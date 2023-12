Unvereinbarkeitsbeschluß der AfD gegen Revolte Rheinland

Eigentlich wäre es an der Zeit, einen Strich unter das Jahr 2023 zu ziehen und eine strategische Gesamtbewertung zu treffen. Wenige Tage vor Weihnachten hat jedoch ein Beschluß die politische Bilanz verschlechtert. Genauer gesagt tat das der AfD-Bundesvorstand in Vertretung von Tino Chrupalla, Roman Reusch, Marc Jongen, Peter Boehringer, Stephan Brandner und Carsten Hütter, wie aus einem "Leak" auf Twitter zu entnehmen war.

Die­se Per­so­nen stimm­ten am Mon­tag, den 18. Dezem­ber, in einer vor­weih­nacht­li­chen Sit­zung des AfD-Bun­des­vor­stands dafür, die iden­ti­tä­re Akti­ons­grup­pe „Revol­te Rhein­land“ auf die Unver­ein­bar­keits­lis­te zu set­zen. Der Initia­tor die­ses unfreund­li­chen Akts gegen das Vor­feld ist der Lan­des­vor­stand von Rheinland-Pfalz.

Wel­cher Per­so­nen­kreis genau dafür ver­ant­wort­lich ist, ent­zieht sich mei­ner Kennt­nis. Gerüch­te gibt es vie­le, fest steht auf jeden Fall das Abstimmungsergebnis.

Auch die Gegen­stim­men von Maxi­mi­li­an Krah, Car­lo Cle­mens, Den­nis Hoh­loch und Mar­tin Rei­chardt konn­ten den Beschluß nicht verhindern.

Es gärt also noch in der AfD. Der Par­la­ments­pa­trio­tis­mus ist auch Ende 2023 noch nicht über­wun­den und bricht regel­mä­ßig in spal­ten­den „Distan­zie­rungs­schü­ben“ wie­der aus. Im Som­mer traf es Anna Leis­ten, jetzt muß die “Revol­te” dran glauben.

Die sonst posi­ti­ve stra­te­gi­sche Jah­res­bi­lanz für das Ver­hält­nis zwi­schen Par­tei und Vor­feld wird durch die­se sinn­lo­se Akti­on getrübt. Der Schlag gegen die Akti­ons­grup­pe könn­te sogar der Auf­takt zu einer grö­ße­ren Kam­pa­gne sein. War der Burg­frie­den nach dem Weg­gang Meu­thens trü­ge­risch? Droht im Jahr 2024 die “Rache des Parlamentspatriotismus”?

Gehen wir zuerst genau­er auf den kon­kre­ten Fall ein. Bei der „Revol­te Rhein­land“ han­delt es sich um eine klei­ne, aber äußerst akti­ve iden­ti­tä­re Grup­pe aus besag­ter Regi­on. Sie wur­de im Novem­ber 2021 gegrün­det. In die­ser Zeit bil­de­ten sich in ganz Deutsch­land vie­le iden­ti­tä­re Regio­nal­grup­pen. Eini­gen Lesern dürf­te die Grup­pe viel­leicht für fol­gen­de Akti­on bekannt sein: Die Stadt Düs­sel­dorf brach­te Deutsch­lands ers­tes ara­bi­sches Stra­ßen­schild in der Eller­stra­ße an. Begrün­det wur­de das unter ande­rem mit der hohen Anzahl von Afro­ara­bern in dem Bezirk. Die­ser Akt der Unter­wer­fung erreg­te inter­na­tio­na­les Auf­se­hen. Die AfD pro­tes­tier­te laut­stark. Doch nur die iden­ti­tä­re Akti­ons­grup­pe han­del­te. Kur­zer­hand wur­de die Stra­ße nach Karl Mar­tell umbe­nannt. Das ara­bi­sche Schild wur­de durch ein inter­na­tio­nal ver­ständ­li­ches Pik­to­gramm ersetzt.

Eine wei­te­re spek­ta­ku­lä­re Akti­on der „Revol­te“ war die Umfär­bung eines Regen­bo­gen­ze­bra­strei­fens in den Far­ben Schwarz-Rot-Gold. Abge­se­hen davon geht die Grup­pe regel­mä­ßig wan­dern, betreibt gemein­sam Sport und liest Bücher oder nimmt auch mal am „Mosel Cle­a­nUp“ in Trier teil, bei dem die Anrai­ner den Fluß von Abfall säubern.

