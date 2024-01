Regime Change von Rechts: positive und kritische Rezensionen

Das neue Jahr hat begonnen, es wird ein wichtiges, vielleicht entscheidendes Jahr. Für mich als Autor ist das ein guter Zeitpunkt, ein Fazit über Wirkung und Rezeption meines Buchs zu ziehen. Regime Change von Rechts (in der Folge RCVR) geht dieser Tage in die 4. Auflage.

Das ist, gemes­sen an dem Nischen­pu­bli­kum, an das sich ein der­ar­ti­ges Buch rich­tet, ein gro­ßer Erfolg. Ich habe, ehr­lich gesagt, nicht damit gerech­net. Das Buch hat stre­cken­wei­se den Duk­tus eines Lehr­buchs. Das macht die Lek­tü­re eben­so her­aus­for­dernd wie den Schreib­pro­zeß (und das Lek­to­rat, für das ich mich bei Frau Kositza und Götz Kubit­schek herz­lich bedan­ke.) Als Lohn für die Lek­tü­re winkt ein Effekt, den mir schon vie­le bestä­tigt haben. Wenn man RCVR auf­merk­sam liest, ver­än­dert sich die eige­ne Sicht auf rech­te Poli­tik, das rech­te Lager und rech­te Par­tei­en nach­hal­tig und tiefgründig.

In die­sem Bei­trag will ich die posi­ti­ven und nega­ti­ven Rezen­sio­nen der letz­ten Mona­te kurz zusam­men­fas­sen. (Soll­te ich eine wich­ti­ge über­se­hen haben, bit­te ich um einen Hin­weis in den Kommentaren.)

Posi­ti­ve Rezensionen

Die ers­te posi­ti­ve Rezen­si­on stammt von mei­nem Freund und Kol­le­gen Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge. Da ich sei­ne schar­fe Spra­che und kla­re Ana­ly­se bewun­de­re, ehr­te sie mich beson­ders. Er erkann­te auch genau mein zen­tra­les Anlie­gen, Grund­be­grif­fe und Struk­tu­ren für die Debat­te vor­zu­schla­gen. Sein schmei­chel­haf­tes Fazit lau­tet, daß „an die­sem Werk in den nächs­ten zehn Jah­ren kei­ner mehr vor­bei­kom­men wird, der über rech­te Stra­te­gie schreibt, und das gilt für Freund und Feind“.

Eben­so erfreu­lich war für mich das deut­li­che Lob von Björn Höcke. Daß er als Haupt­an­griffs­ziel des repres­si­ven lin­ken Appa­rats das Buch eines ver­fem­ten Iden­ti­tä­ren lobt, ist bereits bemer­kens­wert. Höckes lan­ger, per­sön­lich ver­faß­ter Bei­trag zeugt dazu von einer inten­si­ven Lek­tü­re. Sein Fazit: „Das Werk kann sich zum Hand­buch für die deut­sche Volks­op­po­si­ti­on mau­sern. Es gehört in die Hand jedes patrio­ti­schen Dis­si­den­ten, gleich ob er als Blog­ger, als Künst­ler, als Schrift­stel­ler, als Akti­vist oder Par­la­men­ta­ri­er sei­nen Bei­trag zum Erhalt unse­res Lan­des leistet.“

Der Ungar Már­ton Békés ist eini­gen Blog­le­sern durch sein neu­es Buch „Natio­na­ler Block“ geläu­fig. Er hat RCVR in sei­ner Zeit­schrift „Kom­men­tar“ äußerst posi­tiv rezen­siert. Dabei geht er vor allem auf den Ver­such ein, Gene Sharp und Gan­dhi von rechts zu adap­tie­ren. Er zieht Ver­glei­che zum Mili­tär­stra­te­gen Edward Lutt­wak und nennt das Buch gar ein „Meis­ter­werk“ (vor­aus­ge­setzt, die­se Über­set­zung von „mes­ter­mű­vét“ stimmt). Aus dem Mund eines Gramsci-Exper­ten ehrt und freut mich das natür­lich sehr.

Erwäh­nens­wert ist hier auch der Pod­cast mit Niko­laus Kra­mer, Vor­sit­zen­der der AfD-Land­tags­frak­ti­on in Meck­len­burg-Vor­pom­mern. Gemein­sam spra­chen wir über das Buch.

