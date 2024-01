Warum hat Alice Weidel ihren Berater Roland Hartwig entlassen?

Ich wür­de gern den hand­fes­ten Grund erfah­ren, nicht so eine Phra­se hören. Denn ich kann mir nicht vor­stel­len, daß die Spit­ze der AfD nur Bauch­ge­füh­len folg­te und daß die­se Bauch­ge­füh­le ein­ver­nehm­lich waren. Das Signal näm­lich ist drei­fach schlecht:

1. Die Tren­nung von Hart­wig erfolgt Tage nach der Ent­hül­lung des ver­meint­li­chen Skan­dals, also nicht reflex­ar­tig, son­dern nach Erwä­gun­gen. Mei­nes Wis­sens nach lie­gen die Bau­stei­ne von Anfang an bereit, und es ist kein neu­er dazugekommen:

Wie also konn­te es nach Tagen und reif­li­cher Über­le­gung zu so einer Ent­schei­dung kom­men? Am Stim­mungs­bild, das die Mit­glie­der des Bun­des­vor­stands auf ihrer ges­te­ri­gen Sit­zung zeich­ne­ten, kann es nicht gele­gen haben.

2. Ges­tern hat die “Sprach­kri­ti­sche Akti­on Unwort des Jah­res” den Begriff Remi­gra­ti­on zum Unwort 2023 gewählt, und dies, obwohl der Begriff sei­ne Auf­la­dung erst vor Tagen erfuhr. Sogar der Bay­ri­sche Rund­funk schreibt in sei­ner gest­ri­gen Meldung:

Die Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den der fünf Ost­ver­bän­de der AfD haben unter Bezug­nah­me auf die Jury-Ent­schei­dung ges­tern gemein­sam eine kla­re Stel­lung­nah­me zur Not­wen­dig­keit einer umfas­sen­den Remi­gra­ti­on abge­ge­ben und zur Ent­gif­tung die­ses nun toxi­schen Begriffs bei­getra­gen. Wei­dels Ent­schei­dung tor­pe­diert die­se ver­nünf­ti­ge Linie und öff­net einen Spalt in einem Moment, in dem die Par­tei geschlos­sen Pro­tes­te ein­bin­den und weg­wei­sen­de Wah­len zu bestehen hat.

Hier ist die Erklä­rung von Höcke, Berndt, Kra­mer, Kirch­ner, Sieg­mund und Urban:

„Remi­gra­ti­on“ ist zum „Unwort des Jah­res“ gekürt wor­den. Die­ser Titel wird durch eine Jury ver­ge­ben, der in die­sem Jahr der CDU-Funk­tio­när Ruprecht Polenz als Gast­ju­ror ange­hört. Die­se Jury spielt sich seit 30 Jah­ren als Sprach­po­li­zei auf und will die öffent­li­che Debat­te im Sin­ne ihrer anti­deut­schen Ideo­lo­gie lenken.

Denn: Wer Sprach­ta­bus errich­tet, will den Bür­gern den Mund ver­bie­ten. Wer einen Begriff zum Unwort erklärt, will den Inhalt und den Urhe­ber des Begrif­fes dif­fa­mie­ren. Wer Wor­te ver­bie­tet, will ver­hin­dern, dass die Pro­ble­me gelöst wer­den, die mit die­sen Wor­ten beschrie­ben werden.

Remi­gra­ti­on ist kein Unwort. Remi­gra­ti­on bedeu­tet Rück­wan­de­rung. Remi­gra­ti­on ist nichts Neu­es: Bereits Hel­mut Kohl (CDU) woll­te Anfang der 1980er Jah­re die Zahl der Tür­ken in Deutsch­land halbieren.

Remi­gra­ti­on ist nicht ver­bo­ten oder anstö­ßig, son­dern im natio­na­len Inter­es­se Deutsch­lands. Remi­gra­ti­on meint die Umkehr der Migra­ti­ons­strö­me, die gegen­wär­tig unge­hemmt in Rich­tung Deutsch­land flie­ßen. Das Resul­tat: Ende 2022 leb­ten rund 13,4 Mil­lio­nen Aus­län­der in Deutsch­land, 2023 wur­den in Deutsch­land mehr als 350.000 Erst­an­trä­ge auf Asyl gestellt.

Trotz der Ein­wan­de­rung von Mil­lio­nen Migran­ten ist der Fach­kräf­te­man­gel so groß wie nie zuvor. Ein­wan­de­rung löst kei­nes unse­rer Pro­ble­me, son­dern ver­stärkt sie. Laut Prof. Bernd Raf­fel­hü­schen wären „Deutsch­lands Wohl­stand, unse­re sozia­le Sicher­heit OHNE Zuwan­de­rung bes­ser gesi­chert als mit der klügs­ten Migra­ti­ons-Poli­tik“. (BILD, 10.1.2024).

Wir, die Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den Ost, erklä­ren: Remi­gra­ti­on ist das Gebot der Stun­de. Die Sozi­al­mi­gra­ti­on nach Deutsch­land muss been­det und rück­ab­ge­wi­ckelt wer­den. Dafür wer­den wir nach der Regie­rungs­über­nah­me sorgen.

Wir wer­den Recht und Gesetz anwen­den, die Gren­zen schüt­zen und Deutsch­land vor wei­te­rer Sozi­al­mi­gra­ti­on bewahren.

Wir wer­den eine groß­an­ge­leg­te Rück­füh­rungs­in­itia­ti­ve für ille­ga­le Ein­wan­de­rer pla­nen und durchführen.

Wir wer­den sämt­li­che Anrei­ze mini­mie­ren, die Deutsch­land zum Magne­ten für ille­ga­le Ein­wan­de­rung gemacht haben.

Wir wer­den das Staats­an­ge­hö­rig­keits­recht, wel­ches bis zum Jahr 2000 galt, wiederherstellen.

Wir wer­den Maß­nah­men ergrei­fen, um den Assi­mi­la­ti­ons­druck auf nicht­in­te­grier­te Aus­län­der zu erhöhen.

Wir wer­den Anrei­ze schaf­fen, um nicht­in­te­grier­ten Migran­ten die Heim­kehr zu ermöglichen.

Eine für die Funk­ti­ons­fä­hig­keit unse­rer Demo­kra­tie und unse­rer Wirt­schaft kata­stro­pha­le Ent­wick­lung zu stop­pen, die Jahr­zehn­te von den Kar­tell­par­tei­en zuge­las­sen wur­de, und ihre Schä­den zu besei­ti­gen, wird Jahr­zehn­te brau­chen. Das wis­sen wir. Aber wir wer­den begin­nen, sobald wir in Regie­rungs­ver­ant­wor­tung ste­hen. Deutsch­land muss wie­der deut­scher werden.