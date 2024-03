Sammelstelle (69): Wie ein Sozialdemokrat die AfD überflügelt

So wird vor dem OVG Müns­ter der­zeit ver­han­delt, ob die AfD in ihrer Gän­ze als »rechts­extre­mis­ti­scher Ver­dachts­fall« gel­ten darf oder nicht. Ein Urteil fiel nicht, neue Ter­mi­ne ste­hen noch aus; das kann und darf als (Verzögerungs-)Erfolg der AfD-Anwäl­te gelten.

Die Par­tei­spit­ze hat sich jeden­falls dazu ent­schie­den, mit Cars­ten Hüt­ter und Roman Reusch zwei Bun­des­vor­stands­mit­glie­der an die Front zu schi­cken, deren Ver­laut­ba­run­gen in der Öffent­lich­keit der Par­tei und weit dar­über hin­aus, im gesam­ten sym­pa­thi­sie­ren­den Vor­feld der Par­tei – als dem eigent­li­chen Kern- und Unter­stüt­zungs­mi­lieu der AfD – auf Irri­ta­tio­nen stieß.



AfD-Akti­ve wur­den als Leu­te dar­ge­stellt, die das, was ein Björn Höcke bei­spiels­wei­se sagen wür­de, gar nicht ver­ste­hen könn­ten. Dann wur­de ernst­lich als Ver­tei­di­gungs­po­si­ti­on ein­ge­nom­men, es gebe schlicht­weg kei­nen »eth­no­kul­tu­rel­len« Volks­be­griff in der AfD. Die­se fata­le Stra­te­gie mün­de­te her­nach im Bon­mot eini­ger AfD-Kol­le­gen, es gebe immer Leu­te, die Blech rede­ten, und in Reuschs Tira­de, ein­fa­che Mit­glie­der der Par­tei ver­stün­den auf­grund ihres »ein­fa­chen Bil­dungs­hin­ter­grunds« eige­ne Aus­sa­gen zum Teil gar nicht.

Man kann ohne jede Häme und in kri­ti­scher Soli­da­ri­tät ver­bun­den sagen:

Das, was Roman Reusch in Müns­ter und anders­wo ver­tritt, ist poli­tisch (!) im Jahr 2024, unter einer Innen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser zumal, nicht mehr zu ver­mit­teln. Weder der eige­nen Basis noch den Wäh­lern. Doch der ehe­ma­li­ge Lei­ten­de Ober­staats­an­walt hält an einem Kurs fest, den sei­ne par­tei­in­ter­nen Kri­ti­ker als »Kurs der poli­ti­schen Selbst­ver­leug­nung« beschreiben.

Aus der Par­tei drin­gen gar Gerüch­te her­vor, wonach Reusch erst am 15. März der AfD-Füh­rung des Bun­des und der Län­der emp­foh­len habe, auf einen dif­fe­ren­zier­ten Volks­be­griff per se zu ver­zich­ten, weil sei­ne Ver­wen­dung mitt­ler­wei­le prin­zi­pi­ell dafür sor­ge, daß man als »extre­mis­tisch« gelte.

Folgt als nächs­tes die kolos­sa­le Idee, die AfD als Par­tei­pro­jekt der grund­sätz­li­chen Oppo­si­ti­on ein­zu­stel­len, weil man sonst Fae­ser, Baer­bock und Habeck zu sehr ver­är­ge­re? Sie legen fest, was »rechts­extrem« ist: Heu­te ist es das Bekennt­nis zum Eige­nen, mor­gen die Kli­ma­wan­del­leug­nung, über­mor­gen das Fest­hal­ten am bio­lo­gi­schen Geschlecht. Wer das nicht sieht, stol­pert umher.

Es fehlt ein­mal mehr ein bewuß­tes und selbst­be­wuß­tes Gedächt­nis der eige­nen poli­ti­schen Hemi­sphä­re: Reusch tappt dadurch in die ver­häng­nis­vol­le und selbst­zer­stö­re­ri­sche (weil Kräf­te zunächst bin­den­de, dann schon läh­men­de) Repu­bli­ka­ner­fal­le des teu­ren Pro­zes­sie­rens um des Pro­zes­sie­rens wil­lens, der devo­ten Selbst­kas­tei­ung vor Mil­lio­nen­pu­bli­kum – und er tut es wohl reins­ten Gewis­sens, über­zeugt, das Rich­ti­ge zu tun. Es sei offen gesagt: Das ist legi­tim, weil er offen­bar eine Mehr­heit im Bun­des­vor­stand hin­ter sich weiß. Das ist dem­nach eine mög­li­che Vari­an­te des Handelns.

