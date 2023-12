Lesen, Lernen, Schauen: Weihnachtsempfehlungen Teil V

In aller Kürze auch von mir Weihnachtsempfehlungen. Es handelt sich um Bücher, die nicht ganz in die vorgegebenen Kategorien passen. Aber bei allen lernt man etwas, wenn man sie liest.

Lesen I

Zu mei­ner Schan­de muß ich geste­hen, daß ich erst in die­sem Jahr ein Buch von Fritz Reu­ter (1810–1874) gele­sen habe. War­um ist das eine Schan­de? Weil zu mei­nen Vor­fah­ren Meck­len­bur­ger gehö­ren, deren Platt­deutsch Reu­ter in sei­nen Büchern ver­schrift­licht hat, und die außer­dem ganz in der Nähe der Fes­tung Dömitz wohn­ten, wo Reu­ter eini­ge Jah­re sei­ner Haft absaß. Die­se Fes­tungs­haft stell­te einen Gna­dener­weis dar, denn ursprüng­lich war Reu­ter als Mit­glied einer Bur­schen­schaft wegen Hoch­ver­rats zum Tode ver­ur­teilt worden.

Nach sei­ner Haft­ent­las­sung begann Reu­ter Mit­te der 1840er Jah­re zu schrei­ben, wur­de Mit­be­grün­der der nie­der­deut­schen Lite­ra­tur und einer der erfolg­reichs­ten Autoren sei­ner Zeit. Im Nie­der­deut­schen liegt die größ­te Hür­de, Fritz Reu­ter zu lesen, da es für Unkun­di­ge nur schwer ver­ständ­lich ist. Es gab zwar schon vor über 100 Jah­ren Über­set­zun­gen sei­ner Wer­ke ins Hoch­deut­sche, die mich aber, als mir eins in die Hän­de fiel, eher von der Lek­tü­re abschreckten.

Vor ca. 50 Jah­ren hat aber ein Enthu­si­ast, Fried­rich Mins­sen, gemein­sam mit sei­ner Frau die Haupt­wer­ke von Reu­ter so über­setzt, daß sie ein Lese­ver­gnü­gen sind. Glück­li­cher­wei­se hat der Manu­scip­tum-Ver­lag die Über­set­zung von Reu­ters Haupt­werk, erst­mals 1862 erschie­nen, in neu­er Auf­la­ge her­aus­ge­bracht, die zumin­dest bei mir dazu geführt hat, daß ich die­ses Werk mit gro­ßem Ver­gnü­gen gele­sen habe.

Reu­ter gilt zwar heu­te ledig­lich als Humo­rist, und er ver­fügt auch über einen men­schen­freund­li­chen Humor, aber er kann eben­so als Vor­läu­fer der gro­ßen Rea­lis­ten wie Fon­ta­ne oder Raa­be gel­ten. Der hoch­deut­sche Titel, Das Leben auf dem Lan­de, paßt daher auch viel bes­ser zu dem Buch als der ori­gi­na­le, Ut mine Stromt­id, was über­setzt soviel wie „aus mei­ner Zeit als land­wirt­schaft­li­cher Ele­ve“ bedeu­tet. Reu­ter kann­te das meck­len­bur­gi­sche Land­le­ben der 1840er Jah­re aus eige­ner Anschau­ung und kann die in dem Roman ver­sam­mel­ten Typen daher mit einer Lebens­nä­he aus­stat­ten, die sel­ten sein dürf­te. Die Haupt­fi­gur ist der „Ent­spek­ter“ Brä­sig, der als guter Geist die Hand­lung des Buches beglei­tet und mit allen Was­sern gewa­schen ist. Es geht um drei klei­ne Güter und die Lebens­schick­sa­le der dort leben­denden Men­schen, die Reu­ter zu einem groß­ar­ti­gen Roman verwebt.

Fritz Reu­ter: Das Leben auf dem Lan­de. Aus dem Platt­deut­schen über­tra­gen und mit Anmer­kun­gen ver­se­hen von Fried­rich und Bar­ba­ra Mins­sen, Lüding­hau­sen: Manu­scrip­tum 2022, 875 Sei­ten, 24 Euro – hier bestel­len.

– – –

Lesen II

Dys­to­pien haben oft etwas Bemüh­tes, weil durch Bra­ve new world und 1984 die Lat­te so hoch gelegt wur­de, daß es kaum jeman­dem gelingt, sie zu über­sprin­gen. Das gelingt auch Tho­mas Eisin­ger mit sei­nem Roman Hin­ter der Zukunft nicht ganz. Es han­delt sich nicht um ganz gro­ße Lite­ra­tur, aber eine unbe­dingt lesens­wer­te und unter­halt­sa­me Anwen­dung des Gen­res auf die gegen­wär­tig gras­sie­ren­de Klimareligion.

