Deindustrialisierung: der Vierjahresplan von Robert Habeck

Natio­na­le Mythen sind die Sache der Lin­ken nicht. Daß Kai­ser Fried­rich Bar­ba­ros­sa aus dem Kyff­häu­ser auf­er­ste­hen wird, um Deutsch­land in Zei­ten größ­ter Not zu einen und zu ret­ten, ist ein Bild, mit dem Sozia­lis­ten, Sozi­al­de­mo­kra­ten, Grü­ne und die meis­ten Libe­ra­len im Regel­fall eher wenig anfan­gen kön­nen. Dazu müß­ten sie näm­lich auf irgend­ei­ner Ebe­ne an die Exis­tenz einer Nati­on oder eines Vol­kes glau­ben, und das tun sie nun ein­mal nicht.

Umso über­ra­schen­der macht sich der­zeit die Figur unse­res Wirt­schafts­mi­nis­ters Robert Habeck aus. Er arbei­tet an nichts ande­rem als einem natio­na­len Mythos. Der geht in etwa so: Wenn Deutsch­land die alte Form des Wirt­schaf­tens auf­gibt, alle sei­ne Stär­ken und Vor­tei­le, dann wird es wie ein Phoe­nix aus der Asche aus den Trüm­mern der alten Indus­trie auf­stei­gen und welt­weit die Rol­le eine füh­ren­de Wirt­schafts­macht einnehmen.

Man kann Robert Habeck kei­nes­wegs nach­sa­gen, das nicht offen ange­kün­digt zu haben. Bereits 2019 sag­te er, Ver­zicht sei nicht immer nur nega­tiv. Man kön­ne auch Opfer brin­gen für Idea­le und Über­zeu­gun­gen. Mitt­ler­wei­le Wirt­schafts­mi­nis­ter, drückt er das im Jah­res­wirt­schafts­be­richt 2022 der Bun­des­re­gie­rung fol­gen­der­ma­ßen aus:

Durch die Poli­tik, die er anstre­be, „dro­hen Ver­lus­te, und sie betref­fen auch Iden­ti­tä­ten, Tra­di­ti­on, das, wor­auf Men­schen stolz sind.“ Doch die­se Ver­lus­te wer­den nicht umsonst sein. Sie ermög­li­chen den „Auf­bruch Deutsch­lands zu einer treib­haus­gas­neu­tra­len Wirt­schaft“. Deutsch­land bie­te „als kli­ma­po­li­ti­scher Vor­rei­ter den Unter­neh­men bes­te Vor­aus­set­zun­gen, gewich­ti­ge neue Märk­te zu ent­wi­ckeln und zu erobern.“

„Opfer“, „Ver­lus­te“, „Auf­bruch“, „erobern“. Die Spra­che deu­tet schon ganz auf einen natio­na­len Mythos hin. Deutsch­lands Unter­neh­men wer­den durch ein Tal der Trä­nen gehen; am Ende aber wer­den sie mit neu­er Kraft die ihr zuste­hen­de Rol­le in der Welt über­neh­men und die ande­ren Natio­nen sicher durchs dann kli­ma­neu­tra­le 21. Jahr­hun­dert führen.

An Teil 1 die­ses Mythos, also der Dar­brin­gung der Opfer und der Ein­äsche­rung der „alten“ deut­schen Wirt­schaft, arbei­tet Robert Habeck der­zeit mit Hoch­druck und, man muß es lei­der sagen, mit gro­ßem Erfolg. Die kras­ses­ten Bei­spie­le sind bekannt. Der Auto­in­dus­trie, wie wir sie ken­nen und wie sie den Stand­ort Deutsch­land über Jahr­zehn­te geprägt hat, wird durch den Aus­stieg aus dem Ver­bren­nungs­mo­tor die Grund­la­ge ent­zo­gen. Sie soll sich nun auf den Märk­ten für E‑Mobilität neu erfin­den. Ähn­li­ches gilt für Mil­lio­nen von Gas- und Ölhei­zun­gen. Die sol­len im Rah­men der Wär­me­wen­de fast schon buch­stäb­lich ein­ge­äschert wer­den, um den Weg frei zu machen für Wär­me­pum­pen und ande­re, angeb­lich kli­ma­ver­träg­li­che Hei­zungs­sys­te­me. Es wird allein durch die­sen Schritt mit zusätz­li­chen jähr­li­chen Kos­ten von ca. 9 Mil­li­ar­den für die deut­schen Bür­ger gerechnet.

Die Opfer, die Robert Habeck der Wirt­schaft und den Haus­hal­ten auf­zwingt, zei­gen auch schon Wir­kung. Deutsch­land ist das ein­zi­ge Indus­trie­land welt­weit, das 2023 nicht gewach­sen ist. Selbst Ruß­land, das mit­ten in einem Krieg steckt und wirt­schaft­lich mas­siv sank­tio­niert wird, hat uns abge­hängt. Die Pro­gno­sen für 2024 sehen ähn­lich aus. Selbst die Bun­des­re­gie­rung geht nur noch von mage­ren 0,2 Pro­zent Wachs­tum aus. Was die Asche betrifft, ist Habecks Mythos schon dabei, Wirk­lich­keit zu werden.

Wie sieht es aber mit dem Phoe­nix aus? Wann kommt die Wen­de, und wie soll sie her­bei­ge­führt wer­den? An die­sem Punkt läßt sich die Nai­vi­tät der Ampel-Koali­ti­on sehr klar aufzeigen.

