­rer anti­ken Kate­go­ri­sie­rung “Gutes- Wah­res-Schö­nes” abge­wi­chen. Unse­re Autoren emp­feh­len hier in loser Rei­hen­fol­ge aller­bes­te und geprüf­te Lese­emp­feh­lun­gen unter den Über­schrif­ten “Ler­nen- Lesen-Schau­en”. Ich mache den Anfang.

– – –

Ler­nen

Eva Men­as­se ist so dazwi­schen. Eigent­lich Öster­rei­che­rin, aber seit lan­gem in Ber­lin lebend. Eigent­lich „Halb­jü­din“ (ihr jüdi­scher Vater war Fuß­bal­ler der öster­rei­chi­schen Natio­nal­mann­schaft), und doch hart ange­grif­fen dafür, daß sie das jüdi­sche Estab­lish­ment bis­wei­len harsch kri­ti­siert. Links, aber mit bedeut­sa­men Abstri­chen. Eva Men­as­se ist eine unbe­strit­ten groß­ar­ti­ge Romanautorin.

Was sie hier in ihrem Essay über die Smart­phone- und Inter­net­seu­che schreibt, sucht sei­nes­glei­chen. Sie ist so hell­wach, sie hat es drauf, die­se zeit­ge­nös­si­schen Phä­no­me­ne mit Wor­ten zu beschrei­ben, die alles ande­re als abge­grif­fen sind. (Einen Boo­mer-Begriff wie „Smart­phone­seu­che“ wür­de sie bei­spiels­wei­se vermeiden.)

Men­as­se hat genau ver­stan­den, was die­se per­fi­de Kom­bi­na­ti­on aus „zeit­lich nah“, aber „räum­lich distant“ mit uns macht, eine eigent­lich absur­de Grenz­spren­gung! Was einen Brief von einem „Post“ unter­schei­det. War­um unse­re „Posts“ so einer­seits flüch­tig, ande­rer­seits ewig sind. Wie die „Sozia­len Medi­en“ geschickt unse­re Eitel­keit bewirtschaften.

Nie­mand kann sich heu­te der digi­ta­len Mas­sen­kom­mu­ni­ka­ti­on ent­zie­hen, selbst die weni­gen Aske­ten, die sich Smart­phone und Social media ver­wei­gern, nicht.

Haha, zeich­net Men­as­se nach, stan­den damals bei Kul­tur­pes­si­mis­ten nicht auch die Eisen­bahn und die Pho­to­gra­phie unter mas­si­vem Ver­dacht? Die schnel­le Fahrt soll­te die Orga­ne schä­di­gen, das Licht­bild die See­le rau­ben. Ist „das Inter­net“ also in Wahr­heit nur ein simp­les Werkzeug?

Eva Men­as­se wider­legt es. Sie schaut ganz genau hin, sie regis­triert die Empö­rungs­kur­ven „im Netz“ und ord­net sie ein. Das ist über­aus lesens­wert, sie eröff­net völ­lig unbe­dach­te Sichtweiten.

Nur: Sie wäre gewiß kei­ne „öffent­li­che Intel­lek­tu­el­le“ mit Renom­mee, wenn sie nicht ihre blin­den Fle­cken hät­te. Lei­der ist sie blind­wü­ti­ge Ver­tei­di­ge­rin des Coro­na-Nar­ra­tivs. Man kann es lesend kaum glau­ben, weil sie hier völ­lig aus der Rol­le der kri­ti­schen, hoch­auf­merk­sa­men Beob­ach­te­rin fällt. Häu­fig zitiert sie Slo­ter­di­jk. Der ist nun auch ein frag­los klu­ger Den­ker – aber „Coro­na“ hat dem Guten offen­kun­dig selt­sam den Kopf gewaschen.

Wir müs­sen ler­nen, tole­ran­te Leser zu sein. Hef­tig – beden­kens­wert! – äußert Men­as­se sich auch zum Nah­ost-Kon­flikt – wobei das Buch natür­lich bereits vor dem 7. Okto­ber 2023 in den Druck ging. Wir soll­ten zufrie­den sein, wenn eine zu 90% den Punkt trifft. das tut sie. Der Rest geht ins Gebet!

Eva Men­as­se: Alles und nichts sagen. Vom Zustand der Debat­te in der Digi­tal­mo­der­ne. Kie­pen­heu­er & Witsch 2023, 188 S., 22 € – hier bestel­len.

– – –

Schau­en

Als Kind hat­te ich eine umfäng­li­che Reit- und Pfer­de­bi­blio­thek – hät­te es ein sol­ches Buch wie das von Sibyl­le Lui­se Bin­der gege­ben, ich hät­te es ver­schlun­gen! Alles dar­an ist groß­ar­tig. Die Bil­der, das Fach­wis­sen, der Stil – für Lai­en eine Fund­gru­be, aber auch wasch­ech­te Pfer­de­men­schen (ich bin ja Schüt­ze, also Zen­taur…) ler­nen dazu.

