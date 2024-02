Erneut mein Land: West-östliches Woher und Wohin

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Als fol­ge­rich­ti­ge Nie­der­la­ge zwar, das schon, aber auch kau­sal zwin­gen­de Ver­läu­fe kön­nen einem tra­gisch erschei­nen. Den Demons­tra­tio­nen sah ich vom Men­de­brun­nen am Gewand­haus aus skep­tisch zu, durch den bit­ter-schar­fen Rauch mei­ner Karo hin­durch. Ich hat­te kein ande­res Land als die­ses mir zugeborene.

Vol­ker Braun fand für die­ses Gefühl den Ausdruck:

Das Eigen­tum Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen.

KRIEG DEN HÜTTEN FRIEDE DEN PALÄSTEN.

Ich sel­ber habe ihm den Tritt versetzt.

Es wirft sich weg und sei­ne mag­re Zierde.

Dem Win­ter folgt der Som­mer der Begierde.

Und ich kann blei­ben wo der Pfef­fer wächst.

Und unver­ständ­lich wird mein gan­zer Text

Was ich nie­mals besaß wird mir entrissen.

Was ich nicht leb­te, werd ich ewig missen.

Die Hoff­nung lag im Weg wie eine Falle.

Mein Eigen­tum, jetzt habt ihrs auf der Kralle.

Wann sag ich wie­der mein und mei­ne alle.

Wir aus der unter­ge­hen­den DDR, die sich immer als „Sie­ge­rin der Geschich­te“ sehen woll­te, hat­ten den Kal­ten Krieg, die gro­ße Sys­tem­aus­ein­an­der­set­zung, gegen einen stär­ke­ren Geg­ner ver­lo­ren. Sei­ne Kraft bezog der, so damals unse­re Ein­sicht, aus dem Kapi­ta­lis­mus, der sich wohl oder übel trotz aller Kol­la­te­ral­schä­den als effi­zi­en­ter erwie­sen hatte.

Wir in den Sech­zi­gern Gebo­re­nen wur­den nicht die „sozia­lis­ti­sche Eli­te des neu­en Jahr­tau­sends“, son­dern die ers­te Gene­ra­ti­on ABM. Die in das Bei­tritts­ge­biet ein­rei­sen­den Loka­to­ren und Neu-Bestim­mer lie­ßen uns Ex-DDRler die Nie­der­la­ge spü­ren – meist auf freund­li­che, ganz wohl­mei­nen­de Wei­se. Wir müß­ten doch ein­se­hen, daß …

Ja, wir sahen es ein: Unter­gang eines repres­si­ven Staa­tes. Aber auch die Süd­staat­ler hat­ten nach dem ver­lo­re­nen Sezes­si­ons­krieg tra­gisch erken­nen müs­sen, daß der star­ke indus­tria­li­sier­te Nor­den über­le­gen war – damals ja bereits dank Kapi­ta­lis­mus und Libe­ra­lis­mus. Immer­hin pfleg­te der unter­le­ge­ne Süden trot­zig sei­ne Legen­de vom „Grand Old South“, und so ähn­lich ver­harr­ten wir etwas ver­stockt und regio­nal­ro­man­tisch bei manch ent­schei­den­der Prä­gung. Reak­tio­när, ja. Poli­to­lo­gen wer­fen uns das bis heu­te vor, ins­be­son­de­re unse­re „Demo­kra­tie­de­fi­zi­te“. – je säch­si­scher, des­to defizitärer.

Frei­heit? Hielt ich immer für einen all­zu trü­ge­ri­schen Begriff, schwie­rig zu fas­sen, ähn­lich wie die Lie­be – bei­de zu schnell, zu häu­fig und zu schwär­me­risch gebraucht und daher nach kur­zer Eupho­rie abgegriffen.

Ich brauch­te mehr als ein Jahr­zehnt, um – anfangs nur ver­blüfft, dann kon­ster­niert – zu erken­nen, daß wir von einem erschöpf­ten Land über­nom­men wor­den waren. Sei­nem Kraft­quell, dem zur „sozia­len Markt­wirt­schaft“ ver­fei­ner­ten Kapi­ta­lis­mus, stand es bereits ambi­va­lent gegen­über. Ja, man woll­te satt sein und aus­gie­big genie­ßen, aber das Grund­emp­fin­den hielt guten Lohn für so wich­tig wie anstren­gen­de Arbeit für unzu­mut­bar. Der Kapi­ta­lis­mus der Bos­se war längst jenem der feis­ten Gewerk­schaf­ter und Ver­bands­funk­tio­nä­re gewichen.

