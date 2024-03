Pfarrer Milch, geboren vor 100 Jahren – Moritz Scholtysik porträtiert

Unter den deutschen Priestern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Pfarrer Milch eine Ausnahmegestalt: Seine sprachgewaltigen Predigten und Vorträge zogen auf zahlreichen Glaubenskundgebungen mehrere tausende Zuhörer an.

Das kirch­li­che oder poli­ti­sche Tages­ge­sche­hen strei­fet Milch meist, wäh­rend er den phi­lo­so­phi­schen und theo­lo­gi­schen Grund­la­gen die grö­ße­re Beach­tung schenk­te. Sein Spiel mit den Wor­ten erin­nert zuwei­len an die Spra­che Heid­eg­gers. Er ver­faß­te Gebe­te, Gedich­te und Hym­nen und nahm Bezug auf Goe­the, Nietz­sche, Ril­ke, Geor­ge, Jün­ger, Fer­n­au, Solo­wjow, Dos­to­jew­ski und andere.Auch dadurch gewann Milch über katho­li­sche Krei­se hin­aus Anklang.

Sei­ne Anspra­chen fin­det man in vie­len kur­zen Aus­schnit­ten im Netz. Sogar einem Rap-Album wird sei­ne Stim­me vor­an­ge­stellt und in meh­re­ren Lie­dern der Neo­folk-Band „Von Thron­stahl“ eingespielt.

Gebo­ren wird Johan­nes Phil­ipp Milch am 17. März 1924 in Wies­ba­den als jüngs­tes von drei Kin­dern einer pro­tes­tan­ti­schen Fami­lie. Nach dem Abitur wird er 1942 ein­ge­zo­gen und dient in Ita­li­en, bevor er in US-ame­ri­ka­ni­sche Gefan­gen­schaft gerät und die­se von März 1945 bis Novem­ber 1946 in Frank­reich zubringt.

Unter den Mit­ge­fan­ge­nen befin­det sich ein katho­li­scher Pries­ter, mit dem Milch theo­lo­gi­sche Dis­kus­sio­nen führt, was schließ­lich in sei­ner Kon­ver­si­on mün­det. 1947 beginnt er ein Stu­di­um der Phi­lo­so­phie und Theo­lo­gie an der Jesui­ten­hoch­schu­le St. Geor­gen in Frank­furt am Main, wird 1953 im Lim­bur­ger Dom zum Pries­ter geweiht und 1962 als Pfar­rer in Hat­ters­heim am Main eingesetzt.

Nur weni­ge Mona­te spä­ter öff­net das Zwei­te Vati­ka­ni­sche Kon­zil in Rom dem zuvor ver­ur­teil­ten Moder­nis­mus die Türen zum Innern der katho­li­schen Kir­che. Für Milch beginnt damit die Zeit des Kamp­fes, den er, wie er in einem spä­te­ren sei­ner Sonn­tags­brie­fe schreibt, nicht liebt:

Aber wehe mir, wenn ich nicht kämpfe!

Zunächst ver­tritt er nur die The­se, daß die Kon­zils­be­schlüs­se nicht in sich ver­werf­lich sei­en, son­dern nur im moder­nis­ti­schen Sin­ne aus­ge­legt wür­den. Um die­ser Ent­wick­lung ent­ge­gen­zu­tre­ten, über­nimmt er 1969 den Vor­sitz der „Bewe­gung für Papst und Kir­che“. Die Ver­schär­fung der Kir­chen­kri­se sowie die zuneh­mend grund­sätz­li­che Kri­tik Milchs am Kon­zil und sei­nen Beschlüs­sen füh­ren jedoch zu inter­nen Kon­flik­ten, die ihn ver­an­las­sen, die Bewe­gung zu verlassen.

Hüten Sie sich vor den Konservativen,

warnt er eini­ge Jah­re spä­ter. Bereits 1972 hat er die actio spes uni­ca gegrün­det, um für die moder­nis­ti­schen Exzes­se in der Kir­che Süh­ne zu leisten.

