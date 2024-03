Die Ökonomie der Aufmerksamkeit – Teil 3/4

In den ersten beiden Artikeln dieser Reihe hat Erik Ahrens gezeigt, wie man durch Provokation in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erreicht und wie man diese Aufmerksamkeit bindet. Die Frage, die sich von selbst stellt: Was machen wir nun mit dieser Aufmerksamkeit? Was können wir damit erreichen, daß wir mit System Aufmerksamkeit geweckt und gebunden haben?

Teil 3: Die Trichter-Methode

Daß die­ses Sys­tem funk­tio­niert, steht außer Zwei­fel: Tik­Tok hat erst in der Woche, in der die­ser Arti­kel erscheint, ange­kün­digt, Maxi­mi­li­an Krah in der Reich­wei­te zu dros­seln. Er soll nicht mehr auf der “For You Sei­te” erschei­nen, also auf der Start­sei­te der App, wo jeder Nut­zer die Vide­os zu sehen bekommt, die der Algo­rith­mus ihm zuspielt.

Tik­Tok funk­tio­niert so, daß die Nut­zer in ihrem Feed auf der “For You Sei­te” Vide­os ange­zeigt bekom­men, die der Algo­rith­mus für sie aus­sucht, unab­hän­gig davon, wel­chen Inhalts­er­stel­lern sie fol­gen. Die Reich­wei­te von Krah in die­sem Algo­rith­mus wur­de so gefähr­lich, daß er dort nun qua­si voll­stän­dig zen­siert wer­den soll.

Dies ist mehr als Beweis genug, daß wir mit unse­rer Metho­de die Auf­merk­sam­keit auf uns zie­hen und bin­den konn­ten. Tik­Tok steht als Spit­ze des Eis­bergs für unse­re gan­ze Stra­te­gie, die Öko­no­mie der Auf­merk­sam­keit nach ihren eige­nen Spiel­re­geln zu bedie­nen und damit unse­re Ideen vor die Augen von Mil­lio­nen Zuschau­ern zu brin­gen. Der Tik­Tok-Algo­rith­mus war dafür der Aus­gangs­punkt, das Sprung­brett. Und dar­um schlägt der Geg­ner an die­ser Stel­le zu.

Doch wir wer­den der Zen­sur auch in die­ser Ange­le­gen­heit zuvor­kom­men. Denn es ist mög­lich, die ein­mal erreich­te Auf­merk­sam­keit in bei­na­he jedes belie­bi­ge ande­re Kapi­tal umzu­wan­deln, solan­ge man dafür die rich­ti­ge Metho­de kennt: in Geld, in Leser, in Anhän­ger, und auch in Umge­hung der Zensur.

Wir kön­nen dank der Auf­merk­sam­keit, die wir bereits erzielt und gebun­den haben, selbst die Zen­sur der mäch­tigs­ten Social Media Platt­form der Welt besiegen.

Es fängt bei der Fra­ge an, was wir mit Auf­merk­sam­keit errei­chen, die wir ein­mal durch Pro­vo­ka­ti­on geweckt und durch Wie­der­ho­lung an uns gebun­den haben. Im Mar­ke­ting wären die Ant­wor­ten auf die­se Fra­gen ein­deu­tig: Wir wür­den Wer­bung schal­ten, unse­re Pro­duk­te ver­kau­fen, und hät­ten unser Ziel erreicht. Aber was soll uns die Auf­merk­sam­keit kon­kret brin­gen? Wir sind schließ­lich kei­ne Ver­käu­fer, son­dern poli­ti­sche Akteu­re, also müs­sen wir anders han­deln. Oder?

Dies ist der größ­te Irr­glau­be, den wir aus dem Weg räu­men müs­sen. Als Ver­brei­ter poli­ti­scher und welt­an­schau­li­cher Ideen sind wir im Grun­de nichts ande­res als Ver­mark­ter unse­rer Gedan­ken und Gefüh­le. Wir wol­len Men­schen in unse­rer Ziel­grup­pe errei­chen, ihre Auf­merk­sam­keit an uns bin­den und sie schließ­lich dazu brin­gen, etwas zu tun.

Die­se Hand­lung, die wir von ihnen wol­len, ist trans­for­ma­tiv: Sie sol­len nicht bloß etwas kau­fen, son­dern sie sol­len im bes­ten Fall anfan­gen, sich als Rech­te zu iden­ti­fi­zie­ren und unse­re Welt­an­schau­ung zu teilen.

