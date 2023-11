Lesen, Lernen, Schauen: Weihnachtsempfehlungen, Teil II

Nach Ellen Kositza, die hier ihre drei Weihnachtsempfehlungen aussprach, bin nun ich an der Reihe. Ich beschränke mich in diesem Jahr auf zwei Bücher:

Ich nen­ne inzwi­schen eine klei­ne Samm­lung von vor­kon­zi­lia­ren deut­schen Bibel­über­set­zun­gen mein Eigen: die­je­ni­gen von Riessler/Storr und von Pius Parsch, die „Pattloch“-Bibel (Hamp/Stenzel/Kürzinger) und die alte Her­der-Bibel. Die vier­tau­send Sei­ten star­ke Allio­li-Über­set­zung habe ich nur in digi­ta­ler Form auf­grund des stol­zen Preises.

Alex­an­der Zwett­lers Über­set­zung des Neu­en Tes­ta­ments taug­te mir bis­her hap­tisch am meis­ten: auch von der Ein­band­far­be her ein ech­ter Zie­gel, 60-er-Jah­re-Schrift­ty­pe und klu­ge Fuß­no­ten. Doch auch die­ses gute Stück krankt trotz knapp vor­kon­zi­lia­rem Erschei­nungs­da­tum leicht an Modernismus.

Und nun hat der Sar­to-Ver­lag im letz­ten Jahr etwas Wun­der­ba­res getan: die Schöningh’sche Bibel neu her­aus­ge­ge­ben! Die­se Über­set­zung, die in den 30er und 40er Jah­ren die kirch­li­che Druck­erlaub­nis erhal­ten hat (1936 für die Über­set­zung des AT durch P. Dr. Eugen Hen­ne und 1946 für die Über­set­zung des NT durch P. Dr. Kon­stan­tin Rösch) und seit­dem in meh­re­ren Auf­la­gen im Schö­ningh-Ver­lag erschie­nen ist, war ewig vergriffen.

Der Sar­to-Ver­lag hat alle Mühe wal­ten las­sen, das Hei­li­ge auch in einer Gestal­tung dar­zu­bie­ten, die auf alle drei See­len­ver­mö­gen des Lesers wir­ken kann. Der Ver­stand (auf der Suche nach dem Wah­ren) sucht nach Erläu­te­run­gen sol­cher Bibel­stel­len, die sich ihm – oft ganz allein­ge­las­sen, unge­schult und anfäl­lig für aktua­li­sie­ren­des „Beweis­stü­cke­sam­meln“ – nicht von selbst erschlie­ßen kön­nen. Ihm sind die alten, nun neu durch­ge­se­he­nen Fuß­no­ten da oft Gold wert.

Ich kann allein noch so sehr „die Bibel lesen wol­len“, es geht nicht ohne kun­di­ge Füh­rung bei der Suche nach dem Guten. Die Wahl einer geeig­ne­ten Aus­ga­be (mög­lichst unver­fälscht und unmo­der­ni­siert, dabei lai­en­taug­lich und in geschlif­fe­nem, nur leicht aus der Zeit gefal­le­nem Deutsch) ist schon ein­mal das ers­te Gelän­der, zu dem der Leser dank­bar grei­fen kann. Sodann benö­tigt er beim Lesen selbst Glie­de­rung und Struk­tur, die in der vor­lie­gen­den neu­en „Schöningh“-Bibel durch kar­di­nal­ro­te Zwi­schen­über­schrif­ten in Groß­buch­sta­ben und äußerst über­sicht­li­chem zwei­spal­ti­gem Satz gebo­ten werden.

Der Wil­le zum Lesen und „Dran­blei­ben“ braucht aber bei uns, die wir leicht ablenk­ba­re Sin­nen­we­sen sind, nun ein­mal noch ein zusätz­li­ches Motiv, und das ist die Suche nach dem Schö­nen. Und wie die hier belohnt wird! Die 120 Illus­tra­tio­nen sind kei­ne gerin­ge­ren als die berühm­ten Sti­che von Paul Gust­ave Doré (1832–1883).

