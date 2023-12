Schlimmer als falsche Kritik ist fehlende Kritik, sagt Jörg Seidel

Wir sind strikt der Meinung, daß wieder mehr kritisiert werden sollte und schlagen vor, mit den Büchern von Maximilian Krah und Martin Sellner zu beginnen - mit Politik von rechts also und Regime Change von rechts. Wer einreichen möchte, schreibt an redaktion(at) sezession.de.

Jörg Seidel beschreibt, was wir längst hätten notieren sollen: Über der Szene liegt ein unstatthaftes Disziplingebot. Es soll, so das Gebot, Organisations- und Theoriepfade geben, von denen abzuweichen den Erfolg gefährde.

– – –

Wir müs­sen ein­an­der wie­der kritisieren

von Jörg Seidel

Die här­tes­te und schärfs­te Kri­tik muß aus dem eige­nen Lager kom­men, zumin­dest soll­te sie das. Nur sie signa­li­siert ein gesun­des geis­ti­ges Bin­nen­kli­ma und garan­tiert inhalt­li­ches Vor­an­kom­men. Es hilft nichts, ein­an­der Honig ums Maul zu schmie­ren. Unter­stüt­zung und Kri­tik sind zu tren­nen. Aber auch: Genui­ne Kri­tik ist immer Unterstützung.

Kri­tik meint hier zwei­er­lei: das Wort in sei­nem eigent­li­chen, ety­mo­lo­gi­schen Sin­ne als „Schei­den“, Unter­schei­den, Dif­fe­ren­zie­ren aber auch in sei­nem nega­ti­vis­ti­schen All­ge­mein­ge­brauch als bewuß­tes Auf­de­cken und poin­tier­tes Vor­tra­gen von Irr­tü­mern, Fehl­leis­tun­gen, Verfehlungen.

Wie im Sport, wo mir auch der Trai­ner die Schwä­chen auf­zu­zei­gen hat und nicht erst durch die prak­ti­sche Kri­tik der Faust des Geg­ners in mei­ner Fres­se die Infor­ma­ti­on über die man­gel­haf­te Kri­tik an theo­re­ti­scher, thy­mo­ti­scher, üben­der Vor­be­rei­tung ver­mit­telt wird.

Der Kri­ti­sier­te muß die Kri­tik – so oder so – schlu­cken, sofern sie gut begrün­det ist, sofern sie Hand und Fuß hat. Das ist eine schwe­re Übung, denn wir Men­schen nei­gen dazu, Kri­tik am Werk als Kri­tik an der Per­son wahr­zu­neh­men. So wie der Kri­ti­sier­te die­sen Impuls nie­der­zu­rin­gen hat, so ist es die Auf­ga­be des Kri­ti­sie­ren­den, sei­ne Kri­tik unbe­dingt sach­lich, mög­lichst freund­lich und mit offe­ner Ges­te, ver­bun­den mit einem mehr oder weni­ger unmiß­ver­ständ­lich aus­ge­spro­che­nen Gesprächs­an­ge­bot vorzutragen.

Iro­nie und Zynis­mus müs­sen wohl­be­dacht genutzt, am bes­ten gemie­den wer­den, ad-homi­nem-Argu­men­te ver­bie­ten sich. Ihr Ziel ist nicht nur die per­sön­li­che Ver­let­zung, sie ent­wer­ten auch die sach­li­che Kri­tik und len­ken vom argu­men­ta­ti­ven Kern ab, denn die dann berech­tig­te Gegen­wehr des Kri­ti­sier­ten zielt auf gänz­lich ande­re Punk­te, sie for­ciert den Kampf, den Krieg, aber sie ver­hin­dert das Rin­gen um die Sache.

Die Kri­tik muß dann zum Rin­gen wer­den, wenn sie berech­tigt ist. Daher soll­ten sich bei­de Par­tei­en vor allem die Fra­ge nach der Berech­ti­gung stel­len. Eine unbe­grün­de­te Kri­tik soll­te – sofern die Ein­sicht besteht – unter­las­sen wer­den; wird sie den­noch vor­ge­tra­gen, so hat sich der Kri­ti­sier­te zu fra­gen, ob sie ihn trifft oder nicht. Hier ist scho­nungs­lo­se Ein­sicht gefor­dert, alle Aus­re­den vor der eige­nen Unvoll­kom­men­heit müs­sen als unehr­lich abge­lehnt werden.

Ist die Kri­tik berech­tigt, dann hat der Kri­ti­sier­te sein Den­ken, sei­ne Theo­rie, sein Ver­hal­ten zu ver­än­dern; ist sie nicht berech­tigt, dann kann man sie ent­we­der igno­rie­ren oder – falls der Irr­tum der Kri­tik auf­schluß­reich ist – richtigstellen.

Schlim­mer als genui­ne Kri­tik ist fal­sche Kri­tik, aber schlim­mer als fal­sche Kri­tik ist feh­len­de Kri­tik und unter den For­men der feh­len­den Kri­tik ist die gegen­sei­ti­ge Beweih­räu­che­rung die schlimms­te Form.

Es ist voll­kom­men falsch ver­stan­de­ne Rück­sicht­nah­me, wenn ich einen Kampf­ge­fähr­ten viel­leicht sogar noch the­ma­tisch lobe für eine Ansicht, die ich als kri­tik­wür­dig ein­ge­se­hen habe, etwa, weil er sich durch die The­ma­ti­sie­rung tat­säch­lich als mutig erwie­sen hat. Der Mut mag lobens­wert sein, der the­ma­ti­sche Irr­tum bleibt den­noch kri­tik­wür­dig. Die ehr­li­che Kri­tik unter Gleich­ge­sinn­ten darf kei­ne mora­li­schen Kate­go­rien ken­nen. Man kann für den Mut, ein The­ma etwa ange­spro­chen zu haben, Vor­rei­ter zu sein, Lob fin­den und den­noch inhalt­lich Kri­tik vor­tra­gen, ohne bei­des mit­ein­an­der zu vermischen.

Nie­mand, der sich öffent­lich äußert, soll­te das Lob suchen und jeder soll­te jeg­li­chem Lob äußerst skep­tisch und miß­trau­isch gegen­über­ste­hen, es stets auf sei­nen Gift­ge­halt prü­fen, sei die­ser nun bewußt oder unbe­wußt eingebacken.

Kri­tik aus dem eige­nen Lager darf nie­mals ver­let­zen, weder auf der Sei­te des Sen­ders noch auf der des Emp­fän­gers. Kri­tik aus dem geg­ne­ri­schen Lager soll­te uns nicht ver­let­zen kön­nen –auch sie ist nur der Sache nach abzu­klop­fen und ent­spre­chend ein­zu­spei­sen oder zu ignorieren.

Wir müs­sen ler­nen, die Kri­tik am Eige­nen und vom Eige­nen als Ehre zu emp­fin­den. Wir müs­sen bes­ser werden!