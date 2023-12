Orbáns “Nationaler Block”? Viele Ungarn haben resigniert

Bei dem vor wenigen Wochen im Jungeuropa-Verlag erschienenen Büchlein Nationaler Block des ungarischen Spindoktors Márton Békés handelt es sich um eine vorbildlich übersetzte (Georg Nachtmann), um ein Abschlußkapitel und ein Vorwort (Benedikt Kaiser) erweiterte Wiedergabe des kleinen Taschenbuches Nemzeti Blokk, das Teil einer Art Minibuchreihe ist, in der neue, aber grundlegende rechte Texte to go verlegt werden.

Die 110 Sei­ten las­sen sich in drei Stun­den bequem lesen. Den Inhalt kann man wohl zwei­tei­len: In einem abs­trak­ten, theo­re­ti­schen Teil wid­met sich Békés der Theo­rie der Hege­mo­nie, wie die­se zustan­de kommt, wie man sie am Leben erhält und mit Leben füllt und der­glei­chen; in einem zwei­ten, kon­kret-his­to­ri­schen Durch­gang will er zei­gen, wie die­ser Vor­gang im Ungarn wäh­rend der Orbán-Jah­re von­stat­ten ging und wel­che Stra­te­gien der Fidesz anwen­det, um die­sen „Natio­na­len Block“ zu bilden.

So stark, lesens­wert und über­zeu­gend das Büch­lein sein ers­tes Ansin­nen vor­trägt, so schwach gerät lei­der der zwei­te Teil. Einem auf­merk­sa­men und selbst­kri­ti­schen Autor wie Bene­dikt Kai­ser kann das natür­lich nicht ent­ge­hen, er hat die­sen Tat­be­stand als Ver­lags­mit­ar­bei­ter hübsch in Geschenk­pa­pier ein­ge­wi­ckelt, wenn er im Vor­wort schreibt:

… und bei allem Rea­lis­mus dar­über, daß der unga­ri­sche Weg kei­ne para­die­si­schen Zustän­de anbie­ten kann, son­dern ein real­po­li­ti­sches Maxi­mum unter den herr­schen­den EU-Ver­hält­nis­sen dar­stellt, gilt es jene all­ge­mein­gül­ti­gen Leh­ren zu zie­hen, die nötig sind, um das Zusam­men­spiel aus eige­ner Real- und Meta­po­li­tik zu verbessern.

Es wäre frei­lich scha­de, wenn das Ungarn Orbáns tat­säch­lich das „real­po­li­ti­sche Maxi­mum“ wäre.

Was ist denn nun die­ser „Natio­na­le Block“? Der Begriff geht auf Gramsci zurück, der Lieb­lings-Lin­ke der Rech­ten, der in sei­nem erra­ti­schen und oszil­lie­ren­den Werk eine Rei­he an nütz­li­chen Voka­beln ver­steckt hat, die man heu­te drei­fach nut­zen kann: zum einen, um eine „Quer­front“ zu simu­lie­ren und ein Gesprächs­an­ge­bot nach links zu machen, zum ande­ren um sich sei­ner Lek­tü­re­of­fen­heit zu ver­ge­wis­sern, und schließ­lich, um Vor­pos­ten im geg­ne­ri­schen Ter­rain zu eta­blie­ren und Ver­ein­nah­mun­gen – als Teil des Ver­suchs, die Gebie­te der Deu­tungs­ho­heit aus­zu­wei­ten – vorzunehmen.

Und vier­tens natür­lich, um ihre wah­re Erklä­rungs­macht nutz­bar zu machen.

Die bekann­tes­te Paro­le ist die „Hege­mo­nie“, aber auch der „his­to­ri­sche Block“, den Békés zum „natio­na­len“ umwan­delt, und der „Kon­sens“ – eben in Gramsci- und nicht Haber­mas-Fär­bung – gehö­ren dazu. Der ers­te beschreibt die prin­zi­pi­el­le und dau­er­haf­te Syn­chro­ni­sie­rung von Herr­schafts­wil­le und Volks­stim­mung, der zwei­te eine kul­tu­rel­le Har­mo­ni­sie­rung unter die­sem Wil­len und der drit­te den frei­wil­li­gen und ratio­na­len Gehor­sam, die inhalt­li­che Grund­über­ein­stim­mung, das Zie­hen an einem Strick von Eli­te und Masse.

Gelingt dies, dann tran­szen­diert sich ein Sys­tem in eine Epo­che, eine Art sich selbst tra­gen­des und per­p­etu­ie­ren­des Sys­tem, ein aus sich selbst rol­len­des Rad, in unse­rem Fall um einen „von innen gesteu­er­ten natio­na­len Kon­ser­va­tis­mus“, um ein „von Ungarn aus regier­tes Ungarn“ zu etablieren.