Wür­de man sei­nen Kin­dern erlau­ben, die­se Bibel durch­zu­blät­tern, sie wür­den sich wohl für immer die­se Bil­der mer­ken. Daß man aber ihnen bes­ser lie­be­voll etwas vor­blät­tert, ver­steht sich von selbst, sobald man das Dünn­druck­pa­pier, den rund­um­lau­fen­den Gold­schnitt und das Gewicht in Hän­den hält. Der fes­te, aber nicht har­te Balacron-Umschlag ist wein­rot und zeigt vorn ein ein­ge­präg­tes sti­li­sier­tes Kreuz.

In jedem Fall lehrt mich die­se glei­cher­ma­ßen wah­re, gute und schö­ne Bibel eines: wirk­lich ehr­fürch­ti­ges Lesen.

Die Hei­li­ge Schrift des Alten und Neu­en Tes­ta­ments, Sar­to 2022, 2.240 Sei­ten, 59€ – hier ein­se­hen und erwer­ben.



Ler­nen

Mein gan­zes Jahr stand im Zei­chen Ruß­lands. Die Tages­po­li­tik des Krie­ges war mir dabei stets nur Sym­ptom von etwas Grö­ße­rem, Älte­rem, Schwie­ri­ge­rem. Geo­po­li­tik und Geschich­te lie­gen so dazwi­schen, ich lern­te, Kon­tu­ren abzu­ste­cken, maß­zu­neh­men an nur schein­bar Über­wun­de­nem, die Zukunft Euro­pas pro­be­hal­ber „rus­sisch“ zu denken.

Inne­hal­ten las­sen hat mein tas­ten­des Den­ken dabei ein eigen­ar­ti­ges, fast kau­zi­ges Buch: Kon­stan­tin Leont­jews Der Durch­schnitt­s­eu­ro­pä­er: Ide­al und Werk­zeug uni­ver­sa­ler Zer­stö­rung. Zack, der Titel saß. Genau­so wie sein ter­mi­nus tech­ni­cus „sekun­dä­re sim­pli­fi­zie­ren­de Ver­mi­schung“ – die­ser klingt viel­leicht erst­mal recht sozio­lo­gisch, gibt aber mes­ser­scharf an, was das Urübel des seit zwei Jah­ren in den alter­na­ti­ven Medi­en so genann­ten „kol­lek­ti­ven Wes­tens“ ist. Der „ega­li­tär libe­ra­le Pro­zeß“ der Nivel­lie­rung ist auf einer abschüs­si­gen Zeit­ach­se unter­wegs seit der Fran­zö­si­schen Revolution.

Leont­jews Buch ist auch des­halb eigen­ar­tig, weil er im Grun­de lau­ter Bücher refe­riert, die er gele­sen hat. Die­se Vor­ge­hens­wei­se läßt schwe­re aka­de­mi­sche Drög­heit befürch­ten, was aber kei­nes­wegs der Fall ist, ein­fach des­halb, weil der Ver­fas­ser der­ar­tig sar­kas­tisch über all jenen Zeit­ge­nos­sen steht, die „über­aus zufrie­den mit der Tat­sa­che (sind), daß alles in eine Rich­tung geht, zum Mittelmaß“.

