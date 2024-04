Bücher, die wir in Sezession 119 besprechen – ein Überblick

„Vie­le Bücher“ bezieht sich dar­auf, daß ich den Rezen­sio­nen­teil der Sezes­si­on betreue. Aus einer Leser­um­fra­ge, aber auch aus vie­len Gesprä­chen mit Abon­nen­ten wis­sen wir, daß die Buch­be­spre­chun­gen zu den Tei­len des Hef­tes gehö­ren, die zunächst und gründ­lich gele­sen und zum Kern unse­rer Arbeit gezählt werden.

Es berei­tet mir stets ein gro­ßes Ver­gnü­gen, die­se Buch­be­spre­chun­gen zusam­men­zu­stel­len. Ich son­die­re monat­lich die Neu­erschei­nun­gen aus deut­schen Ver­la­gen. Nein, nicht aus allen Ver­la­gen – es gibt rund 4.800 in Deutsch­land; ich habe ein‑, zwei­hun­dert im Blick.

Dank­bar bin ich, wenn mich ein Rezen­sent auf eine Publi­ka­ti­on auf­merk­sam macht, die mir sonst ent­gan­gen wäre. Sie will sie bespre­chen, weil das The­ma aus ihrer Sicht Rele­vanz hat? Dann her damit!

Eine Art Allein­stel­lungs­merk­mal hat die Sezes­si­on auch dadurch, daß es bei uns regel­mä­ßig fun­dier­te Ver­ris­se gibt. Das ist im Ver­gleich zu ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten heu­te näm­lich eine Sel­ten­heit und wird sogar im Main­stream (fol­gen­los) beklagt. Mot­to: „Die eine Krä­he hackt der ande­ren kein Auge aus.“ Der Kul­tur­be­trieb ist ja mitt­ler­wei­le eng (Spöt­ter sagen: inze­s­ti­ös) mit­ein­an­der verflochten.

Glück­wunsch an uns selbst, daß wir hier kei­ne Rück­sich­ten neh­men müs­sen! Rache-Rezen­sio­nen und sol­che, wo einer dem ande­ren „eins aus­wi­schen“ will, neh­me ich aller­dings nicht an. Das wäre unter unse­rem Niveau. Es gab und gibt aber Fäl­le, wo ein Rezen­sent einen (Fach-)Kollegen hart kri­ti­siert. Das darf sein. Gele­gent­lich mün­det so etwas in einen Mail-Wech­sel oder ein hef­ti­ges Gespräch. Alles das ist in Ord­nung und ein Beleg dafür, daß wir nicht auf Des­in­ter­es­se stoßen.

Zuletzt etwa ging es um eine Bespre­chung von Til­man Nagels Buch über das isla­mi­sche Pflicht­ge­bet. Unse­re kri­ti­sche Rezen­si­on stieß auf Empö­rung, ähn­lich wie vor ein paar Mona­ten die saf­ti­ge Kri­tik an Mat­thi­as Matus­seks jüngs­tem Buch.

Wer bei uns rezen­siert, soll­te nicht nur fach­lich gut im Saft ste­hen – er muß auch schrei­ben kön­nen. Als Ver­lag sind wir kein Repa­ra­tur­be­trieb für „eigent­lich rich­tig gute Gedan­ken“. Ich muß die­sen Satz, par­don, fast täg­lich an Leu­te schrei­ben, die ein Manu­skript ein­reich­ten. (Meist geht es dabei aller­dings nicht um Rezensionen.)

Was haben wir nun in der aktu­el­len Sezes­si­on, Heft 119, an Bespre­chun­gen zu bie­ten? Begin­nen wir mit der Bel­le­tris­tik. Hier plat­zie­re ich (so gut wie) nie­mals Ver­ris­se. Viel zu rar, der Platz!

Kubit­schek stellt Das Phi­lo­so­phen­schiff von Micha­el Köhl­mei­er vor, ein fei­nes, schma­les Buch über die Vor­gän­ge auf einem jener Schif­fe, die in Sankt Peters­burg ableg­ten und miß­li­e­bi­ge Bür­ger aus der jun­gen Sowjet­uni­on schaff­ten, weil man sie aus irgend­ei­nem Grund nicht umbrin­gen woll­te! Kein Rech­ter von Ver­stand möch­te sich Inter­wiews zur aktu­el­len Lage mit Köhl­mei­er durch­le­sen. Poli­tisch ist die­ser Mensch ein Narr. Aber er kann schreiben!

Hei­no Bos­sel­mann stellt Tom Kris­ten­sens alko­ho­li­sches Absturz-Pro­to­koll vor, ent­stan­den vor knapp 100 Jah­ren – ein wie­der­ent­deck­tes, ganz beson­de­res Trin­ker-Pro­to­koll! Knut Ham­sun hat­te Absturz sei­ner­zeit als „Genie­streich und Rie­sen­werk“ gewürdigt.

