Sammelstelle (68): Wie Ex-CDU-Senator Lummer für Remigration plädierte

Zwi­schen­tö­ne – etwa: har­ter Remi­gra­ti­ons­kurs bei Ille­ga­len, Kri­mi­nel­len, Nicht­eu­ro­pä­ern ohne Blei­be­recht usw., rech­te Ange­bo­te hin­ge­gen für Inte­grier­te – sind nun­mal in hys­te­ri­schen Zei­ten weni­ger gefragt, weil sie weni­ger Schlag­zei­len pro­du­zie­ren. Sie kom­men aber gleich­wohl vor; im AfD-Kon­text ist hier Maxi­mi­li­an Krah zu nennen.

Die Remi­gra­ti­ons­de­bat­te krankt aber auch dar­an, daß immer wie­der »2015« als Zäsur über­be­an­sprucht wird. Liest man bis­wei­len Stel­lung­nah­men von vor­zugs­wei­se libe­ral­kon­ser­va­ti­ven Poli­ti­kern und Jour­na­lis­ten, drängt sich der Ein­druck auf, vor Mer­kels feh­len­der Grenz­schlie­ßung wäre die demo­gra­phi­sche Situa­ti­on eine wesent­lich ande­re gewe­sen. Das war sie nicht.



Da es in besag­ten Krei­sen eine gewis­se Affi­ni­tät zur »guten alten Uni­on« der 1980er und 1990er Jah­re gibt, die frei­lich dar­auf beruht, daß man aus­blen­det, daß die Ent­wick­lun­gen der Mer­kel-Ära in der vor­her­ge­hen­den Kohl-Epo­che bereits ange­legt waren, bie­tet es sich an, tat­säch­lich ein mal ins Ges­tern zu einem Christ­de­mo­kra­ten alter Schu­le zu bli­cken, kon­kret: zu Hein­rich Lummer.

Lum­mer (1932–2019) war in den 1980er Jah­ren für fast sechs Jah­re Sena­tor für Inne­res in Ber­lin. In der CDU war er gefürch­tet dafür, einen scho­nungs­lo­sen Blick auf die damals bereits ver­fes­tig­te Migra­ti­ons­po­li­tik der offe­nen Tür zu pfle­gen. Gewiß: Er war nicht so unduld­sam und »radi­kal« wie Robert Hepp oder Hans-Diet­rich Sander.

Aber blickt man in zwei exem­pla­ri­sche Tex­te von Lum­mer, stellt man fest, daß fast 30 (!) Jah­re vor der Zäsur von 2015 die Pro­ble­me durch­aus sehen konn­te, wer es denn eben sehen wollte.

In sei­ner Schrift Stand­punk­te eines Kon­ser­va­ti­ven (Kre­feld 1987) schrieb Lum­mer nüchtern:

Das deut­sche Asyl­recht ist lapi­dar gere­gelt und ein­zig­ar­tig in der Welt. Die beson­de­ren Pro­ble­me, die die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land mit dem Asy­lan­ten­strom hat, ent­sprin­gen weit­ge­hend dem Son­der­weg, den die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land in die­ser Fra­ge gegan­gen ist,

und, was Lum­mer nicht mehr erle­ben muß­te, seit den Ampel-Machen­schaf­ten eine neue Dyna­mik entfaltet.

Lum­mer ver­weist auf eine ent­schei­den­de his­to­ri­sche Konstellation:

Das deut­sche Asyl­recht ent­stand zu einer Zeit, da Deutsch­land in Trüm­mern lag und gewiß kei­nen Anzie­hungs­punkt für Wirt­schafts­flücht­lin­ge dar­stel­len konnte,

was damals, als Lum­mer die­se Zei­len geschrie­ben hat­te, bereits anders war. Da das Asyl­recht der BRD kre­iert wur­de, als das Land noch ein »Aus­wan­de­rungs­land« gewe­sen ist, wie der Jurist Hel­mut Qua­rit­sch for­mu­lier­te, sei­en die Erfor­der­nis­se offen­kun­dig, es zu überarbeiten.

Liest man Lum­mers Ana­ly­se der Zuwan­de­rungs­la­ge von vor 37 Jah­ren, ist man erstaunt, wie prä­zi­se er die Grund­pro­ble­ma­tik sei­ner Leser­schaft dar­leg­te und ent­spre­chen­de Aus­bli­cke auf Kom­men­des gewähr­te. Erstaunt ist man aber auch dar­über, daß er schon damals – ähn­lich wie heu­te – nach Däne­mark blick­te, um auf­zu­zei­gen, wie alter­na­ti­ve Migra­ti­ons­po­li­tik aus­se­hen könn­te. Es wur­de nicht ernst­ge­nom­men, son­dern als »Alar­mis­mus« verworfen.

Zeit­los – und daher zu zitie­ren – ist der­weil Lum­mers grund­sätz­li­ches Plä­doy­er für hei­mat­na­he Unter­brin­gun­gen von Flüchtlingen:

Nur eine an welt­frem­den Vor­stel­lun­gen ori­en­tier­te Pro­blem­sicht kann Sinn und Recht­fer­ti­gung dar­in erken­nen, daß nach Tau­sen­den und Zehn­tau­sen­den zäh­len­de Flücht­lings­strö­me sich über die Gren­zen von Kon­ti­nen­ten hin­weg in Bewe­gung set­zen, um auf Dau­er in einem Teil der Welt seß­haft zu wer­den, des­sen Spra­che sie nicht spre­chen, des­sen Kul­tur nicht die ihre ist und des­sen Men­ta­li­tät ihnen fremd ist. Viel­mehr ist es ein Gebot der Mensch­lich­keit, Flücht­lin­gen das Unter­kom­men nach Mög­lich­keit in einem Land zu ermög­li­chen, das der­sel­ben Erd­re­gi­on zuge­hört, in der sie behei­ma­tet sind.