Wir wol­len also viel mehr errei­chen als ein Ver­käu­fer: Wir wol­len nicht bloß Umsatz machen, son­dern wir wol­len Her­zen und Köp­fe gewin­nen. Anstatt Smart­phones oder ande­re Pro­duk­te zu ver­kau­fen, für die bereits all­ge­mei­ne Nach­fra­ge exis­tiert, wol­len wir eine Welt­an­schau­ung ver­brei­ten, die all­ge­mein dif­fa­miert wird. Wir müs­sen nicht weni­ger gut ver­kau­fen kön­nen als der durch­schnitt­li­che Wer­ber, son­dern viel bes­ser. Um als Rech­te die Mas­sen zu errei­chen, müs­sen wir Meis­ter-Ver­käu­fer werden.

Zum Glück ist dies mög­lich. Mit der rich­ti­gen Metho­de kann jeder ein Meis­ter in der Ver­brei­tung unse­rer Welt­an­schau­ung wer­den. Was uns dabei in die Hän­de spielt, ist die mensch­li­che Natur. Men­schen in unse­rer Ziel­grup­pe sind sich zwar nicht gleich, aber ähn­lich. Sie den­ken, füh­len und ver­hal­ten sich gemäß bestimm­ter Mus­ter. Wenn wir die­se Mus­ter ein­mal ver­ste­hen und vor­her­se­hen kön­nen, dann kön­nen wir sie mit der ent­spre­chen­den Metho­de immer wie­der errei­chen und in unse­rem Sin­ne zur Trans­for­ma­ti­on bewegen.

Wie kann jeder zum Meis­ter-Ver­käu­fer unse­rer Welt­an­schau­ung wer­den? Dar­um dreht es sich in die­sem Arti­kel, denn die­se Metho­de setzt dort an, wo wir zuvor auf­ge­hört haben: Wir haben Auf­merk­sam­keit erweckt und gebun­den. Wer dies ent­spre­chend der vor­he­ri­gen bei­den Arti­kel nach­ma­chen kann, der kann im nächs­ten Schritt die erreich­te Auf­merk­sam­keit kana­li­sie­ren und die­je­ni­gen, die ihm zuhö­ren, zu etwas brin­gen. Sie wer­den Käu­fer eines Buches, Mit­glie­der einer Orga­ni­sa­ti­on, Anhän­ger der eige­nen Welt­an­schau­ung oder akti­vis­ti­sche Mit­strei­ter im Kampf um die sozia­len Medien.

Die Metho­de, dies zu errei­chen, nennt sich Trich­ter-Metho­de. Im Mar­ke­ting ist die­ser Trich­ter (eng­lisch „Fun­nel“) ein gän­gi­ges Bild: Oben fällt die Ziel­grup­pe in einen Trich­ter, unten kom­men Kun­den heraus.

Ein Bei­spiel für einen sol­chen Trich­ter ist der typi­sche Ver­kaufs­pro­zeß im Netz: Zuschau­er sehen ein You­Tube-Video mit einer Pro­dukt­wer­bung in der Mit­te des Vide­os. Sie kli­cken in der Beschrei­bung des Vide­os auf einen Link, der sie zu einer Ver­kaufs­sei­te führt. Auf der Ver­kaufs­sei­te wird das Ver­spre­chen aus der Wer­bung wie­der­holt und der Besu­cher durch einen Kauf­pro­zeß geführt. Am Ende hat er das Pro­dukt gekauft – aus einem You­Tube-Zuschau­er ist ein Kun­de geworden.

Dabei kom­men aus dem Trich­ter natür­lich deut­lich weni­ger Kun­den her­aus als oben Zuschau­er hin­ein­rutsch­ten. Bei jedem Schritt vom Erst­kon­takt zum Kauf gibt es Ver­lus­te: Von 10.000 Zuschau­ern, die das You­Tube-Video und die Wer­bung sehen, kli­cken viel­leicht nur 100 auf den Link. Von den 100 sind nur zehn wirk­lich am Pro­dukt inter­es­siert, und nur zwei kau­fen am Ende. Wenn der Ver­käu­fer an den bei­den Käu­fen ins­ge­samt 200€ Gewinn macht, ihn die Wer­bung aber nur 100€ gekos­tet hat, dann hat der Trich­ter funk­tio­niert. Er hat die Reich­wei­te des You­Tubers genutzt und dar­aus Pro­fit gemacht. In ande­ren Wor­ten: Er hat Auf­merk­sam­keit in Kapi­tal verwandelt.

