Rückblick auf Ostern – Gastbeitrag von Uwe Jochum

Vor einer Woche war Karfreitag. Die meisten Menschen werden sich noch im Ferienmodus befinden, völlig unabhängig davon, ob sie Christen sind oder nicht. In unserem immer säkulareren Säkulum sind dabei Anlaß und Ereignis längst entkoppelt: Immer weniger Menschen wissen anzugeben, warum und was an Ostern überhaupt gefeiert wird und wieso mit dieser Feier Schulferien verbunden sind; und weil das so ist, sind die Osterferien eben das, was sie sind: staatlich gewährte Freizeit.

Die­ser Säku­la­ri­sie­rung­pro­zeß hat frei­lich längst auf die Kir­chen zurück­ge­schla­gen, in denen die Rest­be­stän­de eines christ­li­chen Bewußt­seins und damit die letz­ten Ahnun­gen vom Sinn des Oster­fes­tes ver­wal­tet werden.

Man merkt die­sen Rück­schlag dar­an, daß die kirch­li­chen Amts­trä­ger aller Hier­ar­chie­stu­fen nichts mehr dabei fin­den, den Sinn des Oster­fes­tes mög­lichst theo­lo­gie- und glau­bens­frei aus­zu­le­gen. Statt­des­sen üben sie seit Jah­ren den direk­ten Anschluß an den Zeit­geist, wohl in der Hoff­nung, den längst ver­lo­ren­ge­ge­be­nen christ­li­chen Pos­ten durch eine mög­lichst tra­gen­de Rol­le in der lau­fen­den Komö­die der Eitel­kei­ten ein­tau­schen zu können.

In die­ser lau­fen­den Komö­die spiel­te die Kir­che in der gera­de ver­gan­ge­nen Oster­zeit in drei klei­nen Sze­nen mit, in denen sie sich nicht mit Ruhm bekle­ckert hat.

In der ers­ten Sze­ne trat der katho­li­sche Esse­ner Bischof Over­beck auf und hielt eine Kar­frei­tags­pre­digt, in der er den Pro­zeß gegen Naval­ny mit dem Pro­zeß gegen Jesus ver­glich und Naval­ny, des­sen Äuße­run­gen über Homo­se­xu­el­le und Migran­ten und des­sen natio­na­lis­ti­sche Agen­da der Kir­che eigent­lich Ana­the­ma sein müß­te, auch gleich noch in die Rol­le des lei­den­den Gerech­ten schubste.

Over­beck weiß als Theo­lo­ge natür­lich, was er da sagt. Der »lei­den­de Gerech­te« ist eine Grund­fi­gur der alt­tes­ta­ment­li­chen und auch der christ­li­chen Theo­lo­gie, die das Lei­den Jesu ver­ständ­lich machen will: Jesus hat nicht nur als ein Gerech­ter in einer unge­rech­ten Welt gelebt, son­dern um der Gerech­tig­keit wil­len auch das Lei­den bis zum Tod am Kreuz auf sich genom­men; das ist eine mensch­lich gese­hen sinn­lo­se und bru­ta­le Sache, die aber in der Auf­er­ste­hung die epo­cha­le Wen­dung erfah­ren hat, daß im Tod der Durch­gang zum wah­ren Leben liegt.

Wir kön­nen das hier nicht wei­ter beden­ken, aber soviel wird man doch sagen müs­sen: Naval­ny war ein poli­ti­scher Akti­vist, des­sen poli­ti­sche Rol­le und Bedeu­tung him­mel­weit von der Wel­ten­wen­de ent­fernt ist, für die Jesus als Chris­tus steht. Wer Naval­ny daher, wie Over­beck, zu einem Chris­tus redi­vi­vus macht, hat Absich­ten, die mit dem Chris­ten­tum nichts zu tun haben.

Die zwei­te Sze­ne spiel­te am Kar­sams­tag, als der Ber­li­ner Erz­bi­schof Koch dem offi­zi­el­len Inter­net­por­tal der katho­li­schen Kir­che in Deutsch­land ein Inter­view gab, in dem es um Ostern als »Fest des Uner­war­te­ten« gehen soll­te, in Wahr­heit aber um Poli­tik ging: um die AfD, um die Rol­le der Kir­che in der Poli­tik und in die­sem Zusam­men­hang auch ein wenig um den »Lebens­schutz«, also die Abtreibungsfrage.