Aber es gin­ge argu­men­ta­tiv und poli­tisch eben auch anders. Das zeigt in die­sen Tagen aus­ge­rech­net Mathi­as Brod­korb, der ehe­ma­li­ge Bil­dungs- und Finanz­mi­nis­ter Meck­len­burg-Vor­pom­merns – ein Sozi­al­de­mo­krat mit aus­ge­präg­ter Nei­gung zu Fair­neß auch dem poli­ti­schen Geg­ner gegenüber.

Denn das, ein Geg­ner bzw. schar­fer Kri­ti­ker, ist Brod­korb zwei­fel­los: Er hat kei­ne Sym­pa­thie für die AfD oder für das neu­rech­te Lager – aber er sieht die Ein­schrän­kung der Mei­nungs­äu­ße­rungs­frei­heit im all­ge­mei­nen und die Kri­mi­na­li­sie­rung des Volks­be­griffs im beson­de­ren offen­bar als Grund, Wider­spruch zu äußern und dem Ampel-Main­stream in die Para­de zu fahren.

Er tut dies via Inter­views, zum Bei­spiel in der Neu­en Zür­cher Zei­tung. Er tut dies mit­tels sei­nes eige­nen Buches, Gesin­nungs­po­li­zei im Rechtsstaat?

Zunächst zum Inter­view. Brod­korb weist dar­auf hin, was Reusch mei­nes Wis­sens nach argu­men­ta­tiv nicht offen­siv betont:

Nach Arti­kel 116 ist Deut­scher, wer deut­scher Staats­bür­ger oder [!] deut­scher Volks­zu­ge­hö­ri­ger ist.

Dar­aus folgt: Offen­bar ist es nicht das­sel­be, was aber heu­te, for­ciert durch die Ampel-Agi­ta­ti­on, in Ver­ges­sen­heit gerät, bedau­er­li­cher­wei­se auch in den eige­nen (Spitzen-)Reihen.

Brod­korb geht daher ins Detail:

Volks­zu­ge­hö­ri­ge sind gemäss Grund­ge­setz Men­schen, die von Deut­schen abstam­men und sich zur deut­schen Kul­tur­na­ti­on beken­nen, aber kei­ne deut­schen Staats­bür­ger sind. Nur des­halb konn­te Bun­des­kanz­ler Hel­mut Kohl nach der Wen­de Men­schen aus der ehe­ma­li­gen Sowjet­uni­on ein­la­den, in die Bun­des­re­pu­blik zu kom­men, um dort deut­sche Staats­bür­ger zu werden. (…) Und deut­sche Volks­zu­ge­hö­ri­ge gibt es bis heu­te. Kon­kret ist das im Bun­des­ver­trie­be­nen­ge­setz gere­gelt. Weil das Grund­ge­setz von einer dop­pel­ten Defi­ni­ti­on des Deutsch­seins aus­geht – Staats­bür­ger einer­seits, Volks­zu­ge­hö­ri­ge ande­rer­seits –, haben Letz­te­re bis heu­te das Recht, deut­sche Staats­bür­ger zu werden,

wobei man etwa an die ober­schle­si­schen Deut­schen in Polen den­ken soll­te, die vom Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um im Erhalt ihrer »eth­no­kul­tu­rel­len« (!) Iden­ti­tät bestärkt wer­den – also in einer Iden­ti­tät, die es laut Reusch in der AfD gar nicht als The­ma gebe.

Recht hat Reusch aber inso­fern, als daß er sagt: Der Volks­be­griff steht im Zen­trum der Angrif­fe auf die AfD. Nur ist er also dif­fe­ren­ziert zu ent­fal­ten, zu erklä­ren, zu ver­tei­di­gen (das ver­ste­hen die eige­nen Wäh­ler sogar bes­ser als manch’ Funk­tio­när!) – nicht zu schlei­fen oder gar zu leug­nen (sie­he oben), um viel­leicht eini­ge Mona­te mehr Repres­si­ons­auf­schub zu erkaufen.

Brod­korb kommt über die­se Volks­be­griffs­fra­ge zur Extre­mis­mus­fra­ge, die einst, in der bür­ger­li­chen Extre­mis­mus­theo­rie nach Eck­hard Jes­se, Uwe Backes et al. die Gewalt­fra­ge umschloß:

Die meis­ten neh­men wahr­schein­lich an, dass es um Gewalt und die Pla­nung poli­tisch moti­vier­ter Straf­ta­ten geht, wenn der Ver­fas­sungs­schutz eine poli­ti­sche Par­tei ins Visier nimmt. Aber das ist hier tat­säch­lich nicht der Fall. Hier geht es wirk­lich um den Volksbegriff,

den die Bun­des­re­gie­rung, wie gezeigt, in bezug auf das Aus­lands­deutsch­tum durch­aus affirmiert.