Und eine Nati­on woll­te man so natio­nal erst recht nicht mehr sein. Wäh­rend die frü­he Bun­des­re­pu­blik die ihr vor­aus­ge­hen­den Jah­re der Dik­ta­tur und Alt-Repu­blik zunächst min­des­tens per­so­nell, in manch ent­schei­den­der Hin­sicht aber sogar men­tal kon­ti­nu­ier­lich fort­ge­setzt hat­te, wur­de 1968 ff. schon ein­mal eine Wen­de voll­zo­gen, die wir im Osten so nicht erlebt hat­ten und die uns daher fremd­ge­blie­ben war.

Die Nach­kriegs­ge­nera­ti­on drü­ben hat­te offen­bar gegen den Ade­nau­er-Kon­ser­va­tis­mus auf­be­gehrt – in einer risi­ko­frei­en Revo­lu­ti­on der Bür­ger­söhn­chen und höhe­ren Töch­ter, denen die bearg­wöhn­ten Eltern das Stu­di­um finan­zier­ten und die WG-Mie­ten bezahl­ten. Die­se Möch­te­gern-Rebel­len bra­chen kraft Gna­de der spä­ten Geburt mit dem natio­na­len Erbe und revi­dier­ten ein Men­schen­bild, das auf Leis­tung, selbst­kri­ti­sche Demut und Pflicht gesetzt hatte.

Sie rebel­lier­ten gegen den alten Staat und begehr­ten einen neu­en, der qua­si­so­zia­lis­tisch, also im Wort­sin­ne sozi­al-demo­kra­tisch die Ver­ant­wor­tung zuerst für die Schwä­che­ren und spä­ter für die aus­ufern­de Zahl von Migran­ten über­nahm, ohne daß sich die selbst­er­klärt lin­ken Akti­vis­ten hedo­nis­tisch ein­schrän­ken woll­ten. Die Ent­beh­run­gen und der Dreck, die für die Erar­bei­tung die­ses Wohl­stan­des nach wie vor nötig waren, soll­ten für das neue Estab­lish­ment nicht mehr spür­bar sein.

Mit dem gefäl­li­gen Brandt-Slo­gan „Wir wol­len mehr Demo­kra­tie wagen“ begann die Her­aus­bil­dung eines „Deep Sta­te“, in dem der Begriff „Zivil­ge­sell­schaft“ für eine staat­li­che Günst­lings­wirt­schaft erfun­den wur­de, die jene satt ali­men­tier­te, die den neu­en Staat pro­pa­gan­dis­tisch trugen.

Es hat­te mich irri­tiert, daß nahe­zu alle der uns so sanft wie nach­drück­lich beleh­ren­den West-Kol­le­gen sich als „eher links“ iden­ti­fi­zier­ten. Ich nahm ihnen das zunächst nicht ab – ein Feh­ler, denn sie hat­ten recht. Sie waren abso­lut west-links, wäh­rend die unter­ge­gan­ge­ne DDR in sich selbst eher preu­ßisch-kon­ser­va­tiv ver­faßt geblie­ben war – ein selt­sa­mer Sta­gna­ti­ons­raum letzt­lich tra­gi­schen Enga­ge­ments, plötz­lich der Zug­luft des „Wind of chan­ge“ preisgeben.

Die West-Acht­und­sech­zi­ger und erst recht deren Nach­fol­ge­ge­nera­ti­on mach­ten aus allem eine Welt­an­schau­ung, nicht nur aus ihrer Ableh­nung der Atom­kraft, son­dern sogar aus dem Rad­fah­ren und Gemü­se­es­sen. Die Super­markt-Rega­le hat­ten zu Las­ten der Bio­sphä­re gefäl­ligst wei­ter­hin über­bor­dend gefüllt zu sein, nur brauch­ten die Waren aller­lei Auf­kle­ber, die ver­spra­chen, daß ihre Erzeu­gung öko­lo­gisch und mora­lisch kor­rekt erfolgt wäre.

