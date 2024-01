Abtreiben wegen Pränataldiagnostik? Eine Geschichte

Ich bin in die­ser Fra­ge über­haupt nicht radi­kal. Mit 20 Jah­ren hät­te ich noch jeg­li­che Abtrei­bung und ihre Begrün­dung ver­dammt. In der Jugend ist man, wenn man brennt, total kategorisch.

Über die Zeit lernt man Leu­te und Umstän­de ken­nen. Die Umstän­de sind oft kom­pli­ziert und las­sen sich nicht anhand eines Ras­ters bestim­men. Ich ste­he jeden­falls nicht an, einen Stab über sämt­li­che Abtrei­be­rin­nen zu bre­chen. Es gibt ganz schlim­me Gemengelagen.

Und doch ein gro­ßes Aber! Oft genug soll­ten sich die Geschlechts­ver­kehr­trei­ben­den ein­fach mal am Rie­men rei­ßen. Flot­te Sprü­che von for­schen (sicher oft unbe­weib­ten) Social-Media-Nut­zern wie „hätts­te mal die Bei­ne zusam­men­ge­hal­ten“ sind gewiß ätzend und unge­recht­fer­tigt, aber tref­fen gele­gent­lich das Körn­chen Wahrheit.

Näm­lich: Die aller­we­nigs­tens Frau­en wer­den ohne eige­nes Zutun schwan­ger. (Aber es gibt sie. Nicht nur die grob Vergewaltigten.)

Der Spruch, nein, die Paro­le: „Kei­ne Frau treibt leicht­fer­tig ab“ ist längst zum Hohn gewor­den. Natür­lich wird dau­ernd und „leicht­fer­tig“abge­trie­ben! Kos­tet ja (fast immer) nichts! Meis­tens, weil es „grad so über­haupt nicht paßt.“ Frau­en haben Plä­ne, in die ein (wei­te­res) Kind sich ganz schwer ein­glie­dern würde.

Woher aber kommt der neu­er­li­che und bedenk­li­che Anstieg der Abtrei­bungs­zah­len? Eine Rol­le könn­te der neu­er­dings (unter Bedin­gun­gen, die leicht zu erfül­len sind) von den Kas­sen bezahl­te NIPT (nicht-inva­si­ver Prä­na­tal­test) spie­len. Mit die­sem harm­lo­sen Test kön­nen gewis­se Tri­so­mien des Unge­bo­re­nen aus­ge­schlos­sen (oder bestä­tigt) werden.

Die­ser Test ist nur ein Anfang. Bald wird man leicht vor­ge­burt­lich das gesam­te Genom des Neu­lings ermit­teln und dar­stel­len kön­nen. Natür­lich kann man das bereits jetzt. Es ist nur noch nicht “Kas­sen­leis­tung”.

Mein letz­tes, sieb­tes Kind bekam ich im Alter von 37. Damals ruh­te eine gro­ße Erzie­hungs­last auf mir. Ich wäre sehr ver­stört gewe­sen, eine Anoma­lie der Chro­mo­so­men des Unge­bo­re­nen attes­tiert zu bekom­men. Ich hät­te mich gefragt, ob ich das bewäl­ti­gen könn­te – und dabei den älte­ren, aber immer noch Kin­dern gerecht zu wer­den. Ich hat­te jedoch (Augen zu und ver­trau!) damals auf jede Früh­dia­gnos­tik ver­zich­tet, dies auch vor mei­nem christ­li­chen Hintergrund.

Dabei hat­te ich bereits selbst eine Toch­ter mit „Chro­mo­so­men­an­oma­lie“. Ein neu­er Test hät­te sie womög­lich vor­ge­burt­lich herausgefiltert!

Ich hät­te dann, als jun­ge Schwan­ge­re, mit 24, her­aus­ge­fun­den, daß ich ein Kind mit abnor­ma­len Chro­mo­so­men erwar­te. Mit Behin­de­rung also! Ich hät­te das Kind damals frag­los auch mit Test zur Welt gebracht. Ich war ja in der soge­nann­ten Blü­te mei­nes Lebens: bereit, alles zu schul­tern. Ob man das auch mit, sagen wir, vier­zig Jah­ren ist?

Ja, die­se Toch­ter kam anno 1998 mit einem sehr sel­te­nen „Gen­scha­den“ zur Welt. Sie ist als von Albi­nis­mus betrof­fe­ne schwer seh­be­hin­dert. Mit ent­spre­chen­den Seh­hil­fen sieht sie maxi­mal 10%. Sie hat eine (in Deutsch­land) aus­ge­spro­chen sel­te­ne Form des Albi­nis­mus. Das weiß ich, weil ich damals einer Gen-Sequen­zie­rung zustimm­te – das täte ich heu­te ganz sicher nicht mehr. Die­se Chro­mo­so­men­an­oma­lie (näm­lich kein wei­ßes, son­dern “gol­de­nes” Haar) ist nor­ma­ler­wei­se in Japan vorzufinden.

Die­se Toch­ter war ein lie­bes, aber auch stu­res Kind. Sie hat stets irgend­wel­che Erleich­te­run­gen (die ihr als “Schwer­be­hin­der­te” zuge­stan­den hät­ten) abge­lehnt. Auch gegen unser elter­li­ches Zure­den. Sie über­sprang eine Schul­klas­se, leg­te ein „Lan­des­bes­ten-Abitur“ ab und stu­dier­te mit gro­ßem Erfolg. Sie ist heu­te eine glück­li­che jun­ge Frau „mit Karriere“.

Ich über­le­ge, was heu­te, wo sol­che Unter­su­chun­gen Kas­sen­leis­tung sind, jene Eltern tun, denen beim unge­bo­re­nen Kind eine Chro­mo­so­men­an­oma­lie attes­tiert wird?

Ich hof­fe, sie ent­schei­den sich rich­tig. Nie­mand, um ehr­lich zu sein, will ein schwer­be­hin­der­tes Kind. Blö­der, neu­mo­di­scher Spruch: Kar­ma is a bitch. Neh­men wir ein­fach an, was uns zukommt. Demut scha­det nie, und wir alle wach­sen doch an unse­ren Aufgaben.

Dür­fen wir abtrei­ben? Hof­fent­lich machen es sich alle von die­ser Ent­schei­dung betrof­fe­nen so schwer wie mög­lich. Es könn­te auch ein Glücks­kind sein!