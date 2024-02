Warum Antaios das Buch “Remigration” nicht an Amazon liefern wird

In Absprache mit Ellen Kositza und Martin Sellner habe ich entschieden, an den online-Riesen Amazon kein Exemplar des Buchs Remigration. Ein Vorschlag zu liefern. Dieses Buch, das im Verlag Antaios erscheinen wird, kann bei Amazon Deutschland vorbestellt werden und nahm dort eine knappe Woche lang den 1. Platz der Verkaufsränge ein.

Der­zeit steht die­ses neue Buch aus Sell­ners Feder auf Platz 30 und in der Rubrik “Poli­tik­wis­sen­schaf­ten” auf Rang 1. Tele­fo­na­te erga­ben, daß rund 7000 Exem­pla­re vor­be­stellt wor­den sind. Jedoch wird Ama­zon die­se Vor­be­stel­lun­gen stor­nie­ren und sei­nen Kun­den das Geld zurück­er­stat­ten müssen.

Für die Ent­schei­dung, Ama­zon nicht zu belie­fern, gibt es drei Gründe.

Der wich­tigs­te: Wir brau­chen Ama­zon nicht und sehen kei­nen Vor­teil dar­in, die Kne­bel­be­din­gun­gen die­ses glo­ba­len Rie­sen und Spie­lers zu akzep­tie­ren. Denn die­se Bedin­gun­gen sind unver­schämt und fußen auf dem Qua­si-Mono­pol, das sich Ama­zon mit rabia­ten Metho­den und einem in kei­ner Hin­sicht orga­ni­schen Geschäfts­mo­dell ange­eig­net hat.

(Ein lus­ti­ges oder auch nicht so lus­ti­ges Detail: Die Inter­net-Domain relentless.com – also: gna­den­los, uner­bitt­lich – war 1994 zunächst der Mar­ken­na­me der Wahl. Sie führt bis heu­te direkt zu amazon.com.)

Wir hat­ten die­se gna­den­lo­sen Bedin­gun­gen bis Febru­ar 2014 akzep­tiert und hät­ten ver­mut­lich das schä­bi­ge Spiel noch eini­ge Jah­re län­ger mit­ge­spielt, hät­te Ama­zon damals nicht aus poli­ti­schen Grün­den zwölf unse­rer Titel aus dem Sor­ti­ment genom­men und uns Wochen spä­ter zwei­hun­dert Exem­pla­re in beschä­dig­tem Zustand zurück­ge­schickt. (Hier kann man die Geschich­te nach­le­sen.) Das Netz ist voll von Berich­ten ande­rer Ver­la­ge und Buch­händ­ler, die ähn­li­ches erlebten.

Wir haben – nach anfäng­li­chem Schock über den Ver­lust die­ser mono­pol­ar­ti­gen Platt­form – auf einen eige­nen, pro­fes­sio­nel­len Auf­tritt gesetzt und vor allem auf eines ver­traut: daß für unse­re Leser­schaft der Vor­teil, bei Ama­zon mit einem Klick und por­to­frei bestel­len zu kön­nen, weni­ger wich­tig sein wür­de als die Soli­da­ri­tät mit dem damals wie heu­te bekann­tes­ten neu­rech­ten Ver­lag und Ver­sand Deutsch­lands, bei dem mit Kun­den­kon­to, weni­gen Klicks und mode­ra­ten Ver­sand­kos­ten eben­falls fast jedes Buch bestellt wer­den kann.

Wir haben uns damals nicht getäuscht und bedie­nen eine stän­dig wach­sen­de, poli­tisch treue und am Buch wirk­lich inter­es­sier­te Leser­schaft. Dies sucht in Deutsch­land sei­nes­glei­chen. Mich per­sön­lich wun­dert es sehr, daß es nicht längst viel mehr klein­tei­li­ge Struk­tu­ren und Koope­ra­tio­nen gibt, die ihre Ama­zon-Ver­trä­ge kün­di­gen und sich ihren Kun­den­stamm aufbauen.

Wir haben unse­re Haus­auf­ga­ben vor einem Jahr­zehnt erle­digt und kön­nen nun dar­auf ver­zich­ten, tau­sen­de vor­be­stell­te Bücher eines Best­sel­lers an einen Glo­ba­lis­ten zu lie­fern. Denn es gibt zwi­schen Ama­zon und uns kei­nen Ver­trag und kei­ne Verpflichtung.

Zwei­tens: Natür­lich war Sell­ners 1. Platz bereits Medi­en­the­ma. Auf Nach­fra­ge, wie es sein kön­ne, daß man die­ses gefähr­li­che Buch eines Rechts­extre­mis­ten im Sor­ti­ment füh­re, gab Ama­zon zur Aus­kunft, man wer­de den Inhalt prü­fen und danach eine Ent­schei­dung treffen.

Wir wer­den eine Prü­fung nicht abwar­ten, son­dern neh­men Ama­zon die­se schwie­ri­ge moral­po­li­ti­sche Ent­schei­dung ab: Wer Sell­ner lesen möch­te, kann bei uns bestel­len – oder bei einem der Ver­san­de, die unse­re Bücher vor­rä­tig halten.

