Faktenlage (25) – Sinkende Umfragewerte – Steigende Normalisierung

1. Das Pots­dam-Tref­fen und die durch das Recher­che-Por­tal „Cor­rec­tiv“ insze­nier­te Kam­pa­gne könn­ten einer­seits inner­halb des noch unent­schlos­se­nen oder unge­bun­de­nen Wäh­ler­po­ten­ti­als mit AfD-Wahl­ab­sicht einen Schock aus­ge­löst haben, der zunächst eine gewis­se Distanz­schwel­le zur Par­tei aufbaut.

2. Die Dif­fa­mie­rungs­kam­pa­gne könn­te jedoch auch zu einem Demo­bi­li­sie­rungs­ef­fekt geführt haben. Inner­halb des Spek­trums der im Bun­des­tag ver­tre­te­nen Par­tei­en gibt es kei­ne nen­nens­wer­ten Ver­schie­bun­gen, die auf Wäh­ler­wan­de­run­gen von der AfD zu einer der eta­blier­ten Par­tei­en hin­deu­ten. Den­noch könn­te die „Bekennt­nis­lust“ für eine AfD-Wahl einen Dämp­fer erlei­den, da weni­ger Men­schen (aus Angst oder Scham) bereit sind, hier ihre Wahl­prä­fe­ren­zen zu äußern.

Nor­ma­ler­wei­se wer­den sol­che unbe­kann­ten Varia­blen in den sta­tis­ti­schen Model­lie­run­gen der Insti­tu­te wie­der neu­tra­li­siert. Doch viel­leicht sol­len sin­ken­de Umfra­ge­wer­te für die AfD auch einen psy­cho­lo­gisch-auto­sug­ges­ti­ven Effekt auf das eige­ne Milieu haben. Schließ­lich soll sich nach dem Wil­len der Kam­pa­gnen­ak­teu­re die Wirk­sam­keit der Demons­tra­tio­nen nicht nur auf ein gro­ßes Selbst­ver­ge­wis­se­rungs­ri­tu­al beschrän­ken. Die Hoheit über Metho­dik und Publi­ka­ti­on der Zah­len haben immer noch die Insti­tu­te selbst.

3. Das Bünd­nis-Sarah-Wagen­knecht (BSW) ist aus sei­nem poli­ti­schen Phan­tom­schat­ten her­aus­ge­tre­ten und wird nicht mehr nur als rei­ne Poten­ti­al­grö­ße gemes­sen. Daß BSW auch auf AfD-Wäh­ler­po­ten­tia­le zugrei­fen wür­de, war erwart­bar, doch die Schre­ckens­sze­na­ri­en von mög­li­cher­wei­se der Hälf­te der aktu­el­len AfD-Wäh­ler, die zu BSW wan­dern wür­den, schei­nen sich vor­erst nicht zu bewahr­hei­ten. Die aktu­el­le Wäh­ler­schaft des BSW ver­or­tet sich laut INSA ver­stärkt links der Mit­te und dürf­te damit vor allem auch ein klas­sisch links­kon­ser­va­ti­ves Milieu in der Links­par­tei und der SPD einsammeln.

Ange­sichts der Gleich­zei­tig­keit die­ser poli­ti­schen Ent­wick­lun­gen wird es schwer, ein­fa­che Kau­sa­li­tä­ten für die sin­ken­den Umfra­ge­wer­te aus­zu­ma­chen. Mög­li­cher­wei­se kos­tet jeder Fak­tor für sich genom­men auch den ein oder ande­ren Pro­zent­punkt. Den­noch ist das Ver­fal­len in eine defä­tis­ti­sche Kater­stim­mung unan­ge­bracht. Es war abzu­se­hen, daß das Estab­lish­ment im Wahl­jahr 2024 alle repres­si­ven und poli­ti­schen Res­sour­cen mobi­li­siert, die den Erfolgs­kurs der AfD zu stop­pen ver­su­chen. Die Akzep­tanz und Ein­bin­dung der AfD als nor­ma­le „Mit­te-Rechts-Par­tei“ in einer plu­ra­lis­ti­schen Demo­kra­tie ist für die Alt­par­tei­en als Denk­ho­ri­zont gar nicht mehr mög­lich. Die Stoß­rich­tung ist jetzt klar vor­ge­ge­ben und soll­te auch dem letz­ten bewußt werden.

