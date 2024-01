Was machen wir mit der Influencerin Pearl Davis?

Ich beobachte diese selbsternannte „Sexistin“ seit einiger Zeit via Twitter (@pearlythingz). Nicht, daß ich sie ernstnähme. Aber sie bleibt ein Faszinosum. Was sie so raushaut, beinahe im Stundentakt!

Es ist schrill (und unter­halt­sam!), es ist dane­ben, es hat aber oft ein Körn­chen Wahr­heit. Es ist ein biß­chen wie “Kon­ser­va­ti­ve Revo­lu­ti­on auf Geschwin­dig­keit 3.0.” – auf Speed also.

War­um fol­ge ich die­sem „weib­li­chen Andrew Tate“, deren Sexis­mus eben nicht dar­in besteht, spie­gel­ge­recht Män­ner abzu­wer­ten, son­dern die Ver­tre­te­rin­nen des eige­nen Geschlechts?

Pearl Davis’ Allein­stel­lungs­merk­mal besteht dar­in, Frau­en abzu­kan­zeln und bloß­zu­stel­len, die sich öffent­lich als “who­res”, zu deutsch als “Huren” dar­stel­len. Und: Frau­en ver­bal zu maß­re­geln, die ihrem Ehe­ge­spons nicht die­nen, wie sie es eigent­lich sollten.

Das ist frag­los hart und zwei­fel­los unzeit­ge­mäß. Aber – seit min­des­tens Jahr­zehn­ten gibt es ja so eine Grund­re­gel: Was in den USA „boomt“, wird mit fünf bis zehn Jah­ren Ver­zö­ge­rung Trend bei uns. In modi­scher, psy­cho­lo­gi­scher, musi­ka­li­scher wie poli­ti­scher Hin­sicht hat das sehr oft zugetroffen.

Es ist eine eigen­tüm­lich-trä­ge Schwapp­be­we­gung, die auch im Smart­phone­zeit­al­ter so sta­bil ist, wie sie anschei­nend beson­de­ren Rhyth­men gehorcht.

Seit etli­chen Jah­ren sind kon­ser­va­ti­ve Frau­en in den USA zu einem Macht­fak­tor. Die Zahl der Repu­bli­ka­ne­rin­nen im US-Reprä­sen­tan­ten­haus hat­te sich 2020 ver­dop­pelt. Und die­se Frau­en sind klar rechts. Mehr noch: Es gibt unge­zähl­te Vor­feld­or­ga­ni­sa­tio­nen, in denen Frau­en sich gegen laxe Abtrei­bungs­re­geln, gegen die For­de­run­gen der „LGBTQplus“-Gemeinschaft, gegen Homo-Pro­pa­gan­da an Schu­len und gegen „Sozia­lis­mus“ (wor­un­ter bereits der nor­mal­eu­ro­päi­sche Wohl­fahrts­staat zählt) einsetzen.

Die­se gan­ze Sze­ne mit ihren reich­wei­ten­star­ken Prot­ago­nis­tin­nen ist enorm wuch­tig. Und dort hin­zu tritt nun Han­nah „Pearl Davis“, die seit 2020 diver­se Social Media Accounts betreibt – und eine Hard­core-Anti­fe­mi­nis­tin ist.

Sie ist Jahr­gang 1996, tritt recht unver­krampft und natür­lich auf: wenig Make-up, oft sogar wie betont schlecht geschminkt; die Haa­re fal­len, wie sie wol­len, auf­fal­lend hohe Stirn, stets ein offe­nes Lachen – und ja, sie hat die­se soge­nann­ten Haa­re auf den Zäh­nen. Sprich: Sie läßt sich in Dis­kus­sio­nen nie die But­ter vom Brot neh­men und ver­tei­digt ihre meist spek­ta­ku­lä­ren Stand­punk­te tap­fer und lächelnd bis zum Geht-nicht-mehr.

Auf eine gewis­se Art hat sie es drauf! Sie ver­kör­pert einen Typ Frau, der in die­ser Form noch nicht ver­brei­tet ist. Humor­voll, aber nicht auf die­se Main­stream-Come­di­an-Art, son­dern wirk­lich eckig. Für die tra­di­tio­nel­le Frau­en­rol­le, ohne aber selbst Lang­wei­le­rin zu sein. Laut, um den Lei­sen eine Stim­me zu geben. Total non­kon­form im Diens­te einer ver­lo­ren­ge­gan­ge­nen Institutionalität.

