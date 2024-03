Die Ökonomie der Aufmerksamkeit – Teil 4/4

Teil 4: Die TikTok-Guerilla

Die Tik­Tok-Gue­ril­la ist der Trich­ter, an dem ich aktu­ell arbei­te, und sie ist das per­fek­te Bei­spiel für die Prä­sen­ta­ti­on der gro­ßen Poten­tia­le die­ser Metho­de. Denn sie ist nicht nur ein ein­fa­cher Mar­ke­ting-Trich­ter, wie ich ihn für ein Pro­dukt oder eine Par­tei bau­en wür­de, son­dern sie ist ein selbst-mul­ti­pli­zie­ren­der Pro­zeß, der unse­re Auf­merk­sam­keit immens stei­gern kann.

Der Hin­ter­grund ist schnell erklärt: Nach der media­len Bericht­erstat­tung über mei­ne Arbeit für Maxi­mi­li­an Krah erreich­ten mich vie­le Anfra­gen für eine mög­li­che Zusam­men­ar­beit in Sachen TikTok.

Unter den Anfra­gen war auch die der Jun­gen Alter­na­ti­ve Thü­rin­gen, mit deren Ver­tre­tern ich sofort einen Tik­Tok-Work­shop abhielt. Ich bie­te die­se Work­shops aktu­ell allen JA-Mit­glie­dern kos­ten­los an und zei­ge dort in einer Stun­de, wie man Tik­Tok-Vide­os pro­du­ziert, die mit sehr hoher Wahr­schein­lich­keit viral gehen. So kann jeder Schritt für Schritt ler­nen, wie man mit rech­ten Inhal­ten die Mas­se erreicht.

Nach mei­nem Work­shop für die JA Thü­rin­gen dau­er­te es kei­ne zwei Wochen, bis ihr Vor­sit­zen­der Eric Engel­hardt zwei Vide­os ins Netz stell­te: eines von ihm selbst und eines von sei­ner JA-Mit­strei­te­rin. Sein Video erreich­te über Nacht 250.000 Auf­ru­fe, ihres über eine Mil­li­on. Die Metho­de funk­tio­nier­te also erneut.

Doch sie funk­tio­nier­te die­ses Mal ein­fach zu gut: Das zwei­te Video von Eric Engel­hardt erreich­te nach 90 Minu­ten über 30.000 Auf­ru­fe (wäre dem Trend nach also auch in die Hun­dert­tau­sen­de gegan­gen), bevor es von Tik­Tok gesperrt wur­de. Die Zen­sur hat­te zuge­schla­gen, wahr­schein­lich nach­dem Lin­ke das Video gese­hen und gemel­det hat­ten. Das nächs­te Video von Eric Engel­hardt wur­de dann offi­zi­ell in der Reich­wei­te ein­ge­schränkt: Tik­Tok mel­de­te uns, daß es gar nicht erst im Algo­rith­mus aus­ge­spielt wer­de: Man geht dort offen mit Zen­sur­maß­nah­men um.

Da wir uns das Spiel nicht ver­der­ben las­sen wol­len, ent­warf ich eine Metho­de, mit der wir die Tik­Tok-Zen­sur umge­hen kön­nen. Dabei ori­en­tier­te ich mich an der Metho­de, die der eng­li­sche Influen­cer Andrew Tate in der Ver­gan­gen­heit erfolg­reich durch­setz­te, als er von Tik­Tok und ande­ren Platt­for­men zen­siert wur­de: Er mobi­li­sier­te sei­ne Fans, die auf immer neu­en Accounts immer neue Zusam­men­schnit­te sei­ner Vide­os hoch­la­den soll­ten. Da die Vide­os jedes Mal etwas anders sind, erkennt Tik­Tok sie nicht als Dopp­lun­gen bereits gelösch­ter Vide­os. So konn­te Tate immer wie­der viral sicht­bar wer­den und domi­nier­te ab 2022 zeit­wei­se die sozia­len Medi­en. 2023 war er auf Platz drei der welt­weit am meis­ten auf Goog­le gesuch­ten Personen.

Tates Umge­hung der Tik­Tok-Zen­sur ist ein­fach zu ver­ste­hen, aber schwer umzu­set­zen, weil es dafür die Teil­nah­me vie­ler Mit­strei­ter braucht, die Vide­os immer wie­der neu zusam­men­schnei­den und auf neu­en Kanä­len ver­öf­fent­li­chen. Es ist eine Art sto­chas­ti­sches Dau­er­feu­er, da von den hoch­ge­la­de­nen Vide­os ein bestimm­ter Teil gesperrt wird, ein ande­rer Teil kei­ne gro­ße Ziel­grup­pe erreicht, aber eben ein klei­ner Teil auch immer wie­der viral gehen kann. Wenn genug Leu­te mit­ma­chen und die­ses Dau­er­feu­er auf­recht­erhal­ten, kön­nen sie ein Gesicht auf Tik­Tok omni­prä­sent machen, ohne dass die Zen­sur etwas dage­gen aus­rich­ten kann.