Das Par­tei­en­kar­tell und das dar­an ange­schlos­se­ne links­li­be­ra­le media­le und kul­tu­rel­le Vor­feld set­zen auf maxi­ma­le Pola­ri­sie­rung und schlu­ßend­lich die Eli­mi­nie­rung rechts­kon­ser­va­ti­ver Ideen und Bot­schaf­ten. Par­tei- und Orga­ni­sa­ti­ons­ver­bo­te, Ein- und Aus­rei­se­sper­ren für rech­te Prot­ago­nis­ten und die infra­struk­tu­rel­le Zer­schla­gung mit­hil­fe von Zen­sur und finan­zi­el­len Druck­mit­teln wer­den jetzt deut­lich zuneh­men. Der poli­ti­sche Wett­ein­satz dafür ist enorm. Denn auch wenn man jetzt rech­te Struk­tu­ren schwä­chen und zer­schla­gen will, ist völ­lig unklar, wie man dann mit der wei­ter­hin gro­ßen demo­sko­pi­schen Zustim­mungs­ba­sis umge­hen will. Die Pro­ble­me im Land von der unge­brems­ten Mas­sen­zu­wan­de­rung, Deindus­tria­li­sie­rung, Wirt­schafts­kol­laps und Co ver­schwin­den dann ja nicht, son­dern wer­den das Frus­tra­ti­ons­le­vel wei­ter­hin auf hohem Niveau halten.

Bli­cken wir etwas tie­fer in die aktu­el­len Umfra­ge­er­he­bun­gen dann wird deut­lich, dass der vom Estab­lish­ment tota­le AfD-Ein­bruch kei­nes­wegs so stark aus­fällt wie erhofft. Das erwei­ter­te Wäh­ler­po­ten­ti­al liegt beim Umfra­gen­dienst­leis­ter You­Gov seit Juli 2023 unver­än­dert bei 10%.

Bei der Fra­ge, ob die aktu­el­le Bericht­erstat­tung zur AfD das Bild gegen­über der Par­tei eher posi­tiv oder nega­tiv beein­flusst hat, gibt eine deut­li­che Mehr­heit der AfD-Anhän­ger laut You­Gov an, daß die Medi­en­kam­pa­gne ihr posi­ti­ves Bild von der Par­tei sogar eher gefes­tigt oder gar nicht ver­än­dert hat.

51% der AfD-Wäh­ler kön­nen sich grund­sätz­lich nicht mehr vor­stel­len, bei der nächs­ten Bun­des­tags­wahl eine ande­re Par­tei außer der AfD zu wäh­len. Ein Plus von 12%. Auch im INSA-Mei­nungs­trend bleibt die Par­tei mit 17% gefes­tig­ten Wäh­ler­stamm immer noch die zweit­stärks­te Kraft in den Umfra­gen. Beim Anteil der­je­ni­gen, die eine AfD-Wahl kate­go­risch aus­schlie­ßen, bleibt der Wert wei­ter­hin sta­bil zwi­schen 55–58%. Vor zwei Jah­ren waren es noch bis zu über 70%.

Hier­aus kön­nen wir bereits able­sen, daß sich um die Par­tei auch der fes­te Wäh­ler­schafts­kern erwei­tert hat und in Rich­tung eines Nor­ma­li­sie­rungs­trends zeigt. Die 22–24% der letz­ten Mona­te könn­ten womög­lich Aus­druck eines vor­läu­fi­gen Mobi­li­sie­rungs­ma­xi­mums gewe­sen sein, wel­ches vor allem durch die hohe Unzu­frie­den­heit und die güns­ti­ge The­men­la­ge bedingt war. Den­noch scheint die Par­tei sowohl bei ihrer Stamm­wäh­ler­ba­sis und dem erwei­ter­ten Poten­ti­al die Fall­hö­he ver­rin­gert zu haben.

