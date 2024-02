Der Correctiv-Skandal – eine Bilanz von Philipp Huemer

Vor einem Monat versetzte das staatlich besoldete Medienkollektiv Correctiv mit der Enthüllung eines vermeintlichen „Geheimplans gegen Deutschland“ die Bundesrepublik in einen antifaschistischen Fieberwahn .

Doch nicht nur soll­te sich die Kam­pa­gne als meta­po­li­ti­scher Bume­rang ent­lar­ven, der unter ande­rem Mar­tin Sell­ners Buch auf Platz eins der Ama­zon-Best­sel­ler­lis­te kata­pul­tier­te – son­dern die in die Welt gesetz­te Erzäh­lung bekam auch schnell Ris­se. Seit­her ver­stri­cken sich die selbst­er­nann­ten „Fak­ten­che­cker“ in man­nig­fal­ti­ge Wider­sprü­che, die an die­ser Stel­le doku­men­tiert wer­den sollen.

Den Beginn des Eier­tan­zes mar­kiert ein Auf­tritt der stell­ver­tre­ten­den Chef­re­dak­teu­rin von Cor­rec­tiv, Anet­te Dowi­deit, beim ARD-Pres­se­club am 28. Janu­ar. Dort distan­zier­te sie sich plötz­lich vom Begriff der „Depor­ta­ti­on“, der zuvor wochen­lang unwi­der­spro­chen durch unzäh­li­ge Medi­en geisterte:

Wir haben auch nicht von Depor­ta­ti­on gespro­chen. Das wur­de dann von denen, die es inter­pre­tiert haben, verwendet.

Tat­säch­lich schrieb man:

Was Sell­ner ent­wirft, erin­nert an eine alte Idee: 1940 plan­ten die Natio­nal­so­zia­lis­ten, vier Mil­lio­nen Juden auf die Insel Mada­gas­kar zu deportieren

und erwähn­te im glei­chen Absatz die berüch­tig­te Wannseekonferenz,

auf der die Nazis die sys­te­ma­ti­sche Ver­nich­tung der Juden koordinierten.

Dowi­deits im sel­ben Atem­zug getä­tig­te Behaup­tung, man habe nicht von der Wann­see­kon­fe­renz geschrie­ben, ent­puppt sich damit als plum­pe Lüge – eben­so wie die fast schon ver­zwei­fel­te Aus­sa­ge, man wer­de nicht vom Staat finanziert.

Daß man bei Cor­rec­tiv zunächst selbst kein Pro­blem mit der „Depor­ta­ti­ons-Inter­pre­ta­ti­on“ hat­te, ent­larvt die Beschrei­bung des Buches „Der AfD-Kom­plex“ im haus­ei­ge­nen Shop. Dort hieß es mit Bezug auf das Tref­fen in Potsdam:

Die Plä­ne zur Depor­ta­ti­on Mil­lio­nen Deut­scher mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund mar­kie­ren nur für jeden sicht­bar den offe­nen Rechts­extre­mis­mus der Faschis­ten in der AfD.

Nach dem Auf­tritt der stell­ver­tre­ten­den Chef­re­dak­teu­rin im Pres­se­club wur­de der Text rasch „kor­ri­giert“, wie der „ÖRR Blog“ auf­deck­te. Nun ist dort von

Plä­nen zur Ver­trei­bung von Mil­lio­nen Men­schen aus Deutschland

die Rede. Vom ver­meint­li­chen Merk­mal des „Migra­ti­ons­hin­ter­grunds“, der am hef­tigs­ten skan­da­li­sier­te Aspekt der „Ent­hül­lun­gen“, ist plötz­lich kei­ne Rede mehr. Cor­rec­tiv selbst begrün­det die Ände­rung einer­seits mit der Kor­rek­tur einer „Unge­nau­ig­keit“, hält aber ande­rer­seits an der mut­wil­li­gen Inter­pre­ta­ti­on fest:

Die Inhal­te des Tref­fens lie­fen letzt­lich auf Depor­ta­ti­on hinaus.

Das läßt tief bli­cken. Denn tat­säch­lich beruht die gesam­te Wir­kung des Tex­tes auf der dra­ma­tur­gi­schen Stra­te­gie, mit geschickt plat­zier­ten Begrif­fen und ambi­va­len­ten Ver­bin­dungs­li­ni­en die Gren­zen zwi­schen Fak­ten und Inter­pre­ta­ti­on zu ver­wi­schen. Der Staats­recht­ler Dr. Ulrich Vos­ger­au, selbst Teil­neh­mer des Tref­fens, hat die­se Insze­nie­rung gegen­über „Cor­rigen­da“ fol­gen­der­ma­ßen skiz­ziert:

Recht­lich vor­ge­hen kann man ja eigent­lich nur gegen unzu­tref­fen­de Tat­sa­chen­be­haup­tun­gen. Der Text ent­hält jedoch kaum wel­che, son­dern es wer­den immer nur Wer­tun­gen von Cor­rec­tiv prä­sen­tiert, was nach deren Ein­schät­zun­gen „Rechts­extre­mis­ten“ heim­lich den­ken wür­den. Des­we­gen ist es ja so unglaub­lich skan­da­lös, dass der öffent­lich-recht­li­che Rund­funk und die meis­ten Main­stream-Medi­en die­ses wir­re Gewäsch als „Ent­hül­lung“ prä­sen­tiert haben, die sich aus einer „Recher­che“ erge­ben habe.