Tate moti­vier­te sei­ne Anhän­ger mit­hil­fe eines Schnee­ball­sys­tems: Wer Vide­os mit hoher Reich­wei­te ver­öf­fent­lich­te, konn­te Geld ver­die­nen, wenn der damit ande­re Teil­neh­mer rekru­tier­te, die wie­der­um Vide­os ver­öf­fent­lich­ten. Tates Unter­stüt­zer ver­öf­fent­lich­ten also Vide­os, die mög­lichst vie­le Zuschau­er erreich­ten, um damit wei­te­re Unter­stüt­zer sei­ner Tik­Tok-Gue­ril­la zu rekrutieren.

Ein sol­ches Schnee­ball­sys­tem paß­te per­fekt zur Mar­ke “Andrew Tate”, der sich in Bug­at­tis und gro­ßen Vil­len zeig­te: Sei­ne Ziel­grup­pe sah sei­ne Vide­os, woll­te eben­so reich wer­den, und konn­te die­sem Traum hin­ter­her jagen, indem sie sei­ne Vide­os wei­ter ver­brei­te­ten. Natür­lich wur­den dabei nur Andrew Tate selbst und sein engs­ter Kreis reich. Doch die Metho­de funk­tio­nier­te, um über­all sicht­bar zu bleiben.

Unse­re rech­te Tik­Tok-Gue­ril­la funk­tio­niert nicht über das Ver­spre­chen, reich zu wer­den, son­dern über die Moti­va­ti­on, rech­te Influen­cer auf Tik­Tok auch an der Zen­sur vor­bei sicht­bar zu machen. Eric Engel­hadt ist ein per­fek­tes ers­tes Bei­spiel, da er als Vor­sit­zen­der der JA Thü­rin­gen mit sei­nen ers­ten Vide­os bereits einen rie­si­gen Effekt aus­lö­sen konn­te, wes­we­gen man ihn zen­sie­ren muß­te: Nach der Ver­öf­fent­li­chung sei­nes ers­ten Vide­os ver­zeich­ne­te die Jun­ge Alter­na­ti­ve in weni­gen Tagen mehr Mit­glieds­an­trä­ge als sonst in einem gan­zen Monat.

Kon­kret funk­tio­niert der Trich­ter unse­rer Tik­Tok-Gue­ril­la wie folgt: Wir nut­zen unse­re Reich­wei­te in sozia­len Medi­en wie Twit­ter, um über Zen­sur auf Tik­Tok zu berich­ten und die Erfol­ge rech­ter Vide­os zu prä­sen­tie­ren. Dar­auf folgt immer der Auf­ruf, sich der Tik­Tok-Gue­ril­la anzu­schlie­ßen, sowie ein Link auf den dazu­ge­hö­ri­gen Tele­gram-Kanal. Im Tele­gram-Kanal, in dem sich zu die­sem Zeit­punkt über 800 Mit­glie­der befin­den, wer­den die Roh­vi­de­os ver­öf­fent­licht, es wird über Erfol­ge berich­tet, und es gibt Anlei­tun­gen, wie man mit­ma­chen könnte.

Damit haben wir den Grund­stein für eine Anti-Zen­sur-Armee gelegt, die bereits ers­te Erfol­ge erzie­len konn­te: Meh­re­re Vide­os der Tik­Tok-Gue­ril­la gin­gen in die hun­dert­tau­sen­den Views, vie­le in die zehn­tau­sen­den. Dabei ist Eric Engel­hardt noch ein sehr neu­es und unbe­kann­tes Gesicht – er wur­de ja bereits nach den ers­ten Vide­os gesperrt. Und den­noch schaf­fen wir es mit unse­rer Metho­de, Vide­os von ihm viral gehen zu las­sen, obwohl die Tik­Tok-Zen­sur dies auf­hal­ten will.

Ein Video, das zum Zeit­punkt, als ich dies schrei­be, seit zwei Tagen auf einem Gue­ril­la-Account online ist, hat in die­sem Zeit­raum knapp 430.000 Auf­ru­fe gesam­melt. Dies sind hun­dert­tau­sen­de Zuschau­er (laut Video-Sta­tis­tik mehr­heit­lich jun­ge deut­sche Män­ner), die von unse­rer Bot­schaft erreicht wurden.