Nichts davon hat mit Ostern zu tun, das in die­sem Inter­view viel­mehr erst ganz am Ende zum The­ma wur­de, als Koch Ostern und Fuß­ball zusam­men­brach­te, näm­lich so: Fuß­ball und Ostern sei­en ein Fest für die Gemein­schaft; und Fuß­ball und Ostern sei­en ein Fest des Uner­war­te­ten. Das ist nicht ein­mal mehr die Schwund­stu­fe von Chris­ten­tum und christ­li­cher Theo­lo­gie, es ist ihre Eli­mi­na­ti­on durch maxi­ma­le Banalisierung.

Man wun­dert sich nicht, daß das Inter­view unter den Gläu­bi­gen auch nicht gezün­det hat, aber von den Medi­en das von Koch geleg­te Anti-AfD-Bömb­chen bereit­wil­ligst auf­ge­grif­fen wur­de. Denn die von der Bischofs­kon­fe­renz im Febru­ar ver­öf­fent­lich­te Erklä­rung, die offen gegen die AfD Posi­ti­on bezog und damit die von der Kir­che in der Bun­des­re­pu­blik bis­her gepfleg­te offi­zi­el­le poli­ti­sche Neu­tra­li­tät ganz offi­zi­ell auf­gab, wur­de von Koch in dem Inter­view bestä­tigt und noch ein­mal in das Pro­krus­tes­bett der Poli­tik gelegt:

Die Kir­che darf sich nicht raus­hal­ten, denn die christ­li­che Bot­schaft umfasst immer auch das gesell­schaft­li­che Leben. Wir sehen uns in der Mit­ver­ant­wor­tung für die Demokratie.

Was das real­po­li­tisch heißt, muß man nicht umständ­lich ana­ly­sie­ren. Es heißt, daß auch die Kir­che im Kampf gegen die AfD auf der Sei­te der Oppo­si­ti­ons­be­kämp­fer Stel­lung bezo­gen hat. Daß die­se Stel­lung mit der gänz­li­chen Ver­flüch­ti­gung von Chris­ten­tum und christ­li­cher Theo­lo­gie ver­bun­den ist, zeigt das Inter­view ins­ge­samt bis hin­un­ter zu die­sem pein­li­chen Detail:

Wäh­rend der »Marsch für das Leben« von der AfD unter­stützt wird — was dem Marsch zwangs­läu­fig den Ver­dacht des rech­ten Akti­vis­mus ein­ge­tra­gen hat —, phan­ta­siert der Bischof im Hin­blick auf die AfD von einer inak­zep­ta­blen »Begren­zung des Lebens­schut­zes aus völ­kisch-natio­na­lis­ti­schen oder bevöl­ke­rungs­po­li­ti­schen Moti­ven«, um sei­ne Nicht­teil­nah­me an dem von ihm wort­reich begrüß­ten Marsch mit Ter­min­schwie­rig­kei­ten zu begründen.

Die drit­te Sze­ne schließ­lich spiel­te eben­falls am Kar­sams­tag in der media­len Rand­zo­ne der Deut­sche Wel­le, als die Pas­to­ral­re­fe­ren­tin des Bis­tums Müns­ter mit­teil­te, daß die Auf­er­ste­hung mit Auf­ste­hen zu tun habe. Wie das gemeint war, dürf­te nicht schwer zu raten sein: Da Jesus schon vor sei­ner von den Chris­ten seit 2000 Jah­ren erin­ner­ten Auf­er­ste­hung immer wie­der auf­ge­stan­den sei, um sich für eine gerech­te­re Welt stark zu machen, soll­ten auch wir aufstehen —

für Tole­ranz, Akzep­tanz, Gerech­tig­keit, Chan­cen­gleich­heit, Nächs­ten­lie­be und viel mehr.