Es kommt – oder kann kom­men – zu einer „natio­na­len Inte­gra­ti­on“; die hat ihre eige­nen Räu­me (inte­grá­ció terei) und „Inte­gra­ti­ons­ka­nä­le“ (inte­grá­ció csa­tornái) – müßig zu beto­nen, daß wir nicht über äuße­re Inte­gra­ti­on des Frem­den ins Eige­ne, son­dern um eine inne­re Inte­gra­ti­on einer Mehr­heit ins Gan­ze spre­chen. Bei den Kanä­len – man muß an Melio­ra­ti­on den­ken und nicht an Fern­se­hen – wird dies über „Wer­te“, „Gemein­schaf­ten“, „Staat“, „Wohn­sitz“ und „Poli­tik“ ver­wirk­licht, also von oben bis unten und von eph­emer bis ganz kon­kret oder, wie Békés schreibt, auf zwi­schen­mensch­li­cher, gesell­schaft­li­cher und sys­te­mi­scher Ebene.

Soweit die Theo­rie. Bis hier­her ist das Buch jeden Pfen­nig wert. Es wird uns ein Ide­al ent­wor­fen, ein Ziel, tat­säch­lich ein poli­ti­sches Maxi­mum, das eine „Inte­gra­ti­on von rechts“ anzu­stre­ben hätte.

Daß uns nun ein­ge­re­det wer­den soll, die­ses Ide­al habe sich bereits his­to­risch ver­wirk­licht, und zwar in Form der Orbán-Epo­che in Ungarn, kon­tras­tiert doch stark mit den fei­nen theo­re­ti­schen Über­le­gun­gen. Man fühlt sich mit­un­ter an seli­ge Zei­ten erin­nert, als eine eif­ri­ge Par­tei­pres­se uns ein­re­den woll­te, der Sozia­lis­mus sei längst in vol­ler Blü­te rea­li­siert, und zwar just in unse­rer ver­fal­le­nen Stra­ße und in unse­rem dys­funk­tio­na­len Betrieb … in der DDR oder der SU oder in Rumä­ni­en oder sogar im Ungarn Kádárs.

Immer­hin dür­fen wir auch in die­sem Teil des Buches dank­bar sein für eini­ge his­to­ri­sche Auf­klä­rung. So wird deut­lich, daß der Fidesz tat­säch­lich plan­mä­ßig die Kon­sens­bil­dung betreibt – aus bun­des­deut­scher Sicht ist schon das ein Blick in ein Mär­chen­land –, daß man schein­bar über eine aus­ge­ar­bei­te­te Stra­te­gie ver­fügt, die eige­ne Poli­tik und Kul­tur hege­mo­ni­al zu ver­an­kern und daß man an ganz ver­schie­de­nen Stell­schrau­ben ansetzt. Orbán hat­te nach sei­ner ers­ten Wahl­nie­der­la­ge 2002 ent­schei­den­de Leh­ren gezo­gen – schon dies weist ihn als genia­len Poli­ti­ker aus. Seit 2010 wird in dem klei­nen Land nichts mehr dem Zufall über­las­sen, man arbei­tet sys­te­ma­tisch am Machterhalt.

Aber Békés fehlt die not­wen­di­ge kri­ti­sche Distanz, um die­se Fra­ge wirk­lich über­zeu­gend behan­deln zu kön­nen. In sei­nem Eifer unter­lau­fen ihm immer wie­der Sät­ze, die den Ken­ner des staats­so­zia­lis­ti­schen Jar­gons an alte Zei­ten erin­nern: „Die neue Mehr­heit, deren wich­tigs­te poli­ti­sche Kraft der von Vik­tor Orbán geführ­te Fidesz ist …“ oder: „Der Sys­tem­wech­sel von 1989/90, der erkämpft, bald dar­auf kor­rum­piert, dann ab 2010 sieg­reich voll­endet wur­de …“ und dergleichen.

Man erset­ze Orbán mit Hon­ecker und Fidesz mit SED und man hät­te das Stück auch im ND unter­brin­gen kön­nen. Es gibt ers­te Anflü­ge von Per­so­nen­kult in die­sem Buch; es ergibt sich Fra­ge, was denn wer­den soll, wenn Orbán ein­mal weg ist? Wird das Orbán-Sys­tem zusam­men­bre­chen, die Epo­che been­det sein, wenn auch Orbán dem sokra­ti­schen Syl­lo­gis­mus fol­gen wird, oder wenn er gar abge­wählt wer­den soll­te? Ist es nicht wahr­schein­lich, daß sich dann unga­ri­sche Poli­tik wie­der­holt – die nach der „Wen­de“ –, und sich eine auf­ge­dun­se­ne kor­rum­pier­te in sich zer­strit­te­ne Nomen­kla­tu­ra vor dem his­to­ri­schen Abtritt, sich die Filet­stück­chen an Land und Wirt­schaft sichern wird?

Über­haupt durch­weht das Werk ein selt­sam teleo­lo­gi­sches Moment, wenn man in der Fidesz-Poli­tik die „Voll­endung“ des „1989 begon­ne­nen Pro­zes­ses“ sta­tu­iert, als hät­te die Geschich­te wie­der ein erlö­sen­des Moment und Orbán sei der Mes­si­as. Das setzt sich über gewis­se vul­gär­dia­lek­ti­sche Pas­sa­gen fort, etwa wenn man die obi­gen „Inte­gra­ti­ons­ka­nä­le“ als sich wech­sel­sei­tig über­schnei­dend und sich ver­stär­kend vor­stellt – was sie de fac­to natür­lich sind, was aber in die­sem his­to­risch über­leb­ten Duk­tus eine Art Gesetz­mä­ßig­keit und natür­li­che Zwangs­läu­fig­keit, ergo his­to­ri­sche Not­wen­dig­keit sug­ge­rie­ren soll.

