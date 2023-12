Über der AfD hängt das Damoklesschwert der Vernichtung, sagt Marc Jongen

Als ich vor Mona­ten von Fer­ne wahr­nahm, dass eine Akti­vis­ten­grup­pe am Bon­ner Haupt­bahn­hof einen Regen­bo­gen Zebra­strei­fen mit den Far­ben Schwarz Rot Gold über­klebt hat, auch ein vom links-grü­nen Stadt­rat in Düs­sel­dorf instal­lier­tes ara­bi­sches Stra­ßen­schild in Karl-Mar­tell-Stra­ße umbe­nannt hat, da dach­te ich: jawohl, so muss sie sein, eine – hor­ri­bi­le dic­tu – Anti­fa von rechts.

Oder soll­te man sagen, eine Anti­g­lob. Krea­tiv, pro­vo­ka­tiv, gewalt­los, die Lin­ken mit deren eige­nen Waf­fen schla­gend und dabei neben­bei deren gan­ze Heu­che­lei bloßstellend.

Als dann vor weni­gen Tagen der Antrag in den AfD-Bun­des­vor­stand kam, die­se Grup­pe, die Revol­te Rhein­land, auf die Unver­ein­bar­keits­lis­te der Par­tei zu set­zen und zur Begrün­dung die Ver­wen­dung der Odal Rune als Zei­chen der Bewe­gung ange­führt wur­de, die schon der 7. SS-Frei­wil­li­gen-Divi­si­on als Erken­nungs­zei­chen dien­te und seit­her immer wie­der von rechts­extre­men Grup­pen benutzt wor­den ist, da war mein ers­ter Gedan­ke – warum?!

War­um nur müs­sen Akteu­re und Akti­vis­ten im patrio­ti­schen Bereich immer wie­der mit voll­kom­men kon­ta­mi­nier­ter Sym­bo­lik aus der düs­ters­ten Zeit deut­scher Geschich­te han­tie­ren? War­um die­se Anspie­lun­gen, die­se Unein­deu­tig­kei­ten? Ist es man­geln­de Geschichts­kennt­nis, eine puber­tä­re Lust an der Maxi­mal­pro­vo­ka­ti­on, oder schlicht und ein­fach Dumm­heit? Dass ein tat­säch­li­ches Ein­ver­ständ­nis mit dem his­to­ri­schen Vor­bild besteht, dem die fri­vo­le Anspie­lung gilt, möch­te ich ausschließen.

Fest steht, dass der Bun­des­vor­stand einer Par­tei, die mitt­ler­wei­le in Deutsch­land weit über 10 Mil­lio­nen Wäh­ler reprä­sen­tiert und auf der die gan­ze Hoff­nung die­ses wach­sen­den Teils unse­res Vol­kes ruht, dass sie das Ruder noch ein­mal her­um­reißt und ver­hin­dert, dass unser Land voll­stän­dig den Bach run­ter­geht – die zugleich aber von einer links-grü­nen Über­macht, die sich den Staat und sei­ne Insti­tu­tio­nen zur Beu­te gemacht hat, exis­ten­zi­ell bedroht wird –, gar nicht anders han­deln kann, als eine kla­re Tren­nungs­li­nie zwi­schen sich und einer sol­chen Him­mel­fahrts­trup­pe zu ziehen.

Das gilt allein schon des­halb, weil im bes­ten Deutsch­land aller Zei­ten immer auch eine geziel­te VS-Akti­on in Betracht zu zie­hen ist in sol­chen Fäl­len. Ist der­glei­chen schon in der eige­nen Par­tei nur sehr schwer zu ent­de­cken und zu bewei­sen, so ist es außer­halb natur­ge­mäß unmög­lich, und die Par­tei darf nicht aus falsch ver­stan­de­ner Soli­da­ri­tät mit zwei­fel­haf­ten Akteu­ren in eine der­ar­ti­ge Fal­le tappen.

Wenn uns in Zuschrif­ten der Betrof­fe­nen erklärt wur­de, es han­de­le sich nicht um die Odal Rune, son­dern um ein gespie­gel­tes R, dem Ori­gi­nal feh­le der senk­rech­te Mit­tel­strich, im Übri­gen sei die­se auch in diver­sen deut­schen Stadt­wap­pen vor­han­den und inso­fern harm­los, dann trägt das zur Klä­rung der oben arti­ku­lier­ten Rat­lo­sig­keit wenig bei, fügt aber die Erkennt­nis hin­zu, dass es die­sen jun­gen Akti­vis­ten offen­bar beliebt, den Bun­des­vor­stand für dumm zu verkaufen.

Bei auch nur gerin­ger Kennt­nis des Wesens poli­ti­scher Sym­bo­lik und vor allem der Wir­kungs­wei­se von Zei­chen im bezie­hungs­rei­chen, emo­tio­nal hoch auf­ge­la­de­nen seman­ti­schen Feld der Öffent­lich­keit, ist völ­lig klar, dass eine sol­che seman­ti­sche „Anspie­lung“ nicht zufäl­lig gewählt wird, son­dern dass die Ver­wechs­lung der Zei­chen zumin­dest bil­li­gend in Kauf genom­men wird, um unter­schwel­lig, augen­zwin­kernd eine Bot­schaft zu transportieren.

