Auf dem Weg nach vorn zurück, aber vor dem Ruin

Cor­rec­tiv hat­te sei­ne Stun­de und muß­te zurück­ru­dern. Björn Höckes Immu­ni­tät wur­de zum ach­ten Mal auf­ge­ho­ben, er wird sich mit­ten im Wahl­kampf in drei Gerichts­pro­zes­sen dafür recht­fer­ti­gen müs­sen, daß er mit Wor­ten spiel­te und Stei­ge­rungs­for­men anwand­te. Man will ihn hin­ter Pan­zer­glas prä­sen­tie­ren – zu sei­nem Schutz, zum Schutz derer, die er ansprin­gen könn­te? Bil­der jeden­falls wie bei ita­lie­ni­schen Mafiaprozessen …

Zuletzt ent­hüll­te der Baye­ri­sche Rund­funk, die AfD im Bun­des­tag beschäf­ti­ge hun­dert Rechts­extre­me. Daß die Defi­ni­ti­on des­sen, was rechts­extrem sei, im Zusam­men­spiel von Medi­en, Behör­den und lin­ken For­schungs­ein­rich­tun­gen fest­ge­legt wur­de und trotz aller Bemü­hun­gen ver­wa­schen bleibt, nimmt dem Zweck der Bericht­erstat­tung nicht die Spit­ze. Was auf vie­len Kanä­len laut behaup­tet wer­den kann, ist in der Welt.

Alex­an­der Kiss­ler beschrieb in der Neu­en Zür­cher Zei­tung vom 12. März, wie sich ­Bun­des­kanz­ler Scholz im Video­for­mat »Kanz­ler kom­pakt« mit ara­bi­schen und tür­ki­schen Unter­ti­teln an die im Rama­dan ver­sin­ken­den Migran­ten, eher »Mit­bür­ger«, wand­te und auch bei die­ser Gele­gen­heit nicht auf Falsch­aus­sa­gen ver­zich­ten konn­te: War­um, so fragt Kiss­ler, sei es not­wen­dig gewe­sen, erneut

von angeb­li­chen ›Depor­ta­ti­ons­plä­nen‹ zu spre­chen und so Ver­un­si­che­rung zu schü­ren, Ängs­te zu wecken und die Spal­tung der Gesell­schaft zu vertiefen.

Und wei­ter:

Für die Exis­tenz die­ser Plä­ne gibt es näm­lich kei­nen Beweis. Es han­delt sich um die Inter­pre­ta­ti­on eines Arti­kels der ­Recher­che­platt­form Cor­rec­tiv, nicht um eine beleg­te Tatsache.

Die Ant­wort gibt sich Kiss­ler mit sei­ner Auf­zäh­lung selbst: Es geht den­je­ni­gen, die mit Lügen und Unter­stel­lun­gen, ver­ba­len Auf­la­dun­gen und his­to­ri­schen Par­al­le­len ope­rie­ren, um Ver­un­si­che­rung, Angst­po­li­tik und Spal­tung, um Feind­mar­kie­rung und Vor­be­rei­tung der Bee­te, auf denen die Saat auf­ge­hen soll.

Sie täu­schen unab­hän­gi­gen Jour­na­lis­mus vor, simu­lie­ren demo­kra­ti­sche Ver­ant­wor­tung und ver­höh­nen die­je­ni­gen, die sich auf die Stra­ße trei­ben las­sen, weil sie sol­che Sor­gen ernst neh­men: daß näm­lich die AfD drauf und dran sei, auf lega­lem Wege die Macht im Staa­te zu errin­gen, um, wie dazu­mal, sich zu ermäch­ti­gen und unter­drü­ckend und depor­tie­rend ein neu­es Deutsch­land einzuläuten.

Kiss­ler gehört zu den­je­ni­gen, die das Zusam­men­spiel zwi­schen Regie­rungs­ver­tre­tern, Inlands­ge­heim­dienst, Staats­me­di­en und zivil­ge­sell­schaft­li­chem Netz­werk beschrei­ben und dabei sehr zurück­hal­tend, aber immer­hin doch auf den Ele­fan­ten im Raum hinweisen:

Was wäre, wenn die Aus­höh­lung der Demo­kra­tie längst in vol­lem Gan­ge wäre, betrie­ben von den­je­ni­gen, die vor der Oppo­si­ti­on als den »Fein­den der Demo­kra­tie« war­nen und so etwas wie eine ­akkla­ma­to­ri­sche Demo­kra­tie anstre­ben, also eine, die auf situa­ti­ver Über­rum­pe­lung, spon­ta­ner Zustim­mung, Pro­pa­gan­da­kunst und Not­stand beruht, nicht mehr auf frei­en und fai­ren Wahlen?

Für einen Publi­zis­ten wie Kiss­ler mögen sol­che Andeu­tun­gen, sol­che Denk­mög­lich­kei­ten die äußers­te Gren­ze des­sen sein, was er sich zumu­ten darf. Man kann das ver­ste­hen: Dort, von wo aus Kiss­ler schreibt, muß wei­ter­hin die Über­zeu­gung vor­herr­schen, daß die deut­sche Demo­kra­tie noch funk­tio­nie­re und daß ein Staats­streich von oben nicht stattfinde.

Wir sehen das anders – nicht natur­ge­mäß, son­dern auf­grund von Erfah­rung. Denn natür­lich waren wir alle­samt staats­treu und prä­de­sti­niert für den Dienst am Staa­te und im Staa­te (und wären es wie­der, bestün­de Hoff­nung). Daß wir es nicht mehr sind, ist das Ergeb­nis eines kol­lek­ti­ven Lern- und Abna­be­lungs­pro­zes­ses, den wir uns nicht aus­ma­len konn­ten und den wir so ganz noch immer nicht voll­zie­hen können.

Denn noch immer gehen selbst wir hier und dort von einem Irr­tum aus, von einem Miß­ver­ständ­nis, das sich durch Argu­men­te auf­lö­sen las­sen könn­te. Das ist ein Weg nach vorn zurück: erst ein­mal Grund unter die Füße bekommen.

Das ist aber auch die rech­te Geduld, die Esels­ge­duld, und damit eines der Kenn­zei­chen rech­ter Poli­tik und rech­ten Den­kens: Der Mensch, aus krum­mem Hol­ze geschnitzt, bedarf der Regeln und Insti­tu­tio­nen, des Rah­mens und der Hegung, und über Jahr­hun­der­te errich­te­te Leit­plan­ken sind zwar von heu­te auf mor­gen umge­legt, aber nicht wie­der auf­ge­stellt. Aus die­sem Grund kön­nen wir uns wohl nie an die Leicht­fer­tig­keit gewöh­nen, mit der die Fein­de unse­res Vol­kes die Staats­mit­tel gegen die Ver­fas­sung ein­set­zen und auf die­se Wei­se bei­des ruinieren.