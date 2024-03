Kritik der Woche (57): Jörg Seidel bespricht Sándor Petöfi

Unter den vier politisch motivierten Feiertagen in Ungarn stellt der 15. März laut einer Volksbefragung mit Abstand den bedeutendsten dar, selbst den Sankt Stephanstag – den eigentlichen Nationalfeiertag am 20. August – ausstechend. Heute stehen hunderttausende Ungarn an einem örtlichen Gedenkplatz und erinnern an die Revolution von 1848, deren Verlauf und hektische Abfolge an Ereignissen jedes Schulkind im Schlaf aufsagen kann.

In den meis­ten Fäl­len ver­sam­melt man sich – die Kokar­de in den Lan­des­far­ben am Revers – vor einem Denk­mal des Natio­nal­schrift­stel­lers Sán­dor Pető­fi und über­all wird sein legen­dä­res „Natio­nal­lied“ skan­diert wer­den – „Tal­pra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Auf, die Hei­mat ruft, Magya­ren! Zeit ist’s, euch zum Kampf zu scha­ren!“. Dann legt man Blu­men vor sei­ner Sta­tue ab, Krän­ze und Papierfahnen …

Pető­fi ist in Ungarn all­ge­gen­wär­tig, war es die letz­ten 180 Jah­re und ist es noch immer – ohne Grund­kennt­nis sei­nes Wer­kes und sei­ner Ver­eh­rung, auch der Legen­den­bil­dung, kann man das geis­ti­ge Ungarn nicht ver­ste­hen. Obwohl sein Werk schmal ist, sei­ne Schaf­fens­zeit kurz war, ist er die Iden­ti­fi­ka­ti­ons­fi­gur gewor­den und hat ande­ren Dich­tern – wie Mór Jokai etwa –, die eben­falls in der Revo­lu­ti­on her­vor­tra­ten und ein viel­fach umfas­sen­de­res Werk, eher einem Goe­the ver­gleich­bar, her­vor­brach­ten, den Rang abgelaufen.

Daß die Deut­schen einen Goe­the in den höchs­ten lite­ra­ri­schen Olymp hoben und die Ungarn einen Heiß­sporn, der Mit­te Zwan­zig sein Leben im Wider­stand gegen die Rus­sen gege­ben hat­te, sagt viel­leicht eini­ges über den Cha­rak­ter der Völ­ker aus. Im Grun­de war das den Deut­schen eben­so wie den Ungarn ein Rät­sel geblie­ben. Die­ses ist nun zum Groß­teil durch einen unga­risch-deut­schen Autor gelöst wor­den: Ador­ján Kovács mit sei­nem Buch Sán­dor Pető­fi. Dich­ter sein oder nichts sein. Dich­tung und Deutung

Kovács gelingt es, die unglaub­li­che Viel­fäl­tig­keit und schie­re Fül­le des schma­len Wer­kes und kur­zen Lebens über­zeu­gend dar­zu­le­gen und er fin­det dafür ein pas­sen­des Bild, das des Pro­teus. So auch der Titel des unga­ri­schen Ori­gi­nals – „A pró­teus­zi Pető­fi“ –, anläß­lich des 200. Geburts­ta­ges 2023 erschie­nen, das nun in erwei­ter­ter und vor allem mit zahl­rei­chen illus­tra­ti­ven Gedich­ten des Dich­ters ver­se­hen, auf Deutsch erschie­nen ist. Es soll­te zur Lek­tü­re aller Freun­de Ungarns, der Poe­sie, über­zeu­gen­der lite­ra­tur­theo­re­ti­scher Arbeit und aller Frei­heits­lie­ben­den gehö­ren. Mich hat das Buch regel­recht durch die Man­gel gedreht!

Kovács stellt uns einen „mul­ti­plen Pető­fi“ vor, der frei­lich nichts mit moder­ner „Viel­falt“ und „Belie­big­keit“ zu tun hat, auch wenn es natür­lich Ver­su­che gege­ben hat, ihn dekon­struk­ti­vis­tisch und post­mo­dern zu lesen. Im Gegen­teil, Kovács hält den Dich­ter auch im heu­ti­gen Ungarn als „aus der Zeit gefal­len“ und die Ver­eh­rung, sei­ne Popu­la­ri­tät für ein Mißverständnis!

