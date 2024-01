Verschwörungserzählung und Kampagne gegen rechts – eine Presseschau

„Die Öffentlichkeit verdunkelt alles“. Das wußte schon Martin Heidegger. Die Bundesrepublik belegte die These in den letzten zwei Wochen mit deutscher Gründlichkeit. Die „Verschwörungserzählung“ rund um ein privates Treffen am Lehnitzsee erweist sich als eine der erfolgreichsten „Kampagnen gegen rechts“ seit der Demo der SED am 4.1.1990.

Es ist frap­pant, wie sehr die lin­ke Geschich­te um eine angeb­li­che „Geheim­kon­fe­rez zur Mas­sen­de­por­ta­ti­on“ dem ähnelt, was Lin­ke ger­ne als „Ver­schwö­rungs­er­zäh­lung“ kri­ti­sie­ren. Als Zeu­gen gegen das Cor­rec­tiv rufe ich das Cor­rec­tiv selbst auf. In einem Arti­kel vom 28. Juli 2021 wird eine „Exper­tin“ befragt.

Sie defi­niert eine Ver­schwö­rung als

Annah­me dar­über, daß als mäch­tig wahr­ge­nom­me­ne Ein­zel­per­so­nen oder eine Grup­pe von Men­schen wich­ti­ge Ereig­nis­se in der Welt beein­flus­sen und damit der Bevöl­ke­rung gezielt scha­den, wäh­rend sie die­se über ihre Zie­le im Dunk­len lassen.

Das ent­spricht exakt dem Nar­ra­tiv des „Geheim­plans gegen Deutsch­land”. Dabei „gel­te nicht die objek­ti­ve Macht einer Per­son oder Grup­pe, son­dern, wie die­se Macht wahr­ge­nom­men wer­de.“ Tat­säch­lich hat kei­ne der Per­so­nen im Hotel Adlon irgend­ei­ne real­po­li­ti­sche Gestal­tungs­macht in der BRD.

Man erschafft mit einem Feind das abso­lut Böse, das Sata­ni­sche, und in dem Moment hat man psy­cho­lo­gisch die Mög­lich­keit, sich als das abso­lut Gute darzustellen,

so die Exper­tin des Cor­rec­tiv wei­ter. Durch die­se Per­so­na­li­sie­rung muß man kei­ne kom­ple­xen Fra­gen mehr beant­wor­ten, son­dern hat „kon­kre­te Ver­schwö­rer, gegen die man sich zur Wehr set­zen kann.“ Das Nar­ra­tiv der „Wei­sen von Pots­dam“ ersetzt die Kri­tik an poli­ti­schen Posi­tio­nen mit einer grel­len Kri­mi­ge­schich­te über „völ­ki­sche Finan­ziers“ und „öster­rei­chi­sche Nazis“, die hier als das „abso­lut Böse“ gezeich­net werden.

Als Kon­trast­fo­lie zu die­sen dämo­ni­schen Figu­ren sonn­ten sich die „Wie­der­gut­ma­cher“ (Ray­mond Unger) auf Regi­me­de­mos im Licht ihrer eige­nen mora­li­schen Güte. Auch hier weiß das Cor­rec­tiv, daß „Ver­schwö­rungs­gläu­bi­ge“ zu „Wider­stands- und Hel­den­n­ar­ra­ti­ven“ nei­gen. Erneut die Expertin:

Die­se Men­schen sehen sich als Opfer einer Ver­schwö­rung, was sich zum Bei­spiel in unsäg­li­chen NS-Ver­glei­chen bei Demons­tra­tio­nen äußert.

Bes­ser kann man die Anti­rechts­de­mos, die vor nar­ziß­ti­schen Wider­stands­po­sen und NS-Ver­glei­chen über­bor­den, nicht beschrei­ben. Nach­dem das Cor­rec­tiv selbst das Urteil über die eige­ne Lügen­sto­ry gefällt hat, wen­den wir uns den Reak­tio­nen im Main­stream und der Gegen­öf­fent­lich­keit zu.

Mehr noch als “Coro­na” ist die­se Ver­schwö­rungs­er­zäh­lung ein öffent­li­cher Intel­li­genz- und Cha­rak­ter­test. Bestan­den haben ihn unter ande­rem Nor­bert Bolz, Mathi­as Matus­sek, Mar­tin Wage­ner, Roger Köp­pel, Hans Georg Maa­ßen und vie­le ande­re Kom­men­ta­to­ren, die auf vor­bild­li­che Wei­se das Cor­rec­tiv-Framing demon­tier­ten. Auch Reit­schus­ter, Tichy, Ach­Gut und NIUS hiel­ten dagegen.

