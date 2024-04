Bedenke Phlebas – Hinweise auf Science Fiction und “Fortschritt”

Wir freuen uns, den Publizisten Benjamin Kaiser als gelegentlichen Beiträger in unserem Netz-Tagebuch begrüßen zu können. Er weist zum Auftakt auf eine ebenso hellsichtige wie dystopische Science-Fiction-Romanreihe hin, die unter dem Titel "Die Kultur" einen eigenen, über das Literarische hinausgehenden Raum bildet und in der schon vor fast 40 Jahren eine schockierende Gesellschaftsprognose gestellt wurde.

1987 ver­öf­fent­lich­te Iain M. Banks mit Beden­ke Phle­bas den ers­ten Band sei­ner „Culture/Kultur“-Reihe, einer woken, in den Wei­ten des Welt­alls leben­den pan­hu­ma­nen Idealgesellschaft:

Ohne jeg­li­che Knapp­heit an Gütern oder Ener­gie leben die Mit­glie­der die­ser athe­is­tisch-hedo­nis­ti­schen Gesell­schaft voll­kom­men frei (so zumin­dest die Selbst­be­schrei­bung) und in anar­chis­ti­scher Selbst­ver­wal­tung, sprich ohne rigi­de Regie­rungs­struk­tu­ren und Ämter.

Die Gen­tech­no­lo­gie ist inner­halb der Kul­tur so weit fort­ge­schrit­ten, daß die Kul­tur­bür­ger ihre Gestalt und ihr Geschlecht nicht nur jeder­zeit belie­big wech­seln kön­nen, sie sind sogar hier­zu ange­hal­ten, um etwa Geschlech­ter­ver­wir­rung bei ihren Kin­dern anzustiften:

Nor­ma­ler­wei­se ver­mei­det eine Mut­ter in den ers­ten Lebens­jah­ren ihres Kin­des einen Geschlechts­wech­sel. (Außer natür­lich, wenn sie ihr Kind ver­wir­ren möchte …)

Somit besteht die Kul­tur aus gene­tisch opti­mier­ten Men­schen, mit über­le­ge­ner Intel­li­genz und Gesund­heit und sogar einem Drü­sen­sys­tem, das ent­spre­chend der hedo­nis­ti­schen Aus­rich­tung der Kul­tur ver­schie­den­ar­ti­ge Dro­gen aus­schüt­ten kann, so daß es dem durch­schnitt­li­chen Kul­tur­bür­ger frei­steht, ein Leben im dau­er­eu­pho­ri­sier­ten kos­ten­lo­sen Dro­gen-Nir­wa­na zu ver­brin­gen. Einen legen­dä­ren Ruf im Rest des von Men­schen besie­del­ten Uni­ver­sums genie­ßen die gene­tisch opti­mier­ten Sexu­al­or­ga­ne der Kul­tur­bür­ger, inklu­si­ve unbe­grenz­ter Orgasmusfähigkeit.

Das äußerst erfolg­rei­che Wirt­schafts­sys­tem der Kul­tur basiert auf einer spie­le­risch, durch künst­li­che Intel­li­gen­zen gesteu­er­ten sozia­lis­ti­schen Plan­wirt­schaft, die weit effek­ti­ver arbei­tet, als das eine auf dem Kon­kur­renz­prin­zip beru­hen­de Markt­wirt­schaft je könn­te, da ein „kapi­ta­lis­ti­sches Sys­tem“ nie­mals das Gemein­wohl im Auge hät­te. Dahin­ter steht

… eine Art galak­ti­sches öko­lo­gi­sches Bewußt­sein, ver­bun­den mit dem Wunsch, das Schö­ne und das Gute über­haupt zu schaffen.

