Horten? Ausmisten? Zwei Wege. Welcher ist konservativ?

Für Mil­lio­nen Leu­te ist „Auf­räu­men“ offen­kun­dig eine Sach.e, der man Beach­tung schen­ken muß. Vor einem Vier­tel­jahr­hun­dert boom­ten die „Simplify-your-Life“-Ratgeber mit viel­fäl­ti­gen Ent­schla­ckungs-Tips, und in den letz­ten Jah­ren haben sich die Ord­nungs-Best­sel­ler der jun­gen Japa­ne­rin Marie Kon­do mil­lio­nen­fach ver­kauft. Im angel­säch­si­schen Sprach­raum ist das Verb „to kon­do“ (=aus­mis­ten) bereits etabliert.

Mög­li­cher­wei­se ist der Traum der „Kon­doer“ die­se ste­reo­ty­pisch weiß möblier­te Woh­nung mit drei präch­ti­gen Zim­mer­pflan­zen; sehr glatt, sehr trans­pa­rent, über­aus hygie­nisch – nichts steht her­um, kei­nes­falls sind da Kin­der­spiel­zeu­ge und dre­cki­ge Lätz­chen, nicht mal unor­dent­li­che Bücher­sta­pel mit Kaf­fee­fle­cken oder gar ein Aschen­be­cher – allen­falls liegt eine gepfleg­te Kat­ze auf einer grau­me­lier­ten Mohairdecke.

Das ist kei­ne Uto­pie. Ich ken­ne Leu­te, die wirk­lich genau­so leben. Ich will das nicht wer­ten. Es ist sau­ber, und was mei­ne inne­re Küchen­psy­cho­lo­gin dazu sagt, ist wirk­lich irrelevant

Ich bin hin­ge­gen lan­ge Zeit „Horte­rin“ gewe­sen; ers­tens aus öko­lo­gi­scher Über­zeu­gung, zwei­tens aus sen­ti­men­ta­len, drit­tens aus erb­li­chen Gründen.

Natür­lich haben mei­ne Kin­der hin­ter­ein­an­der alles „auf­ge­tra­gen“. (Ja, sie tun es bis heu­te. Toch­ter, 13, geht gera­de in einer Jeans, die mir anno 1993 geschenkt wur­de. Mit Schlag. Hübsch!) Spar­sam­keit spielt dabei eine Neben­rol­le. Für mich gab und gibt es kei­nen Grund, Anzieh­sa­chen, die noch intakt sind, weg­zu­wer­fen. Das „Ein­kau­fen-nach Sai­son“, das in mei­ner Kind­heit noch prak­ti­ziert wur­de (Stich­wort „Som­mer­schluß­ver­kauf“), fand bei uns nie statt.

Und: Kei­nes­falls möch­te ich von den aus­beu­te­ri­schen Näh­be­trie­ben in Kam­bo­dscha, Indi­en und Ban­gla­desch pro­fie­ren. Als ich eine gro­ße Toch­ter neu­lich ertapp­te, mehr­fach beim chi­ne­si­schen Bil­lig­hei­mer „Shein“ bestellt zu haben, ras­sel­te es im Getriebe…

Nutz­ba­res zum Müll zu geben ist für mich bis heu­te eine Sün­de! Moden inter­es­sier­ten mich nie (Stil schon). In frü­he­ren Jah­ren wur­de ich (weil mein Hang bekannt war) gera­de­zu zuge­bombt mit ollen Kin­der­kla­mot­ten aus der Nachbarschaft.

Herz­haft sor­tier­te ich den Schund mit Auf­druck („Chi­ga­go 1964 Uni­ver­se Corp­se ulti­ma­te“ et. al) aus, alles ande­re wur­de getra­gen; mit Mit­leid und beson­de­rer Lie­be auch das Selbstgestrickte.

Mei­ne Enkel tra­gen nun mei­ne Stramp­ler! 70er-Jah­re-Look in oran­ge! Was für ein Zeit­raum! Wie roman­tisch ist das!

Ich selbst tra­ge gera­de diver­se Schu­he mei­ner vor 14 Mona­ten ver­stor­be­nen Mut­ter auf. Nein, nicht beim „Aus­ge­hen“, aber im All­tag. Ich begrei­fe es auch als gedank­li­che Lek­ti­on im Sin­ne eines „Try to walk in my shoes“. Mei­ne Mut­ter war so anders als ich es bin. Genau das hat sie immer geschmerzt.

Sie kam mit mei­ner Unver­zagt­heit nicht gut klar, sie sah eher das Aus­sichts­lo­se: Aus­sied­ler­schick­sal, früh ver­waist, das ers­te eige­ne Kind gestor­ben, sie: „nur geschuf­tet“. Ihre neun Paar Schu­he wer­de ich tra­gen, bis sie zer­fal­len. Nein, man müß­te es sich nicht so kom­pli­ziert machen. Ich mache es aber gern, ich mag die­se Übung.

Mei­ne Mut­ter, als Kriegs­kind, war natür­lich vom Stam­me „Horter“. Nimm, was Du krie­gen kannst! But­ter bei REWE im Son­der­an­ge­bot – nimm gleich zehn, frie­re acht davon ein! (Erspar­nis: ein paar Pfennig.)