Sol­che Lek­tü­ren müs­sen wir west­li­chen Gegen­warts­be­woh­ner ja auch dau­ernd ertra­gen, gestei­gert noch durch den­sel­ben Tenor in den sozia­len und aso­zia­len Mas­sen­me­di­en. Leont­jew dazu pas­send: „Ich wie­ge mich in der Hoff­nung, daß neue Gesell­schaf­ten zu dem Zweck ent­ste­hen wer­den, die geis­ti­ge Atmo­sphä­re zu rei­ni­gen, einer Art phi­lo­so­phisch-ästhe­ti­scher Zen­sur, die eher ein grau­sa­mes Buch (zur streng begrenz­ten Ver­brei­tung) erlau­ben wird, als ein farb- und charakterloses.“

Wir ste­hen nun zwi­schen die­sen bei­den asia­ti­schen Wel­ten, zwi­schen den grau­sam-eta­tis­ti­schen Rie­sen Chi­na und dem tief mys­ti­schen Unge­heu­er Indi­en einer­seits und der wach­sen­den Hydra der kom­mu­nis­ti­schen Rebel­li­on im Wes­ten, jenem zwei­fels­oh­ne ‚ver­faul­ten‘ Wes­ten, der aller­dings noch über­aus imstan­de ist, uns anzu­ste­cken und vie­les mit sei­nen Kon­vul­sio­nen der Ago­nie kaputtzumachen…

Die­se Zeit­dia­gno­se stell­te Kon­stan­tin Niko­la­je­witsch Leont­jew im Jah­re 1912. Woher nahm er die pro­phe­ti­sche Gabe? Ich den­ke, er brauch­te über­haupt kein Pro­phet zu sein, denn er hat­te die Gabe, Lini­en gedank­lich zu ver­län­gern – Lini­en, deren Ursprungs­punkt er in allen Wer­ken west­lich-libe­ra­ler Den­ker, deren er irgend­wie hab­haft wer­den konn­te, auf­ge­spürt hat. Intui­tiv ver­län­gert er die Lini­en weit über sei­ne Gegen­wart hin­aus, und wir Heu­ti­gen sehen, wohin sie füh­ren soll­ten: und kön­nen sie beim Lesen wie­der zurück­ge­hen bis zu Leont­jews punkt­ge­nau­er Dia­gno­se des „Durch­schnitt­s­eu­ro­pä­ers als Ide­al und Werk­zeug uni­ver­sa­ler Zerstörung“.

Der Karo­lin­ger Ver­lag hat­te den Durch­schnitt­s­eu­ro­pä­er bereits 2001 auf Deutsch in der Über­set­zung von Jurij Archipow her­aus­ge­bracht. Damals wur­de das Buch noch in der NZZ und in der FAZ bespro­chen. Die Lite­ra­tur­kri­ti­ke­rin Sig­rid Löff­ler reg­te die­se Neu­erschei­nung zu dem unver­ges­se­nen Ver­dikt an, Karo­lin­ger sei ein „Ver­lag für Dun­kel­män­ner“. In Zei­ten der can­cel cul­tu­re wer­den sol­che „Doku­men­te unge­zü­gel­ten reak­tio­nä­ren Den­kens, das jeg­li­che poli­ti­sche Kor­rekt­heit ver­mis­sen läßt“ (Felix Phil­ipp Ingold in der NZZ) wohl­weis­lich totgeschwiegen.

Die aktu­el­le, durch­ge­se­he­ne Aus­ga­be ist erwei­tert um einen zwei­ten Essay Leont­jews, näm­lich „Natio­nal­po­li­tik als Werk­zeug der Welt­re­vo­lu­ti­on“ (in einer hun­dert Jah­re alten Über­set­zung von Hans von Ehren­berg), den sich die Ver­tei­di­ger des Natio­nal­staats ein­mal neben­bei zu Gemü­te füh­ren soll­ten, um wenigs­tens zu ahnen, wem sie als Werk­zeug die­nen könn­ten. Viel­leicht etwas Grö­ße­rem, Älte­rem, Schwierigerem …

Kon­stan­tin Niko­la­je­witsch Leont­jew: Der Durch­schnitt­s­eu­ro­pä­er. Ide­al und Werk­zeug uni­ver­sa­ler Zer­stö­rung. Karo­lin­ger 2023, 168 Sei­ten, 18 € – hier bestel­len.