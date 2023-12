Niedergang, erwartbar: PISA-Desaster setzt sich fort

Deutsche Schüler schneiden in der PISA-Studie 2022 so schlecht ab wie noch nie.

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Vie­le Neunt­kläss­ler errei­chen nicht mal mehr Grund­kom­pe­ten­zen, zeigt die Ver­gleichs­stu­die, die Fähig­kei­ten Fünf­zehn­jäh­ri­ger in Mathe­ma­tik, Lese­be­fä­hi­gung und Natur­wis­sen­schaf­ten untersucht.

Von Bil­dung spre­chen alle, vor­zugs­wei­se in der Poli­tik. Der Begriff ist posi­tiv kon­no­tiert, so daß jeder pau­schal zustimmt: Ja, Bil­dung, dar­über wird alles bes­ser. Wie auch grund­sätz­lich rich­tig und Ergeb­nis jeder Selbst­er­fah­rung. Bil­de ich mich, bin ich ori­en­tiert, befä­higt und in der Lage, Sach­ver­hal­te zu ver­ste­hen und Pro­ble­me zu beur­tei­len. Ich ver­mag anzu­schlie­ßen an ein rei­ches kul­tu­rel­les Erbe und darf mich dar­an bedienen.

Nur ist jede Bil­dung zuerst eine For­de­rung an sich selbst, die Über­win­dung kos­tet, in Mathe eben­so wie im Sport. Sie bedarf der Leis­tung, der Anstren­gung, des Flei­ßes und der Aus­dau­er. Aber inter­es­san­te Inhal­te, inspi­rie­ren­de Leh­rer und das Erleb­nis des eige­nen Erfol­ges im Ver­lau­fe des Ent­de­ckens und Übens for­dern das Enga­ge­ment her­aus. Wir alle sind neu­gie­rig, wir alle wol­len etwas Gutes leis­ten, das uns eige­nen Erfolg und die Ach­tung durch ande­re einträgt.

Aller­dings ist mit Blick auf Bil­dung eben nicht zuerst von den Inhal­ten und von moti­vie­ren­den Erzie­hungs­zie­len die Rede, son­dern von Geld und Ideo­lo­gie. Bil­dung jedoch ist mehr als ein Haus­halts­pos­ten. Und über die Ein­heit von Bil­dung und Erzie­hung spricht nie­mand mehr; die­ser Zusam­men­hang ist der Päd­ago­gik mitt­ler­wei­le völ­lig fremd. Das einst effi­zi­en­te deut­sche Schul­sys­tem wur­de über Jahr­zehn­te von lin­ker, ver­meint­lich moder­ner Bil­dungs­po­li­tik zur Dys­funk­tio­na­li­tät verbastelt.

Wenn zudem immer­fort beklagt wird, die Schu­len wären maro­de, müß­te auf­fal­len, daß noch im spä­ten zwan­zigs­ten Jahr­hun­dert in Schul­ge­bäu­den, die heu­te ver­mut­lich gesperrt wür­den, sta­bi­le und anwen­dungs­be­rei­te Befä­hi­gun­gen aus­ge­bil­det wurden.

Im Zusam­men­hang mit den Kos­ten geht es der­zeit zuerst um die Digi­ta­li­sie­rung. Zwar bedarf es aus Grün­den der infor­ma­ti­ons­tech­ni­schen Revo­lu­ti­on der schnel­len Daten­über­tra­gung und benut­zer­freund­li­cher End­ge­rä­te, nur wur­den die Grund­be­fä­hi­gun­gen des Lesens, Schrei­bens, Rech­nens und der Natur- und Geis­tes­wis­sen­schaf­ten vor dem „Infor­ma­ti­ons­zeit­al­ter“ soli­der erwor­ben als jetzt. Schu­len ver­füg­ten nicht über leis­tungs­star­ke Ser­ver, dafür aber über Bibliotheken.