Natür­lich habe ich die­ses Horter-Gen geerbt. Ich besit­ze bei­spiels­wei­se Schlitt­schu­he für unge­zähl­te Enkel. Und Schwimm­hil­fen. Und natür­lich Hun­der­te Bücher. Nur: Manch­mal benei­de ich Leu­te, die in einer Drei­raum-Miet­woh­nung leben. Die müs­sen ja radi­kal umge­hen mit sol­chen Sen­ti­men­ta­li­tä­ten! Die müs­sen weg­hau­en, was gera­de nicht benö­tigt wird. Das ist auch eine Erleichterung.

Ich hin­ge­gen ver­fü­ge über vier­zehn Zim­mer und einen geräu­mi­gen Dach­bo­den. Was sich da ansam­melt! Lan­ge Zeit habe ich ange­häuft, was sich aus den Ver­stor­be­nen-Haus­hal­ten im Umfeld so anbot. Weder ich noch eines mei­ner Kin­der wird je Bett­wä­sche, Hand­tü­cher, Pfan­nen und Töp­fe ein­kau­fen müs­sen. Auch kei­ne Kof­fer, kei­ne Tup­per­waren, kei­ne Radi­os und kei­ne Arm­band­uh­ren. Es ist alles in Hül­le und Fül­le vorhanden!

Ich bin mitt­ler­wei­le aber von der Horte­rin zur Aus­mis­te­rin gewor­den. Auch, weil ich nun x‑fach gese­hen habe, was es bedeu­tet, einen Haus­halt auf­zu­lö­sen. Näm­lich – ein bit­te­res Erbe für die Hinterbliebenen.

Zu Coro­na-Maß­nah­men-Zei­ten ging es los bei mir, das gro­ße Aus­mis­ten. Die Zeit stand still, und mei­ne „Chall­enge“ war, 50 Din­ge pro Tag aus­zu­mis­ten. Ein 300-Tei­le-Puz­zle, bei dem 11 Stü­cke fehl­ten, zähl­te dabei als nur e i n Ding. Seit „Coro­na“ hat unser Haus sicher­lich etli­che Zent­ner Gewicht verloren.

In den Müll flo­gen näm­lich auch Bücher. Bit­te? Bücher? Ja! Wir soll­ten das Schwer­ge­wicht gesam­mel­ten Wis­sens nicht über­schät­zen. Es sind ganz weni­ge Exem­pla­re, die heu­te noch etwas wert sind. Die meis­te (wenn auch klu­ge) Ten­denz­li­te­ra­tur aus den Nuller­jah­ren nimmt der Zweit­ver­wer­ter (Mom­ox et. al.) nicht mal zum Wei­ter­ver­kauf an!

Alte Leu­te, die sich auf den Auf­bau einer gelehr­ten Biblio­thek etwas ein­bil­den, dürf­ten hier Trä­nen wei­nen. Es ist aber lei­der so: Das klu­ge Zeug hat kei­nen Wert. Im Zwei­fels­fall fängt man sich die­se neu­mo­di­schen Papier­fisch­chen ein. Aus die­sem Grund neh­men wir auch kei­ner­lei Bücher­spen­den mehr an. Nein, danke!

In den letz­ten Jah­ren war ich mit etli­chen Todes­fäl­len kon­fron­tiert. Wer will die­se Schrank­wand, damals nicht ganz bil­lig? Die­se sicher­lich wert­vol­le Stein­samm­lung? Den Glas­tisch, Ori­gi­nal­preis 590 DM? Die­se sicher­lich zu Geld zu machen­de Samm­lung an Gewei­hen? Die­ses Kon­vo­lut an Par­fü­men? Die­sen Brock­haus von anno dazu­mal? Die­se vier­und­zwan­zig Spann­bett­be­zü­ge? Die Kof­fer­samm­lung, teils unbe­nutzt? 35 Her­ren­hem­den, meist unge­tra­gen? Drei Paar Haus­schu­he, unaus­ge­packt? CD-Samm­lung, 140teilig, von Karel Gott über Roland Kai­ser bis Kel­ly Fami­ly? Arm­band­uh­ren, die nur ein­mal dem Uhren­ma­cher vor­ge­stellt wer­den müß­ten? Sie­ben­und­vier­zig Ten­nis­po­ka­le? Brief­wech­sel, die emi­nent rüh­rend sind, aber doch neben­säch­lich für die zeit­ge­schicht­li­che Forschung?

Ich bin noch nicht wirk­lich alt. Aber seit „Coro­na“ hab ich so hef­tig aus­ge­mis­tet, daß sich mei­ne Erben ganz gut zurecht­fin­den kön­nen, ohne über Matrat­zen aus dem letz­ten Jahr­tau­send zu stol­pern. Ich wer­de irgend­wann recht schlank aus die­ser Welt gehen.

Was den Haus­halt mei­nes Papas (*1940) betrifft, juckt’s mich in den Fin­gern. Er lebt auf viel­hun­dert Qua­drat­me­tern den üppi­gen Traum der letz­ten Jahr­zehn­te. Ich gönn’s ihm so sehr. Es sind Erin­ne­run­gen oder Erobe­run­gen. Aber es graut mich auch. Nie­mand wird all die­se Mate­rie wol­len und brauchen.

Der Punkt ist ja: Wäh­rend unse­re Alten (aus Ent­beh­rungs­er­in­ne­rung) anhäuf­ten, tun wir das glei­che: Kon­sum­gü­ter anhäu­fen, dies­mal aber aus Über­druß. Am Ende bleibt das Entsorgungsproblem.

Ich bin raus aus der Ver­brauchs-Maschi­ne. Und es tut sehr gut.