Wie bei iden­ti­tä­ren Grup­pen üblich, han­delt es sich um durch­wegs krea­ti­ven Akti­vis­mus, frei von Straf­ta­ten oder tat­säch­lich auf­wie­geln­der Het­ze. Die AfD Rhein­land-Pfalz, in Ver­tre­tung ihrer lei­ten­den Funk­tio­nä­re, sieht in die­ser jun­gen patrio­ti­schen Grup­pe den­noch eine Hypothek.

Daß eini­ge AfD-Mit­glie­der die Grup­pe schät­zen und kei­ne Scheu vor Kon­takt mit den jun­gen Patrio­ten haben, will man nun par­tei­recht­lich unter­bin­den und greift zum schärfs­ten Mit­tel, das zur Ver­fü­gung steht. Jäh fin­det sich “Revol­te Rhein­land” nun auf der berüch­tig­ten Unver­ein­bar­keits­lis­te neben Sci­en­to­lo­gy und der „Atom­waf­fen Divi­si­on“ wieder.

Gerüch­ten zufol­ge soll der Anlaß das Ein­tritts­ge­such eini­ger Akti­vis­ten in die Jun­ge Alter­na­ti­ve gewe­sen sein. Ande­re Par­tei­en wür­den sich über idea­lis­ti­schen, akti­ven und krea­ti­ven Nach­wuchs freu­en. Die dor­ti­ge AfD scheint sich jedoch auf ande­re Ziel­grup­pen zu fokussieren.

Anstatt die­se Ein­trit­te aber ohne gro­ßes Auf­se­hen abzu­leh­nen, mit der Grup­pe ins Gespräch zu tre­ten und ein Ein­ver­neh­men zu fin­den, schießt man mit Kano­nen auf Spat­zen. Aus­ge­rech­net ein öffent­lich­keits­wirk­sa­mes Unver­ein­bar­keits­ver­fah­ren, das natur­ge­mäß nicht dis­kret ablau­fen kann, muß es sein.

In Frank­reich und Öster­reich geht die Repres­si­on gegen das patrio­ti­sche Vor­feld (z.B.: IBÖ, GI, Aca­de­mia Chris­tia­na, etc.) der­zeit pri­mär vom poli­ti­schen Geg­ner aus. In Deutsch­land betei­li­gen sich offen­bar auch Tei­le des rech­ten Lagers an der Dele­gi­ti­mie­rung, Demo­ra­li­sie­rung und Dämo­ni­sie­rung des Vor­felds. Die Begrün­dun­gen der Par­tei über­zeu­gen nicht:

Eine mög­li­cher­wei­se extre­mis­ti­sche Beein­flus­sung der Orga­ni­sa­ti­on durch ande­re Grup­pie­run­gen oder Ein­zel­per­so­nen – ohne, dass die Ver­ei­ni­gung des­halb selbst zwangs­läu­fig bereits extre­mis­tisch sein muss – kann auch in Hin­blick auf die Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Ver­fas­sungs­schutz eben­falls einen Grund für eine Unver­ein­bar­keit dar­stel­len. Sinn­voll ist fer­ner eine orga­ni­sa­to­ri­sche Tren­nung zwi­schen akti­vis­ti­schen Grup­pie­run­gen aus dem vor­po­li­ti­schen Raum und einer par­tei­po­li­ti­schen Tätig­keit. Mit der Auf­nah­me einer Ver­ei­ni­gung auf die Unver­ein­bar­keits­lis­te ist also nicht zwangs­läu­fig ein abschlie­ßen­des, nega­ti­ves Wert­ur­teil über die Orga­ni­sa­ti­on selbst.

Auf Deutsch heißt das: Die Revol­te mag zwar nicht extre­mis­tisch sein, sie könn­te es aber eines Tages wer­den. Und da die AfD nicht kon­trol­lie­ren kann, wen die Grup­pe als Mit­glied auf­nimmt, wird sie vor­sorg­lich auf die Lis­te gesetzt. Mit die­ser Argu­men­ta­ti­on sind der Will­kür Tür und Tor geöffnet.