Die­ses Prin­zip ist im Mar­ke­ting Gang und Gäbe, in der Poli­tik und im Akti­vis­mus wird es jedoch noch kaum wirk­lich ange­wen­det. Dabei ist es ganz offen­sicht­lich so, daß am Ende eines Trich­ters nicht nur ein Pro­dukt­käu­fer ste­hen muß, son­dern auch ein neu­es Par­tei­mit­glied oder ein Mit­strei­ter in der Bewe­gung ste­hen kann.

Auch eine Welt­an­schau­ung kann im Grun­de mit die­ser Metho­de ver­brei­tet wer­den, wie ich an einem Bei­spiel ver­deut­li­chen möchte:

Maxi­mi­li­an Krah ver­öf­fent­lich­te ergän­zend zu sei­nem Buch auch eine Web­sei­te mit dem Titel politikvonrechts.de, die er in vie­len sei­ner Tik­Toks und ande­ren Bei­trä­gen bewarb. Auf die­ser Web­sei­te wer­den Besu­cher Schritt für Schritt durch eine Über­sicht sei­ner poli­ti­schen Ideen geführt. Außer­dem kön­nen sie eine 25-minü­ti­ge Zusam­men­fas­sung der Kern­punk­te sei­nes Mani­fests »Poli­tik von Rechts« anhö­ren. Wer dies tut, weiß danach, was Krah for­dert, und wie sei­ne Visi­on einer rech­ten Poli­tik aussieht.

Nun kann er jedes Mal, wenn er den Link zur Sei­te in einem Video oder einem Social Media Bei­trag erwähnt, die auf ihm lie­gen­de Auf­merk­sam­keit nut­zen, um einen Teil des Publi­kums auf die Sei­te zu zie­hen und dort von sei­nen Ideen zu über­zeu­gen zu las­sen – vor­her­seh­bar und auf Knopf­druck. Der Trich­ter arbei­tet für ihn, so wie ein Ver­kaufstrich­ter für den Ver­käu­fer arbei­tet und für die­sen pas­siv Gewinn erzeugt, sobald er ein­mal läuft und Auf­merk­sam­keit auf ihn gerich­tet wird.

Mit die­ser Metho­de läßt sich ein­mal gewon­ne­ne Auf­merk­sam­keit also in Käu­fer eines Pro­duk­tes oder Leser und Hörer eines Mani­fests ver­wan­deln, je nach­dem was beab­sich­tigt ist und wel­che Ziel­grup­pe wir anspre­chen. Mar­ke­ting-Exper­ten neh­men für den Bau sol­cher Trich­ter-Pro­zes­se hohe Beträ­ge, da die Erzeu­gung von Auf­merk­sam­keit und ihre Ver­wand­lung in Umsatz in der Auf­merk­sam­keits-Öko­no­mie eine der wert­volls­ten Fähig­kei­ten ist.

Im Fol­gen­den zei­ge ich, wie ein funk­tio­nie­ren­der Trich­ter funk­tio­niert und wie jeder ihn bau­en kann. Dar­über hin­aus zei­ge ich, wie wir mit die­ser Metho­de nicht nur Auf­merk­sam­keit in ande­res Kapi­tal umwan­deln kön­nen, son­dern noch viel mehr: wie wir Auf­merk­sam­keit nut­zen kön­nen, um noch mehr Auf­merk­sam­keit zu gene­rie­ren, und zwar expo­nen­ti­ell mehr, bis wir über­all sicht­bar und hör­bar werden.

Die­se Metho­de hat bis heu­te nur ein ein­zi­ger inter­na­tio­na­ler Influen­cer erfolg­reich ange­wandt, aber wir kön­nen sie Schritt für Schritt nach­ah­men und damit selbst omni­prä­sent wer­den. Dies wird uns letzt­lich ermög­li­chen, wie ein­gangs ange­kün­digt, selbst die Zen­sur auf Social Media Platt­for­men wie Tik­Tok zu schlagen.