Spä­tes­tens seit es „Kli­ma­leug­ner“ gibt, wis­sen wir, daß wir es dabei mit einer ernst­haf­ten Sache zu tun haben, und daß ihre Prot­ago­nis­ten so ziem­lich alles tun, um ihren Glau­ben an den men­schen­ge­mach­ten Kli­ma­wan­del in den Stand einer unhin­ter­frag­ba­ren Wahr­heit zu heben. Und natür­lich gehört dazu, Ungläu­bi­ge aus der Gemein­schaft aus­zu­sto­ßen und sie für irre oder kri­mi­nell zu erklären.

Eisin­ger sie­delt sei­nen Roman in einer Zeit an, in der die Kli­ma­re­li­gi­on zum ver­bind­li­chen Glau­ben gewor­den ist, der sich mit Mit­teln zu schüt­zen weiß, die jedem tota­li­tä­ren Sys­tem eigen sind. Strom ist regle­men­tiert, eine Art frei­wil­li­ger Bür­ger­wehr über­wacht der Ein­hal­tung der Kli­ma­re­geln, es gibt ein Schuld­mi­nis­te­ri­um, in das man bei Ver­feh­lun­gen zur Buße vor­ge­la­den wird, jeden Mor­gen und Abend gibt es eine Andacht, an der alle teil­neh­men müs­sen, jeder hat ein Arm­band, das ihn jeder­zeit ort­bar macht. Jeder hat ein CO2-Kon­to, das mit jedem Tag abnimmt. Die­je­ni­gen, die ihr Gut­ha­ben auf­ge­braucht haben, wer­den abge­holt und in Lager verbracht.

Als sein Opa eines Tages abge­holt wird, begin­nen sich bei der Haupt­fi­gur des Romans, Robin Hoch­waldt, ers­te Zwei­fel zu rüh­ren. Es han­delt sich um einen „Gamer“, des­sen Spie­le Mil­lio­nen Zuschau­er im Inter­net ver­fol­gen und der dadurch in die Gele­gen­heit kommt, auf Lis­ten­platz eins einer neu­en Par­tei zu lan­den und schließ­lich selbst Kanz­ler zu wer­den. Daß die­se Lis­te die Wah­len gewinnt, ist ein Betriebs­un­fall, den das Sys­tem mög­lichst rasch und sub­til wie­der rück­gän­gig machen will. Aber es regt sich Wider­stand auf ver­schie­de­nen Ebe­nen, weil die Men­schen das freud­lo­se Leben im kli­ma­neu­tra­len Deutsch­land satt haben.

Tho­mas Eisin­ger: Hin­ter der Zukunft. Roman, Augs­burg: Tho­mas Eisin­ger 2021, 548 Sei­ten, 16,90 Euro (liegt mitt­ler­wei­le in der 5. Auf­la­ge vor, obwohl es im Selbst­ver­lag erschie­nen ist) – hier bestel­len.

– – –

Ler­nen

Die Lebens­er­in­ne­run­gen des hier­zu­lan­de weit­ge­hend unbe­kann­ten US-ame­ri­ka­ni­schen Phi­lo­so­phen Ray­mond Geuss (geb. 1946) sind eine Varia­ti­on des The­mas der „zwei­ten Geburt“, die Moh­ler ja als Grund­vor­aus­set­zung der Rechts­wer­dung in einer links­do­mi­nier­ten Welt sah.

Geuss wun­dert sich, wie es ihm gelin­gen konn­te, in einer Welt, die völ­lig vom Libe­ra­lis­mus domi­niert wird, selbst nicht libe­ral zu wer­den, und macht dafür sei­ne Schul­zeit in einem katho­li­schen Inter­nat, sei­ne phi­lo­so­phi­schen Leh­rer und eini­ge Lek­tü­re­er­fah­run­gen ver­ant­wort­lich. Der Grund­stein wur­de aber zwei­fel­los in der Schu­le gelegt, einer von aus Ungarn geflo­he­nen Pries­tern gelei­te­ten Anstalt, die ihren Zög­lin­gen nicht zuletzt auf­grund ihres Glau­bens eine Distanz zum Libe­ra­lis­mus aner­zie­hen wollte.