Das­sel­be gilt übri­gens für das von Revol­te Rhein­land stolz im Grup­pen­bild zur Schau gestell­te OK Zei­chen, das mitt­ler­wei­le zu einem halb iro­ni­schen, halb erns­ten Zei­chen für „White Power“ avan­ciert ist und von Ver­fas­sungs­schutz wie Anti­fa (die Gren­zen ver­schwim­men zuneh­mend), als sol­ches auch eif­rig denun­ziert wird. Auch hier kann man sich mit gro­ßen, unschul­di­gen Augen manch­mal ein biss­chen fre­cher, aber im Grun­de lie­bens­wer­ter Jungs auf den Stand­punkt stel­len: wir las­sen uns doch die­ses harm­lo­se Zei­chen vom Ver­fas­sungs­schutz nicht madig machen.

Es wei­ter­hin zu zei­gen, ist Aus­weis unse­res Wider­stands und unser Recht als freie Bür­ger. Kurz, man kann sich einen Spaß dar­aus machen, das hege­mo­nia­le Sys­tem mit sol­chem Zei­chen­spiel zu pro­vo­zie­ren. Man kann. Man darf dann aber nicht erwar­ten, eine wer­den­de Volks­par­tei in Mit­haf­tung für sol­che Spä­ße neh­men zu kön­nen, und von ihr ver­lan­gen, ernst­haf­tes­te Kon­se­quen­zen für sich selbst um einer Pro­vo­ka­ti­on wil­len in Kauf zu nehmen.

Es gibt ein Par­al­lel­uni­ver­sum, in dem gewalt­lo­se patrio­ti­sche Aktio­nen nicht als Zei­chen von Rechts­extre­mis­mus gebrand­markt wer­den, in dem es umge­kehrt nicht ohne recht­li­che Kon­se­quen­zen bleibt, etwa die erneu­te Bom­bar­die­rung Dres­dens durch Bom­ber Har­ris zu ver­lan­gen. In dem „Deutsch­land ver­re­cke!“ als Hass­re­de gilt und nicht eine objek­ti­ve Tat­sa­chen­fest­stel­lung zur Kri­mi­na­li­täts­ra­te von Migran­ten. In dem, vor allem, das Zei­gen von Sym­bo­lik gleich wel­cher Cou­leur (vor allem patrio­ti­scher Cou­leur) nicht als schlim­mer erach­tet wird als das Bege­hen schlimms­ter Gewalt­ver­bre­chen, solan­ge die­se von angeb­lich Schutz­su­chen­den began­gen werden.

In solch einem Par­al­lel­uni­ver­sum – frü­her nann­te man es die Nor­ma­li­tät – wäre es dem Bun­des­vor­stand einer patrio­ti­schen Par­tei mög­lich, sich Akti­vis­ten mit Ver­ir­rung im Bereich der poli­ti­schen Sym­bo­lik zur Brust zu neh­men und nach der Kor­rek­tur sel­bi­ger das Gan­ze als Dum­me-Jun­gen-Streich abzu­ha­ken und zur Tages­ord­nung überzugehen.

In dem Uni­ver­sum fast tota­ler links-grü­ner Hege­mo­nie, in dem wir aber tat­säch­lich aktu­ell noch leben, ist mit unver­fro­re­nen Dop­pel­stan­dards, mit voll­kom­men per­ver­tier­ten Beur­tei­lungs­maß­stä­ben und vor allem mit dem unbe­ding­ten Wil­len zur maxi­ma­len Repres­si­on bis hin zum Par­tei­ver­bot der patrio­ti­schen Oppo­si­ti­on und der Ver­nich­tung der bür­ger­li­chen Exis­tenz ihrer Mit­glie­der jeder­zeit zu rechnen.

Nichts kommt die­sem Ver­nich­tungs­wil­len mehr zupass, nichts wird skru­pel­lo­ser und gründ­li­cher aus­ge­schlach­tet, als Unklar­hei­ten in der Stel­lung der Patrio­ten zu Sym­bo­li­ken, Begrif­fen, Kon­zep­ten aus der NS Zeit. Sich dies­be­züg­lich Fehl­trit­te zu leis­ten, heißt ohne Schutz­klei­dung mit radio­ak­ti­vem Mate­ri­al zu han­tie­ren. Nichts soll­te den Patrio­ten aber leich­ter fal­len, als dies zu ver­mei­den und auf das geschmack­lo­se Spiel sol­cher Pro­vo­ka­ti­on zu verzichten.

Denn der wah­re Patrio­tis­mus wird die Lie­be zum Eige­nen nie­mals mit Abwer­tung oder Aggres­si­on gegen­über dem Frem­den ver­wech­seln und das selbst­be­wuss­te Ein­tre­ten für die eige­nen Inter­es­sen nie­mals bis zur Nega­ti­on der legi­ti­men Inter­es­sen ande­rer treiben.

