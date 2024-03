The Zone of Interest – eine Filmbesprechung von Kevin Naumann

Eine Frau Mitte 30, Baby auf dem Arm. Entfernt schallen Befehle und Schußgeräusche, verschwinden hinter einem Dauerdröhnen, ab und zu verspringen atonale Soundschnipsel. Hier kündigt sich ein ungewöhnlicher Film an. Kein Actionstreifen, dafür vollkommen getragen von Unterschwelligkeit und Distanz.

The Zone of Inte­rest ist eine Zumu­tung: für den­je­ni­gen, der es ger­ne direkt hat, sowie­so, und ein Kunst­werk für jenen, der sub­ti­le For­men schätzt. Der Fokus liegt hier, anders als in etwa Spiel­bergs Schind­lers Lis­te auf dem Her­aus­stel­len von Nor­ma­li­tät. Wer einen Täter­film erwar­tet, dürf­te ent­täuscht sein.

Im Medi­en­echo wur­de die Fra­ge auf­ge­wor­fen, ob man einen Ver­bre­cher als nor­ma­len Men­schen dar­stel­len dür­fe, Stich­wort Han­nah Are­ndt – „Bana­li­tät des Bösen“. Natür­lich darf man das. Der Blick in den All­tag des Kom­man­dan­ten eines Ver­nich­tungs­la­gers läßt den größ­ten Ver­bre­cher als rela­tiv nor­ma­len Men­schen inmit­ten bana­ler Bezie­hun­gen daste­hen. Für man­che unerträglich.

Aber es han­delt sich nicht expli­zit um einen Film über den Holo­caust. (Dazu spä­ter mehr.) Es wird der Ver­such unter­nom­men, das all­täg­li­che Leben der Kom­man­dan­ten­fa­mi­lie Höß aus­zu­leuch­ten. Ein fast gewöhn­li­ches Leben, das ein­zig durch eine Beton­mau­er mit Sta­chel­draht von der Ver­nich­tungs­in­dus­trie getrennt ist.

Das ist die eine Zumu­tung. Zu sehen ist der Kon­trast zwei­er Rei­che, das pri­va­te, rund um das Haus und den Gar­ten, bewohnt durch SS-Ober­sturm­bann­füh­rer und Lager­kom­man­dant Rudolf Höß (Chris­ti­an Frie­del) und sei­ner Frau Hed­wig (San­dra Hül­ler), sowie deren fünf Kin­dern und den bei­den pol­ni­schen Dienst­mäd­chen. Unmit­tel­bar neben­an: das Lager Ausch­witz I.

Bis zu fünf fest instal­lier­te Kame­ras sol­len laut dem Regis­seur Jona­than Gla­zer an die 800 Stun­den Film­ma­te­ri­al auf­ge­nom­men haben. Die­se Art des Fil­mens von fixen Punk­ten über einen län­ge­ren Zeit­raum ermög­lich­te eine Unge­stört­heit, die die Gren­zen zwi­schen Kunst und Rea­li­tät auf­zu­he­ben scheint. Die Ein­stel­lung ist stets auf Abstand, es gibt nur sehr weni­ge Por­trait­auf­nah­men. Man betrach­tet natür­li­ches Ver­hal­ten und nur einen Rest an Spiel, die Kin­der toben, wäh­rend im Hin­ter­grund die Schorn­stei­ne aufflammen.

Die­se Ton-Bild-Arbeit muß man durch­hal­ten kön­nen. Der Sound­track ist her­aus­ra­gend, die Sze­nen für sich genom­men unspek­ta­ku­lär. Es gibt kei­nen Span­nungs­bo­gen wie in Hor­ror­fil­men, alles wabert und grollt ohne Unter­laß und domi­niert dadurch die gezeig­te Nor­ma­li­tät. Sel­ten fährt die Kame­ra durch die Kulisse.

Zwei Ereig­nis­se sol­len die Vil­la Höß erschüt­tern, zum einen durch die Figur der Groß­mutter. Sie fin­det nachts kei­nen Schlaf, blickt aus dem Fens­ter auf die feu­ern­den Schlo­te und reist still und heim­lich ab. Kur­zer Tru­bel im Hau­se, zurück bleibt ledig­lich eine Nach­richt auf der Kom­mo­de im Erd­ge­schoß. Der Zet­tel wird kur­zer­hand von Hed­wig im hell­grü­nen Kachel­ofen ohne gro­ße Regung verbrannt.

