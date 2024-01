Vom Versuch, an einem Protesttag Boden unter die Füße zu kriegen

Mir ist klar, daß ich nun, also in den folgenden Absätzen, Äpfel mit Birnen vergleichen und Zahlen gegeneinanderstellen werde, die nur aufgrund ihrer schieren Größe etwas miteinander zu tun haben. Aber beide Bereiche, um die es gehen wird, sind Ausdruck kaputter Systeme, kaputter politischer Entwicklungen.

Bei­de Sys­te­me brin­gen Men­schen in kaum auf­lös­ba­re Abhän­gig­kei­ten, bei­de Sys­te­me bedie­nen vor allem eine gigan­ti­sche Umver­tei­lungs­in­dus­trie. Bei­de Sys­te­me zer­stö­ren seit Jahr­zehn­ten die iden­ti­tä­re Sub­stanz, nicht nur in Deutsch­land. Aber nun scheint es rasend schnell zu gehen.

Also: Im gera­de ver­gan­ge­nen Jahr haben 351 915 Men­schen einen Asyl­an­trag in Deutsch­land gestellt, in der gesam­ten EU waren es über eine Mil­li­on. Damit war Deutsch­land erneut das Ziel von fast einem Drit­tel aller Asy­lan­ten, die nach Euro­pa dräng­ten, und dies, obwohl der Weg aus den Her­kunfts­län­dern grund­sätz­lich über wenigs­tens ein, fast immer jedoch meh­re­re siche­re Dritt­län­der führt.

Den über 100 000 Syrern, über 60 000 Tür­ken, deut­lich über 50 000 Afgha­nen und rund je 10 000 Ira­kern, Ira­nern, Geor­gi­ern und Rus­sen ging es also auch im ver­gan­ge­nen Jahr nicht zunächst um Sicher­heit vor Ver­fol­gung, son­dern um die sofor­ti­ge und in kei­nem ande­ren Land ver­gleich­bar groß­zü­gi­ge Ver­sor­gung durch den deut­schen Sozialstaat.

Die Asy­lan­ten sind weit über­durch­schnitt­lich oft männ­lich und jung. Sie las­sen ihre Fami­li­en zunächst dort zurück, woher sie “flie­hen”, und kön­nen mit Fami­li­en­nach­zug rech­nen. Sie stam­men weit über­wie­gend aus Län­dern, die kul­tu­rell fern, sprach­lich fremd und reli­gi­ös inkom­pa­ti­bel sind.

Im Ver­gleich zum Vor­jahr stieg die Zahl der Asyl­an­trä­ge, die in Deutsch­land gestellt wur­den, um über 50 Pro­zent. Für das noch sehr jun­ge Jahr 2024 pro­gnos­ti­ziert das Bun­des­amt für Migra­ti­on und Flücht­lin­ge einen wei­te­ren, deut­li­chen Anstieg, denn die Welt sei in Unru­he. Die­sen Anstieg wer­de auch die nicht mehr ganz und gar aus­ge­setz­te Grenz­kon­trol­le nicht abbrem­sen können.

Mit die­ser Aus­sa­ge ist impli­zit zuge­ge­ben, daß sich Asy­lan­ten zum einen wider­recht­lich aus siche­ren Dritt­län­dern nach Deutsch­land wei­ter­be­we­gen und daß sich zum ande­ren eine nicht bezif­fer­ba­re Zahl von Ille­ga­len im Lan­de auf­hält, die einen Asyl­an­trag erst gar nicht stellen.

Deutsch­land darf sich außer­dem rüh­men, von den über vier Mil­lio­nen mitt­ler­wei­le in der EU auf­ge­nom­me­nen Ukrai­nern deut­lich über eine Mil­li­on zu beher­ber­gen und finan­zi­ell abzu­si­chern. Die­se Men­schen müs­sen kei­nen Asyl­an­trag stel­len, son­dern genie­ßen auf­grund angeb­lich aku­ter Gefahr für Leib und Leben einen Schutz­sta­tus. Das hin­dert indes seit bald zwei Jah­ren eine erkleck­li­che Anzahl von Ukrai­nern nicht, Urlaubs- und Ver­sor­gungs­rei­sen in die Hei­mat zu unternehmen.

Zudem ist die­ser Schutz­sta­tus nicht Frau­en, Kin­dern und alten Leu­ten vor­be­hal­ten, son­dern gilt auch für ein paar hun­dert­tau­send waf­fen­fä­hi­ge Män­ner, die trotz der Über­zeu­gung Deutsch­lands und der EU, daß die Ukrai­ne sich nicht erge­ben und kein Gebiet auf­ge­ben dür­fe, nicht auf­ge­for­dert wer­den, zur Waf­fe oder zum Schrau­ben­schlüs­sel zu grei­fen, um ihr Land an der Front zu ver­tei­di­gen und die Front in der Etap­pe zu unterstützen.