Wer folgt als nächs­tes? Wer­den alle iden­ti­tä­ren Akti­ons­grup­pen und Haus­pro­jek­te auf die Lis­te gesetzt? Wann sind der Jun­g­eu­ro­pa Ver­lag, Ein Pro­zent und die Keh­re dran? Auch dort hat die AfD kei­nen Ein­fluß auf eine poten­ti­el­le „extre­mis­ti­sche Beein­flus­sung der Orga­ni­sa­ti­on durch ande­re Grup­pie­run­gen oder Einzelpersonen“.

Die Behaup­tung, daß die­ser unfreund­li­che Akt gegen das patrio­ti­sche Vor­feld kein „abschlie­ßen­des, nega­ti­ves Wert­ur­teil über die Orga­ni­sa­ti­on selbst“ bedeu­tet, hät­te man sich spa­ren kön­nen. Wenn es ledig­lich um eine neu­tra­le, sach­li­che Tren­nung geht, war­um wer­den dann nicht Tichys Ein­blick, der Zen­tral­rat der Juden, oder die Wind­rad­geg­ner von „Land­schafts­schutz Ebers­ber­ger Land e.V.“ auf die Lis­te gesetzt? Selbst­ver­ständ­lich bedeu­tet die­ser Beschluß auch ein Werturteil.

Für die jun­gen Akti­vis­ten und ihr Umfeld bestä­tigt er samt dem per­sön­li­chen Sie­gel des Par­tei­chefs, daß sie per 18.12.2023 offi­zi­ell “sogar für die AfD zu rechts“ sind.

In ihrem fami­liä­ren Umfeld wird es nun noch schwie­ri­ger, den Akti­vis­mus zu recht­fer­ti­gen. Jede Hoff­nung auf die kleins­te Unter­stüt­zung, sei es ein Raum für einen Vor­trag, eine Spen­de nach einer Raz­zia oder auch nur Rechts­be­ra­tung ist nun aus­ge­schlos­sen. Die Akti­vis­ten sind iso­liert und wis­sen, daß sie der wich­tigs­te (und reichs­te Spie­ler) nicht unter­stüt­zen wird, falls Not am Mann ist.

Dar­über hin­aus fällt für die jun­gen Akti­vis­ten nicht nur die Per­spek­ti­ve auf eine spä­te­re Tätig­keit in der Par­tei, son­dern fast jede ande­re wirt­schaft­li­che Arbeit im Vor­feld (Jour­na­list, Medi­en­fach­mann, usw.) weg. Als Per­so­na non gra­ta für den zen­tra­len Akteur der Par­tei stel­len sie für jede Orga­ni­sa­ti­on des Vor­felds von nun an eine Belas­tung dar. Wer offi­zi­ell von der Par­tei gemie­den wird, kann nur schwer unter­neh­me­risch als rech­ter Jour­na­list, Polit­be­ra­ter oder Wer­be­fach­mann arbei­ten, da jeder, der einen enga­giert, damit ein gro­ßes Risi­ko ein­geht. (Ich spre­che hier aus Erfahrung.)

Die­ses bizar­re „Weih­nachts­ge­schenk“ wird von Berufs­po­li­ti­kern über­reicht, die in einem der geschütz­te­ren Berei­che des rech­ten Lagers agie­ren. Alles in allem ist die­ser Beschluß demo­ra­li­sie­rend und gera­de­zu eine Auf­for­de­rung von­sei­ten der AfD, den Akti­vis­mus einzustellen.

Beson­ders tra­gisch ist, daß damit nicht ein­mal das anvi­sier­te Ziel der Stra­te­gie des Par­la­ments­pa­trio­tis­mus erreicht wird. Der Unver­ein­bar­keits­be­schluß wird erst die öffent­li­che Auf­merk­sam­keit auf mög­li­che Bezü­ge zwi­schen „Revol­te“ und AfD len­ken. Fin­di­ge Jour­na­lis­ten wer­den nun „Likes“ und Fotos durch­fors­ten. Auf Basis des von ihr selbst auf­ge­stell­ten Grund­sat­zes wer­den lin­ke Krei­se die AfD-Lan­des­par­tei nun genuß­voll mit Distan­zie­rungs- und Rück­tritts­for­de­run­gen überziehen.