Einer­seits soll Deutsch­land welt­wei­tes Vor­bild sein und bei der Kli­ma­po­li­tik als Pio­nier vor­an­ge­hen. Wenn Deutsch­land die Trans­for­ma­ti­on hin zur Kli­ma­neu­tra­li­tät unbe­scha­det über­ste­hen kann, so die Hoff­nung, dann wer­den ande­re Län­der fol­gen. Im Jah­res­wirt­schafts­be­richt 2022 lau­tet die­ser Gedan­ke so:

Der Erfolg hängt eben­so davon ab, ob Deutsch­land im Zuge die­ses Weges Wohl­stand und Wett­be­werbs­fä­hig­keit bewah­ren kann. Nur wenn das gelingt, kön­nen der ehr­gei­zi­ge Weg auf allen Ebe­nen bis zum Ende beschrit­ten und ande­re Staa­ten ermu­tigt wer­den, in die glei­che Rich­tung aufzubrechen.

Auf der ande­ren Sei­te kann der deut­sche Weg aber laut Ampel-Koali­ti­on nur funk­tio­nie­ren, wenn die ande­ren Natio­nen mit­spie­len, Deutsch­land also gera­de nicht als Pio­nier vor­an­geht. Im Jah­res­wirt­schafts­be­richt 2023 ist das klipp und klar niedergeschrieben:

Zur wirk­sa­men Dekar­bo­ni­sie­rung der Indus­trie ist inter­na­tio­na­le Zusam­men­ar­beit uner­läss­lich, um auf dem glo­ba­len Markt Wett­be­werbs­ver­zer­run­gen und Nach­tei­le für fort­schritt­li­che CO 2 -arme Pro­duk­ti­on mög­lichst gering zu halten.

Es ist wich­tig, Habecks Logik zu ver­ste­hen: Deutsch­land soll den Beweis erbrin­gen, daß es mög­lich ist, Wohl­stand und Wett­be­werbs­fä­hig­keit zu bewah­ren, auch wenn man sei­ne Indus­trie mit Gewalt auf „Kli­ma­neu­tra­li­tät“ umstellt. Wenn die­ser Beweis gelingt, wer­den ande­re Län­der Deutsch­land fol­gen, und der Kli­ma­wan­del kann wirk­sam bekämpft werden.

Gleich­zei­tig kann die Umstel­lung der Indus­trie auf „Kli­ma­neu­tra­li­tät“ nur dann wirt­schaft­lich funk­tio­nie­ren, wenn Deutsch­land eben nicht allei­ne han­delt, son­dern in inter­na­tio­na­ler Zusam­men­ar­beit mit ande­ren Natio­nen. Um das ein­mal poin­tiert zusam­men­zu­fas­sen: Deutsch­land soll einer­seits vor­an­schrei­ten, ist aber ande­rer­seits dar­auf ange­wie­sen, daß die ande­ren Natio­nen im Gleich­schritt mitmarschieren.

Zu allem Über­fluß heißt es im Jah­res­wirt­schafts­be­richt 2023 übri­gens: „Inter­na­tio­na­le Zusam­men­ar­beit schei­tert bisher“.

Was wir der­zeit an Nie­der­gang erle­ben, ist daher im Grun­de genom­men genau das, was in den Jah­res­wirt­schafts­be­rich­ten und den sons­ti­gen Aus­sa­gen von Robert Habeck ange­kün­digt wur­de. Wir opfern unse­re alte, funk­tio­nie­ren­de und erfolg­rei­che Indus­trie, um eine neue, „kli­ma­neu­tra­le“ Indus­trie zu ent­wi­ckeln. Da die inter­na­tio­na­le Zusam­men­ar­beit jedoch laut Aus­sa­ge der Bun­des­re­gie­rung nicht funk­tio­niert, kann Deutsch­land sei­nen Wohl­stand und sei­ne Wett­be­werbs­fä­hig­keit auf die­sem Wege erwar­tungs­ge­mäß nicht bewah­ren. Daher kön­nen wir davon aus­ge­hen, daß uns die ande­ren Natio­nen auch in Zukunft nicht fol­gen wer­den. Das gesam­te Pro­jekt wird an sei­nen Wider­sprü­chen scheitern.

Vor­bild­funk­ti­on könn­te Deutsch­land nur dann aus­üben, wenn die deut­sche Bun­des­re­gie­rung auf­hö­ren wür­de, die gan­ze Welt mit ihren nai­ven links-grü­nen Heils­er­war­tun­gen zu mis­sio­nie­ren und statt­des­sen auf die zahl­rei­chen Stär­ken der deut­schen Wirt­schaft set­zen würde.

Als roh­stoff­ar­mes Land haben wir eine welt­weit erfolg­rei­che Indus­trie mit einem Gesamt­um­satz von 2,1 Bil­lio­nen Euro auf­ge­baut. Die­se Indus­trie ist nach wie vor mit­tel­stän­disch geprägt. In die­sem Bereich hät­te Deutsch­land die Mög­lich­keit, ande­ren Län­dern als Bei­spiel zu dienen.

Was wir der­zeit haupt­säch­lich brau­chen, um Deutsch­lands Mit­tel­stand und Indus­trie zu erhal­ten, sind gut aus­ge­bil­de­te Fach­kräf­te und bil­li­ge Ener­gie. In bei­den Berei­chen ver­sagt die Bun­des­re­gie­rung völ­lig. Vier Jah­re Robert Habeck bedeu­ten vier Jah­re Ein­äsche­rung der deut­schen Indus­trie. Hoff­nung auf einen Phoe­nix besteht erst für die Zeit danach.