Und Lum­mer schloß:

Die Umsied­lung in eine Regi­on gänz­lich ande­rer zivi­li­sa­to­ri­scher und kul­tu­rel­ler Prä­gung führt fast zwangs­läu­fig zu Ent­wur­ze­lung, Iden­ti­täts­ver­lust und Ent­frem­dung, die eine an sich selbst­ver­ständ­li­che Rück­kehr in die Hei­mat nach dem Weg­fall der Gefähr­dung erschwe­ren oder unmög­lich machen.

Lum­mer leg­te fünf Jah­re spä­ter nach. In sei­ner Stu­die Asyl. Ein miß­brauch­tes Recht (Frankfurt/M. u. Ber­lin 1992), die bei Ull­stein, also einem gro­ßen Publi­kums­ver­lag, in hoher Auf­la­ge erschien, nahm er Sar­ra­zin, Maa­ßen und Co. vor­weg und über­holt dabei, liest man das Buch nach heu­ti­gen Maß­stä­ben, die AfD von rechts.

Ein Zwi­schen­ka­pi­tel, das die Über­schrift »Ohne Abschie­bung geht es nicht« trägt, könn­te heu­te als Leit­ar­ti­kel zur 2024er Gemenge­la­ge durchgehen.

»Viel«, so kom­men­tiert Lummer,

ist nicht nötig, um sich auf Dau­er in Deutsch­land nie­der­zu­las­sen. Weder Geld noch beson­de­re Fähig­kei­ten sind erfor­der­lich. Man muß sich ledig­lich als »Flücht­ling« aus einer unsi­che­ren Welt­ge­gend prä­sen­tie­ren, um zunächst gedul­det zu wer­den. Je län­ger der Aus­län­der aber gedul­det wird, des­to grö­ßer sein Anspruch, auch wei­ter­hin gedul­det zu werden.

Auch die­se eher­ne Grund­satz der bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Ein­wan­de­rungs­po­li­tik, der heu­te sei­ne vol­le Wir­kung ent­fal­tet, habe

natür­lich über­haupt nichts mit dem Asyl­recht für poli­tisch Ver­folg­te oder den Bestim­mun­gen der Gen­fer Flücht­lings­kon­ven­ti­on zu tun.

Daher habe sich die Pra­xis ver­fes­tigt (1993, nicht 2015!), daß das »Aus­län­der­recht zum Scha­den der Deut­schen« aus­ge­nutzt wer­de, Ten­denz: Es wer­de schlimmer.

Heu­te fest­zu­stel­len, daß Hein­rich Lum­mer die migra­ti­ons­po­li­ti­schen Ent­wick­lun­gen pro­phe­zei­te und ein gro­ßes Publi­kum fand (ohne meta­po­li­ti­sche Ver­än­de­run­gen bewir­ken zu kön­nen), ist nicht das allein Ent­schei­den­de; auch nicht, daß er selbst infol­ge der genann­ten Publi­ka­tio­nen einer logi­schen Abfol­ge gemäß schritt­wei­se nach »rechts« wan­der­te und denun­ziert wurde.

Das Ent­schei­den­de ist viel­mehr, daß man einen Schritt zurück tritt, um sei­nen Blick für die Trag­wei­te der Pro­ble­ma­tik zu wei­ten. Nicht Mer­kel und Schäub­le oder Scholz und Fae­ser waren bzw. sind qua eige­ner Moti­va­ti­on die ent­schei­den­den Migra­ti­ons­trei­ber; eine ent­spre­chen­de per­so­na­li­sie­ren­de Migra­ti­ons­kri­tik ist daher popu­lis­tisch ziel­füh­rend, aber the­ma­tisch zu kurz gedacht. Auch sind die red­un­dan­ten Ver­wei­se auf 2015ff. nicht aus­rei­chend; es ent­las­tet ja sogar die vor­her­ge­hen­den Koali­tio­nen von ihrer ent­schei­den­den Ver­ant­wor­tung für die demo­gra­phi­sche Ent­wick­lung im Land.

Daher sind das von Lum­mer als ana­chro­nis­ti­sche und zu refor­mie­ren­de Regel­werk sowie die feh­len­de Aktua­li­sie­rungs­be­reit­schaft des­sel­bi­gen in einer volks­ori­en­tier­ten und damit zuwan­de­rungs­kri­ti­sche­ren Wei­se als bis­her in den Vor­der­grund des eige­nen »Dis­kur­ses« zu stellen.

Daß dabei Alt-Christ­de­mo­kra­ten wie Hein­rich Lum­mer in ihrer pro­gram­ma­ti­schen Ana­ly­se der Lage wei­ter gin­gen als vie­le patrio­ti­sche Innen­po­li­ti­ker heu­te, obwohl Lum­mer in den fer­nen 1980er Jah­ren über die Her­aus­for­de­run­gen der anhal­ten­den Zuwan­de­rung nach­dach­te, spricht jeden­falls Bän­de über die Nach­wir­kun­gen des gesamt­ge­sell­schaft­li­chen Links­rutschs der letz­ten Jahr­zehn­te. Es ist dies ein Links­rutsch, der heu­te an sein Ende kommt. Die anhal­ten­de Hys­te­rie rund um das The­ma »Remi­gra­ti­on« bestä­tigt dies nur.