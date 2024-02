Kindererziehung ist kein Ponyhof. Immer noch nicht.

Sie plan­te zwei zucker­freie ers­te Jah­re. Sie plan­te, ihren Buben selbst zu betreu­en in die­ser Zeit. Sie plan­te eine bild­schirm­freie Kleinkindzeit.

Natür­lich sind all die­se Plä­ne geschei­tert, und die Influen­cer-Mom stellt es so lus­tig dar, als sei „es heu­te eben so“: Logisch wer­den Kin­der­scho­ko­la­de-Pro­duk­te gevöl­lert („was wills­te machen?“), logisch wird der Jun­ge („Ich ging psy­chisch auf dem Zahn­fleisch“) mit 14 Mona­ten für sie­ben Stunden/Tag in die „Kita“ gescho­ben, und logisch fin­det er die Bild­schirm­me­di­en „super­in­ter­es­sant“. Er kann schon her­um­tip­pen!! Und wie er sich dabei freut!

Es gibt zehn­tau­sen­de Vide­os, wo Kleinst­kin­der gewieft mit dem Smart­phone inter­agie­ren. Wer das süß fin­det, ist nicht ganz bei Trost.

Klei­ne Kin­der müs­sen ent­wick­lungs­psy­cho­lo­gisch ler­nen, zu begrei­fen. Das ist ganz hap­tisch gemeint. Das mehr­di­men­sio­na­le, vir­tu­el­le Inter­net ist für sie die rei­ne Hölle!

Klei­ne Kin­der müs­sen eine Kar­tof­fel anfas­sen, eine Kas­ta­nie oder eine Wal­nuß. Sie müs­sen das Unmit­tel­ba­re sinn­lich erfah­ren: Gerü­che, Geräu­sche, Anbli­cke. Ich glau­be, für heu­ti­ge Jung­müt­ter ist die­se not­we­ni­ge Geduld und Lang­sam­keit noch schwie­ri­ger, als es damals für mich bereits war. Minu­ten­lang vor einem Hau­fen Laub oder einem Pfer­de­ap­fel­hau­fen zu ver­har­ren – ja bit­te, wie läßt sich denn das mit der weib­li­chen Eman­zi­pa­ti­on ver­bin­den? Gar nicht! Man muß schon wis­sen, was man will. Und dann muß man sich am Rie­men rei­ßen. Kin­der­er­zie­hung ist kein Ponyhof.

Klei­ne Kin­der haben rein gar nichts zu suchen in vir­tu­el­len Räu­men. Nein, nicht mal für die zehn Minu­ten, in denen man „nur mal in Ruhe“ das Wasch­be­cken rei­ni­gen oder die Nägel lackie­ren will. Man­fred Spit­zer hat in sei­nen Büchern über die Toxi­zi­tät der Gerä­te für das Kin­der­hirn dies alles ja haar­ge­nau beschrieben.

Ich selbst rau­che gele­gent­lich. Ich rau­che nie, wenn Kin­der anwe­send sind. Das glei­che soll­te sogar für unse­re Smart­phone-Nut­zung gel­ten. Macht es ihnen nicht dau­ernd vor! Daß es da die­se „ande­re Welt“ gibt! Daß sie für uns anschei­nend bedeut­sam ist!

Nein, die­se netz­frei­en Kin­der wer­den kei­ne kul­tu­rell „Zurück­ge­blie­be­nen“ sein, wenn sie (min­des­tens) ihr ers­tes Lebens­jahrs­iebt völ­lig abs­ti­nent erle­ben. (Da wir eher streng sind, gibt es bei uns sogar bis zum 12. Lebens­jahr kei­nen elek­tro­ni­schen Medi­en­kon­sum. Bei den grö­ße­ren Kin­dern war die Gren­ze noch bei 14 Jah­ren. Es sind „den­noch“ groß­ar­ti­ge Erwach­se­ne gewor­den – die übri­gens in jeder Hin­sicht „mit­re­den“ kön­nen.) Im Gegen­teil, sie wer­den sich der vir­tu­el­len Welt mit weit­aus sta­bi­le­rer Gesund­heit stel­len können.

Par­don, ich mag mich nicht über­he­ben – aber ich weiß ziem­lich genau, woher es kommt, wenn Viert­kläß­ler „sich rit­zen“ und Vier­zehn­jäh­ri­ge ein „Trans­ge­fühl“ bekom­men. Das kommt nie „aus sich selbst“. Es wird durch frü­hen Medi­en­kon­sum induziert.

Es gibt für unse­re klei­nen Kin­der eine ers­te, eine zwei­te und eine drit­te Welt. Die Theo­rien vom „Ler­nen in kon­zen­tri­schen Krei­sen“ (Pes­ta­loz­zi) und die Päd­ago­gik der Anschau­ung (Come­ni­us) mögen Jahr­hun­der­te auf dem Buckel haben – es sind aber jene ewig­gül­ti­gen Ansät­ze, die heu­te noch im Recht sind.

Ich weiß genau, wie schwie­rig es ist, sich nicht vom Zeit­geist kor­rum­pie­ren zu las­sen. Selbst ich sehe heu­te eini­ge Sachen ent­spann­ter als noch vor zehn Jah­ren – oft weiß ich nicht genau, ob das nach­las­sen­de Anspan­nung oder Alters­weis­heit ist …

Die ers­te Welt ist das direkt Erleb­te. Daher sind die ers­ten acht­zehn Mona­te (min­des­tens!) so wich­tig. Kei­ne Kita-Betreue­rin der Welt kann die­sen wert­vol­len Erst­be­zug zu den umge­ben­den Din­gen leisten.

Die zwei­te: die unmit­tel­bar tra­dier­ten Wer­te und Nor­men. Sagen wir: der Mar­tins­zug, der Niko­laus, der Oster­ha­se (oder Ver­gleich­ba­res in nicht­christ­li­chen Zusam­men­hän­gen). Auch das Guten-Tag-Sagen, das Platz-frei-machen für Ältere.

Die drit­te Welt ist das Über­ge­stülp­te: die post­ko­lo­nia­len Zusam­men­hän­ge, das ver­knif­fe­ne Über­schrei­ben alter Kin­der­bü­cher, die umfas­sen­de Umer­zie­hung, der Diri­gis­mus! Das also, was „im Inter­net“ statt­fin­det. Die­se Sozia­li­sa­ti­ons­agen­ten sind bereits im aller­frü­hes­ten Alter aktiv und adap­tie­ren früh in „kind­ge­rech­ten“ Formen.

Hal­ten wir die­se drit­te Welt lie­ber fern von unse­ren Kindern!