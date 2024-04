Habermas und der “historische Block” der BRD

Am 12. April wurde in Deutschland das „Selbstbestimmungsgesetz“ beschlossen. Elf Tage zuvor wurde Haschisch legalisiert. Am 17. brannten Linksextreme den Fuhrpark von Sven Ebert ab. Einen Tag später überfiel eine Zelle der Hammerbande einen rechten Aktivisten in Berlin. Kurz nach seinem eindeutigen Debattensieg über den linken Journalisten Thilo Jung läßt man gegen Maximilian Krah einen Spionageskandal hochgehen.

„Die alte Welt liegt im Ster­ben, die neue ist noch nicht gebo­ren. Es ist die Zeit der Mons­ter“. Das notier­te Anto­nio Gramsci vor bald hun­dert Jah­ren. Der „Mons­ter“ gibt es heu­te vie­le, das wür­de kei­ner bestrei­ten. Doch liegt die alte Welt wirk­lich im Ster­ben? Erle­ben wir heu­te nur eine Kon­junk­tur­kri­se oder den Unter­gang einer Ideologie?

Der ein­gangs zitier­te Gramsci hat uns mit dem Begriff des „his­to­ri­schen Blocks“ (bloc­co sto­ri­co) eine grif­fi­ge For­mel hin­ter­las­sen. Auch Gramsci­kri­ti­ker kön­nen sich mit dem Ter­mi­nus anfreun­den, wur­de er ja eigent­lich von Geor­ge Sor­el geprägt.

Der „homo­ge­ne, öko­no­misch-poli­ti­sche geschicht­li­che Block“ ist ein dau­er­haf­tes poli­ti­sches Bünd­nis unter­schied­li­cher sozia­ler Schich­ten und Grup­pen. Die Leit­idee für ein sol­ches Bünd­nis ent­spricht auch eher Sor­els Mythos als Marx’ abs­trak­ter Ideo­lo­gie. Die Metaer­zäh­lung des his­to­ri­schen Blocks legi­ti­miert die bestehen­de Ord­nung. Sie ver­bin­det Herr­scher mit Beherrsch­ten und ermög­licht so gera­de in Kri­sen­zei­ten den „spon­ta­nen Kon­sens“, der den Zer­fall verhindert.

Das mythi­sche Zen­trum unse­res his­to­ri­schen Blocks ist ohne Zwei­fel sein Schuld­nar­ra­tiv. Die „Poli­tik der Schuld“ (Paul Gott­fried) beein­flußt die Innen- und auch die Außen­po­li­tik. Intern ist man anti­deutsch, extern „femi­nis­tisch“ und west­lich gestimmt. Die BRD pro­fi­lier­te sich mit die­ser Kom­bi­na­ti­on als nerv­tö­ten­der Stre­ber des „Wer­te­wes­tens“. Ohne Rück­sicht auf natio­na­le Ver­lus­te trieb man als Wie­der­gut­mach­tung his­to­ri­scher Schuld die glo­ba­le links­li­be­ra­le Agen­da voran.

Doch der Schuld­block ist nur eine deut­sche Son­der­form der west­lich-libe­ra­len Ideo­lo­gie. Sein Kern ist weni­ger ideo­lo­gisch als mate­ri­ell. Vor allem die BRD wur­de als „Schau­fens­ter“ des Wes­tens mit Wohl­stand sediert.

Anti­deut­sche Lar­moy­anz ging Hand in Hand mit Wirt­schafts­wun­der und sozia­lem Auf­stieg. Im eth­no­ma­so­chis­ti­schen „Grand Hotel Abgrund“ resi­dier­te man luxu­ri­ös. Natio­na­ler Selbst­haß: eine Form der Ver­wahr­lo­sung, die man sich leis­ten kön­nen muß.

Der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch, wie wir ihn heu­te erle­ben, wäre unvor­stell­bar, wür­den die Ein­hei­mi­schen nicht per­ma­nent durch Kon­sum und Wohl­stand ruhig­ge­stellt. Haber­mas sah deut­li­cher als vie­le Lin­ke, daß im Wes­ten der ame­ri­can way of life „die Ideo­lo­gie in der heu­te herr­schen­den Form“ gewor­den war. Ein „staats­bür­ger­li­cher Pri­va­tis­mus“ ver­band die Ori­en­tie­rung auf Fami­lie und Waren­kon­sum mit Leis­tungs- und Kar­rie­re­ori­en­tie­rung. Wohl­stand und Schuld waren die Kern­be­stand­tei­le des his­to­ri­schen Blocks der BRD.

