Es geht um Macht und Mehrheit. Nicht um Parolen und China

Björn Höcke, Spitzenkandidat für die Septemberwahl in Thüringen, hat heute den 2. Prozeßtag in Halle durchgestanden - und gut, wie man erfährt. Die zwangsfinanzierten Medien und ihre "unabhängigen" Partner sind erstaunlich ruhig. Sie trommeln nicht, sie sind aus dem Rhythmus, sie ahnen: Der Skandal um eine Parole, die keine ist, trägt nicht durch, reicht nicht hin, ist keiner.

Maxi­mi­li­an Krah, Spit­zen­kan­di­dat für die Euro­pa­wahl im Juni, hat gera­de erfah­ren, daß einer sei­ner Mit­ar­bei­ter ver­haf­tet wor­den ist, weil man ihm Spio­na­ge für Chi­na vor­wirft. Man beob­ach­te­te die­sen Mann seit 2014 und hat­te bezeich­nen­der­wei­se gera­de jetzt alles zusam­men­ge­tra­gen, um zuzuschlagen.

Krah ist in Ber­lin ein­ge­trof­fen, um mit den Par­tei- und Fak­ti­ons­vor­sit­zen­den Ali­ce Wei­del und Tino Chrup­al­la ein klä­ren­des Gespräch unter sechs Augen zu füh­ren. So haben es die bei­den im Rah­men einer Pres­se­kon­fe­renz mit­ge­teilt, in der es zwar um das kol­la­bie­ren­de Ver­trau­en der Bevöl­ke­rung in die Ampel-Poli­tik gehen soll­te, alle Fra­gen der Pres­se­ver­tre­ter aber ein­zig und allein auf die Demon­ta­ge Krahs zielten.

Die­se Demon­ta­ge soll durch die AfD selbst erfol­gen. Die Metho­den, mit der die Geg­ner sie dazu brin­gen möch­ten, ist die Erhö­hung des Drucks und der Hin­weis auf eine mög­li­che Schadensbegrenzung.

Der Druck wird dadurch erhöht, daß es immer wie­der die­sel­ben Poli­ti­ker sind, die vom Geg­ner mar­kiert wer­den: Höcke und Krah. Die Scha­dens­be­gren­zung kön­ne, so der ver­gif­te­te Hin­weis, dar­in bestehen, die­se Poli­ti­ker zum frei­wil­li­gen Rück­tritt von ihrem Spit­zen­amt zu bewe­gen oder sie regel­recht dazu auf­zu­for­dern. Die Hoff­nung, die sich inner­halb der AfD damit ver­bin­den könn­te, ist die: auf nach­las­sen­den Druck.

Man hofft als Außen­ste­hen­der nicht auf nach­las­sen­den Druck, son­dern auf etwas ande­res – dar­auf, daß zehn Jah­re Par­tei­er­fah­rung aus­ge­reicht haben mögen, um dem Spit­zen­per­so­nal den nai­ven, gut­gläu­bi­gen Blick auf die Mecha­nik der par­la­men­ta­ri­schen Demo­kra­tie zu nehmen:

Es geht ihnen um Macht und Mehr­hei­ten, nicht um Paro­len und Chi­na. Es geht dar­um, die ein­zi­ge Oppo­si­ti­on in Deutsch­land an der Macht­be­tei­li­gung zu hin­dern, ihren Erfolg zu ver­hin­dern. Zu die­sem Zweck hat das regie­ren­de Deutschland

alle rele­van­ten Medi­en gegen die AfD in Stel­lung gebracht,

ein Bünd­nis aller “demo­kra­ti­schen Par­tei­en” erzwun­gen, das nichts ande­res ist als ein Machtbeteiligungsverbund,

wei­sungs­ge­bun­de­ne Behör­den für Par­tei­zwe­cke mißbraucht,

über Ver­bo­te, klei­ne Ver­bo­te, den Ent­zug von Wahl- und Bür­ger­rech­ten mehr als laut nachgedacht,

Denun­zia­ti­ons­kam­pa­gnen gegen die ein­zi­ge Oppo­si­ti­on finan­ziert und orches­triert und

eine Zivil­ge­sell­schaft auf­ge­füt­tert, deren Netz­werk jeder Beschrei­bung spottet.

Man kann als Beob­ach­ter der Lage ver­ste­hen, wie nerv­tö­tend es sein kann, wenn man als Par­tei­vor­sit­zen­de immer wie­der auf die­sel­ben angeb­li­chen Pro­blem­fäl­le in der eige­nen Par­tei ange­spro­chen wird und Rede und Ant­wort ste­hen soll.