Alle Ukrai­ner haben durch den Schutz­sta­tus den­sel­ben Anspruch auf Bür­ger­geld wie Deut­sche und aner­kann­te Asy­lan­ten. Sie haben die­sen Anspruch, obwohl sie (und die Asy­lan­ten) nie in die deut­schen Siche­rungs­sys­te­me ein­be­zahlt haben oder zu der aus der Abstam­mung abge­lei­te­ten Soli­dar­ge­mein­schaft aller Deut­schen gehören.

Die Sum­me, die das deut­sche Sozi­al­sys­tem für Ukrai­ner und Asy­lan­ten Jahr für Jahr auf­bringt, ist min­des­tens so hoch wie die jähr­lich in der gesam­ten EU an die Bau­ern aus­ge­schüt­te­ten Sub­ven­tio­nen: Rund 55 Mil­li­ar­den Euro waren das im Jahr 2022, davon gin­gen rund sie­ben Mil­li­ar­den Euro an deut­sche Betrie­be und Ver­wal­tungs­stel­len. Die­ses Geld ist ein Teil­rück­fluß des­sen, was aus Deutsch­land Jahr für Jahr an die EU abge­ge­ben wer­den muß. Rück­fluß bedeu­tet aber, daß die Admi­nis­tra­ti­on auf­ge­baut und bezahlt wer­den muß, die das Geld zunächst ein­sam­melt und es anschlie­ßend wie­der verteilt.

In den deut­schen Höfen und Agrar­un­ter­neh­men machen die­se Sub­ven­tio­nen 30 bis 50 Pro­zent des Jah­res­ein­kom­mens aus. Von frei­em Markt kann kei­ne Rede sein. Viel­mehr gibt es kaum eine Selb­stän­di­gen­grup­pe in Deutsch­land, die eben­so abhän­gig von staat­li­cher Umver­tei­lung und damit im Hin­ter­grund eben­so­we­nig selb­stän­dig ist wie die Bauern.

Der Bau­ern­stand, der tau­sen­de Jah­re lang Ener­gie­spen­der war und das Land ernähr­te, ist in sei­ner heu­ti­gen Ver­faßt­heit eine Ener­gie­sen­ke, die sub­ven­tio­nier­ten Roh­stoff an eine Ver­ar­bei­tungs­in­dus­trie lie­fert. Wir essen und trin­ken Erd­öl, denn bis 2000 Kalo­rien auf dem Tel­ler lie­gen, hat man 20 000 ver­pul­vert, um sie dort­hin zu kriegen.

Die heu­te in allen Bun­des­län­dern und auf etli­chen Markt­plät­zen, Auto­bahn­auf­fahr­ten und Bun­des­stra­ßen auf­ge­fah­re­nen Bau­ern, LKW-Fah­rer und Unter­stüt­zer wür­den, wenn ihr Pro­test nach der voll­stän­di­gen Rück­nah­me aller ange­kün­dig­ten Besteue­rungs­maß­nah­men ende­te, zu einem Zustand zurück­keh­ren, der ein völ­lig aus dem Ruder gelau­fe­nes Wirt­schafts­mo­dell ist.

Denn der Selbst­ver­sor­gungs­grad liegt in Deutsch­land bei rund 85 %, und das bedeu­tet, daß unser Land etwa 15 % impor­tie­ren müß­te, um sei­ne Bevöl­ke­rung zu ernäh­ren. Jedoch wirft die­se Bevöl­ke­rung rund 40 % der Lebens­mit­tel in den Müll, weil sie zu bil­lig sind, weil zuviel gekocht und ein­ge­kauft wird, und weil der Appe­tit von heu­te nicht der von mor­gen ist. Brot aus Korn von der Anbau­flä­che der Grö­ße des Saar­lands wird Jahr für Jahr aus den Ver­kaufs­stel­len der Groß­bä­cke­rei­en abge­sam­melt und vernichtet.

Aber es wird wohl eher ver­nich­tet, was wir für rund 70 Mil­li­ar­den Euro (2022) an Lebens­mit­teln und Geträn­ken impor­tier­ten, wäh­rend wir vom sel­ben für rund 76 Mil­li­ar­den Euro expor­tier­ten. Die an den Pro­tes­ten betei­lig­ten Spe­di­teu­re bewerk­stel­li­gen also unter ande­rem ein Hin­und­her-Gekar­re vom Glei­chen, von dem zuletzt weit über ein Drit­tel auf dem Müll landet.