Das erklärt auch das mehr­ma­li­ge Rekur­rie­ren auf eine Art Natur­not­wen­dig­keit, eine frag­wür­di­ge Begrün­dung in der Natur: „Die kon­ser­va­ti­ven Kräf­te ste­hen unab­hän­gig von ihrer Aus­prä­gung für eine orga­ni­sche Ent­wick­lung, die Bewah­rung der Wer­te, den Schutz des kul­tu­rel­len Erbes und die Ach­tung der natür­li­chen Ord­nung, die mit der Ord­nung der Natur iden­tisch ist.“ Das ist ganz dün­nes Eis – man soll­te es bes­ser nicht betre­ten oder doch nur mit sehr aus­gie­bi­ger Vorbereitung.

Immer wie­der habe ich mir vor­ge­stellt, wie mei­ne unga­ri­schen Freun­de das Buch lesen wür­den, vor allem in sei­nen kon­kre­ten Pas­sa­gen. Für den deut­schen Leser ist das alles fei­ne Theo­rie, da klingt das alles gut und schön, er kennt die prak­ti­schen Sor­gen der Ungarn nicht. Der Ungar aber weiß, daß etwas Ent­schei­den­des fehlt, wenn er etwa liest:

Der his­to­ri­sche Block ist also nichts ande­res als eine dau­er­haf­te gesell­schaft­li­che Mehr­heit, die von einer poli­ti­schen Kraft ange­führt wird … So sind die poli­ti­schen Ent­schei­dun­gen … eben­so wich­tig wie die lang­fris­ti­gen kul­tu­rel­len Botschaften …

Voll­kom­men ver­schwie­gen wer­den näm­lich die außer­po­li­ti­schen Mit­tel, die Orbán nutzt, um einen Block her­zu­stel­len, das, was unter der Hand abläuft, auf inof­fi­zi­el­len „Inte­gra­ti­ons­ka­nä­len“. Der Erfolg des Fidesz ist nicht nur ein meta­po­li­ti­scher, son­dern ganz wesent­lich auch der eines an der Ober­flä­che nicht sicht­ba­ren gigan­ti­schen Netz­wer­kes. Steckt man ein­mal in die­sen Kanä­len drin, dann fällt es schwer, die eigent­li­che Bot­schaft der „Volks­ab­stim­mun­gen“ und „natio­na­len Kon­sul­ta­tio­nen“ zu erfassen.

Schon ihre Zustim­mungs­ra­ten von über 90 % soll­ten stut­zig machen und daß der Fidesz nie über 3 Mio. Unter­stüt­zer in Wahl oder Ple­bis­zit bekommt, hat auch sei­ne Grün­de. Auf der Stra­ße lacht man über die­se Aktio­nen, stöhnt man, wenn man vom „Sor­os-Plan“ hört, wür­de man erschöpft abwin­ken, läse man ihnen die­se Pas­sa­gen vor.

Orbáns Erfolg – ob man das nun hören will oder nicht – beruht eben auch auf einem eben­so plan­mä­ßig ver­wirk­lich­ten Ver­fil­zungs­pro­zeß, auf der cle­ve­ren poli­ti­schen Nut­zung der „Migra­ti­ons­kri­se“ – für Orbán das ewig lan­ge Ret­tungs­seil –, auf der Unfä­hig­keit einer zer­strit­te­nen und mora­lisch ver­kom­me­nen lin­ken Oppo­si­ti­on und aus einer habi­tu­el­len poli­ti­schen Resi­gna­ti­on vie­ler Ungarn. Eini­ge davon sam­meln sich rechts vom Fidesz – die nennt Békés „rechts­ra­di­kal“ – ande­re in ver­schie­de­nen lin­ken Orga­ni­sa­tio­nen, denen wird pau­schal unter­stellt, auf der Lohn­ab­rech­nung der „Glo­ba­lis­ten“, einer „inter­na­tio­na­len Koali­ti­on“ zu ste­hen, also nicht satis­fak­ti­ons­fä­hig zu sein. Bei­de dürf­ten damit für den „Kon­sens“ ver­lo­ren sein.

Ich emp­feh­le das Buch also unein­ge­schränkt. In sei­ner posi­ti­ven Lek­tü­re lehrt es uns viel. In sei­ner nega­ti­ven – zwi­schen den Zei­len und um die Zusam­men­hän­ge sich küm­mernd – warnt es uns davor, sich vom poli­ti­schen „Erfolg“ kor­rum­pie­ren zu las­sen. Und außer­dem gibt es über Ungarn wenig Vertrauenswürdiges.

– – –

Már­ton Békés: Natio­na­ler Block. Jun­g­eu­ro­pa Ver­lag Dres­den 2023, 120 Sei­ten, 16,00 € – hier bestel­len.