Wie sich ein Pferdekauf bei Zigeunern zum Desaster auswuchs

Eigentlich wollte ich das hier nie veröffentlichen. Auch, weil es mir peinlich ist. Nur, gestern habe ich wieder so eine tragische Geschichte gehört, wo eine Frau nur knapp schweren Verletzungen entgangen ist.

Es hat über die Jah­re in die­ser Sache schon so vie­le, teils fürs Leben gehan­di­cap­te Opfer gege­ben, daß man ein­fach nicht schwei­gen kann. Ges­tern ereil­te mich wie­der so ein pani­scher Hil­fe­ruf, aber ich kann ja gar nichts machen. Man steht völ­lig sprach­los vor der Impo­tenz unse­rer Staatsorgane!

Dar­um geht es: Anno 2017 hat­ten wir ein Pferd­chen gekauft, Iri­sches Reit­pferd, Stock­maß so zwi­schen Pony und Pferd, sechs Jah­re, Wal­lach. Es soll­te so ein Tier sein, auf dem sowohl ich als erfah­re­ne Rei­te­rin als auch mei­ne Töch­ter, weni­ger geschult, durch die Gegend stromern könn­ten. Ein arti­ges Frei­zeit­pferd eben.

Man mag mich nun schel­ten, daß ich über­haupt auf eine Inter­net-Annon­ce rein­ge­fal­len bin. Ja, man kauft Pfer­de nicht per Inter­net, schon klar, heute.

Jeden­falls ritt ich das Tier Pro­be in Thü­rin­gen, und es war sehr in Ord­nung. Es war so, wie ich´s mir vor­ge­stellt hat­te. Lieb und gehor­sam. Etwas schüch­tern. Ja, ich sah, daß die Ver­käu­fer Zigeu­ner waren. Das mach­te mir, Gut­mensch, nichts aus. Aus mei­ner Pfer­de­ju­gend wuß­te ich, daß Zigeu­ner sehr gut mit Pfer­den umge­hen können.

Die­se (wie ich heu­te weiß: berüch­tig­te) Zigeu­ner­fa­mi­lie Weiß muß­te Wal­lach „Ita­lia“ (wir benann­ten ihn gleich um in „Atti­la“) lei­der und schwe­ren Her­zens ver­kau­fen, weil die Rei­te­rin schwan­ger gewor­den sei und sich nun ums Kind küm­mern müß­te. Angeblich!

Ja, die jun­ge, offen­sicht­lich leicht her­un­ter­ge­kom­me­ne Frau, stand dabei, als ich pro­be­ritt. Ich dach­te damals ernst­haft, sie gucke so miß­mu­tig, weil das Pferd ihr Schatz gewe­sen sei. Ich hat­te ihr noch Trost­wor­te zuge­spro­chen – und daß das Tier wirk­lich in gute Hän­de käme!

Wir zahl­ten einen klei­nen Bei­trag an. Das Pferd soll­te uns am kom­men­den Tag ange­lie­fert werden.

Auf der Rück­fahrt vom Zigeu­ner­stall sahen wir einen Hin­weis auf eine „katho­li­sche Pri­vat­ka­pel­le“. Wir waren neu­gie­rig und bogen ab. Katho­li­sche Pri­vat­ka­pel­len sind in Mit­tel­deutsch­land eine Rari­tät! Wir lern­ten net­te Leu­te mit zahl­rei­chen Kin­dern ken­nen, natür­lich zuge­zo­gen aus West­deutsch­land. Als sie von unse­rem Pfer­de­kauf hör­ten, warn­ten sie uns: Die­se Pfer­de­händ­ler führ­ten nichts Gutes im Schil­de, wir soll­ten drin­gend Abstand neh­men! Das sei­en Kri­mi­nel­le! Eine viel­fach vor­be­straf­te Gang!

Wir waren also alar­miert und beauf­trag­ten für den nächs­ten Tag einen Nach­barn mit einem Chip-Lese­ge­rät (der Alter und Her­kunft des Tie­res bestä­ti­gen soll­te – und dies übri­gens ein­wand­frei konn­te) und wei­ter­hin einen pas­sa­blen Huf­schmied, der den All­ge­mein­zu­stand beur­tei­len soll­te (und zu einem akzep­ta­blen Ergeb­nis kam). Zusätz­lich tele­pho­nier­ten wir mit dem zustän­di­gen Tier­arzt in Köl­le­da, um uns zu erkun­di­gen. (Erst spä­ter erfuh­ren wir, daß er groß­zü­gig Beru­hi­gungs­mit­tel für Pfer­de an die Zigeu­ner­fa­mi­lie aus­gibt. Natür­lich hat er uns das verschwiegen.)

Atti­la wur­de also ange­lie­fert. Man fleh­te knie­end und unter Trä­nen um zusätz­li­ches Geld für den Transport …

Atti­la kam gut rüber, in den weni­gen Tagen, die wir ihn hat­ten. Ein lie­bes Tier. Er gab Huf, er war freund­lich. Kein Bei­ßen, kein Tre­ten. Er konn­te nur eines nicht lei­den: gesat­telt zu wer­den. Da ich mir die­ses Tier nicht zum Knud­deln ange­schafft hat­te, macht ich am drit­ten Tag des Ken­nen­ler­nens Ernst: Sat­tel auf´s Pferd!

