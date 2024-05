1. Wie lan­ge gab es das IfS und was tat es?

Das Insti­tut für Staats­po­li­tik wur­de im Jahr 2000 von mir und sechs ande­ren Män­nern gegrün­det. Den Anstoß hat­ten Gesprä­che im Auto­ren­um­feld der Wochen­zei­tung Jun­ge Frei­heit gege­ben. Ich hat­te mein Stu­di­um been­det und grün­de­te Ver­lag und Institut.

Das Insti­tut war von vorn­her­ein als Ver­ein orga­ni­siert und erlang­te nach kur­zer Zeit die Gemein­nüt­zig­keit. Es war also berech­tigt, Spen­den­quit­tun­gen aus­zu­stel­len und muß­te die ordent­li­che Ver­wen­dung der Gel­der für Bil­dungs- und For­schungs­ar­beit nach­wei­sen. Die­ser Nach­weis, der stets für drei Jah­re galt, gelang pro­blem­los. Das finan­zi­el­le Volu­men war nicht groß, nicht im Ansatz zu ver­glei­chen mit dem, was bei­spiels­wei­se Cor­rec­tiv oder Cam­pact aus Steu­er­gel­dern zusam­men­kar­ren. Die Gemein­nüt­zig­keit ging 2019 end­gül­tig ver­lo­ren – da war das IfS für den Inlands­ge­heim­dienst schon Verdachtsfall.

Das IfS hat im August 2000 sei­ne ers­te Som­mer­aka­de­mie ver­an­stal­tet – im Febru­ar 2023 sei­ne letz­te Win­ter­aka­de­mie, in unun­ter­bro­che­ner Fol­ge also knapp 50 sol­cher Tagun­gen. Wir kom­men, wenn wir die Teil­neh­mer­lis­ten durch­zäh­len, auf rund 2230 unter­schied­li­che Teil­neh­mer. Man­che davon haben an zehn Aka­de­mien teil­ge­nom­men, recht weni­ge nur an einer.

Es gab Salon­ver­an­stal­tun­gen, Vor­trags­rei­sen durch Deutsch­land und Öster­reich, gro­ße Kon­gres­se und klei­ne Fachtagungen.

Das IfS hat außer­dem rund 30 Stu­di­en und zehn Buch­pu­bli­ka­tio­nen erar­bei­ten las­sen. Vor allem aber hat es seit 2003 als Her­aus­ge­ber die Zeit­schrift Sezes­si­on getra­gen – 118 Hef­te und rund 10 Son­der­hef­te sind unter die­ser Trä­ger­schaft erschie­nen, zuletzt und seit über zehn Jah­ren gelei­tet von Dr. Erik Leh­nert, der Dr. Karl­heinz Weiß­mann nachfolgte.

Aber am 29. Febru­ar 2024 hat das IfS sei­nen letz­ten Arbeits­tag erlebt: Alle Mit­glie­der sind aus­ge­tre­ten, die Kon­ten sind geschlos­sen wor­den, Tei­le der Arbeit sind ande­ren Hän­den über­ge­ben, ande­re Berei­che ganz ein­ge­stellt wor­den. Mit Ablauf des Febru­ars haben wir den Trä­ger­ver­ein aufgelöst.

2. War­um?

Ver­eins­struk­tu­ren sind sinn­voll, wenn mit ihnen die Vor­tei­le des Ver­eins­rechts aus­ge­schöpft wer­den kön­nen. Ver­ei­ne sind ja Zusam­men­schlüs­se, die das Arbei­ten am gemein­sa­men Inter­es­se auf einem gesetz­lich gere­gel­ten Fun­da­ment fort­set­zen möch­ten. Dabei spielt es eine gro­ße Rol­le, daß mit den Finan­zen über­prüf­bar trans­pa­rent umge­gan­gen wer­den muß und daß Spen­der, die von der Arbeit des Ver­eins über­zeugt sind, in eine staat­lich aner­kann­te Struk­tur ein­spei­sen können.

Das alles hat beim IfS gut funk­tio­niert. Das Ver­trau­en in unse­re Arbeit war (und ist) immens. Aber ein Ver­ein ist auch immer eine beson­ders sicht­ba­re und selt­sa­mer­wei­se wenig geschütz­te Angriffs­flä­che für staat­li­che Stel­len. Nie­mals hät­ten sich Offi­zier 1 und Offi­zier 2 (Leh­nert und ich) träu­men las­sen, eines Tages für unse­re Arbeit zu Staats­fein­den erklärt und vom Staat mit allen ver­füg­ba­ren Mit­teln kri­mi­na­li­siert zu werden.