Kon­kret war das so zu ver­ste­hen: daß die »Demos gegen rechts« »auch ein geleb­tes Stück Auf(er)stehen« sind. Was der Pas­to­ral­re­fe­ren­tin dabei beson­ders gut gefiel, war der Umstand, daß die Men­schen auf die­sen Demos ihrer Mei­nung nach nicht gegen etwas demons­trier­ten, son­dern für etwas, näm­lich »für ihre Wer­te«. Das soll­te dann irgend­et­was mit der Lie­be Got­tes zu tun haben, wes­halb die Pas­to­ral­re­fe­ren­tin erwar­tungs­ge­mäß für die­se Lie­be Got­tes »immer wie­der auf­ste­hen« woll­te, und wahr­schein­lich immer noch will.

Damit sind wir theo­lo­gisch ganz unten ange­kom­men. Denn daß eine Demons­tra­ti­on für etwas immer zugleich eine Demons­tra­ti­on gegen etwas ist und daß das Ziel der »Demos gegen rechts« die­ses »Gegen« ja nun auch schon im Titel klar mar­kiert — blieb von der Pas­to­ral­re­fe­ren­tin eben­so unbe­merkt wie ungedacht.

Das­sel­be gilt für den kei­nes­wegs neben­säch­li­chen Umstand, daß Jesus, wie die Refe­ren­tin bemerkt, »sich durch die­ses Auf­ste­hen mit den Mäch­ti­gen in Poli­tik und Reli­gi­on ange­legt« hat. Daß die »Demos gegen rechts« ganz gewiß kein sol­ches Sich-Anle­gen mit den Mäch­ti­gen in Poli­tik und Reli­gi­on sind, son­dern in der Welt und in den Begrif­fen Jesu zum wei­ten Feld der von ihm abge­lehn­ten heuch­le­ri­schen Glau­bens­ma­ni­fes­ta­tio­nen gehö­ren — geschenkt, wür­de man zu sagen haben, wenn man die­ser Art von Chris­ten­tum etwas schen­ken wollte.

Was ein Feh­ler wäre. Denn die­se Art von Chris­ten­tum ist ein bloß gespiel­tes Staats­chris­ten­tum durch und durch, bei dem die christ­li­chen Funk­tio­nä­re als Zöll­ner agie­ren, die denen, die beim Glau­ben an Ostern noch ein wenig mit­spie­len wol­len, den brei­ten und beque­men Weg anweisen.

Wohin die­ser Weg führt? Er führt schnur­stracks zu Robert Habeck, der an Kar­frei­tag in pas­to­ral-schwar­zem Anzug und mit dun­kel­ro­ter Kra­wat­te per Twitter/X vor sei­ne Gemein­de trat, um zu ver­kün­den:

Wir fei­ern Ostern. Hof­fent­lich für vie­le von euch ein paar Tage der Ruhe, zum Durch­schnau­fen und die Din­ge sor­tie­ren zu können.

Die­se Eröff­nung war sowe­nig christ­lich wie das, was danach kam: Nach einem anlaß­ge­mäß vor­ge­brach­ten Sätz­chen, daß Ostern das Fest der Auf­er­ste­hung und der Hoff­nung auf Frie­den in einer erlös­ten Welt sei, ging es in Habecks Oster­pre­digt ganz ohne das christ­li­che Bei­werk wei­ter. Wir sei­en vom Frie­den weit ent­fernt, sag­te Habeck, Putin habe den Krieg zu ver­ant­wor­ten, wol­le und brau­che ihn, um sei­nen wahn­haf­ten Neo-Impe­ria­lis­mus umset­zen zu kön­nen, der die Eini­gung und Ein­heit Euro­pas zer­stö­ren wol­le; und wei­ter sag­te Habeck, daß Putin, wenn er in der Ukrai­ne gewon­nen habe, fort­fah­ren wer­de, wes­halb wir uns vor ihm schüt­zen müß­ten, indem wir die Ukrai­ne unter­stütz­ten, und zwar mit mehr und, wie der Minis­ter hin­zu­füg­te, auch »wei­te­ren Waf­fen«; was, wie uns der Minis­ter sag­te, sich mit sei­nem Amts­eid decke, näm­lich Scha­den vom deut­schen Volk zu wenden.