Wir fan­gen mit dem Bau eines funk­tio­nie­ren­den ein­fa­chen Trich­ters an. Wer bereits sehr gut mit den Grund­la­gen der Ver­kaufs­psy­cho­lo­gie ver­traut ist, kann die nächs­ten Absät­ze über­sprin­gen und direkt zum Absatz sprin­gen, der mit „Die Tik­Tok-Gue­ril­la“ beginnt. Wer jedoch noch nie einen funk­tio­nie­ren­den Mar­ke­ting-Trich­ter gebaut hat, dem emp­feh­le ich, die fol­gen­den Absät­ze beson­ders auf­merk­sam zu lesen.

Um einen Trich­ter zu bau­en, müs­sen wir zuerst unse­re Ziel­grup­pe ken­nen und sicher stel­len, daß wir auch tat­säch­lich ihre Auf­merk­sam­keit auf uns len­ken kön­nen. Das bes­te Mar­ke­ting bringt nichts, wenn nie­mand oder nicht die rich­ti­gen Leu­te es wahr­neh­men. Da wir jedoch in den vor­he­ri­gen Arti­keln bereits die Grund­re­geln der Auf­merk­sam­keits­we­ckung beschrie­ben und umge­setzt haben, kön­nen wir die­sen Schritt abkür­zen: Wir gehen davon aus, daß wir die Auf­merk­sam­keit unse­rer Ziel­grup­pe geweckt und gebun­den haben.

Nun wol­len wir, daß mög­lichst vie­le aus unse­rem Publi­kum auf den Trich­ter auf­merk­sam wer­den. Dafür müs­sen wir ihn prä­sen­tie­ren, also aus unse­ren öffent­li­chen Zuschau­ern Inter­es­sen­ten machen. Dies ist der obe­re brei­te Ein­laß des Trich­ters, der Teil, der in die all­ge­mei­ne öffent­li­che Sicht­bar­keit hin­ein­reicht. Die­ser ers­te Schritt ist im Wesent­li­chen die nach außen gerich­te­te Wer­bung für unser Buch, unse­re Bewe­gung, unse­re Par­tei oder eben das, was wir unse­rer Ziel­grup­pe prä­sen­tie­ren wollen.

Jede Wer­bung funk­tio­niert nach dem­sel­ben Prin­zip in zwei Schrit­ten: Zuerst muß sie auf sich auf­merk­sam machen, dann muß sie Inter­es­se für ihr Ange­bot wecken. Wir haben den ers­ten Schritt bereits aus­führ­lich bespro­chen und kön­nen direkt zum zwei­ten Schritt gehen: das Inter­es­se an unse­rem Ange­bot. Die­ser zwei­te Schritt ist ent­schei­dend, denn nur wenn er gelingt, ver­pufft die Auf­merk­sam­keit nicht unge­nutzt, son­dern wird fruchtbar.

Das Inter­es­se an unse­rem Ange­bot wecken wir, indem wir dem Ziel­pu­bli­kum ein kon­kre­tes Ver­spre­chen machen. Die­ses Ver­spre­chen muß einen gro­ßen sub­jek­ti­ven Wert für unse­re Ziel­grup­pe ent­hal­ten und besteht im Ide­al­fall aus zwei Bestand­tei­len: eine Ver­än­de­rung zum Bes­se­ren und ein ver­mie­de­ner tie­fer Schmerz auf dem Weg zu die­ser Veränderung.

Die­ses dop­pel­te Ver­spre­chen macht jede erfolg­rei­che Wer­bung aus, egal ob sie ein gutes Ange­bot betrifft oder ein betrü­ge­ri­sches. Das ers­te iPho­ne bot 2007 alle Vor­tei­le mobi­ler Gerä­te in einem schi­cken Acces­soire, ohne den Nach­teil, dass man einen häß­li­chen rie­si­gen Appa­rat mit sich her­um­schlep­pen muß­te. Mer­kel ver­sprach den Rent­nern 2009, 2013 und 2017 alle Vor­tei­le einer beru­hig­ten, gesät­tig­ten Gesell­schaft, ohne den psy­cho­lo­gi­schen Streß einer Ver­än­de­rung. Die Iden­ti­tä­re Bewe­gung ver­sprach den Inter­es­sen­ten, Teil einer akti­ven und patrio­ti­schen Jugend­be­we­gung zu sein, ohne daß man sich in die nega­tiv auf­ge­la­de­ne Ecke der „alten Rech­ten“ stel­len mußte.