Die Digi­ta­li­sie­rung stellt die Mit­tel, die Medi­en zur Ver­fü­gung, sie hat mit den Inhal­ten und mit den zu ihrem Erwerb erfor­der­li­chen Hal­tun­gen zunächst gar nichts zu tun. Zah­len blei­ben Zah­len, Buch­sta­ben blei­ben Buch­sta­ben, und Wis­sen will durch Ler­nen selbst erwor­ben wer­den, inso­fern der Mensch eben über kei­nen USB-Anschluß oder über Blue­tooth verfügt.

Heißt also: Selbst wenn immense Mit­tel für die Bil­dung zur Ver­fü­gung ste­hen und für alle Schu­len höchs­te Über­tra­gungs­ra­ten durch Glas­fa­ser­net­ze und die Aus­stat­tung aller Unter­richts­räu­me mit Smart­boards gewähr­leis­tet sind, ist damit kein Inhalt und kei­ne Befä­hi­gung gesichert.

Es lohnt eher dar­über nach­zu­den­ken, wes­halb jetzt, wo alles Welt­wis­sen über ein Smart­phone jeder­zeit zur Hand wäre, aus­weis­lich aller maß­geb­li­chen Tests immer weni­ger gewußt und gekonnt wird.

Wäh­rend über Kos­ten per­ma­nent ver­han­delt wird, sind die Bil­dungs- und Erzie­hungs­zie­le mitt­ler­wei­le von ideo­lo­gi­schen Phra­sen bestimmt: Schu­le für Demo­kra­tie, Schu­le für Viel­falt, Schu­le für Tole­ranz, Schu­le gegen Dis­kri­mi­nie­rung ist eben gera­de nicht Schu­le für Sprach­er­werb, Schu­le für Mathe­ma­tik und Natur­wis­sen­schaf­ten – und schon gar nicht Schu­le zur Erzie­hung zu Leis­tungs­be­reit­schaft und Ausdauer.

Wer über Inhal­te spre­chen möch­te, wer aus­ge­hend von anthro­po­lo­gi­schen Vor­stel­lun­gen über die Erfor­der­nis­se von Erzie­hung nach­denkt, gilt in den Kol­le­gi­en als reaktionär.

Wo cha­ris­ma­ti­sche Leh­rer­per­sön­lich­kei­ten als lei­den­schaft­li­che Ver­mitt­ler ihrer Fächer gegen­über woken Kol­le­gen als ver­däch­tig erschei­nen, wo Maß­stä­be auf­ge­weicht, Noten dar­über infla­tio­niert und Ergeb­nis­se schön­ge­rech­net wer­den, wo im Sin­ne einer gleich­falls mit ideo­lo­gi­schen Vor­zei­chen betrie­be­nen Inklu­si­on die Schwächs­ten das Maß bestim­men, da läuft insti­tu­tio­na­li­sier­te Bil­dung selbst best­aus­ge­stat­tet nicht. Wer gegen­wär­tig gut aus­ge­bil­det wer­den will, ist auf die weni­gen anti­zy­klisch arbei­ten­den Leh­rer und vor allem auf eige­nen Wis­sens- und Kön­nens­er­werb angewiesen.

Schu­le soll­te ver­su­chen, in ganz unmo­der­ner Wei­se Gegen­ent­wür­fe zu wagen. In dem Sin­ne, daß sie sich als Refu­gi­um ver­steht, als Schutz­raum, in dem die durch den Medi­en-Dau­er­ge­brauch aus­ge­lös­ten Ner­vo­si­tä­ten zur Ruhe kom­men kön­nen und durch­aus Muße für eine nicht bloß zweck­ge­bun­de­ne Bil­dung mög­lich ist. Dies wirk­te der Unfä­hig­keit vie­ler Her­an­wach­sen­der ent­ge­gen, sich über­haupt noch über ein paar Augen­bli­cke hin­aus einem The­ma oder gar Pro­blem wid­men zu kön­nen. Ja, auch einem mathematischen.

Bis­her hält die Schu­le Stres­so­ren der All­tags­un­kul­tur nicht nur nicht raus, sie über­nimmt und ver­stärkt die­se; sie bie­dert und dient sich dem Zeit­ge­schmack kri­tik­los an, wenn er ihr nur poli­tisch paßt. Nicht allein die Wal­dorf-Schu­le such­te von jeher aus anthro­po­so­phi­schen Grün­den einen ganz eige­nen Weg abseits der Moden, auch das Hum­boldt­sche Bil­dungs­ide­al setz­te auf eine Unab­hän­gig­keit vom Zeitgeist.

