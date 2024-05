Krah und Kärnten – Räume und Sprache (2)

Köp­pel strahlt eine inter­es­sier­te Libe­ra­li­tät alten Schla­ges aus. Armin Moh­ler schrieb ein­mal, im Gegen­satz zu Deutsch­land gehe es in der Schweiz stets nur um Mehr oder Weni­ger, nie um Alles oder nichts. Das ist eine Cha­rak­te­ri­sie­rung die­ser Libe­ra­li­tät, die leicht abschät­zig klingt, zugleich aber eine Türe öff­net: die zum offe­nen, aus­führ­li­chen Gespräch, in dem kei­ne Fal­len gestellt und kei­ne Dol­che ein­ge­setzt werden.

Schon das Gespräch Köp­pels mit Höcke war wich­tig für alle, die end­lich ein­mal spü­ren woll­ten, daß die­ser Mann nicht nur in den Kate­go­rien des poli­ti­schen Kamp­fes und der his­to­ri­schen Auf­ga­be den­ken kann.

Nun war Krah bei Köp­pel in der Sen­dung, und die­ser Auf­tritt, der ja mit einer simp­len Bild­schirm­ka­me­ra aus dem hei­mi­schen Büro her­aus gefilmt wur­de, ist so authen­tisch, wie es kei­ne Stu­dio­sen­dung je sein könn­te. Wir sehen Krah, wie er ist, wenn er zuhau­se sitzt, vor einer Kame­ra, die ein wenig glub­schig auflöst.

Krah, bild­schirm­fül­lend, noch nicht rasiert, aber voll da, also: mal eben eimer­wei­se klar und durch­dacht Aus­kunft gebend, selbst auf tief­grün­di­ge, schwie­ri­ge Fragen.

Er hat es drauf, schrieb mir ein Leser, und führ­te aus:

Irgend­wie Donald Krah, oder? Ab Minu­te 20 sind das kla­re und durch­dach­te State­ments zu Euro­pa. Ab Minu­te 38 prä­sen­tiert er uns ein Lehr­stück in per­sön­li­cher und bun­des­re­pu­bli­ka­ni­scher His­to­rie. Ab Minu­te 48 glänzt er als Jurist mit nor­ma­ti­ven Hin­wei­sen, wie schon bei jung&naiv. Er schüt­telt das aus dem Ärmel, es ist nicht so, daß er es sich zurecht gelegt hät­te und es etwas zu hek­tisch aus der Tasche zie­hen wür­de. Es ist ein­fach da, wenn er es braucht. Bei Minu­te 50 folgt dann der kna­ckigs­te Satz: „Wenn wir die Gren­zen nicht zukrie­gen, ist alles aus“. Und als wun­der­ba­re unge­woll­te Gefühls­ein­la­ge läuft bei 45.50 feri­en-gelang­weilt der Sohn durchs Bild. Die­ses Gespräch macht sei­ne Sin­gu­la­ri­tät in den AfD-Rei­hen deut­lich. Mit allen Vor- und Nachteilen.

Es ist klar, was der Leser sieht und meint, mit sei­nem letz­ten Sätz­chen, oder? Die AfD hat mit Krah einen, der etwas kann, was kaum ein ande­rer kann. Das mag denen, die so nicht sein kön­nen, Sor­ge berei­ten. Denn man kann es nicht lernen.

Was kann Krah? Magne­tisch spal­ten. Krah spal­tet, weil er nicht buhlt, und er ist magne­tisch, weil er fas­zi­nie­rend ist. Er kann in der­sel­ben Rede mit unglaub­li­cher Zunei­gung “dem Volk” Zuver­sicht und Her­kunfts­wär­me ver­mit­teln und sei­ne Geg­ner nackt aus­zie­hen – fast schon belus­tigt über deren Hilf­lo­sig­keit, weil sie in Scha­ren kom­men, um ihn zu verhindern.

Das kriegt außer ihm nur Höcke hin, also: magne­tisch spal­ten. Selbst sei­ne Fein­de sind fas­zi­niert von ihm, und sie sind fas­zi­niert von Krah. Wie man so sein kann! Wie man die Tag- und Nacht­ge­dan­ken von hun­der­ten, tau­sen­den beherr­schen kann, die mit einem nicht fer­tig werden!

Man hat, trifft man auf Krah, den Ein­druck, er schla­fe stets gut, wis­send, daß er ande­re wie­der um den Schlaf brach­te, Nacht für Nacht, dar­un­ter auch Leu­te aus den eige­nen Rei­hen, die es gern ein wenig ruhi­ger, also harm­lo­ser hätten.