Als Rudolf Höß nach Ora­ni­en­burg ver­setzt wer­den soll, trifft das vor allem Haus­frau Hed­wig. Es fol­gen Streit und Zwist. Man hat­te sich als Fami­lie ein­ge­rich­tet, es sich schön gemacht, einen neu­en Ort geschaf­fen. An die­ser Stel­le genießt man die Bril­lanz der Haupt­dar­stel­le­rin. Sie domi­niert die Dia­lo­ge, ver­kör­pert Stren­ge und Authen­ti­zi­tät, wäh­rend die männ­li­che Haupt­fi­gur zwar in den Ein­zel­sze­nen gut rüber­kommt, aber im direk­ten Zusam­men­spiel gegen­über der Hed­wig San­dra Hül­lers ver­blaßt. Sie wirkt käl­ter und stär­ker, sie hat das Sagen und ist als Mut­ter die Mit­te der Familie.

Höß hin­ge­gen betrach­tet sich ledig­lich als Glied einer Befehls­ket­te und hängt weni­ger an einem kon­kre­ten Ort als an sei­ner Kar­rie­re. Befehl ist Befehl, Abord­nung bedeu­tet Abord­nung. In Ora­ni­en­burg ver­mag er es jedoch, die Situa­ti­on zu sei­nen Guns­ten zu beein­flus­sen und sei­ne end­gül­ti­ge Ver­set­zung zu ver­hin­dern. Er kann nach Ausch­witz zurückkehren.

Der ein­zi­ge Kri­tik­punkt die­ses Meis­ter­werks ist sein Ende. Der gesam­te Film zeich­net sich aus durch eine gekonn­te Sub­ti­li­tät, die von einer sehr star­ken Ton­ar­beit und dem natür­li­chen Licht­spiel getra­gen wird. Das Grau­en, das sich unmit­tel­bar hin­ter der Grund­stücks­mau­er abspielt, ließ sich nur erahnen.

Die­se den gesam­ten Film aus­zeich­nen­de Unter­schwel­lig­keit gegen­über dem Holo­caust wird schließ­lich durch Auf­nah­men aus der heu­ti­gen Zeit durch­bro­chen. Man blickt über die Schul­tern zwei­er Putz­kräf­te mit moder­ner Klei­dung, die die Räu­me und Anla­gen säu­bern. Dann erfolgt die letz­te Blen­de zurück zu Rudolf Höß, der, völ­lig allein in einem dunk­len, brei­ten Flur ste­hend, sich zu über­ge­ben und ins Nichts zu bli­cken scheint.

Was für ein Bruch mit dem bis dahin Gese­he­nen und Gefühl­ten! Daß man es nicht unter­las­sen kann (es ist eine US-Pro­duk­ti­on), eine künst­le­ri­sche Kom­po­si­ti­on zu die­sem The­men­kom­plex abzu­schlie­ßen, ohne den Zuschau­er doch noch dezi­diert belehrt haben zu wol­len. Durch die­se unnö­ti­ge „Ein­ord­nung“ gegen Ende hat der Film gera­de noch den Sprung geschafft in die Spar­te der Lehrfilme.

Was nicht unter­ge­hen soll, sind drei Sze­nen, die dann ein­set­zen, sobald Rudolf Höß sei­nen Kin­dern vor­liest. Höß Stim­me wird zur Erzähl­stim­me. Gezeigt wird ein jugend­li­ches Mäd­chen, das sich nachts in die Schlamm­gru­ben des Lagers schleicht, um dort Äpfel zu ver­ste­cken. “True sto­ry”, laut dem Pro­du­zen­ten. Die­se Dar­stel­lung erfolgt als Nega­tiv. Wohl soll dies eine doch noch vor­han­de­ne Huma­ni­tät (jun­ge Frau / Apfel / Frucht usw.) inmit­ten eines Sys­tems der Ent­mensch­li­chung charakterisieren.

Man sieht die jun­ge Frau spä­ter am Kla­vier sit­zen und von einem Fet­zen Papier Noten spie­len. Es han­delt sich dabei um die Kom­po­si­ti­on „Son­nen­strah­len“ des inhaf­tier­ten His­to­ri­kers Joseph Wulf, der spä­ter meh­re­re Bücher ver­fass­te und zwi­schen 1962 und 1974 einen Brief­wech­sel mit Ernst Jün­ger unter­hielt. Ihm gelang 1945 bei einem Todes­marsch die Flucht.

Darf man aktiv Betei­lig­te der „dun­kels­ten Stun­de“ als lie­ben­de und sorg­sa­me Müt­ter und Väter „wie Du und Ich“ dar­stel­len? Ja bit­te, das ist Kunst, und es muß trotz allen Schre­ckens dar­stell­bar sein. Es ist sogar die Auf­ga­be der Kunst, all­zu gewohn­te Bil­der und Dar­stel­lungs­wei­sen zu durchbrechen.

Ich emp­feh­le die­ses Opus mit einer sehr star­ken weib­li­chen Haupt­rol­le und ein­dring­li­chen Ton­pro­duk­ti­on daher sehr.