Brod­korb erläu­tert es sei­nen Lesern nachdrücklich:

Tat­säch­lich unter­stützt die Bun­des­re­pu­blik jähr­lich mit Mil­lio­nen Euro und wort­wört­lich die «eth­no-kul­tu­rel­le Iden­ti­tät» aus­lands­deut­scher Volks­zu­ge­hö­ri­ger. Das wie­der­um ergibt ja nur Sinn, wenn es so etwas wie ein deut­sches Volk gibt, das nicht iden­tisch ist mit der Sum­me der Staats­bür­ger. Wer aber das­sel­be Ziel in der Bun­des­re­pu­blik selbst ver­folgt, wird wie­der­um per se als Ver­fas­sungs­feind klas­si­fi­ziert. Damit erzeugt der Staat in sei­nem Han­deln selbst die­sen Widerspruch.

Eben das müß­te im Fokus jed­we­der AfD-Argu­men­ta­ti­on ste­hen: Der Wider­spruch des poli­ti­schen Geg­ners, also der Bun­des­re­gie­rung, ihres Innen­mi­nis­te­ri­ums und des die­sem unter­stell­ten Geheim­dienst. Allein, man ver­nimmt wenig.

Brod­korb ten­diert jeden­falls im Gespräch mit der NZZ dazu, sei­ne Hoff­nung auf das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt zu set­zen. Die­ses müß­te klä­ren, ob Staats- und Volks­zu­ge­hö­rig­keit zwin­gend ident sein muß – oder ob es so ist, wie die AfD abseits von Reuschs neu­en Posi­tio­nie­run­gen eigent­lich pro­gram­ma­tisch ver­tritt, daß näm­lich die

Zuge­hö­rig­keit zum Staats­volk von der eth­nisch-kul­tu­rel­len Iden­ti­tät der betref­fen­den Per­son recht­lich unab­hän­gig ist,

daß man also durch­aus deut­scher Staats­bür­ger sein kann, ohne deut­scher Volks­zu­ge­hö­ri­ger zu sein (und umge­kehrt, sie­he Fall­bei­spiel Oberschlesien).

Brod­korb meint:

Ohne Karls­ru­he kom­men wir da nicht wie­der hin­aus. Dafür ist die­ser Fall welt­an­schau­lich und poli­tisch zu vermint.

Hier darf man getrost ein­wen­den: Josef Schüßlb­ur­ner und Thor v. Wald­stein haben da ihre – begrün­de­ten – Zweifel.

Aber, und damit wären wir beim Buch Gesin­nungs­po­li­zei im Rechts­staat? und sei­ner – mei­nes Erach­tens – ein­zi­gen Schwach­stel­le: Bei­de Autoren tau­chen (aus erwart­ba­ren Grün­den?) nicht auf, eben­so wenig die nahe­lie­gen­de Fra­ge, wer eigent­lich macht­po­li­tisch in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land über­haupt fak­tisch in der Lage wäre, die Ver­fas­sung oder ein­zel­ne ihrer Bestand­tei­le aus­zu­he­beln. Ist das nicht eher die Regie­rung als die mar­gi­na­li­sier­te Oppo­si­ti­on? Posi­tiv gewen­det: Brod­korb hat sich Fra­gen auf­ge­ho­ben, die in einem Band 2 bzw. einer Fort­set­zung sei­nes Best­sel­lers beim Zu Klam­pen Ver­lag als »Desi­de­rat« bear­bei­tet wer­den können.

Das Buch selbst, und da wie­der­ho­le ich mei­ne The­se aus dem Pod­cast »Lage­be­spre­chung«, ist das poli­ti­sche Sach- und Fach­buch des Jah­res 2024, egal was da noch kom­men mag. Denn Volks­be­griff, »Extremismus«-Fragen und Repres­si­ons­me­cha­nis­men wer­den in der wei­te­ren Ampel-Regie­rungs­zeit zen­tra­le The­men für die gesam­te patrio­ti­sche Sze­ne­rie blei­ben. Man muß sich also ent­spre­chen­des Wis­sen aneig­nen und anwend­bar machen.