Trotz aller Sub­ven­tio­nen und mäch­ti­gen Ver­bän­de woh­nen wir seit fünf­zig Jah­ren einem gro­ßen Bau­ern­le­gen bei, einer Zer­stö­rung von Höfen und Betrie­ben. Die­ser Vor­gang, Anpas­sung und Umstel­lung genannt, ist noch nicht abge­schlos­sen. Die Regle­men­tie­rung und Kon­zen­trie­rung der Agrar­pro­duk­ti­on zuguns­ten eines Kli­ma­schut­zes, des­sen Kenn­grö­ßen auch aus­ge­wür­felt wer­den könn­ten, ist der nächs­te gro­ßen Trans­for­ma­ti­ons­schritt, und er ist bereits eingeleitet.

Die Kon­zen­trie­rung der Lebens­mit­tel­pro­duk­ti­on in immer weni­ger Hän­de und die Ver­schleie­rung des­sen, was am Ende als Fleisch und Gemü­se dekla­riert und ver­kauft wer­den darf, ist ein Alb­traum. Das, was dräut, ist noch viel schlim­mer als das, was wir heu­te schon wahr­neh­men müs­sen, wenn wir Mais­wüs­ten abschrei­ten und in Tier­fa­bri­ken spähen.

Ist also der Bau­er, der heu­te mit sub­ven­tio­nier­ten Agrar­pan­zern den Boden ver­dich­tet und die Rai­ne totspritzt, wenigs­tens noch der Nach­bar aus dem Dorf, den man kennt und in des­sen Stall man sich über­zeu­gen kann, daß drei­hun­dert Schwei­ne noch drei­hun­dert Schwei­ne sind und nicht zehn Mil­lio­nen Maden? Ver­mut­lich ist sei­ne (erzwun­ge­ne?) Pro­duk­ti­ons­wei­se im Ver­gleich mit dem, was kom­men soll, tat­säch­lich noch das klei­ne­re Übel.

Was geschieht gera­de? Die Land­wir­te und LKW-Fah­rer sind mit ihren Trak­to­ren und Zug­ma­schi­nen nicht an die Grenz­über­gän­ge gefah­ren, als die Über­frem­dung anmar­schier­te. Sie haben kei­nen Mist vor’s Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um gekippt, als die Impf­pflicht durch­ge­setzt wer­den soll­te. Aber jetzt fah­ren sie und blo­ckie­ren sie, weil von den Sub­ven­tio­nen etwas noch ein­mal umver­teilt wer­den soll, und zwar hin zu einem Staat, der seit Jahr­zehn­ten plei­te ist und den­noch immer mehr Men­schen von sich abhän­gig macht.

Was also ist die Hoff­nung? Die­ser Trop­fen – er brach­te das Faß zum Über­lau­fen. Aber es ist mit sol­chen Fäs­sern manch­mal so, daß es mit dem Auf­wi­schen, das heu­te begann, nicht getan ist, son­dern daß es Leu­te, viel­leicht sogar sehr vie­le Leu­te gibt, die ein­mal den Grund und den Boden des Fas­ses ergrün­den wollen.

Gegen eine läs­ti­ge Besteue­rung so mas­siv zu demons­trie­ren – das wäre erklä­rungs­be­dürf­tig. Jedoch die gan­ze Wut über eine Ket­te von Zumu­tun­gen und haus­ge­mach­ten Kri­sen her­aus­zu­las­sen und dabei die Abhän­gig­keit von einem Umver­tei­lungs­sys­tem apo­ka­lyp­ti­schen Aus­ma­ßes zu erken­nen und zu spü­ren – das wäre eine unkal­ku­lier­ba­re Treibladung.

Das eine wäre läp­pi­scher Ego­is­mus, das ande­re eine Aus­wei­tung auf die Nöte der Gemein­schaft. Man über­näh­me den Pro­test als hand­lungs­fä­hi­ge und mit schwe­rem Gerät aus­ge­rüs­te­te Grup­pe, man agier­te als Teil des Ganzen.

Es war schon gewal­tig, als heu­te mor­gen die Kolon­nen Rich­tung Hal­le fuh­ren, Ach­se an Ach­se. Agrar­power, kei­ne Agrar­ro­man­tik. Und den­noch kann es gar nicht anders sein, als daß ein Gut­teil der Bau­ern anders wirt­schaf­ten woll­te, gäbe es end­lich wie­der die Mög­lich­keit dazu.

Äpfel und Bir­nen – sie lie­gen im sel­ben Faß. Entor­tung steht dar­auf, Ver­lust des Ortes, gro­ße Gleich­schal­tung, social engi­nee­ring und Maß­nah­men­staat. Nur dann, wenn der heu­ti­ge Pro­test­tag der Beginn eines Befrei­ungs­vor­gangs weit über die Abhän­gig­keit vom Sub­ven­ti­ons­sys­tem hin­aus ist, wenn also das Faß aus­ge­schöpft wird, obwohl es bloß über­lief: Nur dann ist der heu­ti­ge Tag der Beginn einer Wende.