Bin­der – die u.a. ein Buch über die legen­dä­re wie dra­ma­ti­sche Flucht der Tra­keh­ner unter Füh­rung des Hengs­tes Jul­mond 1944 aus Ost­preu­ßen geschrie­ben hat – war (sie ist 2020 ver­stor­ben, das Buch erscheint nun in drit­ter Auf­la­ge) eine exzel­len­te Ken­ne­rin des welt­wei­ten Zuchtbetriebs.

Zucht heißt ver­bes­sern, nicht nur ver­meh­ren, und: Zucht bedeu­tet, in Gene­ra­tio­nen zu den­ken. Anhand die­ser Leit­sät­ze wird hier unter ande­rem die Geschich­te der deut­schen Pfer­de­zucht, auch in den ver­schie­de­nen Regio­nen und Lan­des­ge­stü­ten nach­ge­zeich­net – nicht zu ver­ges­sen die spe­zi­el­len Züch­tersto­ries aus der DDR, wo das Pferd ein erst­klas­si­ger Export­schla­ger war. Die preu­ßi­sche Kaval­le­rie benö­tig­te einen ande­ren Typus Pferd als die Rit­ter des hohen Mit­tel­al­ters oder die Sol­da­ten der Welt­krie­ge, und ein voll­blü­ti­ger Ara­ber erfor­dert eine ande­re Art Rei­ter als der öster­rei­chi­sche Nori­ker, des­sen Zucht durch EU-Sub­ven­tio­nen lei­der der­art auf den Hund gekom­men ist, daß die Foh­len oft zum Pfer­de­metz­ger wandern.

Ins Buch ein­ge­streut fin­den sich Por­träts exzel­len­ter „Star­ver­er­ber“ und „Top-Beschä­ler“ (also Deck­hengs­te), wie das Eng­li­sche Voll­blut „Heral­dik“ aus Tsche­chi­en, das Baye­ri­sche Warm­blut „Dena­rio“ und den West­fa­len „Rubin­stein“, die ihr aus­ge­zeich­ne­tes Blut an hun­der­te Nach­kom­men wei­ter­ver­erbt haben. Nur Voll­blü­ter decken heu­te übri­gens noch vor­ge­schrie­ben per Natur­sprung – bei ande­ren Ras­sen wird meist künst­lich besamt.

Abso­lut bom­bi­ge Lektüre!

Sibyl­le Lui­se Bin­der: Pfer­de­ras­sen, Her­kunft & Eig­nung, Tem­pe­ra­ment & Wesen, Kos­mos 2023, 264 Sei­ten, 34 € – hier bestel­len.

– – –

Lesen

Was war für mich nun der Roman des Jah­res 2023? Blue Ski­es von T.C. Boyle? Oder Schön­wald von Phil­ipp Oehm­ke? Bei­de waren und sind geni­al und ein Lese­genuß; sie sind ein­an­der auch sehr ver­wandt. In bei­den Roma­nen geht es (grosso modo) um zeit­ge­nös­si­sche Fami­li­en­kon­struk­tio­nen, inner­halb derer die eine Frak­ti­on nur „woke“, die ande­re aber „radi­kal woke“ ist – ganz ver­kürzt gesagt.

Gut, ich ent­schei­de mich schmerz­haft für Oehm­kes Schön­wald: Wir haben hier ein Eltern­paar jen­seits der sieb­zig, ori­gi­när kon­ser­va­tiv „mit Brü­chen“. Die Frau hat­te „damals“ so ihre Aus­bruchs­plä­ne. Ruth Schön­wald ist eine klas­sisch-kon­ser­va­ti­ve Eman­ze. Wun­der­bar gezeichnet!

Drei Kin­der haben die­se Leu­te. Der Ältes­te ist renom­mier­ter Lite­ra­tur­pro­fes­sor in den USA, drif­tet aber ins­ge­heim nach rechts. Und wie! Höllisch!

Der Jüngs­te ist hoch­be­gabt, steht aber unter der Fuch­tel sei­ner neu­ro­ti­schen Frau. Jede/r kennt die­sen Typus: Ich – wir – die Kin­der; es zählt allein mei­ne Vor­stel­lung von „Fami­lie“; der Rest muß drau­ßen bleiben.

Die Mitt­le­re, die Toch­ter nun ist in furcht­ba­ren „Gen­dertrou­bles“ befan­gen, sie ist eine Möch­te­gern-Les­bie­rin, die – das ist die Aus­gangs­si­tua­ti­on – nun im hip­pen Ber­li­ner Kiez eine „que­e­re“ Buch­hand­lung namens „they/them“ grün­den will. Alles dar­an ist komisch, alles dar­an ist treffend!

Phil­ipp Oehm­ke: Schön­wald. Piper, 544 Sei­ten, 26 € – hier bestel­len.