Habecks rhe­to­ri­sche Mach­werk endet mit dem kum­pel­haf­ten Satz: »Ihnen und euch gute Ostertage!«

Und ein Mach­werk ist es. Denn Ostern ist kein Fest des Durch­schnau­fens und auch kein Fest der gestei­ger­ten Kriegs­vor­be­rei­tung zwecks Kriegs­ver­mei­dung. Jesus sagt nicht, »Mei­ne Tau­rus brin­ge ich euch«, er sagt: »Mei­nen Frie­den gebe ich euch; nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch.« (Johan­nes, 14,27) Das Mini­mum für die­sen von Jesus gemein­ten Frie­den liegt dar­in, daß wir die Wahr­heit tun, wie es im Johan­nes­evan­ge­li­um (3,21) heißt.

Die­ses Grund­er­for­der­nis erfüllt Habeck nicht, wenn er davon spricht, daß das Mins­ker Abkom­men von 2014 Putin nicht dar­an gehin­dert habe, die Ukrai­ne zu über­fal­len. Jeder, der sich auch nur ober­fläch­lich mit der Lage in der Ukrai­ne befaßt hat, weiß, daß die­se Aus­sa­ge nicht ein­mal als Halb­wahr­heit durch­ge­hen kann.

Denn seit­dem die Alt­bun­des­kanz­le­rin öffent­lich zuge­ge­ben hat, daß das Mins­ker Abkom­men nicht in der ehr­li­chen Absicht geschlos­sen wur­de, die ukrai­ni­schen Pro­ble­me zu löse, son­dern nur, um der Ukrai­ne Zeit zur Kriegs­vor­be­rei­tung zu ver­schaf­fen, seit­dem kann man einen Satz wie den Habecks nicht mehr sagen. Jeden­falls nicht, wenn man der Wahr­heit ver­pflich­tet ist und dank der vol­len Wahr­heit und mit der unver­fälsch­ten Wahr­heit einen ech­ten Frie­den errei­chen will.

Und daher ist das, was Habeck an Kar­frei­tag gesagt hat, nicht nur ein Schlag gegen die Wahr­heit, son­dern ein Schlag gegen das Chris­ten­tum. Es ist eine ober­fläch­li­che und wahr­heits­wid­ri­ge Rhe­to­rik, die Ängs­te nicht nur bedient, son­dern ansta­chelt und aus der mili­tä­risch kata­stro­pha­len Lage, für die Habeck mit­ver­ant­wort­lich ist, zynisch noch ein wenig poli­ti­sches Kapi­tal für sich sel­ber her­aus­pres­sen will.

Da muß man dem Kanz­ler fast schon dank­bar dafür sein, daß er mit erheb­lich weni­ger Rhe­to­rik in sei­ner ge-ixten Oster­bot­schaft mit­teil­te, daß »die Chris­ten« an Ostern für eine fried­li­che­re Welt beten, und daß daher »wir« die Ukrai­ne im Kampf für einen gerech­ten Frie­den so lan­ge wie nötig unter­stüt­zen würden.

Wer die­ses »Wir« sein soll, weiß ich nicht. Und es ist eigent­lich auch egal, es zu wis­sen. Denn nicht Scholz betet an Ostern für Frie­den, son­dern — man muß ihm ja nur genau zuhö­ren — »die Chris­ten«. In die­ser rhe­to­ri­schen Distanz­ges­te liegt alles, was Ostern die­ses Jahr aus­ge­zeich­net hat: Es ist ein Fest für die ande­ren, die gläu­bi­gen Chris­ten eben, zu denen man selbst als Funk­tio­när in Kir­che und Staat nicht mehr gehört, und deren Frie­dens­ge­be­te und Frie­dens­hoff­nun­gen man miß­braucht für ein »Frie­den schaf­fen mit immer mehr und bes­se­ren Waf­fen«. Bis zum letz­ten ukrai­ni­schen Christen.

Noch nie in der Geschich­te der Bun­des­re­pu­blik hat­ten wir soviel woken und grün­ro­ten Zynis­mus, der Chris­ten­tum bloß noch spielt.