Cancel Culture: Die Leute haben so einen Schiß!

Daubs Buch ist natür­lich Sei­te für Sei­te ein Offen­ba­rungs­eid. Es ist (auch durch sei­ne auf­ge­bläht-hoh­le „Aka­de­mi­ker­spra­che) ein for­mi­da­bles Mus­ter­bei­spiel für das, was man „Geschwur­bel“ nen­nen sollte.

Denn logisch wird hier und heu­te per­ma­nent gecan­celt! Wie­vie­le Kon­ten des demo­kra­tie­freund­li­chen, gewalt­lo­sen Mar­tin Sell­ner wur­den mitt­ler­wei­le gekün­digt? Paa­rund­sieb­zig, sämt­lich begründungslos.

Der Punkt ist: die Can­cel­be­ses­se­nen schie­ßen sich längst per­ma­nent ins eige­ne Bein! Über­deut­lich wur­de das ver­mut­lich beim Kampf der „Quee­ren“ gegen die „nur“ Homosexuellen.

Jeder wird es mit­be­kom­men haben: Wer als Lesbe/Schwuler nicht akzep­tiert, daß eine soge­nann­te Trans­frau (mit selbst­ge­zeug­ten Kin­dern, mit Hoden, mit männ­li­chem Namen im Per­so­nal­aus­weis) eine „ech­te Frau“ sein soll , wird über­aus rüde ange­gan­gen. Er oder sie ern­tet Shit­s­torms. Das ist für ein Indi­vi­du­um nicht nichts. Eine Frau wie Ali­ce Schwar­zer hält das natür­lich locker aus. Die ande­ren (meist) lin­ken Leu­te sind es aber nicht gewohnt, im Kreuz­feu­er zu stehen.

Wir Rech­ten dür­fen uns end­lich mal ent­span­nen und zuschau­en! Wir ken­nen es aus dem eff­eff, daß man uns schmäht. Wir haben mitt­ler­wei­le eine dicke Haut, was kann man uns schon anha­ben? Im Gegen­teil: Es nutzt uns ja nur. Wir muß­ten das Opfer­n­ar­ra­tiv nie bedie­nen, und doch wur­de zig­tau­send Leu­ten klar, daß wir es sind, die den Kopf hinhalten.

Im inner­lin­ken Dis­kurs ist es anders. Und das ist hoch­in­ter­es­sant. Die­se lin­ken Leu­te haben so einen Schiß!

Zwei aktu­el­le Bücher bestä­ti­gen das: Ein­mal der Roman Zei­ten der Lan­ge­wei­le einer Jen­ni­fer Becker, dane­ben der Essay Alles und nichts sagen der umstrit­te­nen Vor­zei­ge­intel­lek­tu­el­len Eva Menasse.

Begin­nen wir mit Becker, wobei ich die­sen „Roman“ auf­grund sei­ner aus­ge­stell­ten „Sex-Posi­ti­vi­ty“ und sei­ner Por­no-Sequen­zen lie­ber nicht emp­feh­len möch­te. Die „Wichs“-Szenen hier haben mich gelin­de geekelt. Hier schreibt ein „Ich“, das ein­fach alles durch­hat – alles, was an Kon­sum mög­lich ist.

Das Erzäh­le­rin-Ich, und das ist der Plan des Romans, möch­te sich ganz und gar aus dem Netz löschen. Aus Angst vor Ver­fol­gung. Die­ses Vor­ha­ben stellt sich als hoch­kom­pli­ziert her­aus. Denn etli­che Web-Admi­nis­tra­to­ren reagie­ren ein­fach nicht auf ihre Löschungs­bit­ten. Die Erzäh­le­rin wird panisch ver­folgt von dem Gedan­ken, daß einer ihrer alten Tex­te, in dem sie asia­ti­sche Ste­reo­ty­pe (der Nor­mal­le­ser denkt: völ­lig nor­mal, sehr harm­los) bedien­te, wei­ter­hin online (natür­lich auf einem Forum namens Clit­lit) abruf­bar sei.

Was ich vor allem woll­te: die fun­da­men­ta­le Angst los­zu­wer­den, gecan­celt zu wer­den. Für irgend­was, was ich ein­mal getan oder gesagt hat­te, oder ein­mal tun oder sagen wür­de. Ich hat­te das Gefühl, dass mei­ne öffent­li­che Bloß­stel­lung nur noch eine Fra­ge der Zeit war. Ich war weder berühmt, noch hat­te ich irgend­ei­ne ande­re gesell­schaft­li­che Rele­vanz. Per­sön­li­che Momen­te des öffent­li­chen Ruhms bschränk­ten sich auf einen Insta­gram-Post von einer Stu­die­ren­den, der viral geteilt wur­de, weil ich Bücher von J.K. Row­ling wegen ihrer TERF-ideo­lo­gie aus einem Semi­nar für fan­tas­ti­sche Lite­ra­tur ver­bannt hatte. (…) Fakt war: nie­mand wuss­te, zu wel­chem Zeit­punkt ver­schie­de­ne Daten und Infos von mir oder über mich zu einem Ball des öffent­li­chen Inter­es­ses zusam­men­schmel­zen könn­ten und ich in einem digi­ta­len Infer­no gelyncht wer­den würde. Es war die Angst vor Kon­troll­ver­lust, die Angst vor dem Urteil der ande­ren. Die Angst ver­folg­te mich wie eine Droh­ne, faust­groß, mit fein­haa­ri­gen Anten­nen und syn­the­ti­schen Tast­or­ga­nen, egal wohin ich ging oder wo ich mich aufhielt.