Es mutet unfrei­wil­lig komisch an, daß die lin­ke Kul­tus­bü­ro­kra­tie nach jedem über Tests und Stu­di­en noch tie­fer offen­bar gewor­de­nen Desas­ter genau die Ziel­stel­lun­gen ver­stärkt, die gera­de mit­ten ins Defi­zit hineinführten.

Legen­den und selbst­er­fül­len­den Pro­phe­zei­un­gen wer­de wei­ter­ge­spon­nen – zuerst jene, daß Bil­dungs­er­folg von der sozia­len Her­kunft abhängt. Obwohl frü­her hier wie heu­te in Schwel­len­län­dern wie Indi­en gera­de die unge­rech­te Unter­pri­vi­le­giert­heit der Her­kunft Ansporn war, das eige­ne Leben über Lern­ar­beit zu ver­bes­sern. Des­we­gen kom­men die Spit­zen-Infor­ma­ti­ker ja aus Kal­kut­ta und nicht aus Leipzig.

Aber Anstren­gung ist gera­de­zu tabui­siert, För­de­run­gen, Nach­teils­aus­glei­che, Absen­kung der Anfor­de­run­gen und „Noten­schutz“ bei angeb­lich dia­gnos­ti­zier­ten Han­di­caps sol­len Resul­ta­te sichern. Die stim­men dann rein nomi­nell und bes­sern die Sta­tis­tik auf, aber sol­che Zer­ti­fi­zie­run­gen erwei­sen sich im Leben wie im Beruf als unge­deck­te Schecks und las­sen den Absol­ven­ten depri­mie­rend erle­ben, daß er zu wenig weiß und zu wenig kann und letzt­lich nicht mal befä­higt wur­de, das Unver­mö­gen über Selbst­ma­nage­ment und Eigen­in­itia­ti­ve zu kom­pen­sie­ren. Ergeb­nis: schnel­le Über­for­de­rung, Burn-out-Sym­pto­ma­tik, neu­er Ruf nach Hil­fe­stel­lun­gen und Maßnahmen.

Schu­le ver­steht sich all­zu sehr als sozi­al­päd­ago­gi­sche, als inte­gra­ti­ons­po­li­ti­sche und immer mehr als pro­pa­gan­dis­ti­sche Ver­an­stal­tung. Sie prä­sen­tiert sich als die bes­se­re Schein­welt neben der Rea­li­tät; in ihren Räu­men herrscht der woke Kul­tur­so­zia­lis­mus, der dem ech­ten, fri­schen und immer neu her­aus­for­dern­den Leben nicht stand­hal­ten kann.

Im Zen­trum der aktu­el­len PISA-Stu­die stand Mathe­ma­tik. Hier lan­de­te die deut­schen Schü­ler unter dem Wert von 2003, als es zum ers­ten Mal vor­ran­ging um Mathe ging. Das Bil­dungs­mi­nis­te­ri­um in Meck­len­burg-Vor­pom­mern schlug auf die mise­ra­blen Abitur­no­ten in Mathe­ma­tik im letz­ten Abitur einen Noten­punkt auf, zwei Jah­re davor sogar zwei. Mathe­ma­tik und Sport haben aller­lei gemein­sam: Man muß sich ganz inves­tie­ren, um erfolg­reich zu sein.

Dies­mal erreich­ten in Meck­len­burg-Vor­pom­mern zwan­zig Pro­zent der Mathe-Grund­kurs­ler im schrift­li­chen Abitur null Noten­punk­te, wie­sen also kein mathe­ma­ti­sches Wis­sen nach. Im Abitur! Mehr muß man zur Bil­dung in Deutsch­land nicht wis­sen. Daß jemand, der sich als blöd in Mathe outet, rund­um auf Zustim­mung und Bei­fall hof­fen darf, weiß man ohnehin.