Jede erfolg­rei­che Wer­bung ver­spricht einen glück­li­chen Zustand und einen ver­mie­de­nen Schmerz.

Die­ses Ver­spre­chen kann in einem Video, auf einem Fly­er, einer Web­sei­te, einem Social Media Pro­fil oder einer sons­ti­gen Wer­be­flä­che gemacht wer­den. Ent­schei­dend ist, daß wir die Auf­merk­sam­keit unse­rer Ziel­grup­pe dar­auf rich­ten und sie mit dem Ver­spre­chen emo­tio­nal erreichen.

Das Ver­spre­chen muß zur Ziel­grup­pe pas­sen: Den Mer­kel-wäh­len­den Rent­nern gab das IB-Ver­spre­chen nichts und umge­kehrt den IB-Jugend­li­chen das Mer­kel-Ver­spre­chen auch nichts. Wenn jedoch das rich­ti­ge Ver­spre­chen in die Auf­merk­sam­keit der rich­ti­gen Ziel­grup­pe gestellt wird, zieht es einen Teil die­ser Grup­pe in den Trich­ter. Aus zufäl­li­gen Zuschau­ern wer­den Inter­es­sen­ten am Angebot.

Die Inter­es­sen­ten müs­sen nun zur Hand­lung moti­viert wer­den. Der genaue Pro­zeß, einen Inter­es­sen­ten zum Han­deln bereit zu machen, ist Gegen­stand der Ver­kaufs­psy­cho­lo­gie. Er läßt sich im Grun­de lauf drei Prin­zi­pi­en reduzieren:

Der Inter­es­sent muß vom Ange­bot über­zeugt wer­den, er muß Ver­trau­en in den Anbie­ter gewin­nen und sei­ne Ein­wän­de müs­sen beant­wor­tet und auf­ge­löst wer­den. Wer die­sen Pro­zeß ver­steht, kann einer geeig­ne­ten Ziel­grup­pe alles ver­kau­fen. Ihn detail­liert wei­ter auf­zu­drö­seln, ist an die­ser Stel­le über­flüs­sig, weil dazu bereits unzäh­li­ge Bücher und Anlei­tun­gen geschrie­ben wurden.

Das Revo­lu­tio­nä­re an der Trich­ter-Metho­de ist nicht, daß sie die Ver­kaufs­psy­cho­lo­gie neu erfin­det. Der Fort­schritt liegt dar­in, daß sie den Ver­kaufs­pro­zeß in eine grö­ße­re, auto­ma­ti­sier­ba­re „Maschi­ne“ ein­baut, in die vor­ne immer wie­der Inter­es­sen­ten ein­tre­ten, die hin­ten als Kun­den (oder Mit­glie­der, Akti­vis­ten etc.) her­aus­kom­men. Dafür muß man nichts ande­res machen als immer wie­der neue Auf­merk­sam­keit in der rich­ti­gen Ziel­grup­pe zu erzeu­gen und initia­le Wer­bung zu prä­sen­tie­ren, sodaß Inter­es­sen­ten in den Trich­ter springen.

Am Ende des Pro­zes­ses steht der Auf­ruf zum Han­deln, der soge­nann­te „Call to Action“. Dies ist klas­si­scher­wei­se die Auf­for­de­rung, etwas zu kau­fen, kann aber auch der Auf­ruf sein, einen Mit­glieds­an­trag zu unter­schrei­ben oder sich bei einer Akti­vis­ten­grup­pe zu melden.

Von den Inter­es­sen­ten, die oben in den Trich­ter ein­ge­tre­ten sind, wur­de ein Teil durch das Ver­spre­chen und die fol­gen­de Ver­kaufs­bot­schaft so stark emo­tio­na­li­siert, daß er bereit ist, die­sen ent­schei­den­den nächs­ten Schritt zu gehen. Damit war der Trich­ter erfolg­reich: Nur durch Bot­schaf­ten haben wir es geschafft, aus der brei­ten Mas­se einen geeig­ne­ten Men­schen anzu­zie­hen, psy­cho­lo­gisch zu berüh­ren und zum Han­deln in unse­rem Sin­ne zu bewe­gen. Der trich­ter­för­mi­ge Pro­zeß hat unse­re Macht gemehrt.