Aber: Man kann sich von der eben skiz­zier­ten geball­ten Macht zwar durch­aus Fra­gen stel­len las­sen, jedoch muß man sie längst nicht alle beant­wor­ten. Vor allem aber darf man man­che Fra­gen gar nicht anneh­men, son­dern soll­te sie zurück­wei­sen und den Fra­ge­stel­ler demaskieren.

Zwei Bei­spie­le: Wenn Caren Mios­ga in ihrer gest­ri­gen Sen­dung gegen Chrup­al­la die Jour­na­lis­tin Nadi­ne Lind­ner vom Deutsch­land­funk auf­bie­tet, dann kann man alle Fra­gen, die die­se Frau stel­len möch­te, zurück­wei­sen. Denn Lind­ners Ein­las­sun­gen auf Twit­ter (X) zeu­gen von einer völ­li­gen AfD-Fixiert­heit bis hin zu offe­nem Haß, obwohl sie bei einem zu hun­dert Pro­zent vom Staat bezahl­ten Sen­der arbei­tet und ihre vie­len Fol­lower nur hat, weil sie genau die­se Arbeit machen darf. Frau Lind­ner igno­riert ihre Auf­ga­be als vier­te Gewalt im Staa­te voll­stän­dig. Sie fällt wie eine Par­tei­gän­ge­rin über die die kraft­volls­te Oppo­si­ti­ons­par­tei her und ist dafür von der Regie­rung mit dem „Preis der Bun­des­pres­se­kon­fe­renz“ aus­ge­zeich­net wor­den. Von so jeman­dem soll­te man sich kei­ne Fra­gen stel­len las­sen. Man soll­te fron­tal angreifen.

Als zwei­ten Exper­ten schick­te Caren Mios­ga den Spit­zen­ma­na­ger Joseph Kae­ser ins Ren­nen gegen Chrup­al­la. Auch er hät­te kei­ne ein­zi­ge sei­ner vor­wurfs­vol­len Fra­gen und Behaup­tun­gen unwi­der­spro­chen von sich geben kön­nen sol­len. Kae­ser gab ges­tern Tips zur Wirt­schafts­po­li­tik, hat aber sei­ne „sehr erfolg­rei­che“ Fir­ma Sie­mens Ener­gy im Novem­ber 2023 mit 7,5 Mil­li­ar­den vom Steu­er­zah­ler absi­chern las­sen müs­sen! Acht Wochen nach die­sem Finanz­se­gen ver­glich er dann ganz im Sin­ne der Regie­rung die AfD mit den Nationalsozialisten.

Kein Poli­ti­ker der größ­ten Oppo­si­ti­on und der ein­zi­gen deut­schen­freund­li­chen Par­tei soll­te sich von Frau Lind­ner und Herrn Kae­ser beleh­ren las­sen. Vor allem soll­te sich kein AfD-Poli­ti­ker von irgend­je­man­dem, der außer­halb der Par­tei steht, in eine Abgren­zung zu den­je­ni­gen Par­tei­freun­den trei­ben las­sen, die in zwei und in vier Mona­ten als Spit­zen­kan­di­da­ten zur Wahl stehen.

Wenn eine neue Stu­die zeigt, daß die AfD bei den unter Drei­ßig­jäh­ri­gen die meist­ge­schätz­te Par­tei ist, dann ist das ein Auf­trag. Wenn ein Chi­ne­se, der Mit­ar­bei­ter des Spit­zen­kan­di­da­ten der Oppo­si­ti­on ist, als eine Art “Schlä­fer” nach jah­re­lan­ger BND-Obser­va­ti­on zwei Mona­te vor einer Wahl als Spi­on ent­tarnt wird, dann ist das ein durch­sich­ti­ges Manöver.

Was soll­te man dar­aus schlie­ßen? Die Ver­lo­gen­heit der herr­schen­den Tei­le ist zu dreist. Ihre ver­meint­li­che Unan­greif­bar­keit rührt daher, daß sie alle­samt den­ken, es dür­fe so etwas wie eine ernst­haf­te Oppo­si­ti­on gar nicht mehr geben.

Doch, es gibt die­se Oppo­si­ti­on, wie­der. Sie muß angrei­fen, bei­ßen, bes­tens vor­be­rei­tet sein. Sie muß um die Macht kämp­fen, und, das ist das wich­tigs­te: immer mit Blick auf die­je­ni­gen, die sie ver­tritt und die sie wäh­len wer­den. Die­je­ni­gen näm­lich, denen man in Par­la­ments­gän­gen und Film­stu­di­os über den Weg läuft, sind für den Aus­gang der Wahl völ­lig irrelevant.