Zur Rech­ten des „Geists der Rache“, den Heid­eg­ger beklag­te, thron­te der Gott des moder­nen Wes­tens: Mer­kur, der Patron des Han­dels, der Waren­strö­me und des Cyber­space. Sie­fer­le nann­te die ent­ste­hen­de Gesell­schaft „sys­te­misch“. Die gut funk­tio­nie­ren­den Sys­te­me erset­zen eine herr­schen­de Ideologie.

Dage­gen waren frü­he­re Gesell­schaf­ten „nor­m­in­te­griert“, was sie anfäl­lig für ideo­lo­gi­sche Revo­lu­tio­nen mach­te. In akze­le­ra­tio­nis­ti­schen Zir­keln raun­te man bald von der „Anti­fra­gi­li­tät“ die­ser sys­tem­ti­schen Gesellschaft.

Die Achil­les­fer­se die­ser Wohl­fühl­dik­ta­tu­ren ist jedoch die Wirt­schafts­kri­se. Ihre Legi­ti­ma­ti­on lei­tet sich nicht nur vom Hal­ten eines Niveaus, son­dern von der stän­di­gen Stei­ge­rung des Wohl­stands ab. Bleibt die­se Stei­ge­rung aus, so berührt das den Legi­ti­ma­ti­ons­kern west­lich-libe­ra­ler Gesellschaften.

Eine „nor­m­in­te­grier­te“ Gesell­schaft, in deren Zen­trum eine Ideo­lo­gie oder eine Reli­gi­on steht, weist dage­gen mög­li­cher­wei­se eine höhe­re mate­ri­el­le Kri­sen­re­si­li­enz auf. Die kom­men­den Kri­sen könn­ten für den „Wer­te­wes­ten“ daher eine schär­fe­re Bedro­hung dar­stel­len als für alter­na­ti­ve Gesell­schafts­for­men. Ich will nur zwei der dro­hen­den Gewit­ter­fron­ten kurz beleuchten.

1. Deglo­ba­li­sie­rung: Vor Jah­ren war es ein Schlag­wort belä­chel­ter Kas­san­dra­ru­fer wie Peter Zei­han. Mitt­ler­wei­le sind sich fast alle Öko­no­men einig: Wir befin­den uns in einer Pha­se der Frag­men­tie­rung und Deglobalisierung.

Die Grün­de dafür sind zahl­reich. Die auf­fla­ckern­den Kon­flik­te sind Sym­pto­me eben­so wie Ver­stär­ker die­ses Pro­zes­ses. Es kommt zu Aut­ar­kie­be­stre­bun­gen und neu­en Block­bil­dun­gen. Welt­han­del und Aus­lands­in­ves­ti­tio­nen gehen zurück. Die glo­ba­len Waren­strö­me wer­den vola­til, teu­er und unsi­cher. Das bedeu­tet gera­de für Län­der, die auf ein „Ende der Geschich­te“ setz­ten und Geo­po­li­tik für „Tam­tam“ (Haber­mas) erklär­ten, ein böses Erwachen.

Der „Expor­t­eu­nuch“ BRD ist denk­bar schlecht auf die Rück­kehr der Geschich­te vor­be­rei­tet. Die unmit­tel­ba­ren Fol­gen lau­ten für ihn: höhe­re Import­kos­ten, gerin­ge­re Export­mög­lich­kei­ten, weni­ger Aus­lands­in­ves­ti­tio­nen, höhe­re Infla­ti­on und all­ge­mei­ne Verarmung.

2. „Baby­bust“: Dazu kommt der soge­nann­te „Baby­bust“, der auf den „Baby­boom“ folgt wie der Kater auf den Rausch. Die Baby­boo­mer, also die gebur­ten­star­ken Jahr­gän­ge der 1960er Jah­re, waren die größ­te, am bes­ten aus­ge­bil­de­te „work­force“ der Mensch­heits­ge­schich­te. Es waren jene „alten Män­ner“, die von Japan über Korea bis Deutsch­land, Aus­tra­li­en und die USA die moder­ne Welt aus dem Boden stampf­ten. Nun gehen sie alle in Rente.

Glo­bal betrach­tet wer­den sie vor allem durch Inder, Ara­ber und Afri­ka­ner ersetzt. Es fehlt daher in fast allen Indus­trie­na­tio­nen an nach­rü­cken­den Fach­kräf­ten. Die Erset­zungs­mi­gra­ti­on aus der Drit­ten Welt ver­schärft die­se Kri­se nur. Auch ohne Mas­sen­ein­wan­de­rung wür­de der „Baby­bust“ einen gro­ßen wirt­schaft­li­chen Ver­lang­sa­mungs­schock aus­lö­sen. Inno­va­ti­on und Inves­ti­tio­nen könn­ten zurück­ge­hen, die Kos­ten für Sozi­al­sys­te­me explodieren.

