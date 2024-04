Wir müssen alle wachsam sein

Soweit sie das Straf­recht betref­fen, sind sie trans­pa­rent, so daß jeder die Mög­lich­keit hat, sich ent­spre­chend zu ver­hal­ten. Undurch­sich­tig wird es bei einer wei­te­ren Ein­schrän­kung, die Hal­den­wang in sei­nem am 1. April in der FAZ erschie­ne­nen Text anführt:

Jedoch auch unter­halb der straf­recht­li­chen Gren­zen und unbe­scha­det ihrer Lega­li­tät kön­nen Mei­nungs­äu­ße­run­gen ver­fas­sungs­schutz­recht­lich von Belang sein. Nach den Ver­fas­sungs­schutz­ge­set­zen hängt die ver­fas­sungs­schutz­recht­li­che Rele­vanz von Äuße­run­gen als tat­säch­li­che Anhalts­punk­te, die eine Beob­ach­tung durch den Ver­fas­sungs­schutz eröff­nen, nicht davon ab, ob die­se straf­bar oder ille­gal sind.

Hier bezieht sich Hal­den­wang auf die soge­nann­ten tat­säch­li­chen Anhalts­punk­te gegen die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung gerich­te­ter Bestre­bun­gen. Die­se las­sen sich aber mitt­ler­wei­le kei­nes­wegs mehr ein­fach mit Auf­ru­fen zum gewalt­sa­men Umsturz oder der erreich­ba­ren Mög­lich­keit, die Gewal­ten­tei­lung auf­zu­he­ben gleichsetzen.

Mitt­ler­wei­le hat der Ver­fas­sungs­schutz die­sen Kata­log selbst um die „aggres­si­ve, sys­te­ma­ti­sche Dele­gi­ti­mie­rung staat­li­chen Han­delns“ erwei­tert. Damit ist ganz aus­drück­lich nicht die Ableh­nung der Demo­kra­tie gemeint, son­dern die zuge­spitz­te Kri­tik an den Reprä­sen­tan­ten des Staa­tes und sei­ner Institutionen.

Der in Olden­burg leh­ren­den Jurist Vol­ker Boeh­me-Ness­ler hat das in der NZZ ent­spre­chend kri­ti­siert. Es gehö­re zur Mei­nungs­frei­heit, daß man den Staat grund­sätz­lich und pole­misch kri­ti­sie­ren dürfe:

Man darf durch­aus hef­ti­ge Din­ge in einer Demo­kra­tie sagen, zum Bei­spiel, dass das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt nicht funk­tio­nie­re, das Par­la­ment eine Schwatz­bu­de sei, all das erlaubt die Verfassung.

Darf man also auch die Ein­las­sung von Hal­den­wang grund­sätz­lich und pole­misch kri­ti­sie­ren, ohne in den Ruch zu kom­men, ein Dele­gi­ti­mie­rer des Staa­tes zu sein? Hal­den­wang ist poli­ti­scher Beam­ter, er unter­steht der Innen­mi­nis­te­rin, die im Febru­ar einen Maß­nah­men­ka­ta­log gegen „rechts“ prä­sen­tier­te, weil sie offen­sicht­lich der mitt­ler­wei­le als Pro­pa­g­an­da­coup ent­larv­ten Bericht­erstat­tung über ein Tref­fen in Pots­dam glaub­te. Just die­ses Tref­fen führt nun auch Hal­den­wang als Beleg dafür an, wie gefähr­det die Demo­kra­tie in Deutsch­land sei.

Die zu Jah­res­be­ginn bekannt gewor­de­nen Ver­net­zungs­tref­fen zwi­schen Rechts­extre­mis­ten und Tei­len der gesell­schaft­li­chen Mit­te bele­gen Ent­gren­zungs­pro­zes­se, vor denen das BN zuvor schon gewarnt hatte.

Hin­zu kommt, daß Hal­den­wang wie sei­ne Che­fin davon aus­geht, daß man die Bür­ger erzie­hen müs­se. Die Mei­nungs­frei­heit sei kein „Frei­brief“, sich der Beob­ach­tung durch den Ver­fas­sungs­schutz ent­zie­hen zu kön­nen. Des­halb sei „Unmut“ über die „häu­fi­ge Medi­en­prä­senz“ unan­ge­bracht, da die Auf­klä­rung der Öffent­lich­keit zum gesetz­li­chen Auf­trag des Ver­fas­sungs­schut­zes gehö­re. Wir erin­nern uns dabei an die Aus­sa­ge von Hal­den­wang im Juni 2023 im ZDF, „nicht allein der Ver­fas­sungs­schutz ist dafür zustän­dig, die Umfra­ge­wer­te der AfD zu senken“.

Vor die­sem Hin­ter­grund emp­feh­le ich jedem, ein­mal den Wiki­pe­dia-Arti­kel zum The­ma „Tota­li­ta­ris­mus“ auf­zu­ru­fen. Dort fin­den sich ver­schie­de­ne Tota­li­ta­ris­mus-Model­le, die ver­schie­de­nen Kri­te­ri­en für das Vor­lie­gen von Tota­li­ta­ris­mus nen­nen. In Sum­me geht es bei allen um drei Merk­ma­le: Herr­schafts­mo­no­pol, Staats­ideo­lo­gie und Infor­ma­ti­ons­mo­no­pol, die mit ver­schie­de­nen Tech­ni­ken der Mani­pu­la­ti­on, Über­wa­chung und Sank­tio­nie­rung durch­ge­setzt werden.

In Deutsch­land gibt es der­zeit zwar das Herr­schafts­mo­no­pol der Alt­par­tei­en, aber auch noch eine Kraft, die sich anschickt, ihnen die­ses Mono­pol strei­tig zu machen. Ähn­lich sieht es bei den ande­ren Merk­ma­len aus: Es gibt eine Staats­ideo­lo­gie, die für alle Bür­ger ver­bind­lich sein soll, und es gibt ein Infor­ma­ti­ons­mo­no­pol, das zwar aus öffent­lich-recht­li­chen und pri­va­ten Medi­en besteht, die aber in allen ent­schei­den­den poli­ti­schen Fra­gen, die glei­che Ideo­lo­gie ver­brei­ten. Auch hier ist das Mono­pol nicht abso­lut. Es gibt Frei­räu­me, die sich mit dem Gum­mi­be­griff der Dele­gi­ti­mie­rung schlie­ßen lassen.