Um über Remigration zu sprechen, braucht man kein “Geheimtreffen”

Das Recher­che­por­tal Cor­rec­tiv, vor allem staats- und stif­tungs­fi­nan­ziert, hat­te Kame­ras instal­lie­ren las­sen und einen “Gast” im Hotel ange­mel­det, um mit Foto­be­wei­sen und Augen­zeu­gen­be­richt einem ver­meint­li­chen Mas­ter­plan auf die Schli­che zu kom­men. Sogar auf dem See vor dem Hotel, auf einem Boot also, war eine Kame­ra. Das klingt nicht mehr nach Jour­na­lis­mus, aber Jour­na­lis­ten sind die Cor­rec­ti­vis­ten sowie­so nicht.

Der Bericht sug­ge­riert, es gäbe Pla­nun­gen zur Ver­trei­bung von Mil­lio­nen Aus­län­dern. Ziel sei ein homo­ge­ner Staat der Deut­schen, in Kauf genom­men wür­den bru­ta­le Sze­nen, Ent­rech­tung und Leid. Aus die­sem Grund sei der Plan nur hin­ter ver­schlos­se­nen Türen prä­sen­tiert worden.

Cor­rec­tiv war und ist sich nicht zu scha­de, von Pots­dam aus einen his­to­ri­schen Faden zur Wann­see­kon­fe­renz zu knüp­fen, auf der 1942 über die End­lö­sung der Juden­fra­ge gespro­chen wor­den war. Auf man­chen wir­ken sol­che Metho­den: Im Inter­net ban­gen nun Men­schen um das Leben von Asy­lan­ten, Schwu­len, Anders­den­ken­den, Jour­na­lis­ten und ihr eigenes.

Als ich heu­te kurz mit Björn Höcke über die­ses Spek­ta­kel sprach, stell­te sich her­aus, daß auch er vor der “Ent­hül­lung” nichts von die­sem Tref­fen gewußt hat­te. Der Grund dafür ist sim­pel: Die an “Geheim­tref­fen” inter­es­sier­ten Ver­an­stal­ter konn­ten sich aus­rech­nen, daß weder Höcke noch ich zu einem sol­chen Tref­fen gereist wären.

Die Begrün­dung: The­men, über die eine poli­ti­sche Rich­tung spre­chen muß, weil sonst nie­mand davon spricht, müs­sen nicht ins­ge­heim bespro­chen wer­den. Wir und ande­re tra­gen sie mit­tels Vor­trä­gen, Büchern, Kon­fe­ren­zen und Gesprächs­run­den in die Öffent­lich­keit. Denn nichts dar­an ist ver­bo­ten, gefähr­lich, ver­werf­lich oder unstatthaft.

Indem man sich äußert, stellt man sich ande­ren Mei­nun­gen, kri­ti­schen Stim­men und poli­ti­schen Geg­nern. Man setzt sich Miß­ver­ständ­nis­sen, Unter­stel­lun­gen und Ver­leum­dun­gen aus und wird auf kri­mi­na­li­sier­ba­ren Spiel­raum abge­sucht. Aber man ern­tet auch Ergän­zun­gen und Zustim­mung, setzt Begrif­fe und bedenkt, dies alles zusam­men­ge­nom­men, ob man sich hät­te prä­zi­ser aus­drü­cken sollen.

(Wir ver­tei­di­gen das unge­schütz­te Spre­chen, also den ers­ten, sto­chern­den, vor­füh­len­den Vor­trag, auch beim Geg­ner, er ist uns lie­ber als ein auf Nichts her­un­ter­ge­schlif­fe­nes Gehülse.)

Wie im Zusam­men­hang mit der “Ent­hül­lung” abwä­gen­der und nach­ha­ken­der Jour­na­lis­mus aus­se­hen kann, zeigt der ehe­ma­li­ge SPD-Spit­zen­po­li­ti­ker und nun als Publi­zist arbei­ten­de Mat­thi­as Brod­korb, der für den Cice­ro recher­chier­te und schrieb. Hier ist sein Bericht.

