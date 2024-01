Es liegt etwas in der Luft, es mehren sich die Menetekel

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Welt­ende Dem Bür­ger fliegt vom spit­zen Kopf der Hut,

In allen Lüf­ten hallt es wie Geschrei.

Dach­de­cker stür­zen ab und gehn entzwei

Und an den Küs­ten – liest man – steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wil­den Mee­re hupfen

An Land, um dicke Däm­me zu zerdrücken.

Die meis­ten Men­schen haben einen Schnupfen.

Die Eisen­bah­nen fal­len von den Brücken.

Es ist von Jakob van Hod­dis (1887–1942), er schrieb es 1911. Es beein­druck­te mich als Abitu­ri­ent, obwohl es in der DDR frei­lich nicht Schul­stoff war. Die 1919 von Kurt Pin­thus (1886–1975) besorg­te Antho­lo­gie expres­sio­nis­ti­scher Autoren, „Mensch­heits­däm­me­rung“, gab es aller­dings, ver­legt bei Reclam Leip­zig. Ihr war das Hod­dis-Gedicht pro­gram­ma­tisch vorangestellt.

Wir lite­ra­risch Inter­es­sier­ten der letz­ten Gene­ra­ti­on unse­res Lan­des lasen das und lasen über­haupt die Expres­sio­nis­ten intui­tiv höchst auf­merk­sam – wie gesagt: am ansons­ten gründ­li­chen Deutsch­un­ter­richt vor­bei, denn mit drei lite­ra­tur­ge­schicht­li­chen Berei­chen konn­te und woll­te die DDR aus Grün­den ihres ideo­lo­gi­schen Selbst­ver­ständ­nis­ses nichts anfan­gen – Roman­tik, Expres­sio­nis­mus und Kaf­ka. Autoren und Stof­fe zu indi­vi­dua­lis­tisch, zu sehr in Moll, ohne opti­mis­ti­sche Perspektive.

Der Expres­sio­nis­mus, ver­mit­telt auch durch Franz Füh­manns Essays „Vor Feu­er­schlün­den. Erfah­run­gen mit Georg Tra­kls Gedicht“, schlug etwas in uns an, obwohl wir damals von unse­rem „Welt­ende“ nichts wis­sen konn­ten. Aber spä­tes­tens mit Bre­sch­news Tod im Novem­ber 1982 war gewis­ser­ma­ßen aus der kon­ti­nen­ta­len Land­mas­se im Osten, deren poli­ti­sches Anhäng­sel die DDR noch war, ein seis­mo­gra­phisch spür­ba­res Grol­len zu ver­neh­men, das sich schließ­lich in einem Beben ent­lud und bis heu­te, müs­sen wir erken­nen, nicht auf­ge­hört hat, obwohl der Zusam­men­bruch der Sowjet­uni­on zunächst in Hoff­nungs­be­sof­fen­heit und die Illu­si­on vom Ende der Geschich­te mündete.

Zurück in die Gegen­wart und zum Gedicht des Jakob van Hod­dis, der eigent­lich Hans David­son hieß und sich sei­nen Künst­ler­na­men als Ana­gramm bas­tel­te. Man bele­se sich, denn die­ser Dich­ter – wie ander­seits Georg Heym oder Georg Tra­kl – per­so­ni­fi­zier­te gera­de­zu den Expres­sio­nis­mus, bis in sei­ne Umnach­tung und sein grau­si­ges Ende hinein.

Man bezie­he den Text unmit­tel­bar auf die Gegen­wart: Es liegt etwas in der Luft, es meh­ren sich die Mene­te­kel – von Kata­stro­phen­zei­chen bis zu deut­li­cher wer­den­den Defek­ten, die zunächst als fei­ne Ris­se, dann als Brü­che das Gan­ze durch­zie­hen, das doch so ver­nünf­tig, gerecht und fest gefügt schien.