Köp­pel hat bin­nen weni­ger Tage knapp 170 000 Zuschau­er für sein Gespräch mit Krah ein­sam­meln kön­nen, und das mit Höcke ist das bei wei­tem auf­ruf­stärks­te des Welt­wo­che-Kanals. Damit muß die AfD wuchern, eben­so wie mit den über­füll­ten Dorf­sä­len bei Bür­ger­dia­lo­gen. Nur Sahra Wagen­knecht zieht ähnlich.



– – –

Aber nun zu Kärn­ten, die­sem wun­der­schö­nen öster­rei­chi­schen Bun­des­land, in dem ich zu Gast auf einer Aka­de­mie war. Unser Insti­tut ver­an­stal­tet seit sie­ben Jah­ren in Koope­ra­ti­on mit öster­rei­chi­schen Pro­jek­ten eine Art Able­ger unse­rer gro­ßen stu­den­ti­schen Win­ter- und Som­mer­aka­de­mien – mit der Beson­der­heit, daß in Öster­reich auch älte­re Teil­neh­mer will­kom­men sind.

Der Tagungs­ort: mit Ber­gen rings­um, und in der Gast­stu­be die süd­li­che Spei­sen­fol­ge aus Sup­pe, Haupt­gang und Nach­tisch, dazu die­se selt­sa­me Kaf­fee­viel­falt aus Ver­län­ger­tem, Ein­spän­ner, Melan­ge, Brau­nem und so wei­ter, bis zum Schlag­obers über dem Maril­len­kom­pott oder dem Apfel­schlangerl. Man wird umschmei­chelt von Kul­tur und Land, selbst schwer­wie­gen­de Pro­ble­me wir­ken eingebettet.

Wir tag­ten mit 80 Gäs­ten. Es war eine Art Fami­li­en­tref­fen: Fast jeden kennt man, fast jeden kann man mit Namen anspre­chen, fast alle haben fast alles gele­sen, was in der “Sze­ne” zum Grund­be­stand eines Bücher­schranks gehört, der die­sen Namen ver­dient hat.

Es gibt aber einen inter­es­san­ten und wich­ti­gen Unter­schied, der den einen, klei­ne­ren Teil von einem ande­ren, grö­ßer wer­den­den trennt. Die­ser Unter­schied kann mit eini­gen Fra­gen und den Ant­wor­ten dar­auf umris­sen werden:

Ist das, was an rech­ten Struk­tu­ren ent­stan­den ist, Ergeb­nis eines Gramscis­mus von rechts?

Ist es mög­lich, über Par­tei­en eine Poli­tik ande­ren Typs zu verwirklichen?

Trägt Publi­zie­ren etwas aus?

Mei­ne Ant­wor­ten lau­ten nein, nein und ja, und ich teil­te sie in Kärn­ten mit – nicht so knapp, son­dern in den Dis­kus­sio­nen nach den Vorträgen.

Die­se Ant­wor­ten soll­ten nie­man­den ver­wun­dern. Die Grün­dung der AfD ist nicht das Ergeb­nis einer zuvor erfolg­ten Kul­tur­re­vo­lu­ti­on von rechts, son­dern eine Mit­te-Aus­grün­dung im Sin­ne einer Wer­te­Uni­on. Bloß hat man sie die­sen CDU-Kor­ri­gie­rern aus der Hand gewun­den. DAS ist der rech­te Anteil, das ist tat­säch­lich das Ergeb­nis eines Den­kens, das, von der Kon­ser­va­ti­ven Revo­lu­ti­on her­kom­mend, das Revo­lu­tio­nä­re als Haupt­wort begreift, nicht als Adjektiv.

Aber: Ohne den Vor­stoß aus der Mit­te wäre das Rech­te bis heu­te etwas, das in abge­stem­pel­ten Nischen sei­ne fei­ne, aber unbe­deu­ten­de Arbeit mach­te. So zu den­ken, nimmt dem Vor­gang nichts von sei­ner Berech­ti­gung: Es war rich­tig, zuerst Lucke, dann Petry und zuletzt Meu­then den Stuhl vor die Tür zu stellen.

Jedoch ist jede Par­tei eine Par­tei – und bleibt eine. Das Wort vom “sowie­so gefrie­ren­den Was­ser” war Aus­druck mei­ner frü­hen Skep­sis beim Blick auf die Sozio­lo­gie des Par­tei­en­we­sens. Dar­an hat sich nichts geän­dert. Jedoch sind Par­tei­en der Hebel, mit dem um poli­ti­sche Macht gerun­gen wer­den muß, und die Begeis­te­rung über Erfol­ge läßt nie­man­den kalt, der Jahr­zehn­te auf so etwas wartete.