Wir wer­den die­se Gue­ril­la wei­ter aus­bau­en und ver­ste­ti­gen und damit eine mäch­ti­ge Waf­fe im Kampf gegen die Zen­sur bau­en. Wir wer­den damit per Knopf­druck Auf­merk­sam­keit und mas­sen­haf­te Sicht­bar­keit errei­chen kön­nen, gegen die das Par­tei­en- und Medi­en­kar­tell über­haupt nichts aus­rich­ten kann. Sie müß­ten die App in Deutsch­land ver­bie­ten oder dazu zwin­gen, mit mas­siv auf­ge­rüs­te­ter KI-Zen­sur alle erkenn­bar rech­ten Inhal­te zu sperren.

Aber selbst dann wür­den wir schlicht wei­ter am Rand des Over­ton-Fens­ters agie­ren und die nächs­te algo­rith­mi­sche Social Media App abwar­ten, um wie­der mas­sen­wei­se viral gehen zu können.

Die vira­le Zukunft gehört den­je­ni­gen, die mit einer Kom­bi­na­ti­on ver­schie­de­ner Social Media Kanä­le (in die­sem Fall: X vor­mals Twit­ter, Tele­gram, Tik­Tok) aus Auf­merk­sam­keit mehr Auf­merk­sam­keit machen kön­nen. Denn genau dies tut die Tik­Tok-Gue­ril­la: Sie kon­ver­tiert nicht bloß ein­mal erreich­te Auf­merk­sam­keit in ande­res Kapi­tal (und ist somit end­lich), son­dern sie kon­ver­tiert Auf­merk­sam­keit in Mit­strei­ter, denen sie das Werk­zeug an die Hand legt, mehr Auf­merk­sam­keit zu erreichen.

Aus Auf­merk­sam­keit wird mehr Auf­merk­sam­keit, es ist also eine Maschi­ne, die sich poten­zi­ell unend­lich selbst stei­gern kann. Wer einen sol­chen Mecha­nis­mus besitzt, der gehört in der Auf­merk­sam­keits-Öko­no­mie nicht nur zu den „ear­ly adop­ters“, son­dern zu den künf­ti­gen Ton­an­ge­bern im Staat.

Die AfD muss die­ses Poten­zi­al erken­nen und voll aus­schöp­fen, wie es die JA bereits tut. Oft höre ich von Zögern­den noch den Ein­wand, daß es kei­nen Sinn habe, auf Tik­Tok-Reich­wei­te zu set­zen, weil die­se Platt­form uns irgend­wann wie alle ande­ren sper­ren wür­de. Dies wird durch die Tik­Tok-Gue­ril­la nun wider­legt: Wir wis­sen nicht nur, wie wir auf Tik­Tok vira­le Sicht­bar­keit erzeu­gen kön­nen, son­dern bau­en auch eine Maschi­ne, mit der wir die Zen­sur dort umge­hen können.

Zwar gibt es bereits AfD-Poli­ti­ker, die eige­ne For­ma­te aus­pro­bie­ren. Aber im Gro­ßen und Gan­zen hängt die Par­tei noch immer am Irr­glau­ben, daß die alten Kar­tell­me­di­en oder bestehen­de Reich­wei­ten auf Face­book oder You­Tube ent­schei­dend für zukünf­ti­ges Wachs­tum wären. Tat­säch­lich ist es jedoch so, dass neue algo­rith­mi­schen Social Media Platt­for­men wie Tik­Tok die Zukunft bestim­men werden.

Auf die­sen Platt­for­men wer­den rech­te Inhal­te immer gut funk­tio­nie­ren, wes­we­gen unse­re größ­te Her­aus­for­de­rung zukünf­tig die Zen­sur sein wird, die uns von vorn­her­ein dar­an hin­dern will, die Mas­se zu errei­chen. Doch mit der Tik­Tok-Gue­ril­la haben wir dage­gen ein wirk­sa­mes Mittel.

Hier­bei han­delt es sich nicht um eine Spie­le­rei, son­dern um den viel­leicht wich­tigs­ten Coup in der Geschich­te der poli­ti­schen Kam­pa­gnen­ge­stal­tung der letz­ten Jah­re. Wir sehen, daß erfolg­rei­che AfD­ler wie Maxi­mi­li­an Krah sowie neue Gesich­ter aus der Jun­gen Alter­na­ti­ve wie Eric Engel­hardt glei­cher­ma­ßen von der Zen­sur betrof­fen sein kön­nen. Jetzt ist es an der Zeit, in die ein­zi­ge wirk­sa­me Gegen­stra­te­gie zu inves­tie­ren, mit der wir die Zen­sur schla­gen können.