Was da auf uns zurollt und sich als Geschrei in der Luft wie als Flut ankün­digt, scheint so dra­ma­tisch wie kraft­voll-destruk­tiv zu sein. Aus dem zunächst nur sir­ren­den Ton in der Höhe wird Getö­se, der Sturm bricht los, Däm­me, auf deren Schutz­funk­ti­on man sich ver­las­sen woll­te, bers­ten abseh­bar; die Men­schen schei­nen anfäl­lig: Was zunächst nur ein harm­lo­ser Schnup­fen zu sein schien, wächst sich wohl doch zu einer Pan­de­mie aus.

„Dach­de­cker stür­zen ab und gehen ent­zwei.“ Das ist tra­gisch, klingt aber so tech­nisch. Men­schen ver­let­zen sich, sie ster­ben in Unfäl­len, sie gehen nicht „ent­zwei“. Und die Tech­nik, auf die man so stolz war, ver­sagt: „Die Eisen­bah­nen fal­len von den Brü­cken.“ – Damals ist die Loko­mo­ti­ve noch das Fetisch­ob­jekt des Fort­schritts; heu­te, da es an natür­li­cher immer mehr man­gelt, mag es die soge­nann­te künst­li­che Intel­li­genz, die KI wie über­haupt die Big-Data-Maschi­ne­rie sein, mit der ver­mut­lich gleich­falls Abstür­ze vor­pro­gram­miert sind.

Mich wun­dert, wel­che Hoff­nun­gen man immer noch auf die pro­gnos­ti­sche Rech­ne­rei mit Umfra­ge­wer­ten und Wäh­ler­stim­men legt und wie man aus der Inter­pre­ta­ti­on von Bal­ken- und Tor­ten­dia­gram­men die Geschi­cke der Zukunft bewer­ten will. Was für ein irrer Demo­kra­tie­glau­be doch. Einerseits.

Ande­rer­seits wird des­we­gen mit qua­si­re­li­giö­ser Inbrunst Erlö­sung kraft des Wir­kens poli­ti­scher Par­tei­en und ihrer zu Licht­ge­stal­ten ver­klär­ten Funk­tio­nä­re erwar­tet. Man ora­kelt, ob es wohl mit der Ampel-Regie­rung zu Ende sein könn­te, wo es doch – wie bei Hod­dis – viel­mehr schon um das Gan­ze gehen mag. Kommt die Gesell­schaft ins Rut­schen oder gar dyna­misch in Bewe­gung, dürf­te Par­tei­en­geplärr sekun­där erschei­nen. Mit Bis­marck: Es kann gut sein, daß die Fra­gen der Zeit eben nicht allein durch Reden oder Majo­ri­täts­be­schlüs­se ent­schie­den werden …

Schon stan­den wüten­de Bau­ern am Deich von Schlütt­siel und block­ten Robert Habeck, das Gesicht der grü­nen Neu-Bour­geoi­sie. Der Sturm, bricht er los?

Nein, der Stil wird end­lich etwas kon­fron­ta­ti­ver, aber sofort bekam die Regie­rung das Frack­sausen. Spre­cher Hebe­streit beklag­te die „Ver­ro­hung der poli­ti­schen Sit­ten“ und fand das Dra­mo­lett „beschä­mend“, es ver­sto­ße „gegen die Regeln des demo­kra­ti­schen Miteinanders“.

Mag aber sein, die anste­hen­de Revi­si­on betrifft nicht allein die zu Kari­ka­tu­ren geschrumpf­ten Füh­rungs­fi­gu­ren, son­dern die Ber­li­ner Repu­blik und „Euro­pa“ als Gan­zes. Offen­bar hat’s der links­wo­ke Hege­mon mit sei­ner sich längst eigen­dy­na­misch for­cie­ren­den Ideo­lo­gi­sie­rung und der Herr­schaft der dau­er­tö­nen­den Phra­se über­trie­ben. Allein schon, daß es end­lich mal Win­ter wur­de, mutet vorm Hin­ter­grund der Kli­ma-Beschwö­run­gen gera­de­zu staats­feind­lich an.