Der Plan ist bei Geuss inso­fern nicht auf­ge­gan­gen, weil er dem Libe­ra­lis­mus nicht aus reli­giö­sen Grün­den ableh­nend gegen­über­steht, son­dern sich selbst als Athe­is­ten bezeich­net. Aber den­noch ist es natür­lich die Skep­sis gegen­über inner­welt­li­chen Letz­t­er­klä­run­gen, zu denen der Libe­ra­lis­mus gehört, wenn er das auto­no­me Sub­jekt als das Maß aller Din­ge pro­pa­giert, die Geuss‘ Leben in die­se Bah­nen lenk­te. Die­se Skep­sis ließ sich nur durch Leh­rer errei­chen, die dem Libe­ra­lis­mus nicht ein­fach ihre Wahr­heit ent­ge­gen­setz­ten, son­dern die gro­ßen Wert dar­auf leg­ten, die Schü­ler zum eige­nen Den­ken anzu­lei­ten. Skep­sis bedeu­tet immer dann auch Demut, wenn sie nicht zum Selbst­zweck wird, son­dern als Denk­an­stoß fungiert.

Das Buch mag für die­je­ni­gen, der sich ein Gegen­ent­wurf zum Libe­ra­lis­mus davon erhof­fen, etwas ent­täu­schend sein. Geuss ist kein Ideo­lo­ge, und auch kein Rech­ter. Aber er ist ein red­li­cher Den­ker, der sich auf die Kri­tik beschränkt, weil er die Heils­leh­re Libe­ra­lis­mus nicht durch eine neue erset­zen will. Das Buch ist damit eher eine Ein­la­dung zum Gespräch, da Geuss den argu­men­ta­ti­ven Schlag­ab­tausch grund­sätz­lich ablehnt. Ein halb­wegs intel­li­gen­ter Mensch wird für jede Welt­an­schau­ung die pas­sen­den Argu­men­te fin­den. Dar­um geht es aber bei der „zwei­ten Geburt“ nicht, son­dern um die Immu­ni­tät gegen inner­welt­li­che Erlösungen.

Ray­mond Geuss: Nicht wie ein Libe­ra­ler den­ken, Ber­lin: Suhr­kamp 2023, 267 Sei­ten, 28 Euro – hier bestel­len.

– – –

Schau­en

Schließ­lich noch ein Hin­weis auf ein Buch, das Geschich­te anhand von Kar­ten dar­stellt. Zwar hat ver­mut­lich fast jeder den dtv-Atlas zur Welt­ge­schich­te zu Hau­se oder viel­leicht auch eine Aus­ga­be des Putz­gers.

Die Geschich­te der Welt von Chris­ti­an Gra­ta­loup ist aber gera­de dann eine sinn­vol­le Ergän­zung. Wer also Freu­de an sol­chen Kar­ten­wer­ken hat, wird hier auf sei­ne Kos­ten kom­men. Das Buch, das inner­halb eines Jah­res sie­ben Auf­la­gen erleb­te, umgreift die gan­ze Mensch­heits­ge­schich­te, von den Vor­men­schen­fun­den und Aus­brei­tung des Men­schen auf der Erde bis zu Chi­nas neu­em Sei­den­stra­ßen­pro­jekt und dem Bür­ger­krieg in Syri­en. Auch Zeit­geis­ti­ges ist dem Buch nicht fremd, es gibt bei­spiels­wei­se eine Kar­te, die welt­wei­te „Kli­ma­ti­sche Ver­än­de­run­gen“ der letz­ten 150 Jah­re zusammenfaßt.

Es liegt in der Natur des Zeit­geis­tes, daß die­ser Dar­stel­lung kei­ne der letz­ten Warm­zeit gegen­über­ge­stellt wird (Han­ni­bal scheint ja tro­cke­nen Fußes über die Alpen gekom­men zu sein). Das Buch ist eine gute Mischung aus Über­sichts­kar­ten, die man schon ein­mal gese­hen hat, wie z.B. „Euro­pa nach dem Ers­ten Welt­krieg“, die der Autor aber noch durch Din­ge ergänzt hat, die man auf vie­len Kar­ten nicht findet.

In dem Fall hat er auf der Kar­te Gebie­te mar­kiert, in denen durch „Frie­dens­ver­trä­ge“ neue Kon­flik­te aus­ge­bro­chen waren. Neben den Über­sichts­kar­ten gibt es aber auch Detail­plä­ne ein­zel­ner Schlach­ten oder von Städ­ten, in denen sich Ent­schei­den­des ereig­ne­te. Die Kar­ten sind groß genug, über­sicht­lich gestal­tet und mit kur­zen Erläu­te­run­gen ver­se­hen. Wer also schon immer wis­sen woll­te, wie die „geo­po­li­ti­sche Lage“ im Mit­tel­meer des 3. Jahr­hun­derts vor Chris­tus aus­sah, wann dort im Mit­tel­al­ter die Erde beb­te oder was dort im Zwei­ten Welt­krieg geschah, wird hier fündig.

Chris­ti­an Gra­ta­loup: Die Geschich­te der Welt. Ein Atlas, Mün­chen: C.H. Beck 2022, 639 Sei­ten, 38 Euro – hier bestel­len.