Wie­viel dar­an glaub­haft und “authen­tisch” ist oder ein­fach PR – das ist die Frage!

Auf You­tube hat Davis (als „Jus­t­Pear­ly­Things“) zwei Mil­lio­nen Abon­nen­ten, sie hat in der recht kur­zen Zeit ihrer Öffent­lich­keit etwa 11.000 Stel­lung­nah­men pro­du­ziert. Fast jeder ihrer Tweets hat Zig­hun­dert­tau­sen­de “Views”. Sie – gebo­ren in Chi­ca­go, mitt­ler­wei­le in Lon­don ansäs­sig; neun Geschwis­ter, dar­un­ter auch adop­tier­te, die Eltern sind IT-Avant­gar­dis­ten – toppt so ziem­lich alles, was heu­te so als sag­bar gilt.

Eini­ge ihrer Thesen:

Frau­en soll­ten kein Wahl­recht haben;

Femi­nis­mus zer­stö­re die tra­di­tio­nel­le Familie;

Frau­en soll­ten sich dezent beklei­den, um nicht auf­rei­zend zu wir­ken (Pearl Davis geht selbst nicht in Sack & Loden);

Für uner­wünsch­te Schwan­ger­schaf­ten trü­gen allein Frau­en die Verantwortung;

Frau­en sei­en selbst schuld, wenn ihre Ehe­män­ner untreu würden.

Letz­te­res ist ihr gro­ßes The­ma: die­se Frau­en, die sich den Män­nern “ver­wei­gern” und dann halt die Kon­se­quen­zen tra­gen müßten.

In einem ihrer Vide­os, mil­lio­nen­fach ange­schaut, ledert sie (selbst offen­kun­dig ohne Mann und Kin­der) ab:

Ihr seid zum gro­ßen Teil wider­li­che Ehe­frau­en. Ihr kocht nicht für euren Mann, ihr macht ihn her­un­ter, ihr nör­gelt unab­läs­sig an ihm her­um. Ihr behan­delt ihn nicht wie eie­nen Mann.

Den eigent­li­chen Knal­ler lie­fer­te Pearl Davis mit einem selbst­ge­dich­te­ten Lied, das sie, fast im Janis-Jop­lin-Stil, im Som­mer 2023 ver­öf­fent­lich­te. „Why can´t we talk abot the jews?“ Wir sehen sie selbst mit ihrer Gitar­re, singend:

I am not say­ing that Hit­ler was a good guy, but I kind of want to know why…

In diver­sen Talk­shows durf­te sie begrün­den, war­um dies ein­fach eine Stel­lung­nah­me gegen Can­cel Cul­tu­re sei. Sie ist eine „loo­se can­non“, also ein unbe­re­chen­ba­res Ele­ment. Min­des­tens. Und ver­mut­lich ist sie als aus den USA ein­ge­wan­der­te Num­mer ein­fach nicht über­trag­bar ins alte Europa.

Ich ste­he rat­los vor die­sem Phä­no­men und ver­fol­ge Pearl Davis wei­ter­hin stau­nend. Ich habe Licht­mesz (der sich in über­see­ischen Sachen ein­fach bes­ser aus­kennt) gefragt, ob Pearl Davis womög­lich eine Kari­ka­tur sei. Eine gut­ge­mach­te Über­zei­chung? Die eini­ge kapie­ren, ande­re nicht – was zur Belus­ti­gung der ers­te­ren bei­trü­ge? Ist sie eine Sati­re? Ein deut­sches Publi­kum (ob links, ob rechts) wür­de doch kopf­schüt­telnd vor die­sen Auf­füh­run­gen stehen?

Sei­ne Ant­wort (per Mes­sen­ger, daher die Form):

Die Amis sind halt so. Haha. Das ist abso­lut ernst gemeint. Uns erscheint das wie ein Witz. Aber schau Dir mal die ame­ri­ka­ni­schen Fern­seh­pre­di­ger an. Genau so. Oh Mann, ich hal­te das Weib kei­ne zwei Minu­ten aus.

Ich wer­de Pearl Davis allein aus Neu­gier noch etwas aus­hal­ten. Fas­zi­nie­rend bleibt sie ja doch.