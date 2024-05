AfD und Demokratie: ziemlich banale Kausalketten

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Fehl­te sie, wäre der Begriff Demo­kra­tie, min­des­tens aber jener des Plu­ra­lis­mus ohne­hin längst unbe­rech­tigt, da es kaum Wider­streit gäbe und weit­ge­hen­de Gleich­schal­tung im uni­form­bun­ten Spek­trum bestün­de. Ohne Höcke und Gefähr­ten hät­te die Stein­mei­er-Demo­kra­tie der Ber­li­ner Repu­blik über­haupt kei­nen Puls mehr.

Zwar beschwö­ren die Block­par­tei­en bestän­dig Demo­kra­tie, Viel­falt und Dis­kurs, aber was dar­an tat­säch­lich noch leben­dig ist, ver­dankt sich vor allem dem Wir­ken der AfD, der jedoch die gleich­falls per­ma­nent auf­ge­ru­fe­ne Tole­ranz nicht zuge­bil­ligt wird, die nur – Absurd! – zwi­schen ohne­hin Gleich­ge­sinn­ten gel­ten soll, also dort, wo es sie nicht bräuchte.

Inter­es­san­ter noch, daß die AfD zwar trotz manch bizar­rer Epi­so­de das Ihre leis­tet, daß sie aber – Mehr als aus sich selbst her­aus? – von den selbst­er­klär­ten „Demo­kra­ten“ und „Anstän­di­gen“, also von außen, mit­hin von ihren Gegen­kräf­ten gene­riert wird.

Die dreis­te staat­li­che Ideo­lo­gi­sie­rung schafft gegen ihren Wil­len am Erfolg der AfD mit. Man­gels eige­ner Kon­tur zeich­net das links­grün anti­deut­sche Bünd­nis kon­trast­scharf die Lini­en der AfD nach, inner­halb derer die sich eben des­halb fes­tigt; man schließt die AfD zwar laut­stark aus und geht exe­ku­tiv wie judi­ka­tiv zuneh­mend hys­te­risch gegen sie vor, stärkt genau so aber deren sich zen­tri­pe­tal ver­dich­ten­de Festigkeit.

Fein­bild­pro­ji­zie­rung hilft mehr noch als dem Freund eben dem Feind; jede neu­en “Taskforce”, wie sie sich aktu­ell Sach­sens Jus­tiz­mi­nis­te­rin Mei­er gegen die AfD wünscht, belebt Geg­ner­schaft eher, als daß sie von ihr neu­tra­li­siert würde.

Umge­kehrt revi­ta­li­sier­te die AfD ihrer­seits gera­de den gelif­te­ten Par­tei­g­reis CDU, so daß der sich tap­sig ver­säum­ter Auf­ga­ben erin­nert, die die AfD über­nahm, als die CDU ver­mer­kel­te und ihren Geist aufgab.

Hin­ter der brü­chi­gen Brand­mau­er wer­den die CDU-Funk­tio­nä­re unein­ge­stan­den wis­sen, wer ihnen den Defi­bril­la­tor ange­legt hat. Die­se Über­le­bens­ret­tung ver­bin­det mit der geschmäh­ten Kon­kur­renz von rechts und läßt Christ­de­mo­kra­ten halb­be­wußt in der Erin­ne­rung schwel­gen, selbst mal auf dem rech­ten Weg gewe­sen zu sein.

Inner­halb des demo­kra­ti­schen Gescha­chers um Stim­men und Tor­ten­dia­gramm-Seg­men­te kön­nen sich die eta­blier­ten staats­o­zia­lis­ti­schen Par­tei­en am ehes­ten auf die wach­sen­de Zahl an Migran­ten ver­las­sen, die zu ihrer Kost­gän­ger­schaft avan­cier­te – mit und ohne über­ge­hol­fe­ner Staat­bür­ger­schaft. Klas­si­scher Klientelismus.

