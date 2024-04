Buch-Kritik: Claus Wolfschlag bespricht “Gegen Wegwerfarchitektur”

Von 1990 bis 1995 lei­te­te er das Frank­fur­ter Archi­tek­tur Muse­um. In die­se Zeit fiel der Streit um die Stadt­pla­nung des gera­de wie­der­ver­ei­nig­ten Ber­lin, bei dem Hans Koll­hoff als auch Lam­pug­na­ni aus dem Umfeld der links-moder­nis­ti­schen Zeit­schrift “arch+” hart kri­ti­siert wur­den. Lam­pug­na­ni klag­te damals, von sei­nen Kri­ti­kern in NS-nähe gerückt wor­den zu sein. Ein Spiel, das sich unter den geis­ti­gen Bedin­gun­gen der Bun­des­re­pu­blik regel­mä­ßig wiederholt.

Der Titel sei­ner neu­en Publi­ka­ti­on Gegen Weg­wer­far­chi­tek­tur bil­det bereits deren Inhalt und Ziel­set­zung ab. Lam­pug­na­ni kri­ti­siert aus öko­lo­gi­schen Grün­den das kapi­ta­lis­ti­sche Wirt­schafts­sys­tem. Die im 19. Jahr­hun­dert aus Ame­ri­ka ein­set­zen­de Kul­tur des Mas­sen­kon­sums mit ihrer Weckung künst­li­cher Bedürf­nis­se und ihrer beschleu­nig­ten Res­sour­cen-Ver­nut­zung hat­te auch Aus­wir­kun­gen auf die Bau­kul­tur. Die moder­ne Bau­wirt­schaft sei somit ver­ant­wort­lich für 40 Pro­zent unse­res Energie‑, 60 Pro­zent des Res­sour­cen- und 70 Pro­zent des Flä­chen­ver­brauchs. Hin­zu kom­men 50 Pro­zent unse­res Abfall­auf­kom­mens, wobei teils hoch­gif­ti­ger Son­der­müll anfällt. Die­ses Desas­ter wird durch eine Geld­po­li­tik befeu­ert, die Leer­stands­woh­nun­gen zur steu­er­li­chen Abschrei­bung und zum Par­ken über­schüs­si­gen Kapi­tals errichtet.

Öko­no­mi­scher Druck, das kapi­ta­lis­ti­sche Gesetz der ste­ten Zer­stö­rung durch Wachs­tum und wech­seln­de Moden führ­ten schon früh zu Abris­sen in immer schnel­le­ren Abstän­den. Die 1871 erbau­te Grand Cen­tral Sta­ti­on in New York wur­de 1900 auf­wen­dig saniert und umge­stal­tet, um bereits 1903 wie­der abge­ris­sen zu wer­den. Das 1890 errich­te­te New Yor­ker Pla­za Hotel fiel bereits 15 Jah­re spä­ter, um einem neu­en Luxus­do­mi­zil Platz zu machen.

Antrieb für die­se Abriß­kul­tur war das Pro­fit­stre­ben, das auch für die Zer­stö­rung zahl­rei­cher his­to­ri­scher Gebäu­de im Deutsch­land der Nach­kriegs­zeit ver­ant­wort­lich war. Heu­te ste­hen Fabrik­hal­len leer und ver­fal­len, wäh­rend dane­ben Neu­bau­ten zum glei­chen Zweck errich­tet wer­den. Eine Absurdität.

Lam­pug­na­ni:

In einer Welt, die als Weg­werf­welt begrif­fen wird und in der den Din­gen kei­ner­lei Respekt ent­ge­gen gebracht wird, ist es dar­über hin­aus nahe­lie­gend, dass die glei­che Respekt­lo­sig­keit das Ver­hält­nis zu den Mit­men­schen infiziert.

