Dem Kind die Brust geben. Bedürfnisse stillen.

Ich konn­te es mir schon den­ken. Wenn es in den Sozia­len Medi­en eine Debat­te über „Breast­fee­ding“ – also: das Stil­len eines Säug­lings – gibt, dürf­te er wohl um Bil­der von schwu­len Vätern gehen, die (wie erschöpft nach einer schwe­ren Geburt unter einer Decke lie­gend, selig lächelnd) nun das wie-auch-immer ent­stan­de­ne arme Klei­ne „an die Brust legen“.

Mir sind schon x sol­cher Pho­tos begeg­net. Jaja, das ist bekannt: Durch Hor­mon­ga­ben und bestimm­te Sti­mu­la­ti­on kann auch sol­chen Men­schen, die nie ein Kind gebo­ren haben, ein dür­res Rinn­sal aus der Brust ent­sprin­gen. Die­ses Thea­ter haben Adop­tiv­müt­ter bereits vor Jahr­zehn­ten vor­ge­führt (bzw. man­gels Ins­ta etc. damals nur beschrie­ben), spä­ter kamen die Väter dran, die auf die­se Art ver­such­ten, den „Ernäh­rer“ zu spie­len. (Wohl meist, weil sie sich für die her­kömm­li­che Ernäh­rer­rol­le außer­stan­de sahen.)

Und nun halt die Quee­ren – um (wie arm­se­lig auch immer; das Bild zählt!) das Dik­tum zu kon­ter­ka­rie­ren, daß es kein natür­li­ches Fort­pflan­zungs­le­ben im Unna­tür­li­chen gäbe.

Aber nein. Es ging mei­nen Kin­dern um etwas ganz anders! Näm­lich um Tit­ten­schau unter Still­vor­wand. Und was das bedeu­tet! Näm­lich: Insta­gram „zen­siert“ nack­te Kör­per. Da man aber (anders als Face­book frü­her – man erin­ne­re sich an schwar­ze Bal­ken an Abbil­dun­gen von anti­ken Sta­tu­en) dort weder prü­de noch pie­tis­tisch sein will, hat man Aus­nah­men gestattet.

Dar­stel­lun­gen aus der Kunst­ge­schich­te sind eben­so vom Abbil­dungs­ver­bot aus­ge­nom­men wie das müt­ter­li­che Stillen.

Ver­ges­sen wir die Uralten, die Anti­ke– das Stil­len eines Säug­lings aller­dings ist ein Kampf­platz ers­ter Güte! Vom Stil­len gene­rell bis zum „öffent­li­chen“ Stillen!

Ich selbst bin in den mitt­le­ren Sieb­zi­ger Jah­ren gebo­ren wor­den, in denen die Stil­le­rei weit­hin als rück­stän­dig galt. Dar­in lag eine eigen­tüm­li­che Dia­lek­tik, die bis heu­te wirk­sam ist: Je höher der sozia­le Sta­tus, des­to wahr­schein­li­cher gibt die Mut­ter dem Kind die Brust!

Ich wur­de nicht gestillt, weil man mei­ner Mut­ter abriet: im Kran­ken­haus, die Heb­am­me, die Medi­en etc. Das “Fläsch­chen” war damals Gold­stan­dard für die Nor­mal­bür­ge­rin: Kauf so ein Pul­ver­päck­chen, da weißt du, was drin ist!

Das hat sich längst geän­dert. Der Kampf um die Potenz der Brust war in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten vor allem ein femi­nis­ti­scher und ein anti-glo­ba­lis­ti­scher avant la lett­re; näm­lich gegen die Kunstmilchindustrie.

Als Jung­mut­ter hat­te ich damals die Bücher der Femi­nis­tin Bar­ba­ra Sich­ter­mann (u.a. Leben mit einem Neu­ge­bo­re­nen) ver­schlun­gen, obgleich die damals schon ordent­lich bejahrt waren und ich wuß­te, daß Sich­ter­mann aus lin­ker War­te schrieb und ich rechts war und kei­ne Femi­nis­tin. Sich­ter­mann hat­te sich gründ­lich zur „Ero­tik des Stil­lens“ geäu­ßert – eine stil­le, gehei­me, höchst­pri­va­te Ero­tik. Stil­len macht Lust, schrieb sie, und mein­te die Lust der Frau.

Ich habe weit über zehn Jah­re mei­nes Lebens gestillt, stets mit Hin­ga­be und Ehr­geiz, oft unter Schmer­zen und wenig effek­tiv. Ich war eine schlech­te Milch­ge­be­rin, mei­ne Kin­der waren nie papp­satt, aber ich woll­te es par­tout. Ich war ange­füt­tert von die­sen übli­chen Heb­am­men-The­sen: daß jede Frau es kann, wenn sie nur will!

Ich habe auch immer „öffent­lich“ gestillt. Das hat­te nichts mit Zur­schau­stel­lung zu tun und wenig mit „ich mach es halt trotz­dem“. Es war für mich ein­fach total natür­lich. Ich still­te an der Uni, im Kon­zert, im Kino – im Wirt selbst liegt ja der Effekt: trotz Klein­kind nicht stö­ren, denn es ist ge-stillt. Und bit­te: Wo kämen wir hin, wenn eine Frau mit vier, fünf Kin­dern nur durch ihren Still­job über min­des­tens ein Jahr­zehnt von der Öffent­lich­keit aus­ge­schlos­sen wäre?