Von Ent­hül­lun­gen kann also kei­ne Rede sein. Seit jeher spricht man in der AfD und in den weit frü­her gegrün­de­ten Ver­lags­häu­sern und Redak­tio­nen über Zuzugs­be­schrän­kun­gen, Asyl­stop, Kate­go­ri­sie­rung, kul­tu­rel­le Kom­pa­ti­bi­li­tät, Abschie­bung, Rück­füh­rung, begrenz­ten Schutz­sta­tus undsoweiter.

In kei­ner Gesprächs­run­de und auf kei­nem Kon­greß nahm ich je wahr, daß jemand von Ver­trei­bun­gen und Ent­rech­tun­gen gespro­chen hät­te, wenn es um Abschie­bung und Rück­füh­rung ging. Immer ging es um Anrei­ze zur Aus­rei­se, um die not­wen­di­ge, aber nicht rup­pi­ge Kor­rek­tur der ver­hee­ren­den bevöl­ke­rungs­po­li­ti­schen Poli­tik der ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­te, um Zeit­räu­me von 10 bis 30 Jah­ren, inner­halb derer die­se Kor­rek­tur erfol­gen sol­le. Und es ging um eine kla­re Ent­schei­dung, für wel­che der bei­den Staats­an­ge­hö­rig­kei­ten man sich ent­schei­den wür­de – wem also die Loya­li­tät gehöre.

Mar­tin Sell­ner, der als Stich­wort­ge­ber und zen­tra­ler Red­ner wäh­rend der “Geheim­kon­fe­renz” aus­ge­macht wor­den ist, hat sich über die Legi­ti­mi­tät und die Umsetz­bar­keit einer iden­ti­täts­si­chern­den Remi­gra­ti­on grund­le­gen­de Gedan­ken gemacht. Er hat im Rah­men des skan­da­li­sier­ten Tref­fens zehn Minu­ten lang dar­über gespro­chen, vor allem aber über sein im Früh­som­mer erschie­ne­nes Stra­te­gie­buch Regime Chan­ge von rechts, von dem wir Anfang die­ser Woche die 4. Auf­la­ge in den Druck gege­ben haben.

Zum The­ma Remi­gra­ti­on hat Sell­ner eine eigen­stän­di­ge Stu­die ver­faßt, sie wird Ende Febru­ar erschei­nen, ist gera­de zur abschlie­ßen­den Durch­sicht an Sell­ner zurück­ge­gan­gen und wird ab kom­men­der Woche gesetzt. Das sind ein­ge­spiel­te, lapi­da­re Vor­gän­ge im Ver­lag, nichts dar­an ist geheim oder gemein­ge­fähr­lich, und noch nie kam jemand auf die Idee, ein Buch aus unse­rem Ver­lag zu indi­zie­ren, nicht ein­mal der Ver­fas­sungs­schutz, der ja bekannt­lich das Meis­ter­stück voll­bringt, zu beob­ach­ten, was er auch ein­fach lesen könnte.

Sell­ners Manu­skript trägt den Titel Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag. Man kann die­ses Buch hier vor­be­stel­len. Es ist genau das: ein Vor­schlag, und zwar einer, der so oder mit Abstri­chen zur Wahl ste­hen wird. Denn die AfD und die FPÖ möch­ten abschie­ben, remi­grie­ren, möch­ten die Ille­ga­li­tät been­den, den Scha­den mas­sen­haf­ter und unkon­trol­lier­ter Ein­wan­de­rung zunächst ein­däm­men und bemes­sen und dann reparieren.

Dut­zen­de ande­re Staa­ten haben es gar nicht erst so weit kom­men las­sen, etli­che haben ihre Poli­tik geän­dert, um wei­te­ren Scha­den zu ver­hin­dern und man­che haben damit begon­nen, das zu tun, was man mit dem Begriff “Remi­gra­ti­on” bezeich­nen und mit Vor­schlä­gen und Kon­zep­ten aus­füh­ren kann.

Das segens­rei­che ius san­gui­nis, die Volks­zu­ge­hö­rig­keit auf­grund von Abstam­mung also, gilt noch immer in vie­len euro­päi­schen Län­dern. Das ius soli, das in Deutsch­land ein­ge­führt wur­de, ist typisch für Kolo­ni­al­mäch­te und Ein­wan­de­rungs­na­tio­nen. War­um nicht dar­über spre­chen und zurück­wol­len zu dem, was sich für das alte Euro­pa gehört?