Auf dem Blog Meta­po­li­ti­ka fin­det sich eben­falls eine inten­si­ve Bear­bei­tung mei­nes Buches, die lei­der auf­grund der Sei­ten­struk­tur etwas unüber­sicht­lich ausfällt.

Kri­ti­sche Rezensionen

Doch genug des Lobs. Wir kom­men nun zu den kri­ti­schen Reak­tio­nen auf RCVR von lin­ker und rech­ter Feldpostadresse.

Den Anfang mach­te ein gna­den­lo­ser Ver­riß in der „Jun­gen Frei­heit“ vom 29. Sep­tem­ber, der online nicht abruf­bar ist. „Dra­ma­tisch der Lebens­welt ent­rückt“ prangt da, gleich­sam als Stem­pel, in gro­ßen Let­tern neben einem gro­ßen Bild von mir.

Der von mir sehr geschätz­te Eber­hard Straub läßt hier sei­ne geball­te Sprach­ge­walt auf mich und mein Buch los.

Der rech­te Akti­vist Mar­tin sorgt sich um das deut­sche Volk und die deut­sche Kul­tur, aber nicht son­der­lich um die deut­sche Sprache,

gibt Straub den Ton für eine kul­tur­kon­ser­va­ti­ve Breit­sei­te vor.

Mein stra­te­gi­scher Ansatz ist für Straub „uni­ver­sa­lis­tisch-ame­ri­ka­nisch“, ja ein Akt der „Selbst­ame­ri­ka­ni­sie­rung“. Die Meta­po­li­tik wer­de zur „Sinn­ge­bung des Sinn­lo­sen“. Den Ansatz von RCVR nennt Straub „Pfu­sche­rei“, ohne „Gewis­sen­haf­tig­keit“, vol­ler „unhis­to­ri­scher Abs­trak­tio­nen“, der zu „Ver­wir­rung“ führe.

Beson­ders mei­ne Dif­fe­ren­zie­rung zwi­schen neu­rech­ten (z.B. AfD, IB) und alt­rech­ten Akteu­ren (z.B. NPD/Heimat, Natio­na­ler Wider­stand) stößt auf Unwil­len. Straub sieht das als Angriff auf „unge­mein dyna­mi­sche und geis­tes­ge­gen­wär­ti­ge ehe­ma­li­ge Faschis­ten und Natio­nal­so­zia­lis­ten“, die West­deutsch­land bis 1974 die aus sei­ner Sicht „gol­de­nen Jah­re“ beschert hät­ten. Er wirft mir vor, die­ses Erbe durch einen „rech­ten Anti­fa­schis­mus“ zu verraten.

Zwi­schen den schar­fen Invek­ti­ven dringt die legi­ti­me Grund­fra­ge kaum durch: Kön­nen Rech­te moder­ne “lin­ke” Mit­tel und Tech­ni­ken von Gramsci bis Sharp adap­tie­ren, ohne dabei ihren Wesens­kern zu ver­lie­ren? Lei­der geht die­se Fra­ge in der Pole­mik des Tex­tes etwas unter. Hier pral­len zwei Wel­ten und zwei Ansät­ze auf­ein­an­der, die inkom­men­su­ra­bel sind. Eben­so könn­te man Ril­kes “Auf­zeich­nun­gen des Mal­te Lau­rids Brig­ge” auf ihren stra­te­gisch-meta­po­li­ti­schen Nut­zen hin unter­su­chen. Bei­de Wel­ten und Ansät­ze, der stra­te­gi­sche und der ästhe­ti­sche, haben ihre Berech­ti­gung und soll­ten die­se ein­an­der nicht absprechen.

Ähn­lich nega­tiv äußert sich Micha­el Bitt­ner auf der Netz­prä­senz der NGO „Mis­si­on Life­line“. (Die­se dürf­te den Lesern durch ihre „Team Umvol­kung“ T‑Shirts bekannt sein.) Für ihn ist RCVR ein „Fahr­plan zur Macht­er­grei­fung“. Mei­ne Kri­tik am sanf­ten Tota­li­ta­ris­mus sieht er als Anzei­chen dafür, daß ich selbst ein tota­li­tä­res Sys­tem errich­ten wür­de, wenn man mir nur die Chan­ce dazu ließe.