Ha! Wir müs­sen dabei kon­sta­tie­ren, daß wir es hier mit einer links­lin­ken Autorin zu tun haben. Sie ver­hakt sich dabei in ihrer Wort­wahl. Eine rela­tiv unbe­kann­te Autorin – wer kennt Jeni­fer Becker? – kann ja kaum „gecan­celt“ wer­den, oder? Auch nicht ihr Alter Ego Mila Mey­ring im Roman. Gemeint ist wohl die Furcht, Opfer einer Inter­net-Kam­pa­gne zu werden.

Die Angst, in den Sozia­len Medi­en oder auf Dating-Platt­for­men je mög­li­cher­wei­se etwas Inop­por­tu­nes, nicht Main­stream­för­mi­ges geäu­ßert zu haben, wächst sich bei der Prot­ago­nis­tin zur hel­len Panik aus. Sie zieht immer radi­ka­ler den Ste­cker, sie kün­digt letzt­lich auch ihre vie­len Strea­min­ga­bos und schafft ihr Smart­phone ab, sie flir­tet gar mit The­sen eines Ted Kac­zyn­ski und begibt sich inner­halb ihres smar­ten, coo­len, urba­nen Freun­des­krei­ses in eine schmerz­haf­te Außenseiterposition.

Was fängt man über­haupt mit sol­chen surf­frei­en Extra­stun­den an, die sich pro Woche rasch auf tau­sen­de Minu­ten sum­mie­ren? Das ist für Mila noch das gerings­te Pro­blem. (Natür­lich beginnt sie, Vul­ven zu malen, was sonst?)

Ihr Hor­ror ist, daß man sie outen könn­te. Sie wird schier erwürgt von dem Gedan­ken, daß man ihr „etwas anhän­gen“ könn­te. Irgend­wer in den USA hat sei­nen Job ver­lo­ren, weil der Cou­sin beim „Sturm auf das Kapi­tol“ zuge­gen war und weil sich der unbe­tei­lig­te Cou­sin nicht distan­zie­rend dazu geäu­ßert hat­te. Milas sozio­pho­bi­scher klei­ner Bru­der ist Impf­geg­ner – was, wenn das auf sie selbst zurück­fie­le?! Wäre es nicht der blan­ke Horror?

Blät­tern wir um zu Eva Men­as­se. Die (auf­grund ihrer Isra­el­kri­tik) seit je umstrit­te­ne Den­ke­rin hat mit Alles und nichts sagen einen wirk­lich ful­mi­nan­ten Essay­band zur „Digi­tal­mo­der­ne“ vor­ge­legt. Ihre Kri­tik am „digi­ta­len Urknall­cha­os“ fetzt ordent­lich rein. Sie beschreibt die Lawi­nen­haf­tig­keit des digi­ta­len Mas­sen­kon­sums mus­ter­gül­tig. Wie enor­me Emo­tio­nen seit­her viral um die Welt gehen, wie „das Inter­net“ zur bewußt­seins­ver­än­dern­den Dro­ge wur­de. Es dürf­te schwer zu wider­le­gen sein, daß vie­le Men­schen ihr Gerät län­ger anschau­en als irgend­ei­nen Artgenossen.

Wir haben ja alle ver­ges­sen, uns das bewußt­zu­ma­chen. Men­as­se ruft es zurück in Gedächt­nis und schil­dert Gele­gen­hei­ten, wo sie selbst als „Use­rin“ Fakes auf den Leim ging. Sie wagt sich dabei sehr weit vor:

Um bloß nicht Anti­se­mit genannt zu wer­den, wür­den die meis­ten Deut­schen alles tun, also schwei­gen sie auch zu jedem Unsinn. Unbe­hag­lich und unklar beschämt hören sie den Kla­gen der Anti­se­mi­tis­mus­be­auf­trag­ten und den ande­ren Laut­spre­chern im Warn- und Betrof­fen­heits­busi­ness zu, die per­ma­nent den Ein­druck erwe­cken, Der Juden­hass stie­ge gera­de in exor­bi­tan­te Höhen an. Wer hier wider­spricht und ver­sucht, ein paar Din­ge in den rich­ti­gen Maß­stab zu rücken, wird min­des­tens auf die Sei­te der Anti­se­mi­tis­mus-Ver­harm­lo­ser gerückt.