Aus­gangs­punkt des Brod­korb-Buchs ist die Bedro­hung für Mei­nungs­frei­heit und prak­ti­sche Demo­kra­tie durch einen wuchern­den Appa­rat des Ver­fas­sungs­schut­zes (VS). Die­ser eig­ne sich Befug­nis­se an, wei­te die Über­wa­chung oppo­si­tio­nel­ler Par­tei­en (wie der AfD) und Strö­mun­gen (wie der »Neu­en Rech­ten«) immer wei­ter aus. Der VS schreckt ja nicht ein­mal mehr davor zurück, unver­hoh­len Den­ken und Spra­che regle­men­tie­ren zu wol­len – wohl Anma­ßung und Grenz­über­schrei­tung durch VS-Chef Tho­mas Hal­den­wang zugleich.

Das Leit­mo­tiv des vor­lie­gen­den Buches kann man daher in den Wor­ten des Vor­wort­au­tors Vol­ker Boeh­me-Neß­ler, einem renom­mier­ten Ver­fas­sungs­recht­ler, der sei­ner­seits im Cice­ro in die Debat­te sprang, so ausdrücken:

Wie kann so etwas im Rechts­staat mög­lich sein?

Brod­korb macht klar: In einem funk­tio­nie­ren­den Rechts­staat und in einer intak­ten Demo­kra­tie dürf­te es gar nicht mög­lich sein. Der VS sei

eine für die Demo­kra­tie unwür­di­ge Institution.

Des­halb habe auch kein ande­res frei­heit­li­ches Land die­ser Welt die­se bun­des­deut­sche Beson­der­heit als Vor­bild genom­men. Wer wünscht sich schon einen Geheim­dienst, der über Stel­lung­nah­men und Inter­ven­tio­nen eine »Prü­fung der poli­ti­schen Gesin­nung« vornimmt,

um Anders­den­ken­de öffent­lich an den Pran­ger stel­len zu können?

Anhand von sechs prä­gnan­ten Fall­stu­di­en aus der Pra­xis – von links (Bodo Rame­low: 27 Jah­re VS-beob­ach­tet, dann Minis­ter­prä­si­dent!) bis rechts (Schnell­ro­da-Kom­plex: Jeder Schnell­ro­da-Ken­ner wird Brod­korbs Aus­füh­run­gen mit gro­ßer Neu­gier­de oder gar Eupho­rie lesen!) – zeigt der Autor im Anschluß auf, wie sich der drit­te deut­sche Geheim­dienst (neben dem Mili­tä­ri­schen Abschirm­dienst, MAD, und dem Bun­des­nach­rich­ten­dienst, BND) sei­ne Geg­ner zurechtlegt.

Es gehe dar­um, die Betrof­fe­nen in Ver­ruf zu brin­gen, ihre Struk­tu­ren zu zer­set­zen und sie aus der frei­en Wil­lens­bil­dung aus­zu­schlie­ßen. Brod­korb ohne viel Gewe­se: Das erin­ne­re nicht sub­ku­tan, son­dern unver­hoh­len an bewähr­te Stasi-Methoden.

Brod­korbs bahn­bre­chen­de Arbeit, die die Kri­mi­na­li­sie­rung des Volks­be­griffs als Bau­stein einer neu­en Zivil­re­li­gi­on kennt­lich macht (Pro­blem: Wie soll man ratio­nal gegen eine Glau­bens­leh­re argu­men­tie­ren?) mün­det schließ­lich in einem Plä­doy­er dafür, den Ver­fas­sungs­schutz schlech­ter­dings abzu­schaf­fen. Nicht etwa aus Zunei­gung zur AfD und zur ver­fem­ten Oppo­si­ti­on – son­dern zur Ret­tung des von ihm so kennt­nis­reich wie lei­den­schaft­lich und elo­quent ver­tei­dig­ten Grundgesetzes.

Apro­pos: Die AfD-Spit­ze labelt ihre Par­tei immer wie­der als »Grund­ge­setz­par­tei«. Schon allein des­halb wäre es gebo­ten, daß sich jeder han­deln­de Funk­tio­när die­ses Buch als »Pflicht­lek­tü­re« vor­nimmt. Auf­trit­te wie in Müns­ter wür­den dann, ehr­li­ches Erkennt­nis­in­ter­es­se und Befä­hi­gung zur Selbst­kri­tik vor­aus­ge­setzt, der Ver­gan­gen­heit ange­hö­ren. Davon pro­fi­tiert dann das gesam­te non­kon­for­me Lager.

– – –

Mathis Brod­korb: Gesin­nungs­po­li­zei im Rechts­staat? – hier bestel­len.