In die­sem Wirt­schafts­sys­tem wer­den nicht ein­mal die Maschi­nen “aus­ge­beu­tet”. Ent­spre­chend empört sich eine KI-War­tungs­droh­ne über den Hel­den des Romans Hor­za, als die­ser sich wei­gert, die Maschi­ne, man wür­de auf der Erde sagen, mit dem poli­tisch kor­rek­ten Pro­no­men als „emp­find­sa­mes Indi­vi­du­um“ anzu­spre­chen. Iain Banks erläu­tert die Hin­ter­grün­de in sei­nen „Anmer­kun­gen zur Kul­tur“:

In ihren Her­stel­lungs­pro­zes­sen ist die Kul­tur im Wesent­li­chen eine auto­ma­ti­sier­te Zivi­li­sa­ti­on, in der die mensch­li­che Tätig­keit dar­auf beschränkt wur­de, nicht mehr als ein Spiel oder Hob­by zu sein. Genau so wenig wer­den Maschi­nen aus­ge­beu­tet. Laut dahin­ter­ste­hen­der Idee wird jede Auf­ga­be dahin­ge­hend auto­ma­ti­siert, daß sie von einer Maschi­ne aus­ge­führt wer­den kann, die sich deut­lich unter der Stu­fe poten­ti­el­ler Selbst­be­wusst­wer­dung befindet …

So ent­ste­hen kom­ple­xes­te Struk­tu­ren, mit dem Ziel, daß kei­nes der auto­ma­ti­sier­ten Glie­der im Kon­sum­gü­ter­her­stel­lungs­pro­zeß über ein Bewußt­sein ver­fügt, um die von Karl Marx beklag­te „Ent­frem­dung des Arbei­ters“, ja selbst die „Ent­frem­dung“ der füh­len­den und intel­li­gen­ten Maschi­nen zu verhindern.

Ein wesent­li­cher Aspekt der Kul­tur ist die Sym­bio­se der Men­schen mit den künst­li­chen Intel­li­gen­zen, die sich zwar auf­grund grund­le­gen­der Pro­gram­mie­run­gen loy­al ihren Men­schen gegen­über ver­hal­ten, die jedoch in ihrer selbst gesteu­er­ten Evo­lu­ti­on so weit fort­ge­schrit­ten sind, daß sie den Men­schen allen­falls noch als ein Wesen zwi­schen „Haus­tier und Para­si­ten“ ansehen.

Kern der Kul­tur ist ihr „woker“ Mis­si­ons­drang. Spe­zi­al­ein­hei­ten der Kul­tur spü­ren in den Wei­ten des Welt­alls Zivi­li­sa­tio­nen auf, deren Gesell­schaft aus Sicht der „Kul­tur“ auf Gewalt, Dis­kri­mi­nie­rung und Aus­beu­tung beruht und fan­gen an, die­se mit­tels heim­li­cher, aber auch offe­ner Ein­grif­fe im Sin­ne der hyper­mo­ra­li­schen Vor­stel­lun­gen der Kul­tur „umzu­ge­stal­ten“.

Dabei ist die durch die Kul­tur im Welt­all Schritt für Schritt durch­ge­setz­te poli­ti­sche Kor­rekt­heit nicht in Geset­zes­tex­te gefaßt: Die Kul­tur kennt kei­ne Geset­ze und kei­ne Recht­spre­chung. Die poli­ti­sche Kor­rekt­heit und die mit ihr ver­bun­de­ne „Can­cel cul­tu­re“ sind ein sich selbst­re­gu­lie­ren­der Mechanismus:

Die Kul­tur hat eigent­lich kei­ne Geset­ze; es gibt bestimm­te als kor­rekt emp­fun­de­ne Ver­hal­tens­wei­sen; Manie­ren, wie oben erwähnt, aber nichts, was wir als recht­li­chen Rah­men ver­ste­hen wür­den. Nicht mehr ange­spro­chen wer­den, nicht mehr zu Par­tys ein­ge­la­den wer­den, sar­kas­ti­sche und anony­me Arti­kel und Geschich­ten in den sozia­len Netz­wer­ken; dies sind die nor­ma­len For­men der Ver­hal­tens­re­gu­lie­rung in der Kultur.

Den­noch scheint es eine Grup­pe inner­halb der „Kul­tur“ beson­ders schwer zu haben. Man fühlt sich an den irdi­schen Incel erin­nert, jun­ge Män­ner, die ihr Leben, ein­ge­schlos­sen in eine Woh­nung, mit Com­pu­ter­spie­len und Online-Por­nos ver­brin­gen, da es für sie „kei­ne Ver­wen­dung“ mehr gibt. So wird einer die­ser Außen­sei­ter im zwei­ten Band der Rei­he „The Play­er of Games“ in ein Gespräch verwickelt:

„Du hast doch nie das Geschlecht gewech­selt, oder?”

