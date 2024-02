Kritik der Woche (55): Jörg Seidel bespricht Sloterdijks Tagebücher

Auf andert­halb Sei­ten etwa wird man durch­ge­schüt­telt durch Gedan­ken zum Bur­ka­ver­bot, über Schim­mel­pil­ze in Dudel­sä­cken, zur Ent­mao­i­sie­rung in Chi­na, Über­le­gun­gen zur Ety­mo­lo­gie des Wor­tes „cime­tié­re“ bis hin zu einer Komö­die von Raci­ne … und so geht es unun­ter­bro­chen wei­ter. Dar­in einen roten Faden zu suchen, ist ver­ge­bens – doch gibt es Wie­der­ho­lun­gen, immer wie­der auf­tau­chen­de Neu­be­ar­bei­tun­gen eines The­mas, ent­we­der, weil sich ein ablau­fen­der his­to­ri­scher Pro­zeß zur Kom­men­tie­rung anbie­tet oder weil die eige­nen Bücher The­men vor­ge­ben – es sind die Jah­re, in denen Slo­ter­di­jk Die schreck­li­chen Kin­der, Was geschah im 20. Jahr­hun­dert und das Schel­ling-Pro­jekt ver­faß­te –, oder weil es eben Lebens­the­men in die­sem Werk gibt – das Mys­te­ri­um der Geburt­lich­keit, das Anfangs­den­ken, das Wun­der des sozia­len Zusam­men­seins, der Ter­ror etc. –, die tat­säch­lich immer wie­der neu gewälzt wer­den. Dem geüb­ten Slo­ter­di­jk-Leser ist dies wesent­lich Wie­der­ho­lung und Akzen­tu­ie­rung, auch den unge­üb­ten Lesern soll­te es Unter­hal­tung und Denk­stoff bieten.

Von sei­nen bei­den Vor­gän­gern unter­schei­det sich die­ser Band an Noti­zen durch das Wis­sen der künf­ti­gen Ver­öf­fent­li­chung. Waren Band 1 und 2 noch Pri­va­tis­si­ma, muß man sich hier den Phi­lo­so­phen in der Selbst­be­spie­ge­lung vor­stel­len. Dies erklärt viel­leicht sei­ne Vor­lie­be für pas­si­vi­sche und kon­junk­ti­vi­sche Kon­struk­tio­nen, die Distanz schaf­fen sol­len; ande­rer­seits wer­den bewußt pri­va­te, ja inti­me, mit­un­ter deli­ka­te bis pein­li­che Kon­kre­ta auf­ge­nom­men, die dem Leser einen Mann prä­sen­tie­ren, dem nichts Mensch­lich-All­zu­mensch­li­ches fremd ist. Gera­de die­se Pas­sa­gen kön­nen den­noch zu Be- oder Ent­frem­dun­gen füh­ren. Man muß das nicht alles tod­ernst neh­men, man spürt auch immer wie­der Slo­ter­di­jks Witz und Selbstironie.

Der Schrei­ber sieht sich selbst beim Poin­tie­ren zu und ver­ar­bei­tet den Ein­druck, den er auf sich macht. Auch und gera­de im Ange­sicht des Alters und des Todes. Der Tod ist über­haupt ein immer wie­der­keh­ren­des The­ma – es ster­ben gelieb­te Men­schen, es ster­ben Pro­mi­nen­te sei­ner Alters­ko­hor­te, und ganz zwangs­läu­fig setzt man sich mit den schwin­den­den Jah­ren auch mit dem eige­nen Ende aus­ein­an­der, zumal man selbst mehr und mehr ein „phar­ma­zeu­ti­sches Kon­strukt“ wird, den Schmerz kennt, die Depres­si­on, die Schlaflosigkeit.

Ein wei­te­res Kon­ti­nu­um sind die Lek­tü­re­er­fah­run­gen. Wir beglei­ten den Leser Slo­ter­di­jk und erken­nen auch sein Lese­ver­hal­ten, also nicht nur was er liest, son­dern auch wie. Das ist um so erstaun­li­cher als er noch im Alter – die Zeit der Pen­sio­nie­rung, Eme­ri­tie­rung – unun­ter­bro­chen und welt­weit unter­wegs ist, kaum ein paar zusam­men­hän­gen­de Wochen in hei­mi­scher Umge­bung zu haben scheint.

Span­nend erwar­tet wur­de der Band frei­lich aus einem ande­ren Grun­de: die Jah­re 2013–2016 sind Schick­sals­jah­re: Wah­len, Krim, Grie­chen­land­kri­se, Mas­sen­mi­gra­ti­on, mas­si­ver Ter­ror, Popu­lis­mus, Brexit … Slo­ter­di­jk hat­te mit Voka­beln wie „wohl­tem­pe­rier­te Grau­sam­keit“, „kei­ne mora­li­sche Pflicht auf Selbst­zer­stö­rung“, „Lüge­n­äther“, „Lethar­go­kra­tie“ u.ä. das Feuil­le­ton immer wie­der gereizt und wur­de dafür medi­al abgestraft.

Soll­te man in sei­nen per­sön­li­chen Auf­zeich­nun­gen nicht Klar­text erwar­ten? Das War­ten auf einen auch poli­tisch ori­gi­nel­len Slo­ter­di­jk ist umsonst, gera­de auf die­sem Gebiet bewegt er sich oft im Kon­ven­tio­nel­len, umsich­tig dar­auf bedacht, zu star­ke Aus­schlä­ge auf der Links-Rechts-Ska­la in die Mit­te hin zu kor­ri­gie­ren. Es gibt eine gewis­se Aver­si­on dem Islam gegen­über, aber auch das Phä­no­men Trump wird eher emo­tio­nal und ritu­ell abge­han­delt, und so alle bren­nen­den Fra­gen. Nur ein­mal, bei der Bur­ka­ver­bots­fra­ge wird er deut­lich. Alles ande­re bleibt im sub­ti­len Bereich.

An einer Stel­le schlägt Slo­ter­di­jk ein neu­es Ver­fah­ren der Lite­ra­tur­kri­tik vor: der Kri­ti­ker sol­le sich einen ent­schei­den­den Satz her­aus­zie­hen und die­sen in allen sei­nen Zusam­men­hän­gen erläu­tern. Unter den tau­send mög­li­chen wähl­te ich die­sen: „Es heißt, es gebe 670 Arten von Regen­wür­mern, davon sei­en 120 Migran­ten. Als sol­che durch­wüh­len sie frem­de Böden.“

Peter Slo­ter­di­jk: Zei­len und Tage III. Noti­zen 2013–2016, Ber­lin 2023. 598 S. 34 €