Und nun schla­gen wir den Bogen zu Jeni­fer Becker: Wie Becker (anhand der Oma ihrer Prot­ago­nis­tin) beschreibt Men­as­se (anhand ihrer eige­nen Mut­ter), daß gera­de Älte­re und Grei­se eine gera­de­zu irra­tio­na­le Angst gegen­über „Com­pu­tern an sich“ hät­ten – und wie die­se Leu­te 75plus ande­rer­seits den Fakes und Phis­hings beson­ders auf den Leim gingen.

Auf­fäl­lig sind aber die gro­ßen Ängs­te der Gene­ra­ti­on nach mei­ner, Jahr­gän­ge also ab 1980. Sie sind von Anfang an viel kli­ma­be­sorg­ter, sie tren­nen sorg­fäl­ti­ger den Müll, sie neh­men selbst­ver­ständ­lich Rück­sicht auf sämt­li­che Min­der­hei­ten, sind sich ihrer Pri­viel­gi­en bewußt und inter­grie­ren flie­ßend alle neu­en Sprachregelungen.“

Aber:

Sie sind enor­men Ängs­ten vor Shit­s­torms und digi­ta­ler Dif­fa­mie­rung aus­ge­setzt. Ihre Ängs­te, sagen sie selbst, sei­en nicht irra­tio­nal, son­dern speis­ten sich aus Erfah­rung. : ‘Wenn zehn Leu­te twit­tern, dass die NGO Sound­so transphob/antisemitisch/ ras­sis­tisch ist, dann haben wir wirk­lich ein Pro­blem´ – sol­che Sät­ze sagen sie, und manch­mal auch: ‘Die kön­ne uns fer­tig­ma­chen.´ Wenn man dann ant­wor­tet: Àber die NGO Sound­so ist doch nach­weis­lich nicht transphob/antisemtisch/rassistisch!‘, dann schau­en sie sehr beküm­mert und sagen lei­se ‘Dar­um geht es nicht´.

Men­as­se sagt, sie sei bestürzt von der Ein­ge­schüch­tert­heit und Devot­heit die­ser Leu­te. Tja. Leu­te wie Men­as­se sind bestürzt, und Leu­te wie Jeni­fer Beckers Prot­ago­nis­ten haben schlicht­weg Angst. Angst, auch nur ein fal­sches Wort zu sagen, Angst davor, gegen alle Wahr­schein­lich­keit falsch ein­ge­ord­net zu wer­den. Obwohl man doch das Gute will!

Noch ein Ein­schub aus dem aktu­el­len Essay des (Wagenknecht-)Linken Bernd Ste­ge­mann sei erlaubt. Mit sei­nem Büch­lein Iden­ti­täts­po­li­tik hat er einen Ein­wurf gewagt, der sich von vor­ne bis hin­ten gewa­schen hat!

Ziel der Can­cel Cul­tu­re ist es, das Kli­ma der Kom­mu­ni­ka­ti­on zu ver­än­dern. Die freie Rede soll durch poli­tisch-mora­li­sche Regeln gesäu­bert wer­den. Im uni­ver­si­tä­ren Betrieb sind die Fol­gen der Can­cel Cul­tu­re all­täg­lich spür­bar. Nur eine woke Stim­me kann die Kom­mu­ni­ka­ti­on so ein­engen, dass all­ge­mei­ne Beklom­men­heit herrscht. Die Angst, an den Pran­ger der neu­en Moral gestellt zu wer­den und ein stig­ma­ti­sie­ren­des Eti­kett (Ras­sist, Alter wei­ßer Mann, Kli­ma­leug­ner, Coro­na­leug­ner, Russ­land­ver­ste­her etc.) umge­hängt zu bekom­men, lässt vie­le verstummen. Die Macht der Can­cel Cul­tu­re zeigt sich weni­ger in der öffent­li­chen Viel­falt als in den ein­ge­heg­ten Räu­men von Uni­ver­si­tä­ten, Redak­tio­nen und kul­tu­rel­len Milieus. Dass oft schon eine empör­te Stim­me aus­reicht, um eine Grup­pe zum Ver­stum­men zu brin­gen, ist inzwi­schen ein häu­fi­ges Phä­no­men. Plötz­lich sit­zen Men­schen, die gar­de noch frei und kon­zen­triert gespro­chen haben, ein­ge­schüch­tert da, als wären sie Ange­klag­te, denen jedes Wort zum Ver­häng­nis wer­den kann.

Was soll man sagen? Es sind kei­ne ganz schlech­ten Vor­aus­set­zun­gen für uns. Die lin­ke Can­cel-Kul­tur erdros­selt sich selbst. Es war vor­aus­zu­se­hen. Und das ist doch mal eine gute Nachricht.