Bei­de Pro­blem­fel­der über­la­gern sich und ver­stär­ken die Wir­kung poli­ti­scher Fehl­ent­schei­dun­gen wie der „Ener­gie­wen­de“ und der Sank­ti­ons­po­li­tik. Eine glo­ba­le Wirt­schafts­kri­se könn­te dazu eine gro­ße Migra­ti­ons­wel­le aus­lö­sen. Vie­le afri­ka­ni­sche Län­der hän­gen von Nah­rungs­im­por­ten und Geld­ge­schen­ken aus dem Wes­ten ab. Die­se neh­men im Zuge der Deglo­ba­li­sie­rung ab. Völ­ker­wan­de­run­gen könn­ten die Fol­ge sein.

Laut „Afro­ba­ro­me­ter“ sind fast 40% aller Afri­ka­ner aus­wan­de­rungs­wil­lig. 2015 war nur wohl ein „Vor­spann“. Schon im Som­mer 2024 könn­te es los­ge­hen, wenn man den War­nun­gen von Migra­ti­ons­exper­ten glaubt.

Para­do­xer­wei­se wird eine Ver­ar­mung west­li­cher Län­der den Migra­ti­ons­druck auf die­se Län­der erhö­hen. Ein Szenario:

In dem Augen­blick, in dem sich der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch und die eth­ni­schen Span­nun­gen ver­schär­fen, gehen den Eli­ten gleich­zei­tig „Brot und Spie­le“ aus. Das ver­ste­tigt in West­eu­ro­pa die bestehen­den Ver­tei­lungs­kämp­fe, die sich wohl ent­lang eth­nore­li­giö­ser Bruch­li­ni­en abspie­len wer­den. Wohl­stand, Wirt­schafts­wachs­tum und Sicher­heit klin­gen wie Mär­chen aus alten Zei­ten. Sozi­al- und Schul­sys­tem ver­sa­gen in wei­ten Teilen. Die impor­tier­ten, per­spek­tiv­lo­sen jun­gen Män­ner schlie­ßen sich zu gro­ßen Tei­len isla­mi­schen Erwe­ckungs­be­we­gun­gen oder kri­mi­nel­len Clans an. Jede Woche erschüt­tert ein „eth­ni­scher Schock“, sei es ein Clan­krieg, eine Grup­pen­ver­ge­wal­ti­gung, eine Mas­sen­schlä­ge­rei oder ein Ter­ror­an­schlag, das Land. Wem traut das Volk zu, eine der­ar­tig ver­fah­re­ne, chao­ti­sche Lage wie­der in den Griff zu bekom­men? Dem brä­si­gen Block der Alt­par­tei­en oder jener AfD, die seit Jah­ren als radi­kal und kom­pro­miß­los dar­ge­stellt wird? Auch an den angeb­li­chen „Mas­ter­plan“ zur Remi­gra­ti­on erin­nert man sich nun immer häu­fi­ger, und das Wort ver­liert Woche für Woche sei­nen Schrecken.

Die­ses Kri­sen­sze­na­rio muß nicht genau so ein­tre­ten. Vie­les deu­tet aber dar­auf hin, daß es in Tei­len Wirk­lich­keit wer­den wird. Eine tie­fe wirt­schaft­li­che Kri­se könn­te, wenn man Haber­mas beim Wort nimmt, bereits für sich genom­men das Ende der herr­schen­den Ideo­lo­gie besie­geln. Ein Sys­tem ohne ech­te tran­szen­den­te Wer­te, des­sen inners­ter Kern ein huma­nis­ti­scher Mate­ria­lis­mus dar­stellt, ist effek­tiv, wenn es tra­di­tio­na­lis­ti­sche Kon­kur­ren­ten mit Wohl­stand aus­sticht. Doch es muß­te sich noch nie in einer ech­ten, tie­fen Kri­se bewäh­ren. Die­ser Streß­test steht nun bevor.

Zu die­sen nahe­lie­gen­den mate­ri­el­len Pro­ble­men tritt ein ideo­lo­gi­scher Wider­spruch des „Wer­te­wes­tens“, der vie­len nicht aus­rei­chend bewußt ist. Er könn­te den herr­schen­den his­to­ri­schen Block von innen spren­gen. Das wird mein nächs­tes The­ma sein.