Mit dem Wen­de­jahr gera­de noch so mit mei­nem für wert­los erklär­ten Ost-Diplom an einer Schu­le unter­ge­kom­men, regis­trier­te ich als Leh­rer: Ohne Not gab die uns oktroy­ier­te Päd­ago­gik-West kul­tu­rel­le Grund­be­stän­de preis. Rich­ti­ges Schrei­ben war nicht mehr so wich­tig, das Wort Dik­tat wur­de seman­tisch mit Dik­ta­tur in Ver­bin­dung gebracht, in Mathe etwas drauf zu haben galt als sehr uncool.

Inklu­si­on schlug Besten­aus­le­se, anwen­dungs­be­rei­tes Wis­sen soll­te von „Metho­den­kom­pe­tenz“ abge­löst wer­den. Ein lite­ra­tur­ge­schicht­li­cher Kanon wur­de sofort abge­schafft, wir lasen mit unse­ren Klas­sen und Kur­sen immer weni­ger Wer­ke durch, das „exem­pla­ri­sche Prin­zip“ regier­te; und um den Kön­nens­ver­lust zu kaschie­ren, wur­den die Anfor­de­run­gen gesenkt und die Bewer­tun­gen inflationiert.

Wer noch über Inhal­te, gar über Niveau reden woll­te, galt bei­na­he als reak­tio­när. Rein Fach­li­ches ver­schwand aus den Weiterbildungsangeboten.

Aber die Noten wur­den immer bes­ser, die Schu­len immer schi­cker. Sie hie­ßen jetzt selbst für unte­re Abschlüs­se gern pseu­do­aka­de­misch „Cam­pus“. Ver­sprach man sich Bil­dungs­er­fol­ge frü­her pri­mär vom Buch, so jetzt von höhe­ren Über­tra­gungs­ge­schwin­dig­kei­ten des Glas­fa­ser­net­zes: Schnel­les Inter­net und sta­bi­les WLAN wur­den wich­ti­ger als eine Biblio­thek; ohne teu­res Smart­board galt Unter­richt als anti­quiert. Zwar konn­ten immer weni­ger Schü­ler leser­lich von Hand schrei­ben und ver­ste­hend lesen, dafür aber um so ner­vö­ser kli­cken und wischen.

Erst ver­lor das Vater­land an Bedeu­tung, dann die Muttersprache.

In der Sport­hal­le wur­den die Klet­ter­taue hoch­ge­bun­den. Viel zu gefähr­lich, hieß es. Auch Gerä­te­tur­nen eher redu­zie­ren! Und über­haupt: Run­ter mit den Zei­ten, Wer­ten und Nor­men. Eher der Freu­de an der Bewe­gung den Vor­zug geben, dem Spiel; alles ande­re wäre doch faschis­ti­scher Drill. So wie frü­her in der DDR: Hand­gra­na­ten­weit­wurf und mili­tä­ri­scher Mehrkampf.

An die Stel­le des­sen, was Bil­dung im Sin­ne von Per­sön­lich­keits­rei­fung einst aus­mach­te, trat „Demo­kra­tie an der Schu­le“. Zunächst wur­de der Unter­richt zu einer eher sozi­al­päd­ago­gi­schen, dann zu einer direkt poli­ti­schen Ver­an­stal­tung. Nicht mehr Schu­le des Fach­un­ter­richts, son­dern „Schu­le gegen Ras­sis­mus – Schu­le mit Cou­ra­ge“, „Schu­le der Viel­falt“, „Schu­le gegen Sexis­mus“, „Schu­le gegen Rechts­po­pu­lis­mus“ und vie­le ande­re Für- und Gegen-For­meln dar­über hinaus.

