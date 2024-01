Kritik der Woche (54): Über Kriege und wie man sie beendet

Angesichts der Situation in der Ukraine braucht es keine besondere Begründung dafür, warum man sich mit der Frage nach der Beendigung von Kriegen beschäftigen sollte. Der Historiker hat es leichter als der Politiker oder der Feldherr.

Er kann es sich gemüt­lich machen und die Krie­ge der Ver­gan­gen­heit vor sei­nem inne­ren Auge Revue pas­sie­ren las­sen. Dabei wird ihm natür­lich auf­fal­len, daß man­cher Krieg bes­ser frü­her geen­det hät­te und manch ande­rer viel­leicht aber auch bis zum bit­te­ren Ende hät­te aus­ge­foch­ten wer­den müs­sen. Hin­ter­her ist man immer schlau­er. Für den Poli­ti­ker und Feld­herrn stellt sich die Situa­ti­on im Krieg ganz anders dar. Er hat es mit unvoll­stän­di­gen Infor­ma­tio­nen zu tun und muß abwä­gen, denn von sei­ner Ent­schei­dung hängt die unbe­kann­te Zukunft ab.

Der His­to­ri­ker Jörn Leon­hard, der vor allem mit zwei dicken Wäl­zern zum Ers­ten Welt­krieg und Ver­sailles her­vor­ge­tre­ten ist, weiß um die­se Ein­schrän­kung der retro­spek­ti­ven Betrachtung:

Geschich­te wie­der­holt sich nicht, und sie lie­fert auch kei­ne Blau­pau­se für Ent­schei­dun­gen. Aber sie zeigt in einem gro­ßen Reser­voir über Zei­ten und Räu­me, wel­che Kon­stel­la­tio­nen war­um zu wel­chen Ergeb­nis­sen führen.

Er hat sei­ne dies­be­züg­li­chen Ergeb­nis­se in einem schma­len Band zusam­men­ge­tra­gen (Über Krie­ge und wie man sie been­det). Der Vor­zug liegt in der the­sen­ar­ti­gen Zuspit­zung, die Leon­hard dann durch zahl­rei­che Bei­spie­le aus der Kriegs­ge­schich­te zu bele­gen versucht.

Wenn man die zehn The­sen Leon­hards zusam­men­faßt, kommt ein rela­tiv rea­lis­ti­sches Bild vom Krieg zustan­de, das aller­dings sein Ver­haf­tet­sein im bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Mora­lis­mus nicht ver­leug­nen kann. Wie das Ende eines Krie­ges aus­sieht, hängt davon ab, wer wor­um dar­in kämpft. Ein Welt­an­schau­ungs­krieg hat einen Erlö­sungs­an­spruch, der sich nur mit dem tota­len Sieg ein­lö­sen läßt, wohin­ge­gen der geheg­te Krieg der euro­päi­schen Mon­ar­chen nach Errei­chen eines begrenz­ten Zie­les been­det war. Daher waren die­se auch wesent­lich kür­zer und kann­ten Ent­schei­dungs­schlach­ten. Der lang­dau­ern­de Krieg ent­wi­ckelt dage­gen eine eige­ne Dyna­mik, die sich nicht mehr kon­trol­lie­ren läßt.

Das erschwert natür­lich auch die Suche nach einem Ende. Das hängt laut Leon­hard von den Chan­cen, die sich die Akteu­re auf dem Schlacht­feld auf­rech­nen, und den ver­füg­ba­ren Res­sour­cen ab. Das Schwin­den von bei­dem muß aber nicht das Ende des Krie­ges bedeu­ten, da die Ver­schleie­rung der eige­nen Lage ein ganz wesent­li­cher Teil der Kriegs­füh­rung ist. Jede aus­ge­streck­te Hand könn­te daher vom Geg­ner zum Anlaß genom­men wer­den, sei­ne Anstren­gun­gen zu ver­stär­ken, was den Krieg zunächst nicht been­det, son­dern verlängert.

Die Suche nach dem Frie­den ist auch dann nicht ein­fach, wenn sich die Kriegs­par­tei­en auf einen Waf­fen­still­stand ver­stän­digt haben. Denn dann geht es dar­um, einen Kom­pro­miß zu fin­den, mit dem alle leben kön­nen, der also nicht gleich den nächs­ten Krieg pro­vo­ziert. Die Demü­ti­gung des Besieg­ten und die Über­for­de­rung des Frie­dens durch hoch­ge­steck­te Erwar­tun­gen erschaf­fen in der Regel eine Situa­ti­on, in der für zumin­dest die eine Sei­te der neue Krieg als ein­zig mög­li­cher Aus­weg erscheint.

Hier spielt auch die letz­te The­se von Leon­hard eine Rolle:

Nicht jeder Sieg ist ein Gewinn, und man­che Nie­der­la­ge wird zur Chance.

Von die­ser Para­do­xie haben gera­de die Rus­sen und die Deut­schen aus den letz­ten bei­den Jahr­hun­der­ten eini­ges zu berichten.

Was ist mit sol­chen Ein­sich­ten ins­be­son­de­re im Hin­blick auf den Krieg in der Ukrai­ne anzu­fan­gen? Sie kön­nen den Blick für die ver­fah­re­ne Lage schär­fen, was aller­dings vor­aus­setzt, daß alle Betei­lig­ten Wil­lens sind, einen für alle akzep­ta­blen Kom­pro­miß zu fin­den. Das wird nach Lage der Din­ge erst dann der Fall sein, wenn einer Sei­te die Mit­tel zur Kriegs­füh­rung aus­ge­hen. Vor­her zu einem Frie­den zu fin­den, wird nahe­zu unmög­lich, weil bei­de Sei­ten mitt­ler­wei­le einen Welt­an­schau­ungs­kampf füh­ren, der die Gegen­sei­te ver­teu­felt. Die Been­di­gung die­ses Krie­ges hängt damit von der Bereit­schaft bei­der Sei­ten ab, sich vom „dis­kri­mi­nie­ren­den Kriegs­be­griff“ (Carl Schmitt) zu lösen.

Jörn Leon­hard: Über Krie­ge und wie man sie been­det. Zehn The­sen, 2023, 208 S., 18 € – hier bestel­len.