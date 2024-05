Frauen, Männer und der hohe Ton

Typische Alltagssituation im Hause Kositza/Kubitschek: ER betritt die Küche, wo SIE (also: ich) wie immer Radio hört. Sogenannter Staatsfunk. Also Deutschlandfunk oder DLF Kultur.

Zur vol­len Stun­de wird für zehn Minu­ten auf Radio PSR umge­schal­tet, das genia­le Sach­sen­ra­dio. PSR bringt näm­lich die Nach­rich­ten um „fünf vor um“. Mir langt´s, etwa zwei­mal täg­lich Nach­rich­ten zu hören. „Um“ (wie man hier­zu­lan­de sagt, wenn man punkt x Uhr meint) mache ich daher eine pop­mu­si­ka­li­sche Pause.

Kubit­schek schüt­telt über dies alles den Kopf. Er ver­steht weder mei­nen Hang zu (guter) Pop­mu­sik noch mei­ne Anhäng­lich­keit an den Staats­funk, also an das jour­na­lis­ti­sche Gebräu, das uns (ja: von unse­ren Zwangs­ge­büh­ren finan­ziert) tag­ein-tag­aus kon­fek­tio­niert beschert wird.

Es ist dabei recht ein­fach: Bevor man alter­na­ti­ve Medi­en kon­sul­tiert (oder selbst ein sol­ches Medi­um bespielt), soll­te man doch gründ­lich infor­miert sein dar­über, was „offi­zi­ös“ so bespro­chen wird, was zum The­ma gemacht wird, wel­che Per­so­na­lie gehy­pet wird und wie der (geneh­mig­te) „Dis­kurs“ so läuft.

Nor­mal­fall (und also bereits Kli­schee) ist, daß Kubit­schek in mei­nen Hör­raum tritt, kurz lauscht und dann ätzt: „Oh!, ah!, darf heu­te wie­der ein GANZ jun­ges Fräu­lein sei­ne Weis­heit preis­ge­ben? Live aus der Mittelschule?“

Er hat eine hohe, ja: jugend­li­che Frau­en­stim­me gehört und trifft damit fol­gen­den Punkt: Im öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk gibt es viel mehr jun­ge, weib­li­che Stim­men als noch vor zwei, drei Jahrzehnten.

Das soll­te an sich auch für unser­eins kein Pro­blem sein. Als ob älte­re, männ­li­che­re Stim­men für bes­se­re Qua­li­tät und tie­fe­res Den­ken stün­den! Die Bei­spie­le (vul­go: dum­mes Alt­her­ren­ge­schwätz) dürf­ten leicht zu ima­gi­nie­ren sein…

Hier (ger­ne auf Geschwin­dig­keit 1,75 nur kurz rein­schau­en, es geht bloß um die Ton­hö­hen! Aber bit­te wenigs­tens flüch­tig haschen!) hät­ten wir sehr plas­tisch ein hüb­sches Bei­spiel für die Viel­falt männ­li­cher Klangfrequenzen:

Der Gast­ge­ber spricht für unse­re Ohren „nor­mal“. Es ist dabei kein Baß­ton, also nicht die­se Stimm­la­ge, die rät­sel­haf­ter­wei­se als beson­ders ero­tisch für das weib­li­che Geschlecht gilt.

Der Über­lei­tungs­mo­de­ra­tor danach mit die­ser über­aus muti­gen Haar­tracht spricht bereits in die­sem zeit­ge­nös­si­schen hel­len Ton, der defi­ni­tiv eher „Offen­heit“ denn „Dezi­si­on“ ver­heißt. (Es fehlt ja so eine Stu­die: Frau­en wer­den unter­schied­li­che männ­li­che Stim­men vor­ge­spielt. Sie müß­ten dann bloß anhand der Stimm­la­ge ankreu­zen, ob der Spre­cher a) kei­nes­falls, b) eher nicht, c) viel­leicht, d) eher schon als poten­ti­el­ler Vater künf­ti­ger Kin­der in Fra­ge käme. Es wäre wahn­sin­nig interessant!)

Und dann kommt die­ser Dau­er­bren­ner­talk­gast ali­as Albrecht von Lucke: Ein hel­les Stimm­chen wie die­se in Rei­he zün­den­den klei­nen Sil­ves­ter­knal­ler! Knat­te­ra­tat­ter, tätä­tä, ein Schrot­ge­wehr! So auf­ge­regt! Und scharf! Und immer haar­scharf dane­ben! Pengpeng!

Nun ist es nicht so, daß sehr hohe Män­ner­stim­men per se ein Belus­ti­gungs­fak­tor wären. Im Pop fei­er­te der Kas­tra­ten­sound schon vor drei Jahr­zehn­ten fröh­li­che Urständ: Neh­men wir „Bron­ski Beat“, (wir alle erin­nern uns noch an „Why?“, oder viel bes­ser noch an “Small Town Boy” – ja, wir Älte­ren alle waren damals Teil eines Gre­at Reset, pushed around von die­sen maß­los hohen Män­ner­stim­men!), neh­men wir Prin­ce („Kiss“), neh­men wir Era­su­re und was da sonst noch war an LGBTQ- Vor­läu­fern in den 1980er Jah­ren. Die Bee­Gees („Stayin´alive“, mich würg­te es beim Anhö­ren immer) nicht zu vergessen!