Wäh­rend eini­ge Rech­te mei­ne Kri­tik an der „Alten Rech­ten“ für über­zo­gen hal­ten, attes­tiert mir Bitt­ner dage­gen einen „post­mo­dern kos­tü­mier­ten“ Natio­nal­so­zia­lis­mus. Der Ges­tus der „Ent­lar­vung“ gehört zum Stan­dard­re­per­toire die­ses Gen­res. Angeb­lich wür­de ich „fei­ge bemän­teln“, wor­um es wirk­lich gehe: „Depor­ta­ti­on“, „ras­si­sche Selek­ti­on“ und eine „Dro­hung mit Gewalt“, die laut dem Autor „aus jeder Zei­le spricht“. Das sagt mehr über den Betrach­ter aus als über den Gegen­stand sei­ner Betrach­tung. RCVR wird in die vor­ge­fer­tig­te anti­fa­schis­ti­sche Stan­dard­scha­blo­ne gepreßt und ver­fällt dem apo­dik­ti­schen Ver­dikt. Eine Rezen­si­on ohne jeden Erkenntnisgewinn.

Auch in der erwähn­ten „Alten Rech­ten“ wur­de das Buch kri­tisch rezen­siert. Der Anwalt, Autor und Poli­ti­ker Sascha Krol­zig hat in sei­nem Maga­zin „Natio­na­ler Sozia­lis­mus Heu­te“ reagiert und mir die Aus­zü­ge zuge­schickt. RCVR nennt er dar­in „Ver­gif­te­te Grü­ße aus Wien“.

Wenig sach­lich unter­stellt er mir, mit „eli­tä­rem Sprach­ge­brauch“ ein „abge­bro­che­nes Jura­stu­di­um“ kom­pen­sie­ren zu wol­len. Grund die­ser Ver­är­ge­rung ist, wie bei Straub, mei­ne Dif­fe­ren­zie­rung zwi­schen alt- und neu­rech­ten Akteu­ren. Er sieht dar­in einen „publi­zis­ti­schen Spaltungsversuch“.

Auch in der fol­gen­den Aus­ga­be von „Natio­na­ler Sozia­lis­mus Heu­te“ arbei­te­te sich Krol­zig an 4 von 300 Buch­sei­ten ab. Es könn­te von Inter­es­se ein, kurz dar­auf ein­zu­ge­hen. Mei­ne knap­pe Dif­fe­ren­zie­rung zwi­schen alt- und neu­rech­ter Stra­te­gie ist rasch zusam­men­ge­faßt. Ziel der Neu­rech­ten, die weder in der Tra­di­ti­on des NS ste­hen, noch von ihm beses­se­ne „Anti­fa­schis­ten“ sind, ist der Erhalt der eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät. Das Haupt­ziel der „Alten Rech­ten“ umfaßt das meist auch, doch dar­über hin­aus geht es ihnen, in unter­schied­li­chem Aus­maß und Fokus, um die Reha­bi­li­tie­rung, Nor­ma­li­sie­rung und Lega­li­sie­rung des his­to­ri­schen NS. Erst aus die­ser stra­te­gi­schen Ziel­set­zung ergibt es Sinn, daß wie­der und wie­der des­sen Paro­len und Iko­nen, aus dem his­to­ri­schen Kon­text ent­nom­men, für aktu­el­le poli­ti­sche Pro­jek­te gebraucht werden.

Mei­ne stra­te­gi­sche Kri­tik lau­te­te, daß, abge­se­hen von vor­han­de­nen welt­an­schau­li­chen Unter­schie­den, eine ziel­ori­en­tier­te neue Rech­te die­se feti­schi­sier­te Fixie­rung gar nicht nötig hat und ver­mei­den sollte.

Krol­zig wen­det gegen die­se The­se ein, daß ich das alt­rech­te Haupt­ziel falsch ana­ly­siert hät­te. Sei­nem Milieu gehe es aus­schließ­lich dar­um, die Über­frem­dung abzu­weh­ren, und nicht dar­um, durch die Repro­duk­ti­on von ein­deu­ti­gen Begrif­fen und Iko­nen „das Drit­te Reich zu restau­rie­ren“. Das steht, wohl­ge­merkt, in einem Maga­zin namens „Natio­na­ler Sozia­lis­mus Heute“.