Atti­la flipp­te aus! Ich sah es über­haupt nicht ein, klein­bei­zu­ge­ben. Ich hielt mich fest an sei­nem Hals, um das Pferd zu beru­hi­gen. Als ich erneut ansetz­te, reagier­te es panisch. Es schleif­te mich, die ich zu hart­nä­ckig war und nicht los­ließ, durchs Gelän­de. Es ging unter ande­rem über die Kan­te einer Beton­schwel­le. Als ich end­lich los­ließ, war mei­ne Reit­ho­se schon blu­tig durch­ge­sup­pt bis zu den Knö­cheln. Aber Adre­na­lin ist ja ein Zau­ber­trunk – inso­fern hielt ich durch, bis wir das arme Pferd nach andert­halb Stun­den ein­ge­fan­gen hatten.

Dann klapp­te ich zusam­men, und es folg­te kei­ne beson­ders ein­fa­che Ope­ra­ti­on mit mehr­tä­gi­gem Kran­ken­haus­auf­ent­halt. Ich habe heu­te ein Frankenstein-Knie.

Den Nach­gang mag ich nur kurz schil­dern. Unse­re Gemein­de Steigra ist vol­ler Züch­ter und Rei­ter. Natür­lich hat­ten wir die­se Fach­leu­te an den guten Atti­la ran­ge­las­sen. Kei­ne Chan­ce, völ­lig unreit­bar! Natür­lich hat­ten wir uns ver­trag­lich ein 14tägiges Rück­ga­be­recht zusi­chern las­sen. Aber setz das mal gegen eine sol­che Sip­pe durch …

Kubit­schek wur­de nach blö­den Tele­pho­na­ten per­sön­lich vor­stel­lig im thü­rin­gi­schem Zigeu­ner­stall. Es hat­te über­haupt kei­nen Sinn. Er wur­de davon­ge­jagt, und zwei Bau­ar­bei­ter, die in der Nähe tätig waren, frag­ten ihn, ob er lebens­mü­de sei? Ein Ban­den­mit­glied der Sip­pe säße im Knast, weil er eine Frau im Streit mit dem Mes­ser übel ver­letzt habe, ein ande­rer wegen schwe­rer Kör­per­ver­let­zung mit­tels Eisenstange.

Man lernt nie aus.

Wie ging es wei­ter? Wir erstat­te­ten Anzei­ge, die wie alle Anzei­gen gegen die­se Sip­pe im San­de ver­lief. Dabei hat­te uns die Kri­po in Söm­mer­da sogar von sich aus um aus­führ­li­che Stel­lung­nah­me gebe­ten. Ich soll­te alles GANZ GENAU beschrei­ben. Ein Witz!

Irgend­wann kam RTL auf uns zu. Wir sei­en doch auch invol­viert in die­se Roßtäuscher-Geschichte?

Sie hät­ten ein gutes Dut­zend Betrof­fe­ne kon­tak­tiert, aber alle hät­ten Schiß, vor der Kame­ra zu spre­chen. Die Sip­pe gel­te näm­lich als äußerst brutal.

Ich hat­te kei­ne Angst, wies die RTL-Leu­te aber dar­auf hin, daß wir einen gewis­sen poli­ti­schen Ruf hät­ten. Es wur­de dann nichts draus.

Und Atti­la? Wir gaben ihn an einen benach­bar­ten Reit­hof ab, in paar Dör­fer wei­ter. Das hat­te man uns gera­ten. Wir haben ihn also ver­schenkt. Wochen spä­ter erfuh­ren wir, daß die­se Fami­lie eben­falls ver­sippt mit den Zigeu­nern ist. Als ich nach Mona­ten nach­frag­te, wo Atti­la nun sei, war die Ant­wort ein Kau­der­welsch: Viel­leicht ist er zu Wurst ver­ar­bei­tet, viel­leicht ist er wie­der unter Trä­nen ange­bo­ten wor­den, wegen Schwan­ger­schaft der lie­ben Besitzerin.

Fakt ist, daß ich auf­grund mei­ner Bewer­tung die­ser Sip­pe auf pferde.de regel­mä­ßig Hil­fe­ru­fe erhal­te. Es sind Leu­te, die guten Gewis­sens ein Pferd erwor­ben haben, das ihnen als brav vor­ge­stellt wur­de, aber in Wahr­heit schwer trau­ma­ti­siert war. Ich höre Geschich­ten von Leu­ten, die auf­grund schlim­mer Unfäl­le mona­te­lang arbeits­un­fä­hig waren und nie wie­der auf ein Pferd stei­gen wer­den. Von Leu­ten, die sich, wie ich, einen Lebens­traum erfül­len woll­ten und ihr Geld und ihren Traum abschrei­ben muß­ten. Von Leu­ten, die 16.00o € in “for­mi­da­ble” Kutsch­pfer­de inves­tiert hat­ten – für einen Scha­den, der den Kauf­preis der sedier­ten Tie­re noch­mal überstieg.

Nun ges­tern eben wie­der: Frau kauf­te eine super­bra­ven Gaul – und flog am drit­ten Tag aus dem Sat­tel, weil das Tier durch­dreh­te. Seit­her kei­ne Chan­ce mehr, das Tier zu sat­teln. Von Sei­ten der Zigeu­ner: nur Geläch­ter und Dro­hun­gen. Also recher­chier­te sie im Inter­net und stieß auf mei­nen Fall.

Die Poli­zei kennt die Täter, die gan­ze Sip­pe, kennt die Geschich­ten, hat die Anzei­gen vor­lie­gen, aber es pas­siert nichts. Null. Das ist Deutsch­land. Gelähmt und wehr­los, im Klei­nen wie im Großen.