Auf Ama­zon zu war­ten und zu hof­fen, wür­de für uns außer­dem bedeu­ten, die Erst­auf­la­ge von Remi­gra­ti­on nicht pla­nen und kal­ku­lie­ren zu kön­nen. 7000 zusätz­li­che Bücher zu dru­cken, ohne zu wis­sen, daß sie sicher ihre Abneh­mer fin­den, ist ein Risi­ko, das selbst wir nicht ein­ge­hen wol­len. Ama­zon ist die Unbe­kann­te in der Glei­chung. Rech­nen wir ohne sie!

Drit­tens: Ich ver­ste­he die­se Ent­schei­dung als Signal an unser vor­po­li­ti­sches und poli­ti­sches Lager. Ich will den Begriff und Gedan­ken eines “Nach­ah­mungs­ver­bots” erneut ins Gespräch brin­gen. Hier paßt er her­vor­ra­gend. Wir müs­sen dort, wo es mög­lich ist, die bizar­re Koope­ra­ti­on zwi­schen dem dis­rup­ti­ven Kapi­ta­lis­mus auf der einen und der ort­lo­sen, woken Agen­da auf der ande­ren Sei­te zur Kennt­lich­keit ent­stel­len. Was ist damit gemeint?

Dies: Es gibt eine geis­ti­ge und unter­neh­me­ri­sche Selbst­gleich­schal­tung ent­lang der Geset­ze, die von den Digi­tal­rie­sen auf­ge­stellt wer­den. Auf unse­re Bran­che über­tra­gen: Der loka­le Buch­han­del und die klein­tei­li­ge Ver­lags­struk­tur in Deutsch­land dürf­te – ich bin mir sicher – Tag für Tag mehr dar­an ver­zwei­feln, daß gegen Ama­zon kein Kraut gewach­sen ist. Den­noch wäre gera­de von die­ser Sei­te applau­diert wor­den, hät­te Ama­zon Sell­ners Buch aus dem Sor­ti­ment genom­men und die Vor­be­stel­lun­gen storniert.

Das ist das Signal: Ahmen wir die­se Schi­zo­phre­nie nicht nach! Ver­beu­gen wir uns nicht vor dem Rie­sen, wenn er etwas tut, das uns nützt. Wir haben doch auf so vie­len Fel­dern das Rad unter schwie­ri­gen Bedin­gun­gen neu erfin­den müs­sen, wir haben doch gelernt, auf Fair­neß und Nor­ma­li­tät gar nicht mehr zu hof­fen. Wir haben unse­re Hal­tungs­feh­ler kor­ri­giert wie Leis­tungs­sport­ler. Sor­gen wir dafür, daß wir die­se Feh­ler nicht wiederholen!

Was dage­gen sprach: Natür­lich haben wir die Grün­de erwo­gen, die dafür spra­chen, die Prü­fung durch Ama­zon abzu­war­ten und die vor­be­stell­ten Exem­pla­re bereit­zu­hal­ten. Zum einen wird näm­lich ein Teil der Leser, die bei Ama­zon bestell­ten, nicht erneut und anders­wo bestel­len. Es wer­den also Leser ver­lo­ren­ge­hen. Zum andern hat Mar­tin Sell­ner als Autor einen Anspruch auf größt­mög­li­che Auf­la­ge und Stückhonorar.

Aber: Die­se bei­den Argu­men­te wie­gen nicht auf, was für unse­re Ent­schei­dung spricht. Und wir haben uns natür­lich etwas ein­fal­len las­sen, um die nega­ti­ven Fol­gen abzu­mil­dern. Im Fal­le des Hono­rars für Sell­ner ist das nicht schwie­rig: Wir glei­chen sei­nen Ver­lust aus, unser Ver­lag ist dazu in der Lage.

Allen Lesern, die nun über Ama­zon nicht erhal­ten kön­nen, was sie bestell­ten, soll­ten bei uns oder einem ande­ren zuver­läs­si­gen Ver­sand bestel­len. Wer zögert, soll­te noch ein­mal die drei Grün­de lesen, die zu unse­rer Ent­schei­dung gegen Ama­zon führ­ten. Und außer­dem wer­den wir jedem, der uns auf [email protected] einen Screen­shot der Stor­nie­rung sei­ner Bestel­lung bei Ama­zon schickt, eine Klei­nig­keit bei­le­gen – einen Will­kom­mens­gruß: Will­kom­men bei uns, Sie sind in bes­ter Gesellschaft!

Zuletzt: Ist deut­lich gewor­den, daß wir nicht rech­nen, daß wir nicht auf Teu­fel komm raus Geschäf­te machen wol­len und daß es Fäl­le gibt, in denen Geld eben doch stinkt? Das ist wohl etwas, das wir ein­an­der immer wie­der in Erin­ne­rung rufen müs­sen: Wenn es um Grund­sät­ze geht, wird nicht gerech­net. Wenn es um Grund­sät­ze geht, dür­fen wir gar nicht den aus­ge­tre­te­nen Weg gehen.

So auch in die­sem Fall.

– – –

Mar­tin Sell­ner: Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag – hier vor­be­stel­len (wir lie­fern zuverlässig!).