Zum Sinn des Publi­zie­rens nun doch Zuver­sicht­li­ches: Ich hal­te den Auf­bau alter­na­ti­ver Medi­en für eine der Haupt­auf­ga­ben, die sich unse­rer poli­ti­schen Rich­tung stel­len. Ich habe das neu­lich aus­ge­führt, hier noch ein­mal der Gedankengang:

Unse­re Geg­ner kön­nen Pro­pa­gan­da­mit­tel ein­set­zen, über die wir noch nicht ver­fü­gen. Sie sind in der Lage, die Rea­li­tät durch emo­tio­na­li­sie­ren­de, wirk­mäch­ti­ge Erzäh­lun­gen zu über­la­gern und eine ande­re Rea­li­tät vor­zu­spie­geln. Sie sind Mei­nungs­ma­cher und wis­sen, daß gera­de in Demo­kra­tien die ver­öf­fent­lich­te Mei­nung die öffent­li­che Mei­nung ist. Das bedeu­tet: Wer die Macht hat, der Öffent­lich­keit aus vie­len Kanä­len die­sel­be Bot­schaft zu ver­mit­teln, erzeugt beim Ein­zel­nen den Ein­druck, daß um ihn her­um alle der­sel­ben Mei­nung sei­en. Die Ver­ge­wis­se­rung beim Nach­barn oder Kol­le­gen ist ein Abtas­ten, das in der Regel den Ein­druck ver­stärkt, die öffent­li­che Mei­nung ent­spre­che der ver­öf­fent­lich­ten. Denn auch der Nach­bar woll­te nicht grund­sätz­lich abwei­chen, als man ihn fragte. Es kommt zu Schwarm­ver­hal­ten und Her­den­be­ha­gen. Deut­lich wird: Der Auf­bau einer wirk­mäch­ti­gen Gegen­öf­fent­lich­keit, die das Mono­pol der ver­öf­fent­lich­ten Mei­nung auf­bricht, ist von größ­ter Bedeutung. Es geht um den Auf­bau von Pro­pa­gan­da­mit­teln, die denen des Geg­ners eben­bür­tig sind, min­des­tens. Wir müs­sen unse­re Geschich­te erzäh­len, auf ver­schie­de­nen Ebe­nen, wirk­mäch­tig, magne­tisch. Wir müs­sen ver­gif­te­te Wör­ter ent­gif­ten und neue Begrif­fe set­zen. Ohne ent­gif­te­te und neue Begrif­fe ist eine alter­na­ti­ve Poli­tik nicht möglich. Wir müs­sen der Rea­li­tät, die sich von selbst nicht durch­set­zen wird, auf die Sprün­ge helfen.

In Kärn­ten trug unter ande­rem Erik Leh­nert vor. Sei­ne Gedan­ken über den “Beruf zur Poli­tik”, ange­lehnt an Max Weber, wird in der 120. Sezes­si­on erschei­nen. Der Text ist wich­tig, weil er zeigt, wie inner­halb des Par­tei­en-Unwe­sens agiert wer­den könn­te, wenn die rich­ti­gen Leu­te agierten.

Leh­nert ver­kniff es sich, so wie ich, bereits in Kärn­ten ein Wort zu sagen über die Auf­lö­sung des Ver­eins “Insti­tut für Staats­po­li­tik”. Die­se Auf­lö­sung war längst ange­bahnt, aber noch nicht ganz in tro­cke­nen Tüchern. Nun ist sie es.

Also: Das Insti­tut für Staats­po­li­tik (IfS) exis­tiert nicht mehr. Der Ver­ein ist auf­ge­löst, alle Mit­glie­der sind aus­ge­tre­ten, die Kon­ten geschlos­sen, die Auf­ga­ben erle­digt oder neu ver­teilt. So ein Ver­ein hat kei­nen Zweck mehr, wenn er sei­ne Gemein­nüt­zig­keit end­gül­tig ver­lo­ren hat und wenn ihn der Geg­ner durch­lö­chert hat wie eine Schei­be auf dem Schießstand.

Die Zeit­schrift Sezes­si­on gehört nun Leh­nert. Sein Unter­neh­men heißt “Meta­po­li­tik” und ver­ant­wor­tet die Zeit­schrift inhalt­lich und finan­zi­ell. Mei­ne eige­ne Unter­neh­mung heißt “Men­schen­park”. (Ich muß­te so sehr an Slo­ter­di­jk den­ken, als ich grün­de­te.) Viel­leicht wer­de ich Aka­de­mien anbie­ten, viel­leicht schon im Herbst, viel­leicht zum The­ma “Men­schen­park”.

Ein biß­chen komisch ist das jetzt schon. Ers­te Gedan­ken über die Not­wen­dig­keit einer Grün­dung mach­ten wir uns im Mai 1999. Das ist jetzt fünf­und­zwan­zig Jah­re her. Naja.