Aus dem Kon­takt zu Erz­bi­schof Mar­cel Lefeb­v­re macht der Pfar­rer kei­nen Hehl. Als ihn des­we­gen der Lim­bur­ger Bischof Wil­helm Kempf 1979 unter Druck setzt, ant­wor­tet Milch in der für ihn typi­schen abso­lu­ten Weise:

Sein, Erz­bi­schof Lefeb­v­res, Werk und Wil­le ist uns allen das befrei­en­de Den­noch, Kern und Garan­tie katho­li­scher Kon­ti­nui­tät, Fels in der Bran­dung. Wir sind ihm verschworen!

Die Kon­se­quen­zen sind ihm bewusst: Am 18. Okto­ber 1979 wird Hans Milch von sei­nem Amt als Pfar­rer suspendiert.

Milchs Wider­stand gegen die Anpas­sung kirch­li­cher Struk­tu­ren an den libe­ra­len Zeit­geist ist ohne Rück­sicht auf eige­ne Ver­lus­te und fol­ge­rich­tig. Schließ­lich pre­digt er wie­der­holt vom Glau­ben als ein gro­ßes Wag­nis und eine glü­hen­de Lei­den­schaft. Wer sich ein­mal von der Got­tes­lie­be über­wäl­ti­gen lie­ße, der müs­se bren­nen wie Feu­er, immer in Bewe­gung und alles verzehrend:

Und wie die Pest mußt du fürch­ten das Wort, das der Lie­be ent­ge­gen­steht wie Was­ser dem Feu­er, das Wort “genug”.

Der Hei­li­ge ist für Milch die Figur, die von Gott nicht genug haben kann und die das kind­haf­te Stau­nen nie ablegt. Die Hei­li­gen dür­fe man sich

nicht als sanf­te Gestal­ten vor­stel­len, die immer mit einer gewis­sen Blut­ar­mut behaf­tet, ohne lei­den­schaft­li­che Aus­bruchs­mög­lich­kei­ten über die Land­schaft glitten.

Das Gegen­teil sei der Fall. Des­halb ruft er den Gläu­bi­gen zu:

Die­ser Krib­bel­kram klein­bür­ger­li­cher Tugen­den, immer schön beschei­den sein, ist eine Fest­na­ge­lung klein­ka­rier­ter Vor­stel­lun­gen und geis­ti­gen Klein­rent­ner­tums. Wir sind nicht Chris­ten aus Blut­man­gel und Man­gel an Lebens­wil­len, son­dern wir sind Chris­ten aus äußers­tem, flam­men­den Lebens­wil­len heraus.

Die direk­te Anspra­che des Gläu­bi­gen in Milchs Pre­dig­ten ist Aus­druck der gro­ßen Bedeu­tung, die er der Per­sön­lich­keit bei­misst und die aus dem dama­li­gen zeit­li­chen Hin­ter­grund zu ver­ste­hen ist: Milch reagiert damit auf den Novus Ordo Mis­sae, den er selbst nie zele­briert hat und durch den die hei­li­ge Mes­se als „Gemein­schafts­er­leb­nis“ umge­deu­tet wur­de. Im Mess­op­fer tei­le sich Gott jedoch der ein­zel­nen See­le mit und stel­le die­se vor die Ent­schei­dung, erklärt der Pfarrer:

Unge­schützt, auf frei­er Plä­ne, wie ich zu sagen pfle­ge, auf frei­er Ebe­ne, unbe­deck­ten Haup­tes, bist Du die­sem Ange­bot aus­ge­lie­fert und kannst nichts ande­res als Ja oder Nein sagen. Und Dein Ja-Sagen, Dei­ne Hin­ga­be, ist Dein Glück, und Dein Nein-Sagen, Dei­ne Ver­wei­ge­rung, ist Dei­ne Höl­le und Dein Unglück.

In Milchs Beto­nung der Per­sön­lich­keit steckt des­wei­te­ren die Erfah­rung der tota­li­tä­ren Sys­te­me des 20. Jahr­hun­derts, deren Inan­spruch­nah­me der Mas­se als poli­ti­sches Sub­jekt er zurück­weist. Für Milch ist Masse

eine wesent­li­che Fol­ge der Erb­sün­de. Es ist die Ein­stel­lung, die den Men­schen zur fana­ti­schen Leug­nung sei­nes wesen­haf­ten Geist-Anspru­ches treibt. Der von Mas­se beherrsch­te, der Ver­mas­sung anheim­ge­fal­le­ne Mensch will ein Es sein, will sich dem Man beu­gen, will immer sich im Mit­ein­an­der und Neben­ein­an­der befinden.