Dar­über wird zu spre­chen, in die­se Rich­tung wird zu pla­nen sein, und nichts davon wird “ent­hüllt” wer­den müssen.

Das führt mich zurück zur Pra­xis gehei­mer Tref­fen und zum kur­zen Gespräch mit Höcke von heu­te Vor­mit­tag. Wir waren uns einig, daß sol­che “Geheim­tref­fen” sei­ner Par­tei­ar­beit und mei­ner Ver­le­ger­tä­tig­keit einen Bären­dienst erwei­sen: Etwas, das Wahl­kampf­the­ma und Gegen­stand eines Buches sein kann, ist ins Klan­des­ti­ne ent­rückt, obwohl es dort nichts zu suchen hat.

Wir haben kei­nen Zylin­der mit dop­pel­tem Boden auf dem Kopf, und vor Schlapp­hü­ten und poli­ti­schen Geg­nern haben wir nichts zu verbergen.

Zu “Geheim­tref­fen” lädt nur ein, wer sich auf­spie­len will. Man darf sich das so banal und dilet­tan­tisch wie mög­lich vor­stel­len: Per Post (also nicht per Mail oder über Tele­gram und­so­wei­ter) wur­de zur Tafel­run­de gebe­ten, die Aura des Exklu­si­ven wur­de ver­sprüht von rei­chen Leu­ten, die mit Taschen­geld Hin­ter­grund­stra­te­gen spie­len, aber nie dort ste­hen, wo gegen sie demons­triert wür­de, wo sie sich zur Wahl stel­len, wo sie sich aus­set­zen müßten.

Uns ist die­se Mischung aus Geld und Gel­tungs­sucht, Prah­le­rei und Geschäfts­sinn seit jeher suspekt und unan­ge­nehm. Es wäre sol­chen Krei­sen mög­lich, völ­lig offen und ohne Luxus­ver­zicht Pri­vat-Aka­de­mien auf­zu­sat­teln und Gebäu­de auf­zu­kau­fen, in denen mit­ten in Ber­lin getagt und unge­heim vor­ge­tra­gen wer­den könn­te. Aber die Wich­tig­tue­rei scheint mehr Spaß zu machen.

Was kommt dabei her­aus, wenn man sich mit Geld Gehör ver­schafft und Ent­schei­dun­gen ver­biegt? Wenn man so tut, als sei man in der Lage, mit Brief­post etwas zu ver­ber­gen – aber den­noch so eitel ist, daß man Lis­ten prä­sen­tiert, mit Spen­dern, die gar nicht im Raum saßen? Es kommt am Ende zu Distan­zie­run­gen der Ver­an­stal­ter von Sell­ner: Man habe nicht gründ­lich zuge­hört, man konn­te die­ses oder jenes nicht wis­sen, man hät­te, hät­te, Fahrradkette.

Ich möch­te hier­mit und deut­lich vor allem jun­ge Leu­te vor Blend­werk und Selbst­dar­stel­lern war­nen: Hal­ten wir die­se Leu­te lie­ber gleich auf Distanz, bevor sie, wenn es kracht, ihrer­seits auf Distanz gehen. Natür­lich tref­fen auch wir uns zu Gesprä­chen unter Aus­schluß der Öffent­lich­keit. Aber wir laden sie nicht so auf, daß eine Ent­hül­lungs­sto­ry inter­es­sant würde.

“Deutsch­land. Aber nor­mal” – die­ser AfD-Slo­gan ist zugleich so wenig und so rich­tig: Was wir zu bespre­chen und zu ver­öf­fent­li­chen haben, ist Nor­ma­li­tät in fast allen Län­dern die­ser Erde. Dar­über ver­le­gen wir Bücher, dar­über hal­ten wir Vor­trä­ge, dar­um geht es auf Aka­de­mien und Som­mer­fes­ten und in den Frak­tio­nen der AfD. Das ist das poli­ti­sche Minimum.

Die Nor­ma­li­tät ist kein Geheim­nis. Sie ist ein Schock für woke Gehir­ne, sie ist im Hand­um­dre­hen plau­si­bel. Sie muß nicht aus dem Zylin­der gezau­bert werden.

Für das Gros der Wäh­ler der AfD ist die­se Nor­ma­li­tät der All­tag, und die­se Leu­te inter­es­sie­ren sich vor allem für eines nicht: Geheimtreffen.