Vor die­sem Hin­ter­grund waren die Reak­tio­nen aus den Krei­sen patrio­ti­scher Akti­vis­ten­grup­pen auf die Ent­schei­dung des AfD Bun­des­vor­stand, wenn­gleich bis zu einem gewis­sen Grad ver­ständ­lich, in ihrer Schär­fe unan­ge­bracht und im Gan­zen über­eilt, da offen­kun­dig nicht alle Zusam­men­hän­ge zur Kennt­nis genom­men wur­den. Zumin­dest habe ich in kei­ner der Reak­tio­nen einen Ver­weis auf den eigent­li­chen Grund der Ent­schei­dung, wie oben dar­ge­stellt, gele­sen oder gehört. Viel­mehr wird kennt­nis­frei von Angst und Gefall­sucht der dif­fa­mie­rend als „Par­la­ments­pa­trio­ten“ bezeich­ne­ten Tei­le des Bun­des­vor­stands gespro­chen, nicht ohne deren Namen in denun­zia­to­ri­scher Absicht auf­zu­lis­ten und sie von jenen abzu­he­ben, die „auf­recht geblie­ben“ sind und den Beschluss nicht mit­ge­tra­gen haben.

Wes­sen Lage­ana­ly­se aber bereits man­gel­haft ist, weil er wesent­li­che Fak­to­ren der Ent­schei­dung nicht zur Kennt­nis nimmt (oder neh­men will?), des­sen wei­te­re stra­te­gi­sche Aus­füh­run­gen und Emp­feh­lun­gen kön­nen eben­falls nur feh­ler­haft sein. Dies zu ver­ste­hen und also mehr Umsicht wal­ten zu las­sen, wäre ins­be­son­de­re von jenen zu erwar­ten, die sich als Stra­te­gen der Bewe­gung ver­ste­hen und als sol­che wahr­ge­nom­men werden.

Mir will schei­nen, dass hier auch bei hoher stra­te­gi­scher Intel­li­genz oft­mals Fehl­ur­tei­le schlicht­weg des­halb zustan­de kom­men, weil es an Erfah­rung mit dem poli­ti­schen Betrieb, zumal in Deutsch­land, aus eige­ner Anschau­ung man­gelt. Nament­lich die Über­tra­gung öster­rei­chi­scher Ver­hält­nis­se auf das grö­ße­re Nach­bar­land muss regel­mä­ßig schei­tern, wie bei­spiels­wei­se auch Gerald Grosz bit­ter erfah­ren muss­te, als er nach dem Atten­tat auf Tino Chrup­al­la, das er haut­nah mit­er­leb­te, wie­der heil­froh war, nach Felix Aus­tria zurück­keh­ren zu können.

Dort mag der Aus­druck Par­la­ments­pa­trio­tis­mus beschrei­ben­de Kraft in Bezug auf Abge­ord­ne­te und Minis­ter (!) haben, die sich tat­säch­lich ohne Not, näm­lich ohne exis­ten­zi­el­le Bedro­hung, von außer­par­la­men­ta­ri­schen Patrio­ten distan­zie­ren und zudem noch allen mög­li­chen ideo­lo­gi­schen Blöd­sinn der Lin­ken mit­ma­chen, nur um vom poli­ti­schen und media­len Estab­lish­ment akzep­tiert zu werden.

Im Deutsch­land des Jah­res 2023 geschieht hin­ge­gen nichts „ohne Not“, son­dern alles unter dem Damo­kles­schwert mög­li­cher Ver­nich­tung der Partei.

Und es geht bei sol­chen Ent­schei­dun­gen, um auch die­sem oft kol­por­tier­ten Miss­ver­ständ­nis noch ent­ge­gen­zu­wir­ken, nie dar­um, dem Ver­fas­sungs­schutz zu gefal­len. Das ist unmög­lich, denn er ist (bis auf wei­te­res) ein wei­sungs­ge­bun­de­nes Instru­ment der poli­ti­schen Kräf­te, die uns Übels­tes wol­len. Es geht ein­zig und allein um unse­re Argu­men­ta­ti­on gegen­über den Gerich­ten, deren zumin­dest Rest-Unab­hän­gig­keit wir ide­al­ty­pisch unter­stel­len müs­sen, wenn wir uns im deut­schen poli­ti­schen Sys­tem über­haupt noch sinn­voll bewe­gen wollen.

Ent­schei­dun­gen wie die jüngst zu tref­fen­de gehö­ren zu den unan­ge­nehms­ten und undank­bars­ten eines Bun­des­vor­stands. Jeder Ein­zel­fall will genau abge­wo­gen sein, es gibt kei­ne Pau­schal­kri­te­ri­en. Der Schutz der Par­tei – und damit des Lan­des – vor Gefah­ren, die der Vor­stand nicht kon­trol­lie­ren und noch weni­ger ver­ant­wor­ten kann, muss aber immer des­sen obers­te Hand­lungs­ma­xi­me sein. Dage­gen zu ver­sto­ßen kann kurz­fris­ti­ge (per­sön­li­che) Vor­tei­le brin­gen. Der Scha­den für die Par­tei und damit indi­rekt auch für ihr Vor­feld wür­de lang­fris­tig dafür umso grö­ßer sein.