Das IfS, ich schrieb es an ande­rer Stel­le bereits, ist eine durch­lö­cher­te Ziel­schei­be, und da es sei­ne Gemein­nüt­zig­keit seit Jah­ren und end­gül­tig ein­ge­büßt hat, gab es für uns kei­nen Grund mehr, eine kom­pli­zier­te und anfäl­li­ge Ver­eins­struk­tur (Sit­zun­gen, Abstim­mun­gen, Pro­to­kol­le, Ver­eins­bü­ro­kra­tie) aufrechtzuerhalten.

3. Wie geht es weiter?

Erik Leh­nert hat die Zeit­schrift Sezes­si­on gekauft. Er hat sich mit dem Kauf ver­pflich­tet, die Zeit­schrift wei­ter­hin und im sel­ben Rhyth­mus und der­sel­ben Auf­ma­chung und Qua­li­tät erschei­nen zu las­sen. Die Fir­ma, die er dafür grün­de­te, heißt “Meta­po­li­tik”.

Für die Abon­nen­ten ändert sich nichts, und wer genau hin­ge­schaut hat, konn­te im 119. Heft bereits die geän­der­te Her­aus­ge­ber­schaft ent­de­cken. Das Impres­sum weist sie aus.

Der­zeit wird am 120. Heft gear­bei­tet, Leh­nert schick­te mir vor­hin drei lek­to­rier­te Tex­te, die ich noch ein­mal gegen­le­sen soll, und das ein­ge­spiel­te Netz­werk aus Kor­rek­to­rat, Set­zern und Ver­trieb hat sich ja nicht in Luft aufgelöst.

Mein Ver­lag, Antai­os, hat dem IfS den Rest­be­stand an Stu­di­en und Büchern abge­kauft. Die neue Buch­rei­he, die mit den Bän­den von Maur­ras und Sor­el star­te­te, wird auf jeden Fall fort­ge­führt – Bän­de mit den Früh­schrif­ten Oswald Speng­lers und Tex­ten aus dem Nach­laß Gün­ter Maschkes sind in Arbeit.

Das dies­jäh­ri­ge Som­mer­fest wird vom Ver­lag ver­an­stal­tet und finan­ziert, und ob wir im Spät­som­mer eine Tagung für Stu­den­ten anbie­ten wer­den, muß man sehen. Jeden­falls steht dafür ein klei­nes Unter­neh­men bereit, das ich grün­de­te und mit dem anspie­lungs­rei­chen Namen “Men­schen­park” ver­se­hen habe.

4. Muß man sich Sor­gen machen?

Ja, aber nicht um uns, son­dern um die ande­ren. Denn: Wir waren ja Arbeit­ge­ber weit über den Kreis unse­rer Mit­ar­bei­ter und Autoren hin­aus. Dut­zen­den VS-Leu­ten und Jour­na­lis­ten ist nun ihr Beschäf­ti­gungs­ge­gen­stand abhan­den gekom­men. Natür­lich kön­nen die­se Leu­te auch wei­ter­hin nichts Rele­van­tes tun, aber irgend­wann fällt’s halt auf.

Alle andern dür­fen davon aus­ge­hen, daß die Sezes­si­on noch in vie­len wei­te­ren Aus­ga­ben erschei­nen wird und daß unse­rer Krea­ti­vi­tät in jeder Hin­sicht kei­ne Gren­zen gesetzt sind. Wir sind doch von dem Schlag, dem es in der aus­ge­bau­ten Stel­lung irgend­wann lang­wei­lig wird. Aber wenn’s knallt, dann lebt man auf.

5. Was kann ich tun?

Ers­tens: Mel­den Sie sich zum Som­mer­fest an. Ich habe den star­ken Ein­druck, daß es das größ­te und ver­gnüg­lichs­te Fest wird, das wir je gefei­ert haben. 13. und 14. Juli, Schnell­ro­da, noch rund 100 Teil­neh­mer­kar­ten sind zu haben, Stück­preis mit allem drum und dran 50 €. Hier geht es direkt zum Anmeldeformular.

Zwei­tens: Abon­nie­ren Sie, falls nicht längst gesche­hen, die Zeit­schrift Sezes­si­on. Sie ist das Ver­mächt­nis des IfS und mit 4000 Abon­nen­ten, bald 120 Aus­ga­ben und brei­tem Ein­fluß in das gan­ze Spek­trum rechts der Mit­te die wich­tigs­te Zeit­schrift der Sze­ne im deutsch­spra­chi­gen Raum.

Abon­nie­ren Sie hier! Und wer Ein­zel­hef­te erwer­ben möch­te: Hier geht es zur jüngs­ten Aus­ga­be und hier zum The­men­heft Ruß­land, von dem nicht mehr viel da ist.

6. Wie geht es Ihnen bei­den damit?

Machen wir unse­re Arbeit oder reden wir über Gefüh­le? Eben.