Gleich­zei­tig wer­den nur all­zu­gern par­tei­in­ter­ne Intri­gen mit­tels sol­cher Beschlüs­se aus­ge­tra­gen. Am 18.12. wur­de also ein Quell der Spal­tung, Intri­ge und Unru­he geschaf­fen, der noch lan­ge nach­wir­ken könn­te. Eine Abspra­che zur „Pro­jekt­hy­gie­ne“ und sau­be­ren Tren­nung der Arbeits­be­rei­che, die vor­her pro­blem­los mög­lich war, wird gera­de durch die­sen Unver­ein­bar­keits­be­schluß und die damit erzeug­te nega­ti­ve Öffent­lich­keit schwie­rig. Wie stets gibt der Par­la­ments­pa­tri­ot damit dem Geg­ner die gela­de­ne Waf­fe in die Hand.

Der IBÖ-Distan­zie­rungs­kurs der FPÖ vor Her­bert Kickl führ­te zu einer stän­di­gen The­ma­ti­sie­rung und Instru­men­ta­li­sie­rung der IBÖ durch die lin­ke Pres­se. Nach­dem Kickl klar­stell­te, daß die IB eine nor­ma­le patrio­ti­sche NGO ist, für die die FPÖ nicht ver­ant­wort­lich ist, von der sie sich aber auch nicht distan­ziert, hat auch die media­le Bericht­erstat­tung über „Ver­bin­dun­gen zwi­schen IBÖ und FPÖ“ merk­lich nachgelassen.

Denn die Jour­na­lis­ten wis­sen genau, daß die Wäh­ler die­ses Nischen­the­ma kaum inter­es­siert. Ziel­sys­tem ist hier die Par­tei, die durch Kon­takt­schuld ver­un­si­chert und gespal­ten wer­den soll. Das klappt jedoch immer nur, wenn lin­ke Jour­na­lis­ten in mut­lo­sen Par­la­ments­pa­trio­ten „par­tei­in­ter­ne Ver­bün­de­te“ haben. Die­se schu­fen am 18.12. aus dem Nichts ein Pro­blem, das sich ver­selb­stän­di­gen und ver­stär­ken könnte.

Die Signal­wir­kung ist ver­hee­rend. Anstatt den bestehen­den, sub­stanz­lo­sen Unver­ein­bar­keits­be­schluß gegen die Iden­ti­tä­re Bewe­gung Deutsch­land zu demon­tie­ren, wer­den die Schrau­ben noch stär­ker ange­zo­gen. Der alte Beschluß wird bestä­tigt, zuge­spitzt und erneu­ert. Bereits jetzt sin­nie­ren ver­mut­lich in zahl­rei­chen Län­dern lin­ke Jour­na­lis­ten und intri­gan­te Par­la­ments­pa­trio­ten, wie sie die­sen Unver­ein­bar­keits­prä­ze­denz­fall als Instru­ment für ihre Zwe­cke nut­zen können.

War­um tun AfD-Poli­ti­ker das? Ich will ihnen kei­ne böse Absicht unter­stel­len. Ver­mut­lich glau­ben sie tat­säch­lich, die Par­tei zu schüt­zen, indem sie die „Lei­ter hoch­zie­hen“. Durch die Preis­ga­be des akti­vis­ti­schen Vor­felds und die Abgren­zung zu patrio­ti­schen Akti­vis­ten will man sich selbst Spiel­raum und Salon­fä­hig­keit erkaufen.

Daß das nicht funk­tio­niert, son­dern der siche­re Weg in den Abgrund ist, soll­te jedem klar sein. Stra­te­gi­sche Igno­ranz in Ver­bin­dung mit per­sön­li­cher Gefall­sucht, Mut­lo­sig­keit und einer Pri­se Gering­schät­zung für den ver­zicht­ba­ren „Stra­ßen­ak­ti­vist“ bil­den das Jus­te Milieu aus, in dem die “Distan­ze­ri­tis” wuchert.

Die rech­ten Akteu­re in Bewe­gung, Gegen­öf­fent­lich­keit, Theo­rie­bil­dung und Gegen­kul­tur soll­ten als ver­ein­tes Vor­feld die­sen „unfreund­li­chen Akt“ nicht schwei­gend hin­neh­men. Sonst macht er Mode und die erwar­te­ten Erfol­ge der AfD im “Super­wahl­jahr” wären ver­gif­tet, bevor sie ein­ge­tre­ten sind.