Er schüt­tel­te den Kopf.

“Oder mit einem Mann geschlafen?”

Noch ein Kopfschütteln.

“Das dach­te ich mir”, sag­te Yay.

Gleich­zei­tig unter­liegt jedes Mit­glied der Kul­tur der tota­len Über­wa­chung und nie­mand, der in die Kul­tur hin­ein­ge­bo­ren wur­de, kann die­se ver­las­sen, um sich bei­spiels­wei­se in einer ande­ren Zivi­li­sa­ti­on nie­der­zu­las­sen, ohne auch hier einer bestän­di­gen Beob­ach­tung aus­ge­setzt zu sein.

Die­se voll­kom­me­ne Gesell­schaft löst neben Bewun­de­rung aller­dings auch ent­schie­de­nen Wider­stand in den Wei­ten des Uni­ver­sums aus. So führt die nicht­mensch­li­che Spe­zi­es der Idira­ner in ihrem „reli­giö­sen Fana­tis­mus“ einen, so Banks wört­lich „Dschi­had“ gegen die Kul­tur, um ent­spre­chend ihres „gött­li­chen Auf­trags“, nach den Gebo­ten ihres Glau­bens, die Deka­denz der Kul­tur zurück­zu­drän­gen und zu vernichten.

Auf die Fra­ge hin, war­um der mensch­li­che „Wand­ler“ Hor­za denn auf Sei­ten die­ser nicht­mensch­li­chen Spe­zi­es gegen die mensch­li­che „Kul­tur“ kämp­fe, ant­wor­tet dieser:

Zumin­dest haben sie einen Gott. Die Kul­tur hat keinen.

Die­se Aus­sa­ge Horz­as, der als Athe­ist beschrie­ben wird, mag erstau­nen. Aus Sicht der „Kul­tur“ ist sein Han­deln gar „durch unver­ständ­li­chen Haß“ geprägt und er mag, die­se Inter­pre­ta­ti­on sei erlaubt, an den post­mo­der­nen „Wider­ständ­ler“ erin­nern, der mehr oder weni­ger ahnt, daß er dem Vor­drin­gen der Kul­tur ein­zig mit einer tran­szen­dent begrün­de­ten Ant­wort ent­ge­gen­tre­ten könn­te, der jedoch sei­nen Glau­ben an Gott längst ver­lo­ren hat und der damit letzt­lich dem hyper­mo­ra­li­schen Uni­ver­sa­lis­mus der Kul­tur ohne Ant­wort gegenübersteht.

Über­ra­schen­der­wei­se sind die krie­ge­ri­schen Idira­ner der Kul­tur mili­tä­risch hoff­nungs­los unter­le­gen. Dies nicht zuletzt, da sich die Idira­ner als homo­ge­ne Eth­nie an fes­te Pla­ne­ten­sys­te­me klam­mern, mit denen sie sich ver­bun­den und ver­wur­zelt füh­len und deren Besitz sie unter allen Umstän­den zu ver­tei­di­gen suchen, wäh­rend die pan­hu­ma­ne Kul­tur wesent­lich aus in (gigan­ti­schen) Raum­schif­fen und ande­ren mobi­len Struk­tu­ren leben­den „Any­whe­res“ besteht, die bei krie­ge­ri­schen Angrif­fen jeder­zeit in die Wei­ten des Welt­raums aus­wei­chen kön­nen, sprich, beweg­lich sind und daher über­haupt nicht so leicht ange­grif­fen wer­den können.

In cine­as­ti­scher Schön­heit und Opu­lenz schil­dert Banks gegen Ende sei­nes Sci­ence-Fic­tion-Klas­si­kers die Zer­stö­rung eines soge­nann­ten bewohn­ten Rings, einer der größ­ten künst­li­chen Struk­tu­ren des Uni­ver­sums, durch Mili­tär­ein­hei­ten der Kultur.

Inter­es­sant das Urteil, das der „Wand­ler“ Hor­za in Anbe­tracht die­ses Zer­stö­rungs­werks über die Kul­tur fällt:

Sie ver­such­ten, die Unge­rech­tig­keit zu über­win­den, die Feh­ler in der über­mit­tel­ten Bot­schaft des Lebens zu besei­ti­gen, die ihr erst irgend­ei­nen Sinn gaben … Das war es, was die Kul­tur bot … Cha­os durch Ord­nung, Zer­stö­rung durch Auf­bau, Tod durch Leben.