Den Glas- und Metall­fas­sa­den der moder­nis­ti­schen Archi­tek­tur attes­tiert Lam­pug­na­ni Ener­gie­ver­schwen­dung. Zu Wär­me­pum­pen bemerkt er deren toxi­sche, kaum abbau­ba­re Stof­fe. Fas­sa­den­däm­mung wer­de oft auf Erd­öl­ba­sis her­ge­stellt und ent­hal­te gif­ti­ge Schutz­an­stri­che gegen Ver­al­gung. Die ästhe­ti­schen Fol­gen sehen wir nicht nur in aktu­el­len Neubaugebieten:

Die Reduk­ti­on der Außen­wand-Abwick­lung, die ther­mi­sche Ver­lus­te mini­mie­ren soll, führt zu kis­ten­ar­ti­gen Gebäu­den ohne Vor- und Rück­sprün­ge, die mit ihrer Kom­pakt­heit die Bau­phy­si­ker beglü­cken, aber kaum die Bewoh­ner: Sie sind spär­lich belich­tet, und attrak­ti­ve tra­di­tio­nel­le Ele­men­te wie Log­gi­en, Erker oder Nischen sind aus ihnen ver­bannt. Die belieb­te Außen­däm­mung uni­for­miert die Häu­ser zusätz­lich und bedroht gan­ze his­to­ri­sche Stadtbilder.

Lam­pug­na­ni setzt dem tra­di­tio­nel­le Wär­mungs- und Küh­lungs­me­tho­den durch geschick­te Bau­ge­stal­tung entgegen.

Lam­pug­na­ni möch­te die Umwelt nicht durch Wind­rä­der und Pho­to­vol­ta­ik ret­ten, son­dern durch Erhalt der Land­schaft. Das bedeu­tet aber, dass auf die Aus­schrei­bung neu­en Bau­lands ver­zich­tet wird. Zudem sol­len Sub­urb-Sied­lun­gen zuguns­ten des ver­dich­te­ten Woh­nens auf­ge­ge­ben wer­den. Sämt­li­che All­tags­si­tua­tio­nen, vom Ein­kauf bis zum Arzt­be­such, sol­len zu Fuß oder per Fahr­rad erreich­bar sein. Auch Land­ge­mein­den sol­len wie­der mit attrak­ti­ver Infra­struk­tur lebens­wert werden.

In sei­nen Ideen bie­tet Lam­pug­na­ni aber auch Flä­che für Ein­wän­de. Sein Ver­hält­nis zur moder­nis­ti­schen Archi­tek­tur ist bis­wei­len naiv. Die “über­all geord­ne­te, blitz­blan­ke” Stadt, gegen die er anschreibt, exis­tiert nur noch in den Köp­fen der Moder­nis­ten. Ver­dich­te­te Städ­te hin­ge­gen sind heu­te nicht mehr nur roman­tisch, son­dern “bunt”. Sie zei­gen an vie­len Stel­len Ver­wahr­lo­sung, Graf­fi­ti, Schmutz, Bau­stel­len, Halb­rui­nen. Auch ange­sichts der kul­tu­rel­len Frag­men­tie­rung erschei­nen Sub­urbs vie­len Men­schen attrak­ti­ver als Großwohnanlagen.

Eben­falls kri­tisch ist Lam­pug­na­nis Plä­doy­er für weni­ger Haus­ab­ris­se und mehr Erhalt durch Umbau zu sehen. Er erhofft sich davon mehr Qua­li­tät bei Neu­bau­ten, weni­ger Weg­wer­far­chi­tek­tur, die Ent­wick­lung eines soli­den neu­en Bau­stils und die Wie­der­kehr der Schön­heit. Vie­le moder­nis­ti­sche Groß­ge­bäu­de sind aber nur Stör­fak­to­ren im Stadt­ge­fü­ge. Wie und war­um also soll­te man einen ver­las­se­nen Kauf­haus-Kom­plex inmit­ten einer Alt­stadt erhalten?

Lam­pug­na­ni hat ein streit­ba­res Groß­essay gegen die Öko­no­mi­sie­rung von Archi­tek­tur geschrie­ben. Sei­ner Ansicht nach muß der freie Markt durch staat­li­che Pla­nung zurück in gesun­de Bah­nen gelenkt wer­den. Er möch­te Tem­po aus der Ver­än­de­rung unse­rer Umwelt neh­men und die nach­hal­ti­ge Qua­li­tät im Bestand erhö­hen. Das ist anerkennenswert.

Vitto­rio Magna­go Lam­pug­na­ni: Gegen Weg­wer­far­chi­tek­tur, Ber­lin 2023, Ver­lag Klaus Wagen­bach, 128 Sei­ten, 18 Euro – hier bestel­len.