Sym­bo­li­siert wird die­se per­fi­de Stra­te­gie durch den Cor­rec­tiv-Mit­ar­bei­ter und selbst­er­nann­ten „Akti­ons­künst­ler“ Jean Peters, der sei­ne Tätig­keit auf sei­ner eige­nen Netz­sei­te jüngst noch fol­gen­der­ma­ßen beschrie­ben hat:

Ich ent­wi­cke­le Aktio­nen und erfin­de Geschich­ten, mit denen ich in das poli­ti­sche und öko­no­mi­sche Gesche­hen interveniere.

Als NIUS dar­auf auf­merk­sam mach­te, begann aber­mals das Ver­wi­schen der Spu­ren. Mitt­ler­wei­le ist dort zu lesen:

Ich arbei­te als inves­ti­ga­ti­ver Jour­na­list bei Cor­rec­tiv. Frü­her habe ich Kunst und Jour­na­lis­mus auch für per­for­ma­ti­ve Aktio­nen verbunden.

Peters ist ohne­hin kein Unbe­kann­ter: 2016 griff er in Kas­sel die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Bea­trix von Storch und Albrecht Gla­ser (bei­de AfD) bei einer Ver­an­stal­tung mit einer Tor­te an. Im öster­rei­chi­schen „Ibi­za-Skan­dal“ soll er zwi­schen dem Fern­seh-Clown Jan Böh­mer­mann und Juli­an Hes­sen­tha­ler, dem Draht­zie­her des Vide­os, ver­mit­telt haben. 2020 orga­ni­sier­te Peters mit dem Künst­ler­kol­lek­tiv „Peng!“ auf einer Auk­ti­on in Chem­nitz sogar „Staats­gel­der für die Anti­fa“. 2020 bekann­te er auf sei­nem nun­mehr deak­ti­vier­ten X‑Account: „Ich bin #Anti­fa.“

So viel zum Hin­ter­grund. Lang­sam wird es für das „gemein­wohl­ori­en­tier­te Medi­en­hau­ses“ eng.

Gleich 7 Teil­neh­mer des Pots­dam – Tref­fens geben eides­statt­li­che Ver­si­che­run­gen ab: Ent­ge­gen der Cor­rec­tiv – Bericht­erstat­tung sei dort nicht von der Aus­wei­sung deut­scher Staats­bür­ger oder einer Aus­wei­sung nach ras­sis­ti­schen Kri­te­ri­en gespro­chen worden!,

kün­dig­te Medi­en- und Pres­se­an­walt Cars­ten Ben­ne­cke am Sams­tag auf X an – Teil einer umfas­sen­den juris­ti­schen Gegen­wehr, die nun ins Rol­len kommt. Pas­send dazu mel­den sich auf einer Netz­sei­te die Teil­neh­mer des Tref­fens selbst zu Wort und unter­zie­hen die selbst­er­nann­ten „Fak­ten­che­cker“ einem „Fak­ten­check“. Das Fazit? „Cor­rec­tiv mani­pu­liert und lügt“. Cor­rec­tiv-Chef Schra­ven sieht sich ange­sichts des­sen genö­tigt, offen zu dro­hen:

Ich wei­se freund­lich dar­auf hin, dass die Abga­be von fal­schen eides­statt­li­chen Ver­si­che­run­gen straf­bar ist. Ich wäre an der Stel­le der Leu­te sehr vor­sich­tig. Wir haben unse­re Arbeit sorg­fäl­tig gemacht. Und wir haben kein Pro­blem damit, 7 Leu­te zu über­füh­ren.

Doch Cor­rec­tiv steht vor einem Dilem­ma: Eine der­ar­ti­ge Klä­rung der Fak­ten­la­ge müss­te zur Offen­le­gung der tat­säch­lich vor­han­de­nen Infor­ma­tio­nen und deren Quel­len füh­ren. Dage­gen hat­te man sich mit Ver­weis auf den „ele­men­ta­ren Grund­satz des Quel­len­schut­zes“ stets ver­wehrt. Womög­lich aus gutem Grund: Denn in den letz­ten Wochen gibt es ver­mehrt Indizien,

dass Cor­rec­tiv und Green­peace Infor­ma­tio­nen vom Ver­fas­sungs­schutz durch­ge­sto­chen bekom­men haben könnten,

wie es auf „potsdam-treffen.de“ heißt. Ein Ver­dacht, der durch das „spon­ta­ne“ Zusam­men­tref­fen zwi­schen der Cor­rec­tiv-Geschäfts­füh­re­rin, Jean­nette Gus­ko und Bun­des­kanz­ler Olaf Scholz nur acht Tage vor dem bespit­zel­ten Tref­fen zusätz­li­chen Nähr­bo­den erhält.

Klar ist: „Die Wahr­heit bricht sich lang­sam Bahn“, wie Ver­an­stal­ter Ger­not Mörig in sei­ner Stel­lung­nah­me schreibt. Die Cor­rec­tiv-Kam­pa­gne habe

längst das Poten­zi­al, sich zu einem der größ­ten Medi­en­skan­da­le der Bun­des­re­pu­blik auszuwachsen.

Und mehr: Denn die­ser Medi­en­skan­dal ist zugleich ein Poli­tik­skan­dal. Er ist das Zusam­men­spiel von Par­tei­en­staat, staats­fi­nan­zier­ter Medi­en­macht und staat­s­a­li­men­tier­ter Zivil­ge­sell­schaft. Die nächs­ten Mona­te wer­den zei­gen, was dem ent­ge­gen­zu­set­zen ist..

– – –

Phil­ipp Hue­mer ist Chef­re­dak­teur der rech­ten Platt­form “Hei­mat­ku­rier” – erreich­bar unter heimatkurier.at.