Fas­sen wir zusammen:

Die rei­nen Umfra­ge­wer­te bil­den aktu­ell nur ein klei­nes Spek­trum inner­halb der ver­schie­de­nen Zustim­mungs­pa­ra­me­ter zur AfD ab. In den ost­deut­schen Bun­des­län­dern liegt die Par­tei wei­ter­hin bei deut­lich über 30% und kann immer mehr admi­nis­tra­ti­ve Ämter beset­zen. Die Kern­wäh­ler­schaft hat sich über das letz­te Jahr auf 17–19% sta­bi­li­siert. Das erwei­ter­te Wäh­ler­po­ten­ti­al bleibt kon­stant. Die AfD domi­niert nach wie vor den über­wie­gen­den Teil des Wäh­ler­rau­mes recht der Mit­te. Das kann ihr auch BSW nicht so schnell strei­tig machen, da Wagen­knecht und Co sich immer auch einen pro­gram­ma­ti­schen Spa­gat zwi­schen ihrer eher links ver­or­te­ten Kern­an­hän­ger­schaft und ihrem vagen rech­ten Poten­ti­al leis­ten müs­sen. Die The­men­la­ge und die Unzu­frie­den­heit mit der Regie­rung ver­schaf­fen der AfD auch wei­ter­hin ein güns­ti­ges Momen­tum. Migra­ti­on und Infla­ti­on blei­ben die Dauerbrenner.

Zusätz­lich ist das Stim­mungs­bild zu noch här­te­ren Repres­si­ons­maß­nah­men gegen die AfD und ihr Vor­feld ein­deu­tig. Eine kla­re Mehr­heit von 65% wünscht sich laut Infra­test DIMAP Umfra­ge eine stär­ke­re poli­ti­sche Aus­ein­an­der­set­zung mit der AfD. Nur 37% aller Deut­schen befür­wor­ten tat­säch­lich auch ein Parteiverbotsverfahren.

Auch im rea­len Stim­mungs­test läßt sich das Wachs­tum und die Nor­ma­li­sie­rung nach­voll­zie­hen. Bei der am letz­ten Wochen­en­de statt­ge­fun­de­nen Teil-Wie­der­ho­lungs­wahl in Ber­lin konn­te die AfD in den meis­ten Bezir­ken zwi­schen 4–5% zule­gen und dadurch trotz einer gene­rell nied­ri­gen Wahl­be­tei­li­gung das Gesamt­ergeb­nis noch­mals um 1% stei­gern. Auf­fäl­lig ist dabei, daß die Par­tei vor allem in jenen Wahl­be­zir­ken am stärks­ten zule­gen kann, wo sie auch schon bei der Bun­des­tags­wahl 2021 ver­gleichs­wei­se gut abge­schnit­ten hatte.

Dies deckt sich auch mit den Erkennt­nis­sen einer bis­her noch unver­öf­fent­lich­ten Stu­die der Ber­tels­mann-Stif­tung, aus der bereits eini­ge Medi­en zitiert haben. Mit­hil­fe einer groß­flä­chi­gen Befra­gung inner­halb der ver­schie­de­nen Sinus-Milieus konn­ten die Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Kai Unzi­cker und Robert Vehr­kamp zei­gen, daß ins­be­son­de­re in den gesell­schaft­li­chen Milieus mit einem gerin­ge­ren mate­ri­el­len und finan­zi­el­len Pols­ter die Zustim­mung für die Ampel-Par­tei­en um mehr als die Hälf­te abge­nom­men hat. Vehr­kamp stellt fest, daß die Gewin­ne für die AfD in den unte­ren sozio­öko­no­mi­schen teil­wei­se vier­mal so hoch sind wie jene der Uni­on. Neben die­ser Zuwachs­dy­na­mik kommt hier ein sta­bi­li­sie­ren­des Ele­ment hin­zu. Vehr­kamp sagt:

Das brö­ckelt gera­de und in ein­zel­nen Milieus ist die Ableh­nung der Grü­nen sogar schon etwas stär­ker aus­ge­prägt als die Ableh­nung der AfD.

Das Phä­no­men AfD als demo­sko­pi­scher Fak­tor reicht inzwi­schen deut­lich tie­fer und ist mehr als nur eine rei­ne Pro­test­dy­na­mik. Die Nor­ma­li­sie­rung und Fes­ti­gung der Par­tei ver­läuft ent­lang ver­schie­de­ner Ent­wick­lungs­strän­ge, die für sich genom­men auch eine gewis­se Resi­li­enz gegen­über Hetz- und Dif­fa­mie­rungs­kam­pa­gnen ent­wi­ckelt haben.