In der Wei­se ist tat­säch­lich eine Bezie­hung zur Kri­sis der DDR her­stell­bar: Das staats­tra­gen­de Wie­der­ho­len der immer glei­chen, längst hoh­len Losun­gen und Begrif­fe ergreift nicht die Mas­sen, son­dern führt zum Igno­rie­ren der Trans­pa­ren­te und zu Absetz­be­we­gun­gen gegen­über Ver­ein­nah­mung. Das dümm­lich-infan­ti­le „#Wir­s­ind­mehr“ war schon das Pfei­fen im Wal­de; und immer weni­ger in der Stein­mei­er-Scholz-Habeck-Repu­blik wür­den eine Ein­la­dung zum Bür­ger­fest des Bun­des­prä­si­den­ten – „Im WIR ver­bun­den!“ – als eine Aus­zeich­nung empfinden.

Wir gehen inter­es­san­ten, dra­ma­ti­schen, aber gleich­sam hoch­ris­kan­ten Zei­ten ent­ge­gen. Einer­seits wur­de es höchs­te Zeit für eine Kor­rek­tur, denn die selbst­ge­fäl­li­ge grün­lin­ke Mei­nungs­füh­rer­schaft die­ser Repu­blik hat es längst zu weit getrie­ben und bedroht genau das, was sie in neu­ro­ti­scher Per­ma­nenz beschwört, „Viel­falt“ näm­lich, die sie aller­dings als Gleich­schal­tung und neue Uni­for­mie­rung ver­stand – gera­de nicht tole­rant, gera­de nicht welt­of­fen, son­dern eng und vormundschaftlich.

Das Pen­del schlägt also end­lich zurück, und weil sie aus ande­rer Rich­tung gar nicht kom­men woll­te kann, erfolgt die Kor­rek­tur ganz zwangs­läu­fig von rechts. Des­we­gen kann die AfD mitt­ler­wei­le vor Kraft kaum lau­fen, des­halb wür­de ihr von Saskia Esken und Gefähr­ten hek­tisch gefor­der­tes Ver­bot die Wen­de nur for­cie­ren, aber ande­rer­seits läßt sich des­we­gen immer weni­ger auf Nach­denk­lich­keit und schon gar nicht auf Demut hof­fen. Rei­chen in der AfD die Köp­fe und Kräf­te für Ver­ant­wor­tungs­be­wußt­sein und eine neue Sta­bi­li­tät aus?

Wir wis­sen nicht, was natio­nal und inter­na­tio­nal dem­nächst so los­ge­tre­ten wird und wel­che Flut an die Däm­me drückt. Die eit­le Freu­de und etwas Häme sei­en jenen gegönnt, die all­zu lan­ge dis­kri­mi­niert, ver­un­glimpft und lächer­lich gemacht wur­den. Aber wer­den sie das Zeug dazu haben, das, was es an Insti­tu­tio­nen und Struk­tu­ren immer brau­chen wird, zu bewah­ren – oder geht zu viel „ent­zwei“, wenn mit der Bor­niert­heit des bis­he­ri­gen Estab­lish­ments auf­ge­räumt wird?

Was immer­fort beschwo­ren wur­de, das war eben nicht leben­dig, son­dern blo­ße Pro­pa­gan­da und schrä­ge selbst­er­fül­len­de Pro­phe­zei­ung: Es gibt kei­ne offe­ne Gesell­schaft, kei­ne Dis­kurs­ge­mein­schaft, ja nicht mal eine „Dis­kurs­ethik“ mehr, weil mitt­ler­wei­le der größ­te Teil selbst ver­nünf­ti­ger und ratio­na­ler Kri­tik reflex­ar­tig als „rechts­extre­mis­tisch“ patho­lo­gi­siert, iso­liert und ver­folgt wurde.

Nur: Kann von rechts eine Dis­kurs­ge­mein­schaft her­ge­stellt wer­den? Oder wird es eher dar­um gehen, alte Rech­nun­gen zu beglei­chen, was emo­tio­nal nach­voll­zieh­bar wäre, nur sind wir in Lei­den­schaf­ten eben stets in Gefahr, was, wenn die Luft von Geschrei hallt und wenn die Flut der Wut steigt, kei­ner wis­sen möchte.