Eine wei­te­re kri­ti­sche Rezen­si­on erschien im „NEXUS-Maga­zin“, das sich vor allem mit Grenz­wis­sen­schaf­ten, New Age und alter­na­ti­ver Medi­zin befaßt. Der Autor erkennt, daß RCVR in der Tra­di­ti­on von Benoists Rechts­g­ramscia­nis­mus steht. Wenn er aber schreibt:



Nach Sell­ners Logik müß­ten die Iden­ti­tä­ren eigent­lich in die CDU ein­tre­ten und sich um ein Volon­ta­ri­at bei RTL2 bemühen,

zeigt sich, daß er die­se Stra­te­gie schlicht nicht ver­stan­den hat. Geht es doch nicht um „Ent­ris­mus“ und Unter­wan­de­rung, son­dern um eine ideen­po­li­ti­sche Kon­fron­ta­ti­on der herr­schen­den Ideo­lo­gie. NEXUS mokiert sich über mich als „Nischen­au­toren“ und „gele­gent­li­chen Banner-Anbringer”.

Das Buch sei als Zeug­nis für die ver­trot­tel­te Harm­lo­sig­keit der Neu­en Rech­ten eine Ent­war­nung. Im nächs­ten Absatz schal­tet der Rezen­sent jedoch urplötz­lich in den Modus des „demo­kra­ti­schen War­ners“ um.

Gera­de daß mili­tan­te Stra­te­gien umfas­send kri­ti­siert wer­den, sei „erschre­ckend“. Es sei ein Zeug­nis der „Inten­si­tät“, mit der angeb­lich im rech­ten Lager „gewalt­sa­me Umsturz­plä­ne im Hin­ter­grund“ dis­ku­tiert wür­den. Gegen mei­ne wort­wört­li­che Posi­tio­nie­rung unter­stellt mir der Autor ein „tak­ti­sches Lip­pen­be­kennt­nis”, das bei gege­be­ner Zeit „unter ande­ren Umstän­den“ gebro­chen wer­den kön­ne. Die­ses Zitat von ihm fin­det sich in RCVR nicht, was die NEXUS-Rezen­si­on in die Nähe der Unter­stel­lun­gen rückt.

Und Tumult

Abschlie­ßend gehe ich auf eine inter­es­san­te Rezen­si­on Rena­te Broß­manns auf TUMULT ein. Vor allem stellt die­se Bespre­chung eine gute Inhalts­zu­sam­men­fas­sung dar. Inter­es­sant ist die Begrün­dung von Broß­manns Kri­tik. Gera­de daß die Stra­te­gie von RCVR so „aus­ge­klü­gelt und in sich strin­gent“ sei, gerei­che ihr zum Nach­teil. Das „her­me­ti­sche und wie in Stein gemei­ßel­te“ Kon­zept wür­de damit kei­nen Spiel­raum für ande­re rech­te Akteu­re las­sen. Gera­de das Lob von Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge sieht sie hier als beson­ders gefähr­lich, da es Abwehr­re­fle­xe gegen den „qua­si-leni­nis­ti­schen Ansatz“ her­vor­ru­fen könn­te. In der Tat trifft Broß­mann hier eine mög­li­che Schwach­stel­le. Im Buch wird der Pro­zeß, durch den eine rech­te Stra­te­gie im rech­ten Lager hege­mo­ni­al wer­den kann, tat­säch­lich nur kurz ange­ris­sen. Kon­kret schrei­be ich dazu auf Sei­te 215:

Da eine star­re Leit­stra­te­gie nie­mals ver­bind­lich von allen Akteu­ren des rech­ten Lagers aner­kannt wür­de, wird die Recon­quis­ta durch eine bin­nen­rech­te Stra­te­gie­de­bat­te eta­bliert. Sie erzeugt einen stra­te­gi­schen Recht­fer­ti­gungs­druck für alle Akteu­re. Durch kon­struk­ti­ve Kri­tik setzt sich in die­ser Debat­te die Leit­stra­te­gie durch. Die­se Debat­te führt auch zu einer stän­di­gen Ver­bes­se­rung und dyna­mi­schen Anpas­sung der Leit­stra­te­gie und ihrer Substrategien.