Abge­se­hen davon, daß ins­be­son­de­re vom isla­misch-isla­mis­ti­schen Teil letzt­lich kei­ne Iden­ti­fi­zie­rung mit dem Par­tei­en­staat zu erhof­fen sein wird, inso­fern es Mus­li­men pri­mär immer um den eige­nen Staat im Staa­te und des­sen reli­giö­se Gewan­dung geht. Sie assi­mi­lie­ren sich dem Gemein­we­sen weni­ger, als sie auf deren Über­nah­me hinwirken.

Ent­schei­dend für den Erfolg von rechts wird sein, inwie­weit sich die Jugend wei­ter­hin poli­tisch in einer Ganz­tags­schu­le inter­nie­ren läßt, die einem so sozi­al­päd­ago­gi­schen wie staats­bür­ger­kund­li­chen Ansatz folgt und lin­ken Vor­feld­ver­ei­ne den Wir­kungs­raum auf dem Cam­pus überläßt.

Mit dem von Grü­nen, SPD und CDU immer dring­li­cher ange­streb­ten „Demo­kra­tie­för­der­ge­setz“ wür­de die Ali­men­tie­rung lin­ker Ideo­lo­gen auf Dau­er gestellt. „Zivil­ge­sell­schaft“ und „Demo­kra­tie­för­de­rung“ sind mitt­ler­wei­le nur­mehr Syn­ony­me für Indok­tri­nie­rung – ins­be­son­de­re Heranwachsender.

Wäre inner­halb der Jugend auf eine Selbst­be­sin­nung wie um 1900 zu hof­fen oder ist die Schü­ler­schaft völ­lig an ihre Screens und die sie bevor­mun­den­de Leh­rer­schaft ver­lo­ren? Es ver­blüfft, wie wenig Reni­tenz sich an den Schu­len gegen eine aus poli­ti­schen Moti­ven betrie­be­ne Ver­kind­li­chung regt, von der die Ent­wick­lung kri­ti­schen Bewußt­seins eben­so ver­hin­dert wird wie die Her­aus­bil­dung von Urteilskraft.

Indem die Schu­le ihre Anfor­de­run­gen immer wei­ter senkt, Bekennt­nis­se statt Erkennt­nis­se belohnt, die Erzie­hung zur Selb­stän­dig­keit ver­mei­det und statt zu for­dern eher för­dert, domes­ti­ziert sie die Schul­ju­gend für eine Weich­heit des Unge­fäh­ren und Unver­bind­li­chen, die wie­der­um als „Demo­kra­tie in der Schu­le“ eti­ket­tiert wird. Dort sind ver­ord­ne­ter Gen­der­kram und ver­kitsch­te Eine-Welt-Idyl­le wich­ti­ger als eine Posi­tio­nie­rung, für die es Kennt­nis­reich­tum und Nach­den­ken im Sin­ne eige­ner Ori­en­tie­rung bräuchte.

Ech­ten Lebens­ernst kennt Schu­le nicht mehr. Von der Ein­schu­lung bis zur Abi-Fei­er möch­te sie ein so süßer wie poli­tisch links­dre­hen­der Kin­der­la­den sein. Noch in den Nuller­jah­ren wäre kaum vor­stell­bar gewe­sen, wie will­fäh­rig sich die Schul­ju­gend von Phra­sen regie­ren läßt, die ihr die eige­ne Leh­rer­schaft sug­ge­riert. Daß eine ange­stammt deut­sche Schü­ler­schaft zurück­geht, dürf­te dies verstetigen.

Aber zurück zum Ausgangspunkt:

Mag sein, die Indok­tri­nie­rung frißt die Indok­tri­nie­rer. Was erstarrt, das bricht. Die poli­ti­sche Skle­ro­se scheint in die­ser Rich­tung fort­zu­schrei­ten, und zwar endo­gen. Je wei­ter die poli­ti­sche Gesell­schaft in die Fal­len ihrer selbst­er­fül­len­den Pro­phe­zei­un­gen hin­ein­läuft, um so mehr stärkt sie nolens volens die AfD und über­haupt die Rech­te, die sie doch viel­mehr mit allen Mit­teln schwä­chen möchte.