Dies besteht vor allem in der bio­gra­phi­schen Reduk­ti­on auf den Revo­lu­tio­när und den Frei­heits­kämp­fer und der lite­ra­ri­schen Kon­zen­tra­ti­on auf sei­ne „Volks­dich­tung“, die Situa­tions- und die Lie­bes­lie­der. Die Ver­eh­rung ist oft im Ritu­al ver­stei­nert und stark auf ein sehr schma­les Reper­toire redu­ziert, die gan­ze Fül­le scheint auch den meis­ten Ungarn nicht mehr prä­sent zu sein. Die­se zu ent­fal­ten – noch immer in Andeu­tung, denn „die Gedich­te von Sán­dor Pető­fi ber­gen noch vie­le unent­deck­te Schön­hei­ten und Beson­der­hei­ten … bei denen wir an kein Ende kom­men“ – ist die selbst­ge­stell­te Auf­ga­be Kovács‘. Not­wen­dig sei das auch, „weil sei­ne Sicht auf eine aus den Fugen gera­te­ne Welt zeit­ge­mäß ist.“

Dabei wirft Kovács nicht nur den magya­ri­schen, son­dern auch den euro­päi­schen und inter­na­tio­na­len Blick und erweist sich neben­bei als emi­nen­ter Ken­ner sei­ner bei­den Natio­nal­li­te­ra­tu­ren, die er immer wie­der ver­glei­chend her­an­zie­hen kann, sowie über­haupt der euro­päi­schen Lite­ra­tur. Er geht dabei vor­nehm­lich werk­im­ma­nent vor, ohne die oft domi­nie­ren­de bio­gra­phi­sche Her­an­ge­hens­wei­se gänz­lich zu negie­ren. Das Aprio­ri ist das Aner­ken­nen und Affir­mie­ren der Viel­schich­tig­keit, Wider­sprüch­lich­keit und Ori­gi­na­li­tät des Wer­kes. Man kön­ne die­ses nicht als Gan­zes fas­sen, denn es besteht aus deut­lich getrenn­ten Text­grup­pen, und die­se sind oft so schwer einer Quel­le zuzu­ord­nen, daß man sie zuerst ana­ly­sie­ren muß, bevor eine Syn­the­se sinn­voll erscheint. Man kann daher schwer­lich zu einem Urteil kom­men oder muß die­se Schwie­rig­keit selbst zum Urteil erheben.

Pető­fi streb­te kein kohä­ren­tes Werk an und war sich sei­ner Wider­sprüch­lich­keit bewußt, er streb­te nach for­ma­ler, sprach­li­cher, inhalt­li­cher Viel­falt, blieb aber im je ein­zel­nen Werk oder auch in gesam­ten Schaf­fens­pha­sen durch­aus streng. Er ist damit weder „dia­lek­tisch“ noch „post­mo­dern“ zu lesen; er war wider­sprüch­lich im Gan­zen und kon­se­quent im Ein­zel­nen, ihm gelang – in der Les­art sei­nes Kri­ti­kers – die leben­di­ge Ver­ei­ni­gung des Unver­ein­ba­ren im nicht­dia­lek­ti­schen Sinne.

Vor allem aber war er immer ori­gi­nell, in allem, was er anfaß­te, exzel­lier­te er. Das ist das Goe­the­sche Ele­ment an ihm, wenn man so sagen darf, doch lief alles viel schnel­ler und kom­pri­mier­ter ab.

Wie aber will man dann über­haupt über ihn spre­chen? Der viel­leicht am meis­ten funk­tio­na­li­sier­te Dich­ter soll ent­funk­tio­na­li­siert und aus den Klam­mern sei­ner Inter­pre­ten befreit wer­den. Kon­stant sind nur zwei Enti­tä­ten: Frei­heit und Lie­be; aber gera­ten die­se in Kon­flikt, so gewinnt immer die Frei­heit, auch bei sich ändern­den poe­ti­schen Mit­teln. Pető­fi ent­warf in sei­ner Dich­tung und in sei­nem Dasein als Lebens­kunst­werk – so wird man fol­gern kön­nen – einen neu­en Typus Mensch, einen neu­en Men­schen­typ: das Dividuum.