Wei­ter zu den Sachbüchern:

Für äußerst instruk­tiv hält Bene­dikt Kai­ser die Neu­auf­la­ge von Der non­kon­for­mis­ti­sche Intel­lek­tu­el­le, 25 Jah­re nach der Erst­ver­öf­fent­li­chung mit einem aktu­el­len Nach­wort erschie­nen. Ah, man kann also poli­ti­sche Theo­rie­ar­beit betrei­ben, ohne in „Insi­de­rei“ oder sper­ri­ge, milieu­spe­zi­fi­sche Spra­che zu ver­fal­len! Schwer­punkt die­ses Buchs ist die Theo­rie­ar­beit von Theo­dor W. Ador­no und Max Hork­hei­mer – zwei Den­ker, die dem Sprung in die Pra­xis gründ­lich miß­trau­ten. Wie „non­kon­form“ waren die bei­den Haus­göt­ter der „68er“ wirk­lich? Autor Demi­ro­vic jeden­falls ver­tei­digt unter ande­rem, daß bei­de mit dem Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz zusammenarbeiteten.

Kevin Nau­mann bespricht für uns Anton Jägers Suhr­kamp­ti­tel Hyper­po­li­tik. Zwie­späl­tig! Jäger kon­sta­tiert eine Kon­ver­genz der Kri­sen, spart jedoch die Migra­ti­ons- und Demo­gra­phie­kri­se (logisch) aus. Der Autor (*1994) erklärt, war­um (lin­ker) Akti­vis­mus so mus­ku­lös daher­kom­me, aber inner­lich hohl sei. Natür­lich prä­sen­tiert er dies im Kla­ge­ton – er trie­be die Unzu­frie­de­nen gern in Scha­ren zurück ins lin­ke Estab­lish­ment. Wer von den poten­ti­el­len lin­ken „Mobi­li­sie­rungs­kon­tex­ten“ wis­sen will – lesen!

Wie­der­um Bene­dikt Kai­ser stellt uns Mein Weg nach Ruß­land des K‑Grup­pen-Veterans Ulrich Heyden (*1954) vor. Hoch­in­ter­es­sant – ein gestan­de­ner Lin­ker, der zwi­schen­zeit­lich für Main­strea­m­or­ga­ne wie Spie­gel und DLF als Mos­kau- Kor­re­spon­dent tätig war und nun den Schwarz­weiß­blick auf Ruß­land rela­ti­vie­ren will! In der offi­ziö­sen Bericht­erstat­tung sind Zwi­schen­tö­ne zum Krieg gegen die Ukrai­ne längst uner­wünscht. Daher ist die­ses Buch auch eine Ent­frem­dungs­his­to­rie vom Medi­en­mi­lieu. Pein­lich berührt las­sen Kai­ser die Auf­ar­bei­tung von Heydens Vater­kom­plex und sei­ne „Frau­en­ge­schich­ten“ zurück.

Ich selbst habe das Buch Kon­ver­ti­ten – Katho­lisch gewor­den von Alfred Sobel bespro­chen. Für mich war es ein Zufalls­fund, es wur­de mir ans Herz gelegt. (Wenn ich nach zu bespre­chen­der Lite­ra­tur suche, habe ich kei­nen Fokus auf Bekeh­rungs­er­leb­nis­se.) Aber was für ein groß­ar­ti­ges, ja hin­rei­ßen­des Buch! Ich wuß­te bis dato nichts vom jüdi­schen Kon­ver­ti­ten Leon­hard Adler, der hin­ter der Errich­tung des Flug­ha­fens Ber­lin-Tem­pel­hof stand. Ich kann­te zwar (fast) alle Bücher der ful­mi­nan­ten, viel­fach­dis­si­den­ten Karin Struck, hat­te mich aber nie mit ihrer Kon­ver­si­on beschäf­tigt. Über­aus inter­es­sant sind auch die Kon­ver­sio­nen eines Mar­shall McLuhans, eines Ernst Jün­gers und der jun­gen, hoch­be­gab­ten Astro­che­mi­ke­rin Karin Öberg.

Unser Autor Claus Wolf­schlag, Kunst­his­to­ri­ker sowie pro­mo­vier­ter His­to­ri­ker, hat für uns gleich zwei Bücher zum The­ma Architektur/Bauen bespro­chen. Eines ist ein fei­ner Ver­riß, näm­lich Phil­ipp Oswalts Bau­en am natio­na­len Haus betref­fend. Mit dem lin­ken Beton­bru­ta­lis­ten Oswalt hat­te sich Wolf­schlag bereits in sei­nem kapla­ken lin­ke räu­me gründ­lich aus­ein­an­der­ge­setzt. Ganz wun­der­bar hin­ge­gen fin­det unser Rezen­sent Vitto­rio Lam­pug­na­nis Buch Gegen Weg­wer­far­chi­tek­tur . Lam­pug­na­ni hat sich schon des öfte­ren mit sei­ner Kri­tik am gegen­wär­ti­gen Bau­we­sen in die Nes­seln gesetzt. Die moder­nis­ti­sche Lin­ke haßt ihn! Sein neu­es Buch ist ein flam­men­der Weck­ruf: Gegen den Dämm­wahn, gegen Neu­bau­ge­bie­te; für Sanie­run­gen, für Erhalt.

In unse­rer aktu­el­len Sezes­si­on fin­den Sie außer­dem zwei fun­dier­te Ver­ris­se der neu­en Han­nah-Are­ndt- und Lenin-Bio­gra­phien sowie etli­che ande­re klu­ge Rezensionen.

