Historische Schuld und Europa – eine Tagung in Brüssel

Dar­un­ter wur­de eine bestimm­te Art der Sinn­stif­tung durch Geschich­te ver­stan­den; eine, die ihren Lebens­mut nicht aus den erhe­ben­den Momen­ten der eige­nen Geschich­te bezog, son­dern aus denen, über die man lie­ber schweigt. Die­se Momen­te wer­den hier­zu­lan­de mit einer reli­giö­sen Inbrunst prä­sen­tiert, die welt­his­to­risch ein­ma­lig ist und mitt­ler­wei­le nur dadurch etwas abge­mil­dert wird, daß die “neu­en Deut­schen” damit nicht viel anfan­gen können.

His­to­ri­sche Schuld ist aber, auch wenn das die deut­sche Moral­po­li­tik anders sehen, kein deut­sches Phä­no­men. Wer han­delt, wird schul­dig. Was im Klei­nen gilt, gilt auch im Gro­ßen. Und so haben alle euro­päi­schen Natio­nen irgend­wie mit dem zu kämp­fen, was man als Instru­men­ta­li­sie­rung der Ver­gan­gen­heit zu poli­ti­schen Zwe­cken bezeich­nen könnte.

Doch nicht nur inner­halb Euro­pas läuft die­ses Auf­rech­nungs­ka­rus­sell mun­ter wei­ter, mitt­ler­wei­le steht ganz Euro­pa im Zen­trum post­ko­lo­nia­ler Vergangenheitsbewältigung.

Am 2. März 2024 ver­an­stal­tet das Büro Maxi­mi­li­an Krah zusam­men mit der ID-Frak­ti­on im Euro­päi­schen Par­la­ment in Brüs­sel des­halb eine Tagung zum Thema:

𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐮𝐥𝐝 𝐮𝐧𝐝 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚

𝐏𝐨𝐬𝐭𝐤𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐓𝐡𝐞𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐮𝐧𝐝 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̈𝐭 𝐢𝐦 𝐖𝐢𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐫𝐞𝐢𝐭

Sechs Red­ner wer­den sich mit ver­schie­de­nen Aspek­ten die­ses The­mas auseinanderzusetzen:

Prof. Dr. Hans Neu­hoff „Rea­lis­mus und Mora­lis­mus in der Außenpolitik“

Prof. Dr. Heinz Thei­sen „Die post­ko­lo­nia­le Dele­gi­ti­mie­rung Isra­els und der Anti­se­mi­tis­mus der Linken“

Mar­tin Licht­mesz „Der Film als geschichts­po­li­ti­sches Medium“

Felix Kraut­krä­mer „Die Ent­wick­lung der AfD im Kon­text der Schulddebatten“

Nils Weg­ner „Die Neue Rech­te und die Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung in Europa“

Dr. Erik Leh­nert „Schuld­stolz – zur Ver­fasst­heit post­he­roi­scher Gesellschaften“

Die Ver­an­stal­tung beginnt am Frei­tag, den 1. März mit einem Wein- und Käse­abend sowie einem Ein­füh­rungs­vor­trag von Maxi­mi­li­an Krah. Die Tagung star­tet am Sams­tag, den 2. März um 9:30 Uhr und endet gegen etwa 17:00 Uhr.

Alle Teil­neh­mer sind im Anschluss zu einem gemein­sa­men Essen mit den Refe­ren­ten und dem Büro Maxi­mi­li­an Krah in einem bel­gi­schen Restau­rant ein­ge­la­den. Dort hat jeder Teil­neh­mer die Mög­lich­keit, die The­men des Tages mit unse­ren Refe­ren­ten zu vertiefen.

Für die­se Ver­an­stal­tung ist eine Anmel­dung unter 𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧.𝐤𝐫𝐚𝐡@𝐞𝐩.𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚.𝐞𝐮 erforderlich.

Ich wür­de mich sehr freu­en, in Brüs­sel eini­ge bekann­te Gesich­ter begrü­ßen zu können!

Programm‑1–2‑März-ID-Veranstaltung