Die­ses Teil­ba­re mani­fes­tiert sich in der Viel­falt der Gedich­te, und Kovács buch­sta­biert eine gan­ze Rei­he davon durch. So wird uns der Dich­ter in sei­ner gan­zen Fül­le faß­bar, die vom klas­si­schen und am grie­chi­schen Vor­bild geschul­ten Sän­ger über den ero­tisch inspi­rier­ten, selbst ins „Per­ver­se“ und „Unge­sun­de“ abglei­ten­den, den Natur­dich­ter und reli­giö­sen Beter bis hin zum Sur­rea­lis­ten, dem Meis­ter der „Kunst der Kunst­lo­sig­keit“, der auch das „lyri­sche Par­lan­do“ beherrscht, oder dem Zau­be­rer eine „Poé­sie pure“ usw. reicht – ich bre­che hier ab, stre­be kei­ne voll­stän­di­ge Wie­der­ga­be an.

Die prot­e­i­schen Wider­sprü­che gestat­ten auch, in der athe­is­ti­schen Ableh­nung des Chris­ten­tums noch das Affir­ma­ti­ve, das tief Gläu­bi­ge zu sehen, einer­seits eine Reli­gio­si­tät „im bibli­schen Sinn“, dem Wil­len zum Glau­ben, ande­rer­seits in einer Frei­heits­re­li­gi­on. Aber allein die Wie­der­ga­be der Lyrik, von Kovács aus den bes­ten Über­set­zun­gen zusam­men­ge­stellt und bei Bedarf auch ver­bes­sert, ist ein Genuß.

Es dürf­te ersicht­lich sein, daß sowohl Pető­fi als auch sein Inter­pret selbst die phi­lo­so­phi­schen Höhen nicht scheu­ten. Geson­der­te Kapi­tel wer­den etwa Nietz­sches Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Ungarn gewid­met oder Sar­tres Bli­ckes-Onto­lo­gie. Das „frag­men­ta­ri­sche Indi­vi­du­um“ oder das Divi­du­um, wie man es auch nen­nen könn­te, fällt aus­ein­an­der und wird vom Autor auch aktiv aus­ein­an­der­ge­nom­men, aber das „bedroht nicht sei­ne Iden­ti­tät, son­dern stellt eine höhe­re poe­ti­sche Seins­wei­se dar.“ Indem uns Pető­fis Geheim­nis­se offen­bart wer­den, gelingt Kovács zugleich eine Wie­der­ver­zau­be­rung des Poe­ten: Man will ihn erneut lesen, mit neu­en Ver­ständ­nis­schlüs­seln ver­se­hen, mit neu­en Augen sehen, vom sach­kun­di­gen Kri­ti­ker geöff­net – um plötz­lich mehr zu schauen!

So schafft und löst Ador­ján Kovács auch das obi­ge Para­dox: Indem er das Miß­ver­ständ­nis der Popu­la­ri­tät bei den Ungarn und auch bei den Deut­schen an die­sem Dich­ter erläu­tert und besei­tigt, bekommt Pető­fi die Macht ver­lie­hen, noch popu­lä­rer zu wer­den, als er eigent­lich ist. Kovács hat ihnen und uns erklärt, wes­halb Pető­fi trotz sei­ner Wider­sprü­che, trotz sei­ner Eigen­ar­ten und trotz der Über­schau­bar­keit des Wer­kes voll­kom­men zu Recht der Natio­nal­dich­ter der Magya­ren wer­den konn­te, ist und auch blei­ben kann.

Wenn sie heu­te zu hun­dert­tau­sen­den vor sei­ner Büs­te oder sei­ner Skulp­tur ste­hen und gemein­sam sechs­mal deklamieren:

A magyarok istenére,

Esküszünk,

Esküs­zünk, hogy rabok tovább

Nem leszünk! (Beim Gott der Ungarn/Schwören wir/Schwören wir, Gefangene/wir nicht blei­ben werden!)

dann wis­sen sie viel­leicht nicht mehr, war­um die­ser gro­ße Dich­ter und Kraft­mensch so tief in ihnen sitzt, aber sie kön­nen es jetzt wis­sen, wenn sie den „Pro­teus Pető­fi“ lesen.

Ador­ján Kovács: Sán­dor Pet­ö­fi – Dich­ter sein oder nicht sein. Dich­tung und Deu­tung, Neu­stadt an der Orla: Arnshaugk 2023 – hier bestel­len.