Der männ­li­che, kas­tra­ten­ähn­li­che Fal­sett fei­ert bis heu­te, bis in den aktu­el­len ( auch nicht-schwu­len) Pop fröh­li­che Urständ. Meist ist es eine Zwi­schen­stro­phe, wo die sonst sono­re Stim­me des mas­ku­li­nen Sän­gers schmach­tend empor­klimmt. Es ist sim­pel zu erklä­ren: Frau­en lie­ben es ein­fach, wenn ein Mann/Mann (nach Otto Wei­nin­ger) auch sei­ne klei­ne weib­li­che Sequenz zum Blü­hen bringt. Hart­sein und Zart­sein im Duo – zum Dahin­schmel­zen! Hier tref­fen sich hete­ro- und homo­se­xu­el­le Vorlieben.

Nun zu den Frau­en­rund­funk­stim­men. Hier gibt es eine kogni­ti­ve Dis­so­nanz. Oder – wie ich ver­mu­te – einen Feh­ler im Wissenschaftsbetrieb.

Denn: Tat­säch­lich hat „die Wis­sen­schaft fest­ge­stellt“, daß die Frau­en­stim­men in den letz­ten bei­den Jahr­zehn­ten tie­fer gewor­den sind – ohne daß eine Ver­än­de­rung an Kehl­kopf oder Stimm­lip­pen fest­ge­stellt wur­de. Das lie­ße dar­auf schlie­ßen, daß auch sozio­kul­tu­rel­le Fak­to­ren wie die zuneh­men­de Eman­zi­pa­ti­on der Frau­en eine Rol­le spie­len und unser (auch stimm­li­ches) Ver­hal­ten beeinflussen.

Es klingt logisch. Wie ein Auto-Proll, der was gel­ten will, sei­ne Maschi­ne tie­fer­legt, tut die Frau mit ihrer Stimm­per­for­manz das­sel­be. Sie wech­selt von der höhe­ren Kopf– auf die tie­fe­re Brust­stim­me. Das kann antrai­niert sein (in den übli­chen pro­fes­sio­nel­len Sprech­schu­len für Frau­en wird es gelehrt) oder instink­tiv erfolgen.

Der Pho­nia­trie-Pro­fes­sor Micha­el Fuchs hat bei einer aktu­el­len Stu­die an knapp 2500 Leip­zi­ger Pro­ban­din­nen her­aus­ge­fun­den, daß Frau­en heu­te deut­lich tie­fer spre­chen als noch vor zwan­zig Jah­ren. Frü­her lag dem­nach die durch­schnitt­li­che Frau­en­stim­me eine Okta­ve höher als die durch­schnitt­li­che Män­ner­stim­me – heu­te bloß eine Quin­te, ohne daß sich die Män­ner­ton­la­ge ver­än­dert hätte

Der Zeit­geist hat sich also auch in der Stimm­la­ge niedergeschlagen!

Frü­her waren hohe Frau­en­stim­men schick – den­ken Sie etwa an Doris Day. Es gab vie­le piep­si­ge, mäd­chen­haf­te, süße Stim­men, die nach Schutz­be­dürf­nis klan­gen. Die heu­ti­ge Frau steht voll im Leben. Sie muß nicht mehr beschützt wer­den. Des­halb klingt sie auch anders.

(Das Inter­view mit Prof. Fuchs ist sehr lesens­wert. Auch weil er dafür plä­diert, viel mit den Kin­dern zu sin­gen. Soo wichtig!)

Nur: Ima­gi­nie­ren wir zwei alt­be­kann­te, qua­si gest­ri­ge Frau­en­stim­men: die der Tages­schau­spre­che­rin Dag­mar Berg­hoff und die von Ali­ce Schwar­zer. Und dann: den­ken wir an jün­ge­re Rund­funk­pro­mis, neh­men wir die wirk­lich kiek­si­gen Kin­der­gar­ten­stim­men einer Fran­zis­ka Gif­fey, einer Anna­le­na Baer­bock. Und die vie­len aus dem Radio. Man könn­te sich dut­zen­de Frau­en­stim­men von heu­te und ges­tern dazudenken.

Ist die all­ge­mei­ne Ton­la­ge (w) also wirk­lich tie­fer gewor­den? Die ver­öf­fent­lich­te: ganz, ganz sicher nicht. Nein, Herr Fuchs! Es herrscht, ganz all­ge­mein gespro­chen, der hohe Ton!

Zwei musi­ka­li­sche Ein­la­gen (von zwei in ihrer Zeit über­aus popu­lä­ren Sän­ge­rin­nen) dür­fen das noch mal ver­deut­li­chend illus­trie­ren. Mal rein­hö­ren – hier die zeit­ge­nös­si­sche Annett Loui­san, und hier die legen­dä­re Alex­an­dra.

Als Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ke­rin, die ich ganz sicher nicht bin, wür­de ich sagen: Östro rules! Hier wie über­all. Es piepst mit klei­nen Stim­men aus allen Roh­ren. Ja, es klingt so harmlos…