Die­ser Vor­gang ging nicht mit einer groß­an­ge­leg­ten Ent­blö­ßung ein­her! Gele­gent­lich aber wur­den den­noch Zwei­fel gesät. Nicht nur von „unbe­tei­lig­ten Drit­ten“ (=kin­der­lo­sen Män­nern „mit gewis­sen Pro­ble­men“ und Beleh­rungs­be­dürf­nis). Auch Frau­en haben mir gele­gent­lich einen Man­gel an Dezenz in die­ser „hoch­in­ti­men Ange­le­gen­heit“ vor­ge­wor­fen: „Du machst das ein­fach so – aber scherst dich nicht drum, was du aus­löst!“ Nun gut, so bin ich halt.

Beim ers­ten, zwei­ten, ja, selbst drit­ten Kind gär­ten sol­che Zurecht­wei­sun­gen noch in mir. Ich muß­te viel nach­den­ken. Darf ich das? Wenn ich „instink­tiv“ agie­re, ist das dann auto­ma­tisch rich­tig? Sto­ße ich ande­re vor den Kopf? Ist es gar „unzüch­tig“, mei­nem Kind die Brust zu geben, wenn Frem­de im Raum anwe­send sind?

Die­se Fra­gen haben sich heu­te – gott­lob!- längst erle­digt. Stil­len, auch öffent­li­ches, ist mehr oder weni­ger „in“. Etli­che Frau­en benö­ti­gen für ihr Still­ge­schäft aber einen strikt geschütz­ten Raum. Nicht aus Hei­lig­tue­rei her­aus, son­dern weil sie ein ande­res Scham­ge­fühl haben. Das ist völ­lig in Ord­nung und über­haupt nicht begrübelnswert.

Heu­te stil­len in Deutsch­land 68% der Müt­ter in den ers­ten zwei Lebens­mo­na­ten ihr Kind aus­schließ­lich, nach vier Mona­ten tun es noch 40%. Je pre­kä­rer die Lebens­um­stän­de, des­to höher der Drang zur Flasche.

Die Still­quo­te ist natio­nal höchst unter­schied­lich: Sowohl in Skan­di­na­vi­en als auch in Ungarn wird über­durch­schnitt­lich viel und lang gestillt, in Groß­bri­tan­ni­en und den USA unter­durch­schnitt­lich wenig.

Dies war nun ein lan­ges Vor­wort, um zum Kern zu kom­men. Hier geht es nicht um die mög­lichst güns­ti­ge Mut­ter-Kind-Bezie­hung, son­dern um Klickraten.

#Breast­fee­ding tren­det nicht auf­grund treu­her­zi­ger Müt­ter, die ihr Kind aus eige­ner Kraft ernäh­ren und davon Zeug­nis geben wol­len. #Breast­fee­ding ist ein „hast­hag“, unter dem jun­ge Frau­en unzen­siert ihre Brüs­te auf Nicht-Por­no-Sei­ten zei­gen kön­nen – um dann auf ihre Only-Fans-Sei­ten umzuleiten.

Natür­lich wer­de ich hier nichts ver­lin­ken. Mei­ne Töch­ter rie­fen mir zu:

Guck mal die! Oder die! Oder, extrem krass, die! Die hier!! Oder die­se Frau, das soll wohl Per­ver­se anlo­cken! Und hier, da hast du das gan­ze Far­ben­ka­rus­sell! Und die, siehst du, wie die extra wackelt?

Wir habe uns die ers­ten drei Guck­mals ange­schaut, danach beschlos­sen, das nie wie­der zu tun. Es war wider­lich: Stark­ge­schmink­te Frau­en las­sen ihre Brüs­te sprin­gen, um ein Plas­tik­spiel­zeug in Form eines Säug­lings in die Nähe ihrer Brust­war­zen zu führen.

Wozu tun sie es? Um Klicks zu gene­rie­ren! Wozu? Um Geld zu ver­die­nen! Es gibt unge­zähl­te Bräu­te, die ernst­haft blank­zie­hen, um eine Baby­pup­pe an die Nip­pel zu hal­ten. Zig Frau­en „stil­len“ ihre Kunst­ba­bies straps­be­wehrt, um ihre „Müt­ter­lich­keit“ feil­zu­bie­ten! Mitt­ler­wei­le gibt es unhge­zähl­te „Still­vi­de­os“, die ganz offen­kun­dig Por­no­stan­dards genü­gen. JEDER sieht, daß die­ses “Breast­fee­ding” ein Fake ist. Die Mut­ter als Hure – was für ein feuch­ter Traum.

Wie so oft hat sich der unge­zü­gel­te Femi­nis­mus selbst über­holt, oder?

Sie, die lin­ken Frau­en, spra­chen von Eman­zi­pa­ti­on und „Selbst­er­mäch­ti­gung“. Hier haben sie das Resul­tat: Frau­en tar­nen sich als Müt­ter, um Por­no-Regu­la­to­ri­en zu unter­lau­fen. Einst war die stil­len­de Mut­ter eine Art hei­li­ges Bild. Die Lin­ken haß­ten es. Nun ist es ein por­no­gra­phi­sches Meme gewor­den: Na, Glück­wunsch zur Dekonstruktion!

Frü­her hat­ten wir die­se Dicho­to­mie: Hei­li­ge oder Hure. Heu­te geht es in eins.