Wenn dann und wann die maß­geb­li­chen Tests der Bil­dungs­po­li­tik das von ihr ver­ur­sach­te Desas­ter offen­bar­ten, ver­stärk­te sie irr­sin­ni­ger­wei­se wei­ter genau jene Kam­pa­gnen, die in den Miß­stand geführt hat­ten und ver­tief­te die Legen­de, Defi­zi­te wären pri­mär von Sozi­al­pro­ble­men ver­ur­sacht. Daß Bil­dung frü­her genau der Weg von Benach­tei­lig­ten war, aus der Unter­pri­vi­le­giert­heit auf­zu­stei­gen, ist längst ver­ges­sen. Ver­ges­sen eben­so die Bedin­gung, daß es dafür zuerst des star­ken Wil­lens und aus­dau­ern­den Flei­ßes bedurfte.

Wäh­rend per­ma­nent die Demo­kra­tie geprie­sen wur­de, konn­ten die zur ihrer Gestal­tung erfor­der­ten Befä­hi­gun­gen, vor­zugs­wei­se jene des geschrie­be­nen und gespro­che­nen Wor­tes und das Ver­mö­gen zur Urteils­kraft, kaum mehr aus­ge­bil­det werden.

Als dann jene als Leh­rer antra­ten, die ich bis zum Abitur selbst aus­ge­bil­det hat­te, wuß­ten die­se sub­stan­ti­el­les Wis­sen und Kön­nen kaum mehr ver­mit­teln, weil wir es ihnen schon nicht mehr bei­gebracht hat­ten oder eher aus sys­te­mi­schen und struk­tu­rel­len Grün­den kaum mehr ver­mit­teln konn­ten, so wie wir immer weni­ger zur Selbst­über­win­dung und Beschei­den­heit erzo­gen. Viel­mehr bil­de­ten wir Ego­is­ten und Nar­ziß­ten aus, denen häu­fig genau das fehl­te, was sie bestän­dig ein­for­der­ten oder all­zu schnell für sich selbst als Cha­rak­ter­ei­gen­schaft in Anspruch nah­men: Empathie.

So ähn­lich wie in der unter­ge­hen­den DDR domi­nie­ren mitt­ler­wei­le die Ritua­li­sie­run­gen und Beschwö­run­gen. Wenn immer­fort von „natio­nal­so­zia­lis­ti­scher Dik­ta­tur“ und „Holo­caust“ die Rede war, begann man weg­zu­hö­ren, nicht weil Natio­nal­so­zia­lis­mus und Holo­caust kei­ne Ver­bre­chen gewe­sen wären, son­dern weil der Umgang damit völ­lig neu­ro­ti­siert erfolg­te. Es ging nicht mehr um die dra­ma­ti­schen Tat­sa­chen und deren dif­fe­ren­ziert kri­ti­sche Beur­tei­lung und Her­lei­tung, son­dern nur­mehr um eine Art kol­lek­ti­ver Übung, die unfrei­wil­lig skur­ril und qua­si­re­li­gi­ös wirkte.

Gleich­falls wie in der DDR wird laut­stark genau das pro­pa­giert, was es an sich fehlt und ver­mißt wird – „Viel­falt“ etwa, „Tole­ranz“ und „Dis­kurs“. Man spür­te, von Staats wegen gemeint waren viel­mehr neue Uni­for­mie­rung, schein­bar „bunt“, neue Vor­mund­schaft­lich­keit und arro­gan­te Dis­kurs­ver­wei­ge­rung gegen­über jenen, die nicht vor­halt­los „Grund­ver­ein­ba­run­gen“ zu tei­len bereit waren, die nie jemand grund­ver­ein­bart hat­te. Oppo­si­tio­nel­le Mei­nun­gen und Anre­gun­gen rund­weg abzu­leh­nen, das gilt mitt­ler­wei­le nicht etwa als igno­rant, son­dern völ­lig wider­sin­nig als „cou­ra­giert“.

Nur sind Fik­tio­nen und selbst­er­fül­len­de Pro­phe­zei­un­gen noch immer durch die Lebens­wirk­lich­keit kor­ri­giert wor­den. Weil dies bereits erspür­bar ist, wen­det sich der Haß der ver­meint­lich Anstän­di­gen, also der Ange­paß­ten, gegen das Kor­rek­tiv selbst.

Daß es ein Vor­teil mei­ner Gene­ra­ti­on sein mag, Zeu­gen eines Unter­gangs gewe­sen zu sein, will ich nicht hof­fen. Zumal nicht sicher ist, ob etwas Neu­es auch ein Bes­se­res sein mag.