Vor allem Ulrich Vos­ger­au, selbst einer der „Wei­sen von Pots­dam“, kom­mu­ni­zier­te sou­ve­rän, wit­zig und tref­fend. Die­se Namen ste­hen nur bei­spiel­haft für vie­le – noch – salon­fä­hi­ge Stim­men, die sich mutig gegen die offi­zi­el­le Ver­schwö­rungs­er­zäh­lung stell­ten. Hier wären auch ande­re Reak­tio­nen denk­bar gewesen.

Die (im wei­tes­ten Sin­ne) patrio­ti­sche Gegen­öf­fent­lich­keit ver­hielt sich aus­ge­spro­chen sta­bil. Bis auf eini­ge Aus­nah­men (zu weni­ge, um sie hier zu erwäh­nen) war jedem klar, was zu tun war: mit Ver­ve und Witz nahm man die Pots­dam­ge­schich­te aus­ein­an­der. Statt Distan­zie­rung such­te man das Gespräch.

Vom Hei­mat­ku­rier, zu RTV, über AUF1, Hoch2, Dani­el Stri­cker, Irfan Peci, der “Honig­wa­be” bis zum Digi­ta­len Chro­nist, unter­nahm ich eine digi­ta­le Inter­view­tour­nee durch die Gegenöffentlichkeit.

Ulrich Sieg­mund trat unter ande­rem bei Tim Kell­ner und Ein­Pro­zent auf. Auch Vos­ger­au wur­de von der Welt­wo­che, Wal­l­asch und ande­ren Medi­en befragt. Trotz mei­ner Total­zen­sur konn­ten so hun­dert­tau­sen­de auf You­Tube mei­ne Ver­si­on der Geschich­te erfah­ren. In die­ser Stär­ke und Soli­da­ri­tät der Gegen­öf­fent­lich­keit sehe ich einen ent­schei­den­den Unter­schied zur Christ­church- & Ibi­za­kam­pa­gne, die wohl als Vor­bild für Cor­rec­tiv dien­te. Es ist die­ser star­ken rech­ten Gegen­öf­fent­lich­keit zu ver­dan­ken, daß AfD und Vor­feld gelas­sen blie­ben. Das Kom­mu­ni­ka­ti­ons­cha­os, das die FPÖ nach Ibi­za erfass­te und das erst zum dau­er­haf­ten Ein­sturz der Umfra­ge­wer­te führ­te, blieb aus.

Wie sieht es dage­gen im Main­stream aus? Lei­der eher düs­ter. Auch bei „kon­ser­va­ti­ve­ren“ Medi­en schluck­te man die Ver­schwö­rungs­sto­ry weit­ge­hend. Kri­ti­siert wur­den nur hie und da Exzes­se bei Kund­ge­bun­gen („AfD­ler töten“), oder beson­ders absur­de Ver­bots­fa­nata­si­en gegen die AfD.

Eine Aus­nah­men stell­te hier Mat­thi­as Brod­korb auf Cice­ro dar, der den „Scoop, der kei­ner ist“ ent­zau­ber­te. Er war auch einer der weni­gen, der eine wirk­lich intel­li­gen­te und legi­ti­me Kri­tik am Remi­gra­ti­ons­kon­zept for­mu­lier­te, auf die ich in mei­nem kom­men­den Buch ein­ge­hen werde.

Marc Felix Ser­rao dees­ka­lier­te auf der Netz­prä­senz der NZZ und for­der­te gar eine libe­ral­kon­ser­va­ti­ve Aneig­nung des Begriffs: „«Remi­gra­ti­on»? Ja, aber richtig“.

Bedenk­li­che­re Töne schlu­gen die TAZ und die WELT an. Daß alle Medi­en­kon­su­men­ten nun den Begriff Remi­gra­ti­on ken­nen, wäre ein Bären­dienst an der lin­ken Sache. „Für die AfD und Rechts­extre­mist Mar­tin Sell­ner ist es ein gro­ßer Erfolg, daß ihr „Geheim­tref­fen“ auf­flog“, so Dani­el Bax für die TAZ. „Wer den eigent­li­chen Plan der Neu­en Rech­ten ver­ste­hen will, muss die Schrif­ten ihres Stra­te­gen Mar­tin Sell­ner stu­die­ren“, so Han­na Lüh­mann in der WELT.