Gemein­schaft kann laut Milch jedoch nur im Sich-Aus­rich­ten auf Gott ent­ste­hen. Auch das Volk betrach­tet er aus die­ser über­na­tür­li­chen und über­zeit­li­chen Perspektive:

Ver­bun­den­heit mit dem eige­nen Volk, Lie­be zum Vater­land heißt: Als mit­teln­des, pries­ter­li­ches Glied Ver­gan­gen­heit und Zukunft zu ver­ei­nen, Ver­gan­gen­heit und Zukunft hin­über­ret­ten. Ver­gan­gen­heit und Zukunft ver­ei­nen kann frei­lich nur der­je­ni­ge, wel­cher im Ewi­gen gründet.

Der Ver­lust der Fähig­keit, die Din­ge von der Ewig­keit her zu betrach­ten, führ­te nach der mit­tel­al­ter­li­chen „Zeit der Geis­tes­hel­le“ zur ratio­na­lis­ti­schen „Ent­geis­tung der Ver­nunft“, die ihren bis­he­ri­gen Höhe­punkt in der Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on fei­er­te und wor­aus „der Ein­bruch der moder­nen Tech­nik“ und der damit ver­bun­de­ne Fort­schritts­op­ti­mis­mus folgten.

Sei­ne Tech­nik­kri­tik ver­bin­det Milch mit sei­nen Gedan­ken von der Per­sön­lich­keit und der Auf­ga­be des Hin­über­ret­tens zur Forderung,

Eli­ten der Ein­wei­hung zu schaf­fen, wel­che nicht nur die Bann­kraft des Geis­tes wir­ken, daß sie die wuchern­de Tech­nik in den Dienst des Men­schen­we­sens zwin­ge, son­dern die tech­ni­sche Ent­wick­lung selbst unter den Vor­be­halt des­sen stel­le, was der Men­schen­geist erträgt.

Mög­lich wer­de dies durch den Glau­ben, aus dem er sei­ne Hoff­nung schöpft, auch für eine umfas­sen­de Wen­de in der von der „Besat­zungs­macht“ Moder­nis­mus gefan­ge­nen Kir­che. Er ver­nimmt eine „Wit­te­rung für das Not­wen­di­ge“ und

die Stim­men derer, die Aus­schau hiel­ten nach den Gegen­kräf­ten, die einen neu­en katho­li­schen Adel, weg­wei­sen­de Kader der Weis­heit bil­den könnten.

Milch küm­mert sich auch um Men­schen aus dem Frank­fur­ter Bahn­hofs­vier­tel. Eines die­ser Wer­ke der Nächs­ten­lie­be wird ihm schließ­lich zum Ver­häng­nis: Am 8. August 1987 wird Pfar­rer Hans Milch in Wies­ba­den von dem psy­chisch Kran­ken Lui­gi Zito, den er zuvor betreut hat, ermordet.

Wolf­gang Schü­ler, der spä­te­re Her­aus­ge­ber von Milchs Schrif­ten, und sei­ne Ehe­frau fin­den den Pries­ter mit aus­ge­brei­te­ten Armen auf dem Fuß­bo­den, meh­re­ren Ein­sti­chen eines Mes­sers im Kopf und einem Holz­pfahl in die Brust gerammt. „Was ist Opfer?“, fragt Milch in einem Vor­trag weni­ge Jah­re zuvor, „Total­hin­ga­be, Selbst­ent­äu­ße­rung, Hin­ga­be zum Vater in Tod, Auf­er­ste­hung und Him­mel­fahrt, Feuer!“

Milch hat die­se Maß­ga­be auch in sei­nem eige­nen Tod umge­setzt – im Glau­ben an die Ewig­keit. Am 17. August wur­de Pfar­rer Milch in Wies­ba­den bei­gesetzt. In sei­ner Trau­er­an­spra­che lobt Wal­ter Hoe­res die Theo­lo­gie Milchs als „Mor­gen­däm­mern des ewi­gen Lebens“.