Und um an die­ser Stel­le die Fra­ge zu beant­wor­ten, die eine befreun­de­te Autorin an mich stell­te, näm­lich, was denn an dem Buch so ‚cra­zy‘ wäre?

Nun, nicht nur, daß Con­sider Phle­bas in den 1980ern geschrie­ben wur­de, son­dern vor allem, daß man die von ihrem Selbst­bild her oft lin­ken 68er-Sci­ence-Fic­tion-Autoren wie Banks oder den viel­leicht in Deutsch­land bekann­te­ren Phil­ip K. Dick, der heu­ti­gen Gesell­schaft gegen­über als kri­tisch ein­ge­stellt lesen muß, möch­te man ihnen lite­ra­risch wie­der gerecht wer­den. (Phil­ip K. Dick schrieb mit Do Andro­ids Dream of Elec­tric Sheep die Roman­vor­la­ge für Rid­ley Scotts Bla­de Run­ner.)

Zu die­ser Gene­ra­ti­on zählt übri­gens auch Ray Brad­bu­ry, der 1953 in sei­nem Sci­ence-Fic­tion-Roman Fah­ren­heit 451 schil­der­te, wie Bücher durch Son­der­ein­hei­ten der Feu­er­wehr ver­brannt und ihre Besit­zer in geschlos­se­ne Anstal­ten gesperrt wer­den, um die Gefüh­le von Min­der­hei­ten zu schützen:

Ver­steh doch, unse­re Zivi­li­sa­ti­on ist so viel­fäl­tig, daß wir unter kei­nen Umstän­den unse­re Min­der­hei­ten ver­stö­ren oder beun­ru­hi­gen kön­nen. Frag dich: Was ist das höchs­te Ziel in unse­rem Land? Die Men­schen wol­len glück­lich sein, nicht wahr? … Far­bi­ge Men­schen mögen ‚Klei­ner Schwar­zer Sam­bo‘ nicht. Ver­brenn es.

Der 2013 ver­stor­be­ne Iain M. Banks, dem sich die Kul­tur in einer Art Traum offen­bar­te, gilt laut Times als einer der bedeu­tends­ten bri­ti­schen Schrift­stel­ler seit 1945. Banks war Sohn einer pro­fes­sio­nel­len Eis­kunst­läu­fe­rin und eines Offi­ziers der bri­ti­schen Admi­ra­li­tät. Auch er ver­or­te­te sich poli­tisch links, ver­stand sich als Sozia­list und trat als schar­fer Kri­ti­ker Isra­els auf, das er als „Schur­ken­staat“ bezeich­ne­te. Er unter­stütz­te den BDS und wies kurz vor sei­nem Tod sei­nen Ver­le­ger an, die wei­te­re Ver­öf­fent­li­chung sei­ner Bücher in Isra­el zu unter­bin­den. Wäh­rend des Irak­kriegs 2003 schick­te er aus Pro­test gegen die bri­ti­sche Betei­li­gung sei­nen zer­schnit­te­nen Paß an Tony Blair in die Dow­ning Street und plan­te laut eige­nem Bekun­den, in einer Art Kami­ka­ze­ak­ti­on mit sei­nem Land Rover die schot­ti­sche Mili­tär­werft in Fife zu stürmen.

Doch wie auch immer man das poli­ti­sche Wir­ken Iain M. Banks bewer­ten mag, es ist an der Zeit, sein Werk neu, auf die heu­ti­ge Welt hin zu lesen.

P.S. Die zwei­te Sze­ne des hier hoch­ge­prie­se­nen Sci­ence-Fic­tion-Romans beginnt damit, dass der Wand­ler Hor­za in den Fäka­li­en einer ger­ia­tri­schen Olig­ar­chie zu ertrin­ken droht. Man sei also gewarnt: Die­ses Sci­ence-Fic­tion-Epos ist kei­ne zart­füh­len­de Höhen­kamm­li­te­ra­tur, son­dern ein Lese­spaß der beson­de­ren Art.

– – –