Tat­säch­lich ist Broß­manns Kri­tik nicht von der Hand zu wei­sen. Wie rea­lis­tisch ist es, daß ein gan­zes Lager einer Stra­te­gie fol­gen kann? Wenn ein gemein­sa­mes Haupt­ziel und eine Stra­te­gie erst das Lager kon­sti­tu­ie­ren, wie soll es sich davor über­haupt bil­den? Bedarf es hier nicht eher der erup­ti­ven Kraft einer Per­son oder einer Bewe­gung, die im muti­gen Vor­stoß alle ver­eint? Sind womög­lich die kohä­ren­te Stra­te­gie und die gemein­sa­me Ideo­lo­gie gar erst Din­ge, die ex post in den Bug­wel­len eines poli­ti­schen Macht­wil­lens ent­ste­hen? Damit wäre die­se Form stra­te­gi­scher Über­le­gung am Ende nur der Spleen eines gewis­sen theo­re­ti­schen Typus.

Der Ein­wand ist berech­tigt. Tat­säch­lich macht die Geschich­te Sprün­ge und fügt sich sel­ten einem Plan oder gar einer his­to­risch-mate­ria­lis­ti­schen Ana­ly­se. Doch Stra­te­gie und Theo­rie berei­ten den Boden für den Sprung. Sie stel­len Wei­chen, ver­bin­den Zuta­ten und erstel­len Rezep­te, die bedeut­sam wer­den kön­nen, wenn es „heiß“ wird.

Fest steht seit Molt­ke: „Kein Ope­ra­ti­ons­plan reicht mit eini­ger Sicher­heit über das ers­te Zusam­men­tref­fen mit der feind­li­chen Haupt­macht hin­aus.” Doch es ist immer bes­ser, beim Zusam­men­tref­fen einen Plan zu haben! Wel­chen Visio­nen und Plä­nen „gro­ße Män­ner“ fol­gen und unter wel­chen Mythen sich spon­ta­ne Mas­sen­be­we­gun­gen in Kri­sen zusam­men­fin­den, das kann und muß sehr wohl vor­be­rei­tet wer­den. „Was soll all die Theo­rie“, frag­te Kur­ta­gic den Leser in sei­nem Grund­la­gen­text „War­um Kon­ser­va­ti­ve immer ver­lie­ren“. Ein „Slo­gan auf einem Pla­kat und ein über­zeu­gen­des Schlag­wort“, so sei­ne Ant­wort, „haben alle­samt eine Theo­rie hin­ter sich, destil­lie­ren sich aus kom­ple­xen Kon­zep­ten und Wert­vor­stel­lun­gen, die einer abs­trak­ten Ebe­ne ent­stam­men.“ Die Kon­se­quenz lautet:

Mil­lio­nen Wor­te wer­den geschrie­ben, ehe ein Spruch­band aus­ge­rollt wird und ein Schlag­wort in einer Dis­kus­si­on auftaucht.



Ein wei­te­rer Grund für die Not­wen­dig­keit der Pla­nung mach­te ein gutes Drit­tel mei­nes Buches aus. Wird Stra­te­gie­bil­dung nicht gezielt betrie­ben, dann geschieht sie bei­läu­fig und von selbst und wuchert bald wild in die absur­des­ten Gefil­de. Das schlägt sich dann ganz kon­kret in “Stür­men” von Washing­ton über Ber­lin bis Bra­si­lia, Prep­ping, Aus­ru­fun­gen von Ver­fas­sun­gen und König­rei­chen, Mili­tanz oder frucht­lo­sen Distan­zie­rungs­stra­te­gien nie­der. Stra­te­gie­bil­dung ist also ein unver­zicht­ba­res Kor­rek­tiv, selbst wenn es nicht gelingt, eine gemein­sa­me Leit­stra­te­gie zu bilden.

Ich für mei­nen Teil freue mich über das gro­ße Inter­es­se an RCVR, das ich vor allem wäh­rend der Lese­rei­se und im Zuge eines digi­ta­len Lese­krei­ses erle­ben durf­te. (Die­ser ist in 6 Fol­gen auf MSLi­ve+ ver­füg­bar.) Eben­so wür­de ich wei­te­re kur­ze Rezen­sio­nen und Ein­drü­cke der SIN-Leser im Kom­men­tar­be­reich begrüßen.

Regime Chan­ge von rechts kann man hier bestel­len (und hier im Dop­pel­pack mit Poli­tik von rechts von Maxi­mi­li­an Krah).