Auch einer der bekann­tes­ten poli­ti­schen You­Tuber des geg­ne­ri­schen Lagers hat sich mit Rechts­g­ramscia­nis­mus aus­ein­an­der­ge­setzt und ist ner­vös. Wenn die­se Mas­sen­mo­bi­li­sie­rung und ulti­ma­ti­ve Dämo­ni­sie­rung die AfD nicht stoppt, kann man sie nicht mehr über­bie­ten. Ob die­se Stim­men recht behal­ten, und die Pots­da­mer Geschich­te ein lin­kes Stroh­feu­er blei­ben, das am Ende nur Remi­gra­ti­on bekannt gemacht hat, wird sich zeigen.

Zum Zeit­punkt die­ser Nie­der­schrift hat die AfD gera­de mal 1,5% in den Umfra­gen ein­ge­büßt. Das ist ers­tens in der Schwan­kungs­brei­te und könn­te zwei­tens auch an den Neu­an­kömm­lin­gen (BSW und Wer­te­uni­on) lie­gen. Zugleich gewann die AfD im Zeit­raum vom 10.1. bis zum 23.1. 1.400 neue Mit­glie­der dazu. Trotz der Mas­sen­mo­bi­li­sie­rung ste­hen laut Umfra­gen nur 37% hin­ter den Anti­rechts­de­mos. 69% der Deut­schen erklär­ten dage­gen ihre Sym­pa­thie für die Bauernproteste.

Tem­po­rä­re Ein­bu­ßen in der Sonn­tags­fra­ge lie­ßen sich auch als Neben­ef­fekt einer Ver­schie­bung des Over­ton-Fens­ters erklä­ren. In „Regime Chan­ge von Rechts“ beschrieb ich das so:

„Das stra­te­gi­sche Ziel der Nor­ma­li­sie­rung durch anschluß­fä­hi­ge Pro­vo­ka­ti­on besagt auch, daß man unter Umstän­den für eine lang­fris­ti­ge meta­po­li­ti­sche ‘Gebiets­er­obe­rung’ tem­po­rär Ver­lus­te an Stim­men und Popu­la­ri­tät hin­neh­men muß. Mili­tä­risch gespro­chen, müs­sen oft auch Kräf­te geop­fert wer­den, um eine kriegs­ent­schei­den­de Stel­lung ein­zu­neh­men und zu hal­ten. Zur Eta­blie­rung von ver­fem­ten Begrif­fen und Ideen muß also mög­li­cher­wei­se ein tem­po­rä­rer Popu­la­ri­täts­ver­lust in Kauf genom­men wer­den. (…) Kurz­fris­tig ver­schreck­te Wech­sel­wäh­ler keh­ren nach einer Nor­ma­li­sie­rung des Tabu­bruchs und einem poli­ti­schen Kli­ma­wan­del in grö­ße­rer Zahl zurück. Das gelingt nur, indem man die vor­ge­la­ger­ten Begriffs­pos­ten gegen den Druck hält.“

So weit die Theo­rie. In der Pra­xis ver­ur­sacht eine sol­che Kam­pa­gne der Dämo­ni­sie­rung, in der der Geg­ner sei­ne mate­ri­el­le Über­le­gen­heit an Sen­de­zeit, Dru­cker­pres­sen und You­Tube-Kanä­len voll aus­spielt, selbst­ver­ständ­lich Schä­den. Mög­li­cher­wei­se ist sie auch das Sperr­feu­er vor der Verbotsoffensive.

Die bis ins Detail vor­be­rei­te­te Kam­pa­gne inklu­si­ve inter­na­tio­na­ler Pres­se, Thea­ter­auf­füh­run­gen und zeit­li­cher Nähe zum Jah­res­tag der Wann­see­kon­fe­renz offen­bart aber auch ein gerüt­telt Maß an Ner­vo­si­tät. Mög­li­cher­wei­se sind die koor­di­nier­ten Sprech­chö­re der Anti­rechts­de­mos die Begleit­ge­räu­sche einer tek­to­ni­schen Ver­schie­bung im Diskursraum.

Gewählt wird erst im Juni. Bis dahin könn­te die Hys­te­rie längst ver­flo­gen und die Ver­schwö­rungs­theo­rie abge­hakt sein. Der Begriff Remi­gra­ti­on wird aber wohl in den Köp­fen bleiben.

Ob die Akti­on sich am Ende als meta­po­li­ti­scher Erfolg her­aus­stel­len wird, kann nur die Zeit zei­gen. Was sich jetzt schon ein­deu­tig zeigt, ist, wer dazu bei­trägt und wer unter dem